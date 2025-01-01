AI UGC動画 – バズるUGC広告を作成わずか数分で
撮影不要で、すぐに広告向けのAI動画を生成できます。複数のバリエーションを作成し、広告スクリプトやフックの生成ツールでテストしながら、AIアバターを活用してキャンペーンの成長を加速させましょう。
カメラに映ることなく、AI俳優やクリエイターを起用し、出演する必要はありません
HeyGen の AI UGC アバターは、実写のようにリアルでカスタマイズ可能、しかもオンデマンドで利用できます。あなたのデジタル AI クリエイターとして機能し、カメラの前に立つことなく、大量の本格的な AI 動画を制作します。
数千種類のUGCアバターから選択
業界、年齢層、スタイルを問わず、1,100体以上のアバターを探索できます。親しみやすいZ世代インフルエンサーから、洗練されたプロフェッショナル、フレンドリーな教育者まで、ニーズに合った理想のアバターが見つかります。
あらゆる細部までカスタマイズ
見た目、衣装、背景、トーンを自在にコントロール。カジュアルなSNS風動画広告から、洗練されたプロフェッショナルなメッセージまで、数秒で切り替えられます。
あらゆる言語で、あらゆるボイスオーバースタイルで話す
175以上の言語と方言に対応したローカライズ動画を、自然なテキスト読み上げと高精度なリップシンク付きで作成できます。1体のカスタムAIアバターが、あらゆる市場の視聴者に向けて話しかけることが可能です。
制限なくスケールする
顔、声、トーンを組み合わせて、何百ものAIペルソナのバリエーションを展開できます。A/Bテストを実行し、採用や再撮影を行うことなく、コンバージョン率が最大になるまで広告スクリプトを磨き上げましょう。
何百ものAIクリエイターとスクリプトをテストする
大胆なアイデアを、通常のリスクなしで自由に試せます。広告スクリプト、トーン、ビジュアルを、広告費用対効果（ROAS）が最大化する“勝ちパターン”が見つかるまで、何度でもテストしましょう。うまく刺さらない場合でも、その場で方向転換できます。
なぜチームはHeyGen AI UGC を選ぶのか
これまで動画制作は時間がかかり、高額で、スケールさせるのも困難でした。HeyGen を使えば、クリエイターが制作したUGCと同じくらいの信頼感・本物感を保ちながら、AIならではの安定性と柔軟性を手に入れられます。その結果、より多くのコンテンツを、より短い制作期間で、より少ないコストで、より広く届けられるキャンペーンを実現できます。
生産コストの削減
タレント費、機材費、編集費を削減できます。AIアバターを使えば、コストをほんの一部に抑えながら無制限のバリエーションを生成できるため、予算を増やさずにキャンペーンを拡大しやすくなります。
より迅速なキャンペーンサイクル
マーケティングではスピードがすべてです。撮影や編集に何週間もかけるのではなく、1日で広告を作成できます。動画を素早く生成してトレンドの先を行き、より早く成果を出しましょう。
一貫したブランディング
アバターは決して姿を消さず、報酬の値上げも求めず、常に同じ洗練された見た目でコンテンツを提供します。あらゆるチャネル、あらゆるキャンペーン、あらゆる市場において、あなたのブランドボイスは一貫性を保ち続けます。
グローバルなリーチ
1体のアバターで、世界中のオーディエンスとつながることができます。多言語対応のテキスト読み上げ（175以上の言語と方言に対応）と即時翻訳により、ローカライズの手間なく、キャンペーンをグローバルに展開できます。
長期使用を前提に設計されています
フリーランサーと違い、アバターは燃え尽きることも、ブランドイメージから外れることもありません。HeyGen を使えば、単に 1 つのキャンペーンを作るだけではなく、毎月継続的に成果を生み出すワークフロー自動化エンジンを構築できるのです。
大規模に実現するオーセンティシティ
AIアクターは、まるで自然な会話をしているかのような商品紹介動画を再現します。視線を合わせ、会話調の声で話し、実在する人のように感じられることで、スクロールを止めて視聴者を引きつけ続けるコンテンツを生み出します。
AIによるUGC動画を今すぐ作成
撮影なしで、プロ品質のUGCスタイル動画を制作。アバターの選択から多言語ボイスオーバーの出力まで、あらゆる工程が高速な動画生成と柔軟性、スケールを実現するよう設計されています。
アバターを選択
業界別に用意された1,100以上の既成アバターから選ぶか、写真またはテキストによる説明から、あなただけのカスタムAIアバターを生成できます。
プロンプトでカスタマイズする
テキストプロンプトを使ってスタイルや衣装、背景などあらゆる要素を細かく調整し、広告制作プロジェクトにぴったり合うように仕上げましょう。
どんな言語でも話せます
175以上の言語と方言でコンテンツを作成し、AI生成UGC動画を世界中および各地域の視聴者とつなげましょう。
生成して共有
数分でプロ品質のAI生成UGC動画を制作し、SNS投稿、トレーニング、マーケティングキャンペーン向けに書き出せます。
ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします。
AI UGC動画ジェネレーターとは何ですか？
AI UGCジェネレーター動画とは、人工知能を使って、本物のユーザーが作ったようなスタイルの動画を生成するプラットフォームのことです。HeyGenのAI UGCジェネレーターを使えば、リアルなAIアバターを用いて、カメラや出演者を用意することなく、スクリプト作成・カスタマイズ・大量生成まで一括して行うことができます。
UGC向けの最適なAI広告ツールはどれですか？
HeyGenのAIアバタージェネレーターを使えば、スクリプトをアップロードしてアバターを選ぶだけで、リアルなAIアバターを使ったマーケティング動画を素早く効率的に作成できます。HeyGenに登録して無料でお試しください。
UGC動画用に無料のAIアバターを作成できますか？
HeyGen では、UGC 動画向けの AI アバターを作成するための複数のオプションを提供しており、豊富で多彩なライブラリやツールを活用できます。まずは無料で体験してみましょう。今すぐこちらから登録してください。
HeyGenのAIトーキングアバターはUGC動画に使用できますか？
はい、HeyGen の AI トーキングアバターは UGC 動画にシームレスに統合でき、コンテンツのリアリティとエンゲージメントの両方を高めます。まずは HeyGen のプラットフォームをチェックしてみてください（無料）
HeyGenを使って、さまざまな言語でAI生成UGC動画を作成できますか？
はい、HeyGen のビデオ翻訳機能は、ある言語で作成したコンテンツを別の言語に変換しつつ、元の話者の声とリップシンクを維持することで、違和感のないネイティブ品質のローカライズを実現します。
HeyGenのAIアバターはどの程度カスタマイズできますか？
HeyGen の AI アバターは高いカスタマイズ性を備えており、見た目、声、スタイルをあなたのニーズに合わせて自由に調整できます。今すぐ無料でアバターをカスタマイズするには、こちらからサインアップしてください。
誰がUGC動画にHeyGenのAIアバターを利用していますか？
HeyGenのAIアバターは、ブランド、ECセラー、ソーシャルメディアチームによって、実在の顧客やクリエイターに依存せずに、ユーザースタイルの口コミ動画を制作するために利用されています。スケーラブルで、本物らしく見え、さまざまなプラットフォームでエンゲージメントを高めるAI生成UGCを作成するのに最適です。
口コミ風やTikTok風の動画を作成できますか？
はい、HeyGen は AI アバター、カスタマイズ可能なテンプレート、そして自然な音声ナレーションを使って、テスティモニアル風や TikTok 風の動画を作成できます。縦型フォーマットやブランドに合わせたビジュアルにも対応しており、SNS や広告、商品プロモーション向けの、ユーザー投稿風で魅力的なコンテンツを素早く制作するのに役立ちます。
さらに詳しく見るAI 搭載のツール
Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。
AI で動画制作を始めましょう
あなたのビジネスに近い企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させている事例をご覧ください。