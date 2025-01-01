メリット

なぜチームはHeyGen AI UGC を選ぶのか

これまで動画制作は時間がかかり、高額で、スケールさせるのも困難でした。HeyGen を使えば、クリエイターが制作したUGCと同じくらいの信頼感・本物感を保ちながら、AIならではの安定性と柔軟性を手に入れられます。その結果、より多くのコンテンツを、より短い制作期間で、より少ないコストで、より広く届けられるキャンペーンを実現できます。