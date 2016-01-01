AIを活用したYouTube動画

撮影や長時間の編集はもう不要です。HeyGen を使えば、AIアバター、自然な音声、豊富なテンプレートを活用して、どんなスクリプトでも高品質な YouTube 動画に変換できます。カメラや編集ソフトなしで、数分でフル動画やショート動画を作成可能です。高速かつシンプルで、少ない労力でより多くのコンテンツを公開できるよう設計されています。

Tool featured image
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映した本物そっくりのAIアバターを作成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツ、トレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質の動画クリップを即座に生成できます。

アバターを選ぶ

スクリプトを入力

AI を活用した YouTube 動画

AI生成のYouTube動画を、もっと手軽に

YouTube チャンネルの構築に何時間もかける必要はありません。HeyGen を使えば、スクリプトやブログ記事を数回クリックするだけで洗練された動画に変換できます。話すアバターを選んでも顔出しなしでもOK。HeyGen が自動で字幕やブランディング、ナレーション音声まで追加してくれます。

長尺動画、チュートリアル、商品レビュー、そしてYouTubeショートにも対応しています。すぐにアップロードできる、クリーンで一貫性のある動画を作成できます。

A grid of six video thumbnails displaying diverse content, including product reviews, beauty, tech setup, productivity, language learning, and fitness.
AI を活用した YouTube 動画

AIを活用したYouTube動画制作のベストプラクティス

HeyGen の YouTube 動画ジェネレーターを最大限に活用するには、次の簡単なコツを押さえましょう。

・視聴者の心をつかむ短いイントロから始める。
・適切な画面比率を使う：通常の動画には 16:9、ショート動画には 9:16。
・タイトル、説明文、字幕にキーワードをしっかり入れて、検索で見つかりやすくする。
・自分のジャンルやブランドイメージに合ったアバターと声を選ぶ。
・ブログ記事、アウトライン、文字起こしなどを再利用して、動画制作を効率化する。

YouTube video card: 'Watch Me Create a Viral YouTube Video' by Creator's Workshop, with a thumbnail showing a man and 'Behind The Scenes'.
AI を活用した YouTube 動画

AI動画ツールでYouTubeでのリーチと成長を実現

HeyGen は、AI を活用した動画によって、クリエイターやマーケターが YouTube での存在感を拡大できるよう支援します。編集ソフトも撮影クルーも不要で、すぐにアップロードできる、洗練された高品質なコンテンツを素早く作成できます。

Pictory、Lumen5、Vidyo.ai などのツールと比べて、HeyGen には次のような独自の強みがあります。

  • 話すアバターや顔出し不要のオプション
  • ボイスクローンやAI音声
  • 字幕とブランディング入りのYouTube向けテンプレート

テキストから、解説動画、ショート動画、イントロ、レビュー、チュートリアルなど、あらゆるコンテンツを作成できます。

A list of three video thumbnails and titles about AI video creation, including "I Created 100 YouTube Videos with AI in 30 Days" and "Traditional Video Production vs AI Video Production."
仕組み

HeyGen の AI YouTube 動画ジェネレーターの使い方

アバター、ボイスオーバー、テンプレートを使って、アイデアをすぐにYouTube向けの動画に変換しましょう。

ステップ 1

YouTube の台本をアップロードまたは貼り付け

あなたのスクリプト、記事、アウトライン、または文字起こしを使いましょう。HeyGen はあらゆるテキストを動画に変換できます。

ステップ2

AIアバターと音声を選択

300種類以上のアバターと音声から選べます。撮影も、俳優も、録音も必要ありません。

ステップ3

ビジュアルとスタイルをカスタマイズ

チャンネルに合うように字幕、背景、アニメーション、トランジションを追加しましょう。

ステップ4

動画を生成して共有する

数分で動画をレンダリングし、MP4形式で書き出せます。透かしなしでYouTubeに直接アップロードしましょう。

AI YouTube動画生成ツールに関するよくある質問

AI YouTube動画ジェネレーターは何ができるのですか？

このツールは、あらゆるスクリプト、アウトライン、記事を、AIアバター、自然な音声、豊富なテンプレートを使って完成したYouTube動画に変換します。撮影や編集なしで、トーキングヘッド動画も顔出しなしの動画も数分で作成できます。こちらからお試しください：AI YouTube動画ジェネレーター

このツールを使って顔出しなしのYouTube動画を作成できますか？

はい。自動化されたチャンネル向け、リスト記事、チュートリアル、バイラル系ナレーション動画などに最適化された「顔出し不要」のレイアウトを選択できます。エディターは完全オンラインで動作するため、カメラに映りたくないクリエイターにも理想的なツールです。

YouTubeショートや縦長フォーマットに対応していますか？

はい。YouTube Shorts に最適化された 9:16 の縦向きレイアウトで動画を書き出すことができます。複数のプラットフォーム向けのショート動画には、高速で縦型コンテンツを作成できる AI TikTok動画ジェネレーター も利用できます。

自分のYouTubeチャンネルのブランディングをカスタマイズできますか？

ロゴのアップロードやブランドカラーの適用、イントロ・アウトロの挿入、テンプレートのカスタマイズなどを行い、チャンネルのスタイルに合わせることができます。すべての動画で字幕、トランジション、アニメーションに対応しており、高品質でブランドイメージに合った仕上がりを実現できます。

どのような種類のYouTube動画を作成できますか？

解説動画、レビュー、チュートリアル、まとめ記事風の動画、商品紹介・分解動画、ニュースアップデート、チャンネル紹介、そしてフル尺の長編動画まで生成できます。また、ブログ記事や台本を、すぐに公開できるYouTubeコンテンツへと再利用する用途にも最適です。

HeyGenはYouTube動画のテンプレートを提供していますか？

はい。レビュー、ランキング記事、チュートリアル、ニュースアップデート、解説記事、そしてYouTubeショート向けのテンプレートを使うことで、作業時間を短縮できます。

使うのに編集や動画制作のスキルは必要ですか？

経験は一切必要ありません。このツールはブラウザ上で動作し、あなたのスクリプトから自動的に動画を作成します。もしスクリプト作成に不安がある場合は、動画を作成する前にAI動画スクリプトジェネレーターを利用できます。

AIアバターはリアルで、YouTubeコンテンツに適していますか？

はい。HeyGen では、自然な表情を持つ300体以上のアバターと、175種類以上の音声を提供しています。これらは、教育用動画、マーケティングコンテンツ、解説動画、ビジネス関連のトピック、そして人間らしいプレゼンターを求める顔出しなしのチャンネルなどに最適です。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

