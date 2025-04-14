どんな動画でも、数秒で正確な字幕を作成できます。HeyGen の AI 字幕ジェネレーターは、話し言葉の音声をクリーンでそのまま使える字幕に変換し、アクセシビリティを高め、エンゲージメントを向上させ、あらゆるプラットフォームでコンテンツの成果を伸ばします。動画をアップロードして即座に字幕を生成し、シンプルなツールで編集するだけで、ワークフローを素早く、ストレスなく進められます。
なぜ動画の字幕付けにHeyGenを使うべきなのか
字幕は、視聴者があなたのメッセージを追いやすくし、アクセシビリティを高め、エンゲージメントを向上させます。HeyGen は、高精度な字幕を自動生成することで、このプロセスを高速化し、手動での文字起こしや余分な作業を不要にします。
AI が文字起こし、タイミング、フォーマットまで処理するため、音声にぴったり合った、すぐに使える字幕が手に入ります。字幕は編集したり、プラットフォームごとにスタイルを変えたり、YouTube、TikTok、Instagram、Reels、長尺コンテンツ向けなど、必要な形式で書き出すことができます。すべてブラウザ上で動作するので、ソフトウェアをインストールせずに、どのデバイスからでも動画に字幕を付けられます。
字幕を生成する前にクリップをトリミングする必要がある場合は、オンラインビデオトリマーを使ってすばやく準備できます。
字幕を生成するためのベストプラクティス
正確な字幕があれば、視聴者が音声を使えない状況でも、あなたのコンテンツはスムーズに理解してもらえます。字幕の品質を高め、AIが音声をより正確に理解できるようにするために、次のポイントを意識しましょう。
✓ 音声をクリアに保つ：はっきりした話し方と最小限の環境音・雑音が、認識精度を高めます。
✓ 一定のペースで話す：安定した話し方は、字幕と動画のタイミングを合わせやすくします。
✓ 重要な情報を見直す：人名、専門用語、ブランド名・フレーズなどは特に入念にチェックしましょう。
✓ 読みやすいスタイルを選ぶ：長尺動画では、シンプルなフォントと十分なコントラストを使いましょう。TikTok や Reels などの短尺プラットフォームでは、より大きな文字サイズを使うと効果的です。
✓ 正しい形式で書き出す：字幕ファイルに対応しているプラットフォームでは SRT や VTT を使用しましょう。対応していないアプリでは、焼き込み字幕（オープンキャプション）を使います。
✓ 公開前に必ずプレビューする：タイミング、フォーマット、読みやすさを最後にもう一度確認しましょう。
AI字幕で動画アクセシビリティを向上させる
HeyGen は、正確な字幕を生成し、簡単に編集し、あらゆるプラットフォーム向けにコンテンツを公開するために必要なすべてを提供します。各機能が作業時間を短縮しつつ、最終的な字幕を完全にコントロールできるようにします。
✓ AI 字幕自動生成：数秒で、読みやすく正確な字幕を作成します。HeyGen が音声を解析し、タイミングの合ったきれいな字幕を生成します。
✓ 直感的な編集コントロール：追加のツールやソフトウェアなしで、タイミングや句読点、スペルをすばやく調整できます。
✓ 字幕の書き出し・焼き込み：YouTube などのプラットフォーム向けに SRT や VTT ファイルをダウンロードしたり、TikTok、Instagram、Reels 用に字幕を焼き込んだ動画を書き出したりできます。
✓ 複数言語に対応：さまざまな言語で字幕を生成し、世界中の視聴者にリーチできます。
✓ 高速なブラウザベースのワークフロー：すべてオンラインで動作するため、どのデバイスからでもアップロード、字幕作成、書き出しが可能です。
✓ 安全かつプライベート：処理の全工程を通して、あなたの動画は保護されます。
字幕のスタイルを自由にカスタマイズしましょう。読みやすく、各プラットフォームに最適化された字幕にするために、フォント、サイズ、配置、背景を調整できます。画面上のテキストやブランディング要素をさらに追加したい場合は、Add Text to Video ツールをお試しください。
4つの簡単ステップで動画に字幕を追加
HeyGenを使えば、字幕作成はほんの数ステップで完了します。編集の経験も特別なソフトも必要ありません。すべてオンラインで動作するので、動画をアップロードしてから書き出しまで、数分で行えます。
MP4、MOV、または WebM ファイルを選択し、お使いのデバイスから直接アップロードしてください。HeyGen は、最も一般的な動画形式に対応しています。
HeyGen が音声を自動解析し、話している内容に基づいて正確なタイミングの字幕を生成します。
タイミングの調整、名前の修正、句読点の追加、字幕の見た目の変更など、自由に編集できます。最終的な仕上がりは、すべてあなたの思いどおりにコントロールできます。
字幕をSRTまたはVTTファイルとしてダウンロードするか、TikTok、Instagram、Reelsなどのプラットフォーム向けに字幕を焼き付けた動画として書き出すことができます。
HeyGen は高度な音声認識技術を使用して、高速な話し言葉でも非常に正確な字幕を生成します。簡単な確認作業で、人名や略語、専門用語などを微調整し、理想的な仕上がりにすることができます。
はい。キャプションに対応しているプラットフォーム向けに SRT/VTT ファイルをエクスポートすることも、TikTok、リール、ショート向けに動画へ字幕を直接焼き込むこともできます。字幕を付ける前のトリミングには、オンライン動画トリマー
自動字幕生成、編集ツール、SRT/VTT 形式での書き出しなど、多くの主要機能は無料でご利用いただけます。ソフトウェアをインストールすることなく、すぐに動画に字幕を付けることができます。
HeyGen は MP4、MOV、AVI、WebM に対応しており、スマートフォンやカメラで撮影した動画、画面録画など、さまざまなコンテンツに簡単に字幕を付けることができます。
もちろん可能です。複数の言語で字幕を生成できるため、ソーシャルメディア、eラーニング、マーケティングチャネルなどを通じて、世界中の視聴者があなたのコンテンツにアクセスしやすくなります。
いいえ。TikTok や Instagram などのプラットフォーム向けに字幕ファイルをダウンロードする場合でも、動画に字幕を直接焼き付ける場合でも、動画本来の画質はそのまま保たれます。
まったく問題ありません。インターフェースはシンプルなブラウザベースなので、誰でも数分で字幕を生成・編集・スタイル調整できます。画面上に追加のテキストが必要な場合は、動画にテキストを追加
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