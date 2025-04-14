正確な字幕があれば、視聴者が音声を使えない状況でも、あなたのコンテンツはスムーズに理解してもらえます。字幕の品質を高め、AIが音声をより正確に理解できるようにするために、次のポイントを意識しましょう。



✓ 音声をクリアに保つ：はっきりした話し方と最小限の環境音・雑音が、認識精度を高めます。

✓ 一定のペースで話す：安定した話し方は、字幕と動画のタイミングを合わせやすくします。

✓ 重要な情報を見直す：人名、専門用語、ブランド名・フレーズなどは特に入念にチェックしましょう。

✓ 読みやすいスタイルを選ぶ：長尺動画では、シンプルなフォントと十分なコントラストを使いましょう。TikTok や Reels などの短尺プラットフォームでは、より大きな文字サイズを使うと効果的です。

✓ 正しい形式で書き出す：字幕ファイルに対応しているプラットフォームでは SRT や VTT を使用しましょう。対応していないアプリでは、焼き込み字幕（オープンキャプション）を使います。

✓ 公開前に必ずプレビューする：タイミング、フォーマット、読みやすさを最後にもう一度確認しましょう。