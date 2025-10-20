動画向けAI字幕生成ツール

あらゆる動画に、数秒で正確なキャプションを作成できます。HeyGen の AI キャプションジェネレーターは、話し言葉の音声をクリーンでそのまま使えるキャプションに変換し、アクセシビリティを高め、エンゲージメントを向上させ、あらゆるプラットフォームでコンテンツの成果を最大化します。動画をアップロードして、キャプションを即座に生成し、シンプルなツールで編集するだけで、ワークフローを高速かつストレスフリーに保てます。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
AIキャプションジェネレーター

AIでキャプションを自動生成

キャプションを付けることで、より多くの人があなたのコンテンツを視聴し、内容を理解しやすくなります。アクセシビリティが向上し、視聴維持率が高まり、ソーシャルプラットフォーム上で動画のパフォーマンスも良くなります。HeyGen を使えば、複雑なソフトウェアや手作業での文字起こしに頼ることなく、正確なキャプションを簡単に作成できます。

重い作業はAIに任せることで、音声にぴったり合った、きれいでタイミングの合ったキャプションをすぐに手に入れられます。キャプションは素早く編集でき、スタイルを調整したり、YouTube、TikTok、Instagram、リール動画、あるいは長尺コンテンツ向けに必要なファイル形式で書き出したりできます。すべてブラウザ上で完結するため、ストレージや環境設定を気にすることなく、どのデバイスからでも動画にキャプションを付けられます。

キャプションを付ける前にクリップのトリミングが必要な場合は、次のOnline Video Trimmerツールを使ってすばやく編集できます。

AIキャプション生成ツール

より良いAI生成キャプションのためのベストプラクティス

良いキャプションがあれば、音量を上げられない状況でも、視聴者はあなたのメッセージを追いやすくなります。HeyGen の AI キャプションジェネレーターでベストな結果を得るには、いくつかの簡単なステップを踏むだけで大きな違いが生まれます。

1. 可能な限りクリアな音声を使用しましょう。雑音の少ないはっきりとした話し声は、AIが一語一句を正確に認識するのに役立ちます。背景音や反響を抑えることで、キャプションの信頼性が高まります。

2. 一定のペースで話しましょう。早口すぎたり、話す速さが不規則だと、字幕のタイミングがずれてしまうことがあります。安定した話し方を心がけることで、字幕を動画としっかり同期させることができます。

3. 字幕を見直して洗練させましょう。AI は大部分を自動で行ってくれますが、ざっと読み返すことで、人名や専門用語、アクセントなどが正しく反映されているか確認できます。

4. キャプションのスタイルをプラットフォームに合わせる
ショート動画では、太くて読みやすいテキストが求められることが多くあります。ロングフォームのコンテンツには、邪魔にならないシンプルな字幕が最適です。

5. 適切な書き出し形式を選ぶ　YouTube やトレーニング用コンテンツには SRT や VTT ファイルが最適です。TikTok、Instagram、Reels には、映像に焼き付けた（バーンインした）キャプションが理想的です。

AIキャプションジェネレーター

コンバージョンにつながる字幕で、より多くの視聴者にリーチしましょう

HeyGen は、ワークフローを遅くすることなく正確なキャプションを作成できる、充実したツール一式を提供します。アップロードから書き出しまでを素早く進めながら、最終結果を完全にコントロールできるよう、すべてが設計されています。

1.AI自動字幕生成　高度な音声認識を使って、数秒で字幕を自動生成します。HeyGenは音声を正確に認識し、あなたの動画にぴったり合った、きれいでタイミングの合った字幕を作成します。

2. シンプルな編集ツール細かな誤りの修正やタイミングの調整、句読点の変更をエディター上で直接行えます。追加のソフトウェアをダウンロードすることなく、素早く改善できます。

3. キャプションファイルの書き込みまたは書き出しYouTube などのプラットフォーム向けに SRT や VTT ファイルを書き出したり、TikTok、Instagram、Reels 用にキャプションを動画に直接焼き込んだりできます。

4. 多言語キャプション対応複数の言語でキャプションを作成し、世界中の視聴者にリーチしましょう。マーケティング、教育、研修用の動画に役立ちます。

5. カスタムスタイルと書式設定フォント、色、サイズ、配置を調整して、キャプションがブランドやプラットフォームのスタイルに合うようにしましょう。短尺コンテンツには、見やすい字幕や目を引くテキストを活用してください。

画面上に追加のテキストを入れたり、重要なシーンを強調したい場合は、動画にテキストを追加ツールをお試しください。

仕組み

動画に字幕を付ける4つの簡単ステップ

HeyGenを使えば、キャプション作成はほんの数ステップで完了します。編集の経験も追加ソフトも必要ありません。すべてオンラインで完結し、数分で見やすく正確なキャプションが手に入ります。

ステップ1

動画をアップロード

MP4、MOV、または WebM ファイルを選択し、HeyGen にアップロードしてください。

ステップ 2

AIにキャプションを自動生成させる

HeyGen はあなたの音声を解析し、正確なタイムスタンプ付きのキャプションを自動生成します。

ステップ3

必要に応じて確認・編集する

名前、専門用語、タイミングの調整が必要か確認してください。キャプションはエディター内で直接編集します。

ステップ4

キャプションをエクスポートする

キャプションを SRT または VTT ファイルとしてダウンロードするか、TikTok、Instagram、Reels に投稿する場合は、キャプションを焼き込んだ動画として書き出してください。

AIキャプションジェネレーターに関するよくある質問

動画用AIキャプションジェネレーターはどのように動作しますか？

AIキャプションジェネレーターは、音声認識を使って音声をテキストに変換し、そのテキストにタイムスタンプを付与して、キャプションが適切なタイミングで表示されるようにします。作成されたキャプションは、確認・編集したうえで、字幕ファイルとして、またはキャプションがすでに埋め込まれた動画として書き出すことができます。

これはAI字幕ジェネレーターとして使えますか？

はい。このツールは、AIキャプション生成ツールとしても字幕生成ツールとしても機能します。自動で字幕を作成し、正確さのために編集し、字幕アップロードに対応しているプラットフォーム向けに SRT や VTT ファイルとして書き出すことができます。

AI が生成するキャプションの精度はどのくらい高いですか？

音声が明瞭であれば、AI が生成するキャプションは非常に高い精度で作成され、多くの場合はごくわずかな修正だけで済みます。公開前にキャプションを確認することで、人名や専門用語、ブランドに関する表現が正しいことを確実にできます。

生成されたキャプションは後から編集できますか？

はい。エディター上で文章表現、句読点、タイミングを直接調整できます。これにより、動画を再アップロードしたり別のソフトウェアを使ったりすることなく、キャプションを細かく調整できます。

どのようなエクスポート形式に対応していますか？

キャプションは SRT または VTT 形式の字幕ファイルとして書き出すか、キャプションを焼き込んだ動画としてダウンロードできます。焼き込みキャプションは、TikTok、Instagram、リールなどの各種ソーシャルプラットフォームに最適です。

キャプションはエンゲージメント向上に役立ちますか？

はい。多くの人は音声をオフにして動画を視聴します。字幕があれば、視聴者はすぐに内容を理解できるため、再生時間や視聴維持率、全体的なエンゲージメントの向上につながります。

キャプション機能は、ほかのHeyGenツールと組み合わせて使えますか？

はい。多くのチームは、まず明確な台本を作成するためにAI動画スクリプトジェネレーターとキャプションを併用し、その後キャプション付き動画へと素早く変換して、修正回数を減らしています。

キャプション付き動画を簡単に共有するにはどうすればよいですか？

キャプション付き動画を書き出した後は、HeyGen の「動画を共有」ツールを使って、大きなファイルをダウンロードすることなく、チームメイトやクライアントに直接リンクを送信できます。

