良いキャプションがあれば、音量を上げられない状況でも、視聴者はあなたのメッセージを追いやすくなります。HeyGen の AI キャプションジェネレーターでベストな結果を得るには、いくつかの簡単なステップを踏むだけで大きな違いが生まれます。

1. 可能な限りクリアな音声を使用しましょう。雑音の少ないはっきりとした話し声は、AIが一語一句を正確に認識するのに役立ちます。背景音や反響を抑えることで、キャプションの信頼性が高まります。

2. 一定のペースで話しましょう。早口すぎたり、話す速さが不規則だと、字幕のタイミングがずれてしまうことがあります。安定した話し方を心がけることで、字幕を動画としっかり同期させることができます。

3. 字幕を見直して洗練させましょう。AI は大部分を自動で行ってくれますが、ざっと読み返すことで、人名や専門用語、アクセントなどが正しく反映されているか確認できます。

4. キャプションのスタイルをプラットフォームに合わせる

ショート動画では、太くて読みやすいテキストが求められることが多くあります。ロングフォームのコンテンツには、邪魔にならないシンプルな字幕が最適です。

5. 適切な書き出し形式を選ぶ YouTube やトレーニング用コンテンツには SRT や VTT ファイルが最適です。TikTok、Instagram、Reels には、映像に焼き付けた（バーンインした）キャプションが理想的です。