ラフなクリップを、シンプルでスマートな操作感のエディターで洗練された動画に仕上げましょう。HeyGen の AI 動画エディターなら、テキストベースのコントロールで動画をカット・修正・強化できるので、タイムラインの操作に費やす時間を減らし、クリックを獲得できる魅力的なストーリー作りに、最高の AI ツールを使ってより多くの時間を割くことができます。
Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.
Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.
Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.
Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.
Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.
Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.
AI動画編集ならHeyGenを選ぶ理由
HeyGen は、高機能な動画編集ツールをクリーンなブラウザベースのワークスペースに集約したプラットフォームです。従来の編集ソフトを学ぶことなく、数ステップのガイドに沿って動画をトリミングし、スタイルを変え、ローカライズできます。短いクリップから、プレゼンテーションやキャンペーン全体の動画まで、同じようにスムーズに扱えます。
セクションを削除したりナレーションの一文を更新したりと、してほしいことをエディターに伝えるだけで編集ができます。HeyGen はその指示を即座に正確なカットや調整に変換します。これにより、編集に不慣れな場合でも、ワークフローをスピーディーに保つことができます。
背景ノイズを除去し、テンポを整え、ビジュアルを揃えて、全体に一貫性を持たせます。AI動画編集ツールを使えば、手作業での微調整を最小限に抑えながら高いクオリティを維持でき、効率的にAIで動画編集が行えます。AIを活用したあなたの動画は、あらゆるプラットフォームで見た目も音も洗練された仕上がりになります。
動画編集ソフトを使えば、動画のサイズ変更、リフレーム、キャプション追加を一度の作業で行い、さまざまなフォーマット向けに最適化できます。1本の元動画から、メール配信用、ソーシャルフィード用、社内チャネル用など、複数バージョンを作成することが可能です。これにより、制作したあらゆるコンテンツのリーチを最大化できます。
テキスト主導の編集コントロール
セクションを短くしたい、ナレーションの一文を変えたい、など必要な編集内容を具体的に記載してください。エディターはあなたのリクエストに基づいて、正確なカットや調整を行います。最終的な仕上がりは、あなた自身で細かく微調整することができます。
スマートなオーディオ、キャプション、ボイスオーバー
数回のクリックで話し声の明瞭さを高め、背景ノイズを低減し、キャプションを生成できます。さらに、多言語のAI音声を追加して、素早くローカライズすることも可能です。これにより、動画は常にアクセシブルになり、ミュート再生にも対応できます。
ビジュアルレイアウト、リフレーミング、およびアセット
AI動画ジェネレーターを使えば、重要な被写体を逃さずに、動画を縦型・正方形・横長などのフォーマットにリフレームできます。オーバーレイやタイトル、ブランド要素を追加して、すべてのクリップがあなたのビジュアルアイデンティティに合うように仕上げましょう。多数の出力を同時に扱う場合でも、プロセスはシンプルなままです。
高速な書き出しとブランド一貫性のあるプリセット
ブランドスタイル、フォーマット、キャプションの処理方法をプリセットとして保存し、新しいプロジェクトに適用して一貫した仕上がりを実現できます。準備ができたら、好みのプラットフォームに最適化された高品質な動画を書き出しましょう。
AI動画エディターの使い方
HeyGen は、これまで一度もタイムライン編集をしたことがない人でも扱えるように、AI を使った動画編集を身近なものにします。ワークフローに沿って進むだけで、撮影した素材から完成したコンテンツまでを、いくつかの分かりやすいステップで仕上げることができます。
映像ファイルをアップロードするか、お好みのソースから録画データを取り込みましょう。エディターが自動で文字起こしと概要を作成するので、コンテンツをテキストと動画の両方として確認できます。
チャンネルごとの出力フォーマットを選択し、ブランドプリセットを適用します。これにより、フォント、カラー、基本的なレイアウト設定が、最適なAIデザインのベストプラクティスに基づいて最初から反映されます。
トランスクリプトとテキストレベルのコマンドを使って、シーンをカット・移動・調整しましょう。数回クリックするだけで、タイトルやキャプション、シンプルなトランジションを追加できます。
完成した動画を確認し、必要に応じて細かな修正を行いましょう。その後、メインのバージョンに加えて、TikTok などのプラットフォーム向けにサイズ違いや縦横比の異なるバリエーションも書き出します。
AI動画編集ツールとは、人工知能を活用して動画のカット、調整、強化を行うためのツールです。トリミング、リフレーミング、字幕付け、音声のノイズ除去などの作業を自動化し、プロジェクトをより短時間で仕上げられるようにします。
いいえ。HeyGen は、従来の編集スキルを持たないマーケター、教育者、チーム向けに作られています。テキストベースの操作とシンプルなインターフェースによって複雑なタイムラインを置き換え、実際に触りながら学べるようになっています。
はい。フィードやストーリーズ向けに最適化された縦長動画や正方形動画を作成できます。エディターを使えば、ハイライトの抽出、キャプションの追加、各プラットフォーム向けへのコンテンツの調整を簡単に行えます。
はい。多くの言語で字幕とAI音声を生成するには、ビデオ翻訳ツールを利用できます。これにより、撮り直しをせずに、同じ動画構成をさまざまな地域や視聴者向けに再利用できます。
はい。同じプロジェクト内で、コンテンツを縦向き・横向き・正方形のいずれのフォーマットにもリフレームできます。被写体は常に中央に配置され、読みやすさも保たれるため、編集を一からやり直す必要はありません。
AIビデオエディターは、ノイズを低減し、音量レベルを均一にし、音声を自動的に強調できます。これにより、手動でミキシングを行わなくても、声がよりクリアになり、聞き取りやすさが一貫したリスニング体験を実現できます。
はい。ブランドを反映したロゴ、カラー、フォント、メディアをアップロードできます。それらをAI動画ジェネレーターでプリセットとして保存しておけば、新しいプロジェクトでも常にガイドラインに沿ったビジュアルを保てます。
はい。チームはプロジェクトを共有し、編集内容をレビューし、ブランドルールを一貫して維持できます。これにより、複数のメンバーが関わっても、最終的な成果物の統一性を保つことができます。
トーキングヘッド動画、画面録画、ウェビナー、解説動画、製品デモ、そしてソーシャル動画は、いずれも非常に相性が良いコンテンツです。テンポを引き締めたり、わかりやすい字幕を付けたり、構図を整えたりすることで価値が高まる動画であれば、どんなものでも適しています。
はい。動画編集ソフトを使って、1つの元動画から異なるハイライトやフックを選ぶことで、複数の短尺動画を作成できます。これにより、1回の撮影でより多くのコンテンツを作成し、共有することが可能になります。
