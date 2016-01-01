AI音声ジェネレーター

多言語対応の自然なボイスオーバーを、高精度なリップシンク付きで生成します。再撮影や手動編集は不要です。高度なテキスト読み上げ技術により、1本の動画内で複数の人間らしいAI音声をサポートします。

世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AI動画翻訳をお試しください

HeyGen の AI ビデオ翻訳機能は、あらゆる動画を自動的に別の言語に変換し、話し手の声質や感情に合った自然なリップシンク音声を生成します。オリジナルの話し方や表現スタイルを保ったまま、スタジオ品質の多言語版動画を数分で作成できます。

自然なリップシンクによる超リアルな翻訳のために動画をアップロード

AI動画作成

動画コンテンツ向けに、洗練されたプロフェッショナルなAIナレーションが必要ですか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターを使えば、わずか数分で高品質なボイスオーバーを作成できます。説明動画やプロモーションコンテンツ、チュートリアルなど、どのような動画でも、あなたのプロジェクトに印象的なナレーションをシームレスに追加できます。

HeyGen を使えば、幅広い AI 音声から選択して動画のトーンに合わせることができ、視聴者と自然にコミュニケーションを取ることができます。

AI音声ジェネレーター活用のベストプラクティス

これらのヒントを活用して、AI音声ナレーションの効果を最大限に高めましょう。

  • 最適な声を選ぶ：コンテンツのスタイルやメッセージに合った声を選びましょう。
  • 明瞭さを重視する：ナレーションが、背景音楽の有無にかかわらず、はっきりと聞き取りやすく理解しやすいものになるようにしましょう。
  • トーンと話す速さを調整する：ナレーションのトーンとスピードを、動画の雰囲気に合わせましょう。
  • 最終決定前にテストする： 生成されたボイスオーバーが映像とタイミングや一貫性の面で合っているか確認しましょう。
プロのAIボイスオーバーで、あなたのコンテンツをより魅力的に

プロフェッショナルなボイスオーバーを追加することで、動画の印象を大きく高めることができます。聞き取りやすく魅力的なAIボイスオーバーは、ストーリーテリングを強化し、信頼感を生み出し、視聴者を惹きつけ続けることで、あなたのメッセージをより記憶に残るものにします。

HeyGenのボイスオーバージェネレーターは、高度なAIボイスクローン技術を活用し、あなたのニーズに合わせた正確で自然な音声ナレーションを提供します。マーケティング、教育、エンターテインメント分野のプロフェッショナルに信頼されている当プラットフォームは、簡単な操作で高品質な結果を実現し、魅力的なAI生成動画コンテンツの制作をサポートします。

HeyGen AIボイスジェネレーターの使い方

コンテンツにぴったり合った自然なAI音声を、スピーディーかつ高精度でスケーラブルに生成します。

ステップ 1

テキストを入力するか、音声ファイルをアップロードしてください

クリーンな音声ファイルを用意するか、スクリプトを入力してください。HeyGen は音声とテキスト読み上げの両方に対応しています。

ステップ2

アバターを選択

会話できるAIアバターを使うか、実写映像にリップシンクを適用して、より自然な表現を実現しましょう。適切なアバターを選ぶことで、AI生成動画の視聴体験とエンゲージメントを高めることができます。

ステップ3

AI音声を選択するか、実写映像をアップロードする

175以上の言語で300以上の音声から選択し、トーンやターゲットオーディエンスに合わせて、さまざまなタイプの動画AIジェネレーターに柔軟に対応できます。

ステップ4

同期済み動画を生成して共有する

HeyGenは、口の動き、声、表情を自動的に同期し、数秒でAIボイスオーバー動画をエクスポートして共有できます。このクイックエクスポート機能は、すぐに結果が必要なマーケターやコンテンツ制作者に最適です。

AI音声ジェネレーターに関するよくある質問

AI音声ジェネレーターとは何ですか？

これは、あなたのテキストやアップロードした音声を、アバターや実写映像と完璧に同期する自然でスタジオ品質のボイスオーバーに変換するツールです。また、これを組み合わせて使うこともできます：AIテキスト読み上げ動画ツール

声のトーンや話し方、テンポを合わせることはできますか？

はい。トーン、話す速さ、間の取り方、話し方などをシンプルなコントロールで調整できるため、ナレーションをコンテンツにぴったり合わせられます。これにより、研修動画やソーシャル投稿、マーケティング資料などに最適な声を選んでマッチさせることができます。

カスタムボイスを作成したり、複製したりできますか？

はい。音声をクローンしたり、テキストプロンプトから新しい音声を生成したりするために、ご自身の音声ファイルをアップロードできます。アクセント、感情、話し方のスタイルをカスタマイズして、独自の結果を得ることができます。

AI音声ジェネレーターは、さまざまな種類の動画で利用できますか？

はい。AIアバターや、アップロードしたあらゆる映像で利用できます。さらに、写真を追加して動画を強化することも可能です。「写真を動画に追加」ツール

商用プロジェクトでボイスオーバーを使用できますか？

はい。有料プランでは、マーケティング、セールス、チュートリアル、広告、ブランデッドコンテンツなどにおいて、ウォーターマークによる制限なく、商用利用を全面的に行うことができます。

対応している音声と対応言語はいくつありますか？

300以上のAI音声と175を超える言語・アクセントから選択できるため、グローバル向けのトレーニングコンテンツや多言語キャンペーンに最適です。

このツールはアバターや実写映像でのリップシンクに対応していますか？

はい。プラットフォームが自動的にAIアバターや実在の話者の口の動き、声、表情を同期させるため、動画は自然で一貫性のある仕上がりになります。

AI音声ジェネレーターを使って、動画全体を作成することはできますか？

はい。ボイスオーバーを生成し、アバター、シーン、テンプレートを使って、すぐに完全な動画に変換できます。構成のしっかりした動画を作成したい場合は、AI Spokesperson Tool（AIスポークスパーソンツール）をお試しください

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

