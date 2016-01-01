HeyGenのAIビデオジェネレーターを使えば、わずか数分で高品質なボイスオーバーを作成できます。説明動画やプロモーションコンテンツ、チュートリアルなど、どのような動画でも、あなたのプロジェクトに印象的なナレーションをシームレスに追加できます。

HeyGen を使えば、幅広い AI 音声から選択して動画のトーンに合わせることができ、視聴者と自然にコミュニケーションを取ることができます。