多言語対応の自然なボイスオーバーを、高精度なリップシンク付きで生成します。再撮影や手動編集は不要です。高度なテキスト読み上げ技術により、1本の動画内で複数の人間らしいAI音声をサポートします。
HeyGen の AI ビデオ翻訳機能は、あらゆる動画を自動的に別の言語に変換し、話し手の声質や感情に合った自然なリップシンク音声を生成します。オリジナルの話し方や表現スタイルを保ったまま、スタジオ品質の多言語版動画を数分で作成できます。
動画コンテンツ向けに、洗練されたプロフェッショナルなAIナレーションが必要ですか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使えば、わずか数分で高品質なボイスオーバーを作成できます。説明動画やプロモーションコンテンツ、チュートリアルなど、どのような動画でも、あなたのプロジェクトに印象的なナレーションをシームレスに追加できます。
HeyGen を使えば、幅広い AI 音声から選択して動画のトーンに合わせることができ、視聴者と自然にコミュニケーションを取ることができます。
AI音声ジェネレーター活用のベストプラクティス
これらのヒントを活用して、AI音声ナレーションの効果を最大限に高めましょう。
プロのAIボイスオーバーで、あなたのコンテンツをより魅力的に
プロフェッショナルなボイスオーバーを追加することで、動画の印象を大きく高めることができます。聞き取りやすく魅力的なAIボイスオーバーは、ストーリーテリングを強化し、信頼感を生み出し、視聴者を惹きつけ続けることで、あなたのメッセージをより記憶に残るものにします。
HeyGenのボイスオーバージェネレーターは、高度なAIボイスクローン技術を活用し、あなたのニーズに合わせた正確で自然な音声ナレーションを提供します。マーケティング、教育、エンターテインメント分野のプロフェッショナルに信頼されている当プラットフォームは、簡単な操作で高品質な結果を実現し、魅力的なAI生成動画コンテンツの制作をサポートします。
HeyGen AIボイスジェネレーターの使い方
コンテンツにぴったり合った自然なAI音声を、スピーディーかつ高精度でスケーラブルに生成します。
クリーンな音声ファイルを用意するか、スクリプトを入力してください。HeyGen は音声とテキスト読み上げの両方に対応しています。
会話できるAIアバターを使うか、実写映像にリップシンクを適用して、より自然な表現を実現しましょう。適切なアバターを選ぶことで、AI生成動画の視聴体験とエンゲージメントを高めることができます。
175以上の言語で300以上の音声から選択し、トーンやターゲットオーディエンスに合わせて、さまざまなタイプの動画AIジェネレーターに柔軟に対応できます。
HeyGenは、口の動き、声、表情を自動的に同期し、数秒でAIボイスオーバー動画をエクスポートして共有できます。このクイックエクスポート機能は、すぐに結果が必要なマーケターやコンテンツ制作者に最適です。
これは、あなたのテキストやアップロードした音声を、アバターや実写映像と完璧に同期する自然でスタジオ品質のボイスオーバーに変換するツールです。また、これを組み合わせて使うこともできます：AIテキスト読み上げ動画ツール
はい。トーン、話す速さ、間の取り方、話し方などをシンプルなコントロールで調整できるため、ナレーションをコンテンツにぴったり合わせられます。これにより、研修動画やソーシャル投稿、マーケティング資料などに最適な声を選んでマッチさせることができます。
はい。音声をクローンしたり、テキストプロンプトから新しい音声を生成したりするために、ご自身の音声ファイルをアップロードできます。アクセント、感情、話し方のスタイルをカスタマイズして、独自の結果を得ることができます。
はい。AIアバターや、アップロードしたあらゆる映像で利用できます。さらに、写真を追加して動画を強化することも可能です。「写真を動画に追加」ツール
はい。有料プランでは、マーケティング、セールス、チュートリアル、広告、ブランデッドコンテンツなどにおいて、ウォーターマークによる制限なく、商用利用を全面的に行うことができます。
300以上のAI音声と175を超える言語・アクセントから選択できるため、グローバル向けのトレーニングコンテンツや多言語キャンペーンに最適です。
はい。プラットフォームが自動的にAIアバターや実在の話者の口の動き、声、表情を同期させるため、動画は自然で一貫性のある仕上がりになります。
はい。ボイスオーバーを生成し、アバター、シーン、テンプレートを使って、すぐに完全な動画に変換できます。構成のしっかりした動画を作成したい場合は、AI Spokesperson Tool（AIスポークスパーソンツール）をお試しください
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。