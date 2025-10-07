AIソーシャルメディア広告ジェネレーター：広告を即座に公開

商品ページのURL、短いスクリプト、または数枚の画像を用意するだけで、フィード、リール、ストーリーズ、ショート向けの洗練されたソーシャル広告をすぐに作成できます。HeyGenはコピー、ビジュアル、ボイスオーバー、アスペクト比、バッチ書き出しまで自動化し、撮影や手作業の編集なしで、チームがより多くの勝てるクリエイティブを生み出せるようにします。

迅速なキャンペーン立ち上げ

迅速なキャンペーン立ち上げ

Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.

カタログ規模のクリエイティブ制作

カタログ規模のクリエイティブ制作

Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.

ローカライズされた広告の展開

ローカライズされた広告の展開

Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.

短尺ソーシャルテスト

短尺ソーシャルテスト

Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.

リターゲティングとパーソナライズされたクリエイティブ

リターゲティングとパーソナライズされたクリエイティブ

Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.

代理店およびクライアント向けデリバリー

代理店およびクライアント向けデリバリー

Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.

HeyGen が最高の AI ソーシャルメディア広告ジェネレーターである理由

HeyGen は、高速な生成、プラットフォームに最適化されたテンプレート、そしてパフォーマンス重視のワークフローを組み合わせることで、マーケターやクリエイターが一貫性とスピードを保ちながらソーシャルキャンペーンを大規模に展開し、成果の出る広告を生み出せるようにします。多数のバリエーションを生成し、素早くローカライズし、体系的にテストすることで、コストを削減しコンバージョンを向上させる勝ちパターンの広告を見つけ出せます。

企画から公開準備までを数分で完了

URLを貼り付けるか簡単なブリーフを入力するだけで、HeyGenがフック、シーン、完成版の広告まで自動で作成します。面倒な撮影や編集サイクルを避けながら、ペイドソーシャルキャンペーンをより早く立ち上げ、成果の出たクリエイティブを素早く改善できます。

あらゆる掲載面とフォーマットに対応して構築

縦型・正方形・横型の配置向けに、クリエイティブの自動リサイズ、キャプション、ペースを最適化します。HeyGen のプリセットにより、Reels、Shorts、Stories、フィード配信向けに、読みやすいキャプションとプラットフォームに適したテンポが自動的に確保されます。

より多くのアイデアを試し、ムダを減らそう

さまざまなフック、CTA、ビジュアルを組み合わせたバリエーションを一括生成します。A/Bテスト用に書き出しを整理し、パフォーマンスチームが高ROIのクリエイティブを特定して、効果の高いものをスケールできるようにします。

任意の商品ページから広告作成へのリンク

商品ページやランディングページのURLを貼り付けるだけで、HeyGenが主要な画像・仕様・メッセージを抽出し、Facebook広告用のストーリーボードを自動生成します。リンクされた動画および画像フローにより、ページコンテンツが広告用のシーンにマッピングされるため、手作業での構成にかかる時間を削減しつつ、商品の詳細情報をしっかりと維持できます。

Smiling man with glasses, and a pop-up window showing "+ Add product" with a small device with colorful buttons.

AIコピーとクリエイティブの組み合わせ

HeyGen は、ソーシャル向けの意図に最適化された見出し、メインテキスト、CTA を作成し、それらを生成ビジュアルや推奨フックと組み合わせます。複数のコピー案がビジュアルの選択肢と組み合わされ、AI ツールを用いてクリック率とコンバージョン向上のために最適化された、テスト可能なコンセプトセットを作成します。

An AI video creation interface showing a person wearing sunglasses, a prompt "Create a 1-min video ad of|", and a black sunglasses product image under "+ Add product".

リアルなアバター、ボイスクローン、UGCスタイル

AIアバターを選択したり、自分の声をアップロードしたり、ボイスモデルを使って、UGCスタイルのスピークスパーソンやシネマティックなプレゼンターを広告クリエイティブ向けに作成できます。動画広告の自然なリップシンクと感情コントロールにより、撮影なしでも画面上のタレントが本物のように感じられます。

Voice cloning

プラットフォームのプリセットとエクスポートバンドル

ブランドキットを適用し、字幕の配置、安全マージン、圧縮設定までカバーするプラットフォーム別プリセットを選択できます。MP4、サムネイル、SRTをまとめた整理済みのバンドルとして書き出し、広告マネージャーや各種SNSへのアップロードにすぐ使える状態にします。

User interface displaying SCORM export options with SCORM 1.2 selected, beside a smiling man.

reviews trophy
仕組み

AIソーシャルメディア広告ジェネレーターの使い方

アイデアから公開済みの広告アセットまで、4つの明確なステップで進めましょう。

ステップ1

ソースを追加

商品URLを貼り付けるか、画像をアップロードするか、短いスクリプトを入力してください。HeyGenがメッセージ、ビジュアル、主要な仕様を抽出し、あなたのキャンペーン向けの初期広告クリエイティブを作成します。

ステップ2

フォーマットとクリエイティブの方向性を選択する

AI広告用にアスペクト比、ビジュアルスタイル、音声やアバターのオプションを選択します。ブランドキットを適用して、ロゴ、フォント、カラーの一貫性を保ちましょう。

ステップ3

バリエーションを生成して洗練させる

異なるフック、CTA、ビジュアルを使った複数のドラフトを作成しましょう。左右に並べてプレビューし、コピーや画像を微調整しながら、テスト用に別バージョンを再生成できます。

ステップ4

キャンペーンをエクスポートして配信する

各掲載先に合わせてフォーマットされたMP4、サムネイル、SRTをダウンロードするか、広告マネージャー向けに整理されたバンドルをエクスポートしましょう。広告プラットフォームにアップロードして、広告キャンペーンの構造化テストを開始できます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AIソーシャルメディア広告ジェネレーターとは何ですか？また、HeyGenはそれをどのように活用していますか？

AIソーシャルメディア広告ジェネレーターは、URL・スクリプト・画像といった簡単な入力から、自動的に広告コピー、ビジュアル、フォーマット済みの動画や画像アセットを生成します。HeyGen は、テキストから動画画像から動画、アバター、ブランドキットを組み合わせて、撮影なしでそのまま配信できるクリエイティブを制作します。

HeyGen は複数のプラットフォーム向けの広告を同時に作成できますか？

はい。Reels、TikTok、Instagramフィード、ストーリーズ、YouTubeショートなど向けの出力プリセットを選択できます。HeyGen が各配信先に合わせて、自動でサイズ変更、字幕の付け直し、テンポの最適化を行います。

HeyGenを使うのにデザインやコピーライティングのスキルは必要ですか？

いいえ。HeyGen は説得力のある見出し、メインテキスト、CTA を作成し、それらをビジュアルテンプレートと組み合わせます。出力内容は調整できますが、デフォルトのドラフトは各プラットフォームのベストプラクティスを満たすように設計されています。

大規模なカタログに対するバッチ生成はどのように機能しますか？

商品フィードやCSVデータをテンプレートにマッピングするだけで、HeyGenがSKUごとに広告を自動生成し、一貫したブランディングとファイル名を適用して、数百件のクリエイティブを効率的に展開できます。

異なる国や言語向けに広告をローカライズできますか？

はい。「ビデオ翻訳ツール」を使えば、スクリプトの翻訳、ボイスオーバーの再生成、字幕の同期生成が行えるため、再収録することなく、動画広告のローカライズ版を自然な仕上がりにできます。

HeyGen はどのように A/B テストや最適化をサポートしますか？

HeyGen は、構造化テストのためにバリアントセットを整理し、オーディエンスの組み合わせを提案し、実験を実行して高パフォーマンスなフックやビジュアルを素早く特定できるよう、整理されたエクスポートバンドルを生成します。

利用可能なブランド管理機能にはどのようなものがありますか？

ロゴ、フォント、カラーを含むブランドキットをアップロードしましょう。要素をロックして誤編集を防ぎ、チームやクライアントアカウント全体でビジュアルの一貫性を維持できます。

どのエクスポート形式がサポートされていますか？

HeyGen は、MP4 動画、高解像度 PNG、SRT/VTT 字幕ファイル、そして広告マネージャーやキャンペーンへのアップロードにすぐ使える整理済みの ZIP バンドルをエクスポートできます。

HeyGen の広告は各プラットフォームのポリシーに準拠していますか？

HeyGen は、アスペクト比、キャプションの読みやすさ、一般的なテキスト量の制限など、プラットフォームのフォーマットに関するベストプラクティスに従っています。最終的なポリシー順守および広告承認の責任は、広告主にあります。

HeyGenで制作されたクリエイティブの所有権は誰にありますか？

あなたが作成した動画やアセットの所有権は、引き続きお客様にあります。HeyGen はライセンスされたリソースを使用しており、生成された成果物は商用利用が可能です。AI広告に使用するためにアップロードする第三者コンテンツについては、必要な権利を取得していることを必ず確認してください。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

