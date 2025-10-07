あなたが作成した動画やアセットの所有権は、引き続きお客様にあります。HeyGen はライセンスされたリソースを使用しており、生成された成果物は商用利用が可能です。AI広告に使用するためにアップロードする第三者コンテンツについては、必要な権利を取得していることを必ず確認してください。