現実的で魅力的なトーキングヘッド動画を、これまでで最も簡単な方法で作成できます。カメラやマイク、複雑な編集作業は一切不要です。プレゼンテーションやお知らせ、研修用コンテンツなど、どのような用途であっても、当プラットフォームなら数分でプロ品質のポートレート動画を無料で生成できます。
このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。
AIトーキングヘッド動画の作り方
AIトーキングヘッド動画ジェネレーターを使って、静止画のポートレートにリアルな顔の動きや表情、音声を加え、まるで生きているかのように蘇らせましょう。
自分のはっきり写った写真をアップロードするか、1,100種類以上のAIアバターから選択してください。 当社のテクノロジーは顔の特徴をマッピングし、本物の人間のように自然で表情豊かな動きを生み出します。
スクリプトをエディタに直接入力するか、貼り付けるか、ファイルをアップロードしてください。AIがあなたの言葉に合わせて、口の動き、感情、声のトーンを自動的に同期し、まるで本物のような仕上がりを実現します。
メッセージに合うように、お好みの声・言語・トーンを選択してください。 また、アバターのジェスチャーを調整したり、字幕やBGM、ブランド要素を追加して、あなたのスタイルに合った洗練された動画に仕上げることもできます。
「生成」をクリックすると、静止画が数分でダイナミックな動画に変換されます。作成されたトーキングヘッド動画をダウンロードして、ソーシャルメディア、ウェブサイト、プレゼンテーションなど、あらゆるプラットフォームで即座に共有しましょう。
AIトーキングビデオジェネレーターの主な機能
HeyGen があれば、魅力的でプロフェッショナルな動画を、すばやく簡単に作成するために必要なものがすべて揃っています。私たちが AI 動画制作において最適な選択肢である理由は次のとおりです。
HeyGen の AIアバター生成ツール が、どのように手軽にパーソナライズされたアバター作成をサポートできるか、詳しくご覧ください。
カスタマイズ可能なトーキングヘッド
1,100体以上の超リアルなアバターから選ぶか、自分自身やブランドのペルソナを反映したオリジナルアバターを作成できます。どのアバターも、自然な表情とリアルな動きを実現し、本物らしく魅力的な動画体験を生み出します。
多言語対応機能
あなたのスクリプトを、自然で人間らしい話し方のまま175以上の言語に翻訳できます。私たちのAIを使えば、世界中の視聴者にリーチし、さまざまな文化や地域に合わせて動画をパーソナライズすることが可能です。
カメラもスタジオも不要
高価な機材や長時間の撮影は必要ありません。画像をアップロードするだけで、技術的な作業はAIに任せて、数分で動画を作成できます。
高速な動画制作
わずか数分で高品質な縦型動画を生成できるため、コンテンツ制作を効率的にスケールしたい企業やクリエイターに最適です。
トーキングヘッド動画とは、あなたの台本を読み上げるデジタルアバターが、実写のような表情や口の動き、自然なジェスチャーを交えて話す動画のことです。撮影やスタジオを用意しなくても、本物のプレゼンターが登場しているかのような見た目と雰囲気を再現できます。
写真をアップロードするかアバターを選び、スクリプトを入力するだけで、AIがあなたの言葉に合わせてリアルな動きを自動で同期します。トーキングヘッド動画は数分で生成されます。スクリプト作成にお困りですか？ ぜひAI動画スクリプトジェネレーターをお試しください。
はい。ポートレート写真をアップロードしてパーソナライズされたアバターを作成するか、ライブラリ内の既存のアバターを使用できます。さらに、ご自身の声をアップロードすることも、幅広い種類のAI音声から選択することもできます。
このプラットフォームは170以上の言語と方言に対応しており、自然な音声と正確なリップシンクを備えたローカライズ済みの多言語動画を作成し、世界中の視聴者に届けることができます。
もちろんです。企業研修、オンボーディング、セールス動画、アナウンスメント、社内コミュニケーションなどで広く利用されています。スポークスパーソン形式の動画であれば、AI Spokesperson Toolもあわせてご活用いただけます。
カスタマイズ性、他ツールとの連携、使いやすさ、処理速度、セキュリティ、そしてカスタマーサポートやドキュメントの質に重点を置いてください。
ほとんどの動画は、わずか数分で作成できます。AIが自動的に音声の同期、表情、動きを処理するため、編集スキルや制作経験は必要ありません。
編集スキルは一切必要ありません。インターフェースはシンプルで、重い作業はすべてAIが行います。すぐに「HeyGen サインアップ」から最初の動画の作成を始められます。
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。