AIトーキングヘッド動画ジェネレーター

現実的で魅力的なトーキングヘッド動画を、これまでで最も簡単な方法で作成できます。カメラやマイク、複雑な編集作業は一切不要です。プレゼンテーションやお知らせ、研修用コンテンツなど、どのような用途であっても、当プラットフォームなら数分でプロ品質のポートレート動画を無料で生成できます。

  • 1100以上のAIトーキングヘッド
  • 175以上の言語と方言に対応
  • 数分でトーキングヘッド動画を生成
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

アバター動画を作成

アバターを選ぶ

Tap to upload photo

For best results, choose a photo that's at least 720p with a clear view of a face.

or pick a preset

スクリプトを入力

0/200 文字
フル機能にアクセスするにはサインインまたは登録してください
既存のアバターを選択
Step 1:既存のアバターを選択
プロンプトを入力してください
Step 2:プロンプトを入力してください
生成された動画をクリック
Step 3:生成された動画をクリック
レビュー

AIトーキングヘッド動画の作り方

AIトーキングヘッド動画ジェネレーターを使って、静止画のポートレートにリアルな顔の動きや表情、音声を加え、まるで生きているかのように蘇らせましょう。

ステップ 1

ポートレートをアップロードするか、アバターを選択してください

自分のはっきり写った写真をアップロードするか、1,100種類以上のAIアバターから選択してください。 当社のテクノロジーは顔の特徴をマッピングし、本物の人間のように自然で表情豊かな動きを生み出します。

ステップ2

スクリプトを追加または入力

スクリプトをエディタに直接入力するか、貼り付けるか、ファイルをアップロードしてください。AIがあなたの言葉に合わせて、口の動き、感情、声のトーンを自動的に同期し、まるで本物のような仕上がりを実現します。

ステップ3

カスタマイズとパーソナライズ

メッセージに合うように、お好みの声・言語・トーンを選択してください。 また、アバターのジェスチャーを調整したり、字幕やBGM、ブランド要素を追加して、あなたのスタイルに合った洗練された動画に仕上げることもできます。

ステップ4

生成して共有

「生成」をクリックすると、静止画が数分でダイナミックな動画に変換されます。作成されたトーキングヘッド動画をダウンロードして、ソーシャルメディア、ウェブサイト、プレゼンテーションなど、あらゆるプラットフォームで即座に共有しましょう。

HeyGen AI video creation dashboard with a URL-to-script generator and various video production tools.

AIトーキングビデオジェネレーターの主な機能


HeyGen があれば、魅力的でプロフェッショナルな動画を、すばやく簡単に作成するために必要なものがすべて揃っています。私たちが AI 動画制作において最適な選択肢である理由は次のとおりです。

HeyGen の AIアバター生成ツール が、どのように手軽にパーソナライズされたアバター作成をサポートできるか、詳しくご覧ください。

AIトーキングビデオ

カスタマイズ可能なトーキングヘッド

1,100体以上の超リアルなアバターから選ぶか、自分自身やブランドのペルソナを反映したオリジナルアバターを作成できます。どのアバターも、自然な表情とリアルな動きを実現し、本物らしく魅力的な動画体験を生み出します。

a photo and a video of a woman with curly hair
AIトーキングビデオ

多言語対応機能

あなたのスクリプトを、自然で人間らしい話し方のまま175以上の言語に翻訳できます。私たちのAIを使えば、世界中の視聴者にリーチし、さまざまな文化や地域に合わせて動画をパーソナライズすることが可能です。

a photo and a video of a woman with curly hair
AIトーキングビデオ

カメラもスタジオも不要

高価な機材や長時間の撮影は必要ありません。画像をアップロードするだけで、技術的な作業はAIに任せて、数分で動画を作成できます。

a photo and a video of a woman with curly hair
AIトーキングビデオ

高速な動画制作

わずか数分で高品質な縦型動画を生成できるため、コンテンツ制作を効率的にスケールしたい企業やクリエイターに最適です。

a photo and a video of a woman with curly hair

AIトーキングヘッド動画ジェネレーターに関するよくある質問

トーキングヘッド動画とは何ですか？

トーキングヘッド動画とは、あなたの台本を読み上げるデジタルアバターが、実写のような表情や口の動き、自然なジェスチャーを交えて話す動画のことです。撮影やスタジオを用意しなくても、本物のプレゼンターが登場しているかのような見た目と雰囲気を再現できます。

AIトーキングヘッド動画クリエイターはどのように動作しますか？

写真をアップロードするかアバターを選び、スクリプトを入力するだけで、AIがあなたの言葉に合わせてリアルな動きを自動で同期します。トーキングヘッド動画は数分で生成されます。スクリプト作成にお困りですか？ ぜひAI動画スクリプトジェネレーターをお試しください。

動画で自分の声や顔（画像）を使うことはできますか？

はい。ポートレート写真をアップロードしてパーソナライズされたアバターを作成するか、ライブラリ内の既存のアバターを使用できます。さらに、ご自身の声をアップロードすることも、幅広い種類のAI音声から選択することもできます。

トーキングヘッドクリエイターは何か国語に対応していますか？

このプラットフォームは170以上の言語と方言に対応しており、自然な音声と正確なリップシンクを備えたローカライズ済みの多言語動画を作成し、世界中の視聴者に届けることができます。

このツールはビジネス向けのプレゼンテーションや研修に適していますか？

もちろんです。企業研修、オンボーディング、セールス動画、アナウンスメント、社内コミュニケーションなどで広く利用されています。スポークスパーソン形式の動画であれば、AI Spokesperson Toolもあわせてご活用いただけます。

AIトーキング動画用のプラットフォームを選ぶとき、どの機能を優先すべきですか？

カスタマイズ性、他ツールとの連携、使いやすさ、処理速度、セキュリティ、そしてカスタマーサポートやドキュメントの質に重点を置いてください。

話すアバター動画の生成にはどのくらい時間がかかりますか？

ほとんどの動画は、わずか数分で作成できます。AIが自動的に音声の同期、表情、動きを処理するため、編集スキルや制作経験は必要ありません。

始めるのに動画編集の経験は必要ですか？

編集スキルは一切必要ありません。インターフェースはシンプルで、重い作業はすべてAIが行います。すぐに「HeyGen サインアップ」から最初の動画の作成を始められます。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background