AIでバズるTikTokを、速く・簡単に作ろう

数分でTikTok向けコンテンツを生成。AIアバター、音声、テンプレートを活用して、あなたのニッチで際立つ高パフォーマンス動画を作成しましょう。

Tool featured image
-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIアバター動画ジェネレーターをお試しください

このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。

アバター動画を作成

アバターを選ぶ

スクリプトを入力

AI動画制作

AIであなたの台本をTikTokコンテンツに変換

HeyGen の AI TikTok 動画ジェネレーターは、撮影や編集を一切せずに、スクロールを止める魅力的な動画を素早く作成できる近道です。メッセージを入力し、アバターを選び、縦型テンプレートを選択するだけ。商品プロモーション、ハウツー動画の共有、バイラルキャンペーンの立ち上げなど、どんな目的でも、AI 音声、顔出し不要のアバターオプション、即時キャプション生成といった機能を使って、TikTok 動画を簡単に作成できます。

A smiling woman holds a small bottle of skincare product next to a user interface showing a script and voice selection for a skincare testimonial.
AI動画制作

AI TikTok動画生成のベストプラクティス

次の簡単なコツを押さえて、TikTokでのリーチとエンゲージメントを最大化しましょう。

  • 短尺動画で効果を高めるために、台本は60秒以内に収めましょう
  • モバイルでの視聴に最適化された縦型動画テンプレートを選びましょう
  • 視聴時間とアクセシビリティを向上させるために、キャプションや絵文字を活用しましょう
  • プライバシーを重視する場合は、顔出しなしのアバターモードを試してみましょう
  • 商品動画、解説動画、トレンド動画などでHDで書き出し、さまざまなフォーマットをテストしましょう
A stack of vertical cards featuring a smiling woman with "Hi everyone," text and a heart-eyes emoji.
AI動画制作

AIで高パフォーマンスなTikTok動画を作成

商品紹介からトレンドを押さえたストーリーまで、HeyGen はクリエイター、マーケター、起業家が「見られる」TikTok動画を作るのをサポートします。AIアバター、ボイスオーバー、自動キャプション機能を使えば、編集ソフトは一切不要で、無制限にTikTok動画を素早く生成できます。

CapCut、Simplified、InVideo などのツールを試したことがありますか？HeyGen なら、AI による自動化と顔出し不要の動画生成で、TikTok 向けの動画制作をさらにシンプルにできます。

Video creation interface with three portrait video clips of smiling people, an 'Avatar' reference, and a text prompt.
仕組み

HeyGenのAI TikTok動画ジェネレーターの使い方

あらゆる台本を、AIアバターと音声を使ってバズるTikTok動画に変換しましょう。

ステップ1

TikTok用の台本を書きましょう

短くて魅力的でトレンドを押さえたコンテンツです。あとはエディターにそのまま貼り付けるだけ。

ステップ 2

アバターと声を選択する

700種類以上のアバターと音声から選んで、あなたのトーンや視聴者にぴったり合わせましょう。俳優もスタジオも必要ありません。

ステップ3

ビジュアルとスタイルをカスタマイズ

アニメーション、字幕、背景、トランジションを追加して、あなたのメッセージを生き生きと伝えましょう。

ステップ4

TikTok への書き出しと共有

最終動画をダウンロードするか、リンクで直接共有しましょう。ウォーターマークは入りません。

AI TikTok動画ジェネレーターに関するよくある質問

HeyGen の AI TikTok 動画ジェネレーターとは何ですか？

HeyGen の AI TikTok 動画ジェネレーターは、あなたのスクリプト、URL、またはアイデアを、AI アバター、音声、キャプション、ビジュアルを使って、完全に編集された TikTok 動画に変換します。撮影や編集を行わずに、洗練された 9:16 縦型動画を作成できます。こちらのツールをお試しください：AI TikTok 動画ジェネレーター

2025年のG2 Best Software Awardsで「最も急成長している製品」第1位に選出されたHeyGenは、マーケティング、セールス、トレーニング向けの動画制作のあり方を変革しています。

AI はどのようにして TikTok 用の動画をこんなに素早く生成できるのですか？

AIがあなたのスクリプトを解析し、TikTok風のテンポを適用し、自動キャプションを追加し、ビジュアルを選択して、リアルなアバターまたは音声を同期します。これにより、わずか数分でTikTokにネイティブな短尺コンテンツを生成できます。

TikTok、リール、ショート向けの縦型9:16動画を作成できますか？

はい。すべての動画は自動的に、TikTok、Instagramリール、YouTubeショート、その他のモバイルプラットフォームで高いパフォーマンスを発揮する縦型9:16形式で作成されます。書き出しオプションには、すぐにアップロードできるクリーンなHD版も含まれます。

AIアバターを使って顔出しなしのTikTok動画を作成できますか？

はい。何百種類ものアバターから選ぶか、音声のみのテンプレートを使って、顔出しなしのTikTok動画を作成できます。これは、プライバシーを重視するクリエイターや、自動化されたコンテンツ制作フローを構築したい方に最適です。

ジェネレーターにはキャプション、トランジション、音楽も含まれますか？

はい。HeyGen は自動的に字幕、アニメーション、トランジション、AI アートワーク、そして著作権フリーの音楽を追加します。これらの強化機能により、TikTok における視聴維持率、分かりやすさ、そして全体的なパフォーマンスの向上が期待できます。

スクリプトやURLから、すぐにTikTok動画を作成できますか？

はい。スクリプトを貼り付けるかURLを入力するだけで、AIが要点を抽出し、ショート動画用のスクリプトを作成し、動画を生成します。より強力なスクリプトにしたい場合は、動画を作成する前にAI動画スクリプトジェネレーターをご利用ください。

TikTokの動画を、ReelsやYouTubeショート向けに再利用してもいいですか？

はい。TikTok動画を書き出した後は、Repurpose Video Toolを使って他のプラットフォーム向けにサイズ変更や最適化ができます。これにより、複数のショート動画プラットフォームでリーチを広げることができます。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

