数分でTikTok向けコンテンツを生成。AIアバター、音声、テンプレートを活用して、あなたのニッチで際立つ高パフォーマンス動画を作成しましょう。
このツールを使えば、1枚の写真から、表情・動き・ライティングまでリアルに反映したAIアバターを作成し、洗練された動画を生成できます。カメラや撮影クルー、編集スキルがなくても、SNSコンテンツやトレーニング、ストーリーテリング向けのプロ品質のクリップを即座に作成できます。
AIであなたの台本をTikTokコンテンツに変換
HeyGen の AI TikTok 動画ジェネレーターは、撮影や編集を一切せずに、スクロールを止める魅力的な動画を素早く作成できる近道です。メッセージを入力し、アバターを選び、縦型テンプレートを選択するだけ。商品プロモーション、ハウツー動画の共有、バイラルキャンペーンの立ち上げなど、どんな目的でも、AI 音声、顔出し不要のアバターオプション、即時キャプション生成といった機能を使って、TikTok 動画を簡単に作成できます。
AI TikTok動画生成のベストプラクティス
次の簡単なコツを押さえて、TikTokでのリーチとエンゲージメントを最大化しましょう。
AIで高パフォーマンスなTikTok動画を作成
商品紹介からトレンドを押さえたストーリーまで、HeyGen はクリエイター、マーケター、起業家が「見られる」TikTok動画を作るのをサポートします。AIアバター、ボイスオーバー、自動キャプション機能を使えば、編集ソフトは一切不要で、無制限にTikTok動画を素早く生成できます。
CapCut、Simplified、InVideo などのツールを試したことがありますか？HeyGen なら、AI による自動化と顔出し不要の動画生成で、TikTok 向けの動画制作をさらにシンプルにできます。
HeyGenのAI TikTok動画ジェネレーターの使い方
あらゆる台本を、AIアバターと音声を使ってバズるTikTok動画に変換しましょう。
短くて魅力的でトレンドを押さえたコンテンツです。あとはエディターにそのまま貼り付けるだけ。
700種類以上のアバターと音声から選んで、あなたのトーンや視聴者にぴったり合わせましょう。俳優もスタジオも必要ありません。
アニメーション、字幕、背景、トランジションを追加して、あなたのメッセージを生き生きと伝えましょう。
最終動画をダウンロードするか、リンクで直接共有しましょう。ウォーターマークは入りません。
HeyGen の AI TikTok 動画ジェネレーターは、あなたのスクリプト、URL、またはアイデアを、AI アバター、音声、キャプション、ビジュアルを使って、完全に編集された TikTok 動画に変換します。撮影や編集を行わずに、洗練された 9:16 縦型動画を作成できます。こちらのツールをお試しください：AI TikTok 動画ジェネレーター
2025年のG2 Best Software Awardsで「最も急成長している製品」第1位に選出されたHeyGenは、マーケティング、セールス、トレーニング向けの動画制作のあり方を変革しています。
AIがあなたのスクリプトを解析し、TikTok風のテンポを適用し、自動キャプションを追加し、ビジュアルを選択して、リアルなアバターまたは音声を同期します。これにより、わずか数分でTikTokにネイティブな短尺コンテンツを生成できます。
はい。すべての動画は自動的に、TikTok、Instagramリール、YouTubeショート、その他のモバイルプラットフォームで高いパフォーマンスを発揮する縦型9:16形式で作成されます。書き出しオプションには、すぐにアップロードできるクリーンなHD版も含まれます。
はい。何百種類ものアバターから選ぶか、音声のみのテンプレートを使って、顔出しなしのTikTok動画を作成できます。これは、プライバシーを重視するクリエイターや、自動化されたコンテンツ制作フローを構築したい方に最適です。
はい。HeyGen は自動的に字幕、アニメーション、トランジション、AI アートワーク、そして著作権フリーの音楽を追加します。これらの強化機能により、TikTok における視聴維持率、分かりやすさ、そして全体的なパフォーマンスの向上が期待できます。
はい。スクリプトを貼り付けるかURLを入力するだけで、AIが要点を抽出し、ショート動画用のスクリプトを作成し、動画を生成します。より強力なスクリプトにしたい場合は、動画を作成する前にAI動画スクリプトジェネレーターをご利用ください。
はい。TikTok動画を書き出した後は、Repurpose Video Toolを使って他のプラットフォーム向けにサイズ変更や最適化ができます。これにより、複数のショート動画プラットフォームでリーチを広げることができます。
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。