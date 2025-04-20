AI 搭載の YouTube 動画翻訳ツールで、リアルなボイスオーバー、正確なリップシンク、175 以上の言語への翻訳を活用し、あなたのリーチを世界中に広げましょう。
海外のオーディエンスとつながり、フォロワーを増やしたいですか？
HeyGen の AI 搭載 YouTube 動画翻訳ツールを使えば、あなたの動画を素早く 175 以上の言語 に翻訳でき、自然な音声と完璧なリップシンクを実現できます。高額な吹き替えサービスはもう不要です。動画をアップロードして、希望する言語を選ぶだけで、あとは AI が翻訳プロセス全体を自動で行ってくれます。
このツールは、世界中でのリーチを拡大し、さまざまな地域でのエンゲージメントを高めたいと考えているYouTuber、コンテンツクリエイター、教育者、そして企業に最適です。AIによる翻訳、多言語アバター、カスタマイズ可能なボイスオーバーのおかげで、あなたのコンテンツは世界中の視聴者とスムーズにつながることができます。
YouTube動画翻訳のベストプラクティス
HeyGen の高性能な YouTube 動画翻訳ツールで最大限の成果を得るために、シームレスで自然な翻訳を実現するためのベストプラクティスを取り入れましょう。
多言語動画であなたのYouTube成長を加速させよう
コンテンツを1つの言語だけに限定しないでください。マルチリンガル動画を活用すれば、海外の登録者を獲得し、視聴時間を伸ばし、YouTubeのSEOランキングを向上させることができます。HeyGenのAI搭載ビデオ翻訳ツールを使えば、どの言語でも自然に聞こえる、正確で高品質なボイスオーバーを制作できます。
HeyGen の YouTube 動画翻訳ツールは、単にコンテンツに字幕を付けるだけではなく、AI が生成するボイスオーバー、リアルタイムのリップシンク、そして包括的な翻訳を提供します。これにより、声優や編集者を雇うことなく、コンテンツを素早くローカライズできます。
動画を4つの簡単なステップで翻訳
AI を活用したボイスオーバー、精度の高い翻訳、そしてシームレスなローカライズで、世界中のオーディエンスにリーチしましょう。
まず、元の言語で撮影された鮮明で高解像度の動画をアップロードしてください。これが翻訳と吹き替えの出発点となります。
175以上の対応言語から選択できます。HeyGenのAIが、トーンや文脈、意図を保ったまま自動的にコンテンツを翻訳します。
元の音声を、選択した言語のリアルなAI音声に差し替えます。口の動きは自然な話し方になるよう、完全に同期します。
翻訳された動画を確認し、必要な最終調整を行ってからローカライズ済みコンテンツを書き出しましょう。世界中の視聴者を惹きつける準備は万端です。
YouTubeリンクを貼り付けてターゲット言語を選ぶだけで、HeyGenが自動的に字幕、書き起こし、またはAI音声ナレーションを生成します。ソフトウェアや編集ツールは一切不要です。スペイン語向けローカライズには、英語からスペイン語への動画翻訳ツール
はい。HeyGen は、キャプションが存在しない場合でも、AI を活用した音声認識により、動画の音声から直接字幕を生成します。書き出す前に文字起こしを編集して、完璧な精度に仕上げることができます。
はい。元の音声を、トーンや話す速さに合った自然な多言語対応のAI音声に差し替えることができます。リップシンク機能により、翻訳された音声が話者の口の動きと一致し、自然な見た目を実現します。
精度は主に音声の明瞭さに左右されますが、HeyGen は実際の話し言葉のパターンや世界各国のアクセントで学習されており、高い信頼性のある翻訳が可能です。書き出す前に、字幕や発音を確認して調整することもできます。
ほとんどの翻訳は数分で完了します。HeyGen は文字起こし、翻訳、タイミング調整、ボイスオーバーを自動で行うため、利用可能な YouTube 翻訳ツールの中でも最速クラスです。
いいえ。HeyGen は動画の解像度を一切変更しません。翻訳後の動画も、圧縮や画質の劣化なしで元のクオリティのまま書き出すことができます。
はい。HeyGen には編集機能が組み込まれており、タイミングの調整、用語の修正、改行位置の調整、名前の訂正などを行ってから、SRT または VTT 形式でファイルを書き出すことができます。
はい。お客様のコンテンツは安全に処理され、必要な期間を超えて保存されることはありません。プライバシーをより厳密に管理したい場合は、URL の代わりに非公開ファイルをアップロードすることもできます。パーソナライズされた安全な出力を大規模に保存したい場合は、Personalized Video Platform
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