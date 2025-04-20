これまでで最もリアルなアバター「Avatar V」にこんにちは。あなた自身のアバターを無料で作成しましょう

YouTube動画翻訳ツール

AI 搭載の YouTube 動画翻訳ツールで、リアルなボイスオーバー、正確なリップシンク、175 以上の言語への翻訳を活用し、あなたのリーチを世界中に広げましょう。

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世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。
AI翻訳

海外のオーディエンスとつながり、フォロワーを増やしたいですか？

HeyGen の AI 搭載 YouTube 動画翻訳ツールを使えば、あなたの動画を素早く 175 以上の言語 に翻訳でき、自然な音声と完璧なリップシンクを実現できます。高額な吹き替えサービスはもう不要です。動画をアップロードして、希望する言語を選ぶだけで、あとは AI が翻訳プロセス全体を自動で行ってくれます。

このツールは、世界中でのリーチを拡大し、さまざまな地域でのエンゲージメントを高めたいと考えているYouTuber、コンテンツクリエイター、教育者、そして企業に最適です。AIによる翻訳、多言語アバター、カスタマイズ可能なボイスオーバーのおかげで、あなたのコンテンツは世界中の視聴者とスムーズにつながることができます。

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AI翻訳

YouTube動画翻訳のベストプラクティス

HeyGen の高性能な YouTube 動画翻訳ツールで最大限の成果を得るために、シームレスで自然な翻訳を実現するためのベストプラクティスを取り入れましょう。

  • 適切なターゲット言語を選ぶ– 175以上の言語から選択して、コンテンツをローカライズしましょう。
  • AIリップシンク音声を活用する – 自然な同期を保ち、没入感のある体験を実現します。
  • 明瞭な発音を確保する – AI 音声は人間らしい話し方で、より高いエンゲージメントを実現します。
  • 字幕とキャプションを追加 – アクセシビリティとSEOを強化し、より幅広いユーザーにリーチしましょう。
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HeyGen face swap avatar June HR role with tips for AI video creation.
AI翻訳者

多言語動画であなたのYouTube成長を加速させよう

コンテンツを1つの言語だけに限定しないでください。マルチリンガル動画を活用すれば、海外の登録者を獲得し、視聴時間を伸ばし、YouTubeのSEOランキングを向上させることができます。HeyGenのAI搭載ビデオ翻訳ツールを使えば、どの言語でも自然に聞こえる、正確で高品質なボイスオーバーを制作できます。

HeyGen の YouTube 動画翻訳ツールは、単にコンテンツに字幕を付けるだけではなく、AI が生成するボイスオーバー、リアルタイムのリップシンク、そして包括的な翻訳を提供します。これにより、声優や編集者を雇うことなく、コンテンツを素早くローカライズできます。

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仕組み

動画を4つの簡単なステップで翻訳

AI を活用したボイスオーバー、精度の高い翻訳、そしてシームレスなローカライズで、世界中のオーディエンスにリーチしましょう。

ステップ 1

ソース動画をアップロード

まず、元の言語で撮影された鮮明で高解像度の動画をアップロードしてください。これが翻訳と吹き替えの出発点となります。

ステップ2

対象言語を選択

175以上の対応言語から選択できます。HeyGenのAIが、トーンや文脈、意図を保ったまま自動的にコンテンツを翻訳します。

ステップ3

AI音声とリップシンクを生成する

元の音声を、選択した言語のリアルなAI音声に差し替えます。口の動きは自然な話し方になるよう、完全に同期します。

ステップ4

プレビュー、推敲、公開

翻訳された動画を確認し、必要な最終調整を行ってからローカライズ済みコンテンツを書き出しましょう。世界中の視聴者を惹きつける準備は万端です。

YouTube動画翻訳ツールに関するよくある質問

HeyGen を使って YouTube 動画を翻訳するにはどうすればよいですか？

YouTubeリンクを貼り付けてターゲット言語を選ぶだけで、HeyGenが自動的に字幕、書き起こし、またはAI音声ナレーションを生成します。ソフトウェアや編集ツールは一切不要です。スペイン語向けローカライズには、英語からスペイン語への動画翻訳ツール

HeyGen は、もともと字幕が付いていない動画でも翻訳できますか？

はい。HeyGen は、キャプションが存在しない場合でも、AI を活用した音声認識により、動画の音声から直接字幕を生成します。書き出す前に文字起こしを編集して、完璧な精度に仕上げることができます。

HeyGen は翻訳された動画に対して AI 音声吹き替えをサポートしていますか？

はい。元の音声を、トーンや話す速さに合った自然な多言語対応のAI音声に差し替えることができます。リップシンク機能により、翻訳された音声が話者の口の動きと一致し、自然な見た目を実現します。

翻訳の精度はどのくらい高いですか？

精度は主に音声の明瞭さに左右されますが、HeyGen は実際の話し言葉のパターンや世界各国のアクセントで学習されており、高い信頼性のある翻訳が可能です。書き出す前に、字幕や発音を確認して調整することもできます。

YouTube動画の翻訳にはどのくらい時間がかかりますか？

ほとんどの翻訳は数分で完了します。HeyGen は文字起こし、翻訳、タイミング調整、ボイスオーバーを自動で行うため、利用可能な YouTube 翻訳ツールの中でも最速クラスです。

翻訳しても動画の画質は変わりますか？

いいえ。HeyGen は動画の解像度を一切変更しません。翻訳後の動画も、圧縮や画質の劣化なしで元のクオリティのまま書き出すことができます。

ダウンロードする前に字幕や書き起こしを編集できますか？

はい。HeyGen には編集機能が組み込まれており、タイミングの調整、用語の修正、改行位置の調整、名前の訂正などを行ってから、SRT または VTT 形式でファイルを書き出すことができます。

翻訳しても、私の YouTube 動画の安全性は守られますか？

はい。お客様のコンテンツは安全に処理され、必要な期間を超えて保存されることはありません。プライバシーをより厳密に管理したい場合は、URL の代わりに非公開ファイルをアップロードすることもできます。パーソナライズされた安全な出力を大規模に保存したい場合は、Personalized Video Platform

さらに詳しく見るAI 搭載のツール

Avatar IV を使って、あらゆる写真に超リアルな声と動きを与え、命を吹き込みましょう。

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AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

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