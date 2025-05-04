Home Tool Script to Video AI

スクリプトから動画へ：テキストから素早く動画を作成するAI

あなたのスクリプトを、映画のようなシーン、自然なナレーション、モーションデザイン、フレーム単位で正確なタイミングを備えた、完成度の高いAI生成動画に変換します。HeyGenのスクリプトから動画へのAIは、カメラやスタジオ、編集作業、制作の遅延を不要にし、チームが高品質な動画を大規模に制作できるようにします。