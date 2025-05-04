スクリプトから動画へ：テキストから素早く動画を作成するAI

あなたのスクリプトを、映画のようなシーン、自然なナレーション、モーションデザイン、フレーム単位で正確なタイミングを備えた、完成度の高いAI生成動画に変換します。HeyGenのスクリプトから動画へのAIは、カメラやスタジオ、編集作業、制作の遅延を不要にし、チームが高品質な動画を大規模に制作できるようにします。

-生成された動画
-生成されたアバター
-翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

AIモーショングラフィックジェネレーターをお試しください

HeyGen の AI モーショングラフィックスジェネレーターは、あらゆるスクリプトを、自動シーン設計とダイナミックなモーション要素によって洗練されたアニメーションビジュアルへと変換します。ストーリーラインに合ったスタジオ品質のトランジション、レイアウト、アニメーションを自動生成することで、手作業での編集作業を不要にします。

エージェント動画を作成

プロンプトを入力

スクリプトから動画へのAIの活用事例

さまざまな業界のチームが HeyGen を活用し、スクリプトやプロンプトなどのテキストを、インパクトのある動画へと変換しています。オンボーディングからマーケティングまで、HeyGen は最小限の手間で、あなたのスクリプトをすぐに使える動画へと仕上げます。


トレーニングおよびオンボーディング動画

トレーニングおよびオンボーディング動画

SOP、HR文書、社内ガイドラインを、全チームで一貫した内容で提供できる、分かりやすいステップバイステップのトレーニング動画に変換します。

マーケティング解説と製品デモ

マーケティング解説と製品デモ

メッセージングスクリプトや機能の内訳を、メリットやFAQ、主要な製品情報をわかりやすく伝える洗練されたプロモーション動画に変換します。

教育モジュールおよび教材コンテンツ

教育モジュールおよび教材コンテンツ

AIのスクリプトから動画へのツールを使って、難解な資料や長文の説明を、デジタル学習やコース作成向けの、わかりやすいレッスンに変換しましょう。

ソーシャルメディアコンテンツとショートフォームメッセージ

ソーシャルメディアコンテンツとショートフォームメッセージ

お知らせ、ソートリーダーシップ向けスクリプト、ストーリーテリング用プロンプト、週次アップデートなどから、思わずスクロールを止めてしまうクリップを生成するには、無料のスクリプトからビデオへの変換ツールを使いましょう。e script to video tool.

HeyGen がスクリプトから動画を作成するのに最適な理由

HeyGen は、従来の動画制作を、テキストコンテンツをクリーンで共有可能な動画へと変換する迅速なワークフローに置き換えます。短時間で作成する説明動画、社内向けアップデート、大規模なトレーニングコンテンツなど、どのような用途でも、HeyGen を使えばテキストから動画へ、明瞭さと一貫性を保ちながらスムーズに移行できます。

撮影なしでスタジオ品質の動画を制作

HeyGen を使えば、カメラ撮影や収録セッション、複雑なソフトウェアは一切不要です。スクリプトを貼り付けるだけで、動きのあるシーン、スムーズなトランジション、整ったフォーマットを備えた洗練された動画に即座に変換できます。説明動画、チュートリアル、プロダクトのウォークスルー、オンボーディング用コンテンツに最適です。

AI音声、話し方、フォーマットで、あらゆるトーンを再現

教育コンテンツ、企業メッセージ、SNS向けの短尺クリップなど、どのような動画を制作する場合でも、HeyGen は自然な AI ナレーション、多彩なビジュアルスタイル、柔軟なテンプレートを提供し、あなたのトーン、視聴者、ブランドアイデンティティに合った動画づくりを実現します。

コンテンツ制作を高速で拡大する

長い台本、複数チャプターのレッスン、定期的なアップデート、大量のコンテンツワークフローから、数分で動画を制作できます。HeyGen はシーンの作成とレイアウトを自動化するため、制作時間や追加リソースを増やすことなく、より多くの動画を作成できます。

複数言語に対応したAI音声ナレーション

自然なAI音声から選択でき、明瞭な話し方、表情豊かなトーン、世界中の言語とアクセントに対応しています。これらをリアルなAIアバターと組み合わせて、プロフェッショナルな画面上のプレゼンターを実現できます。

A woman wearing a yellow safety helmet smiles while adjusting it with one hand. Around her are interface-style elements, including a language selector with several country flags and a text message bubble written in Dutch that is attributed to a user named “Danielle.” The background is bright blue with a rounded square frame around the photo.

ダイナミックなビジュアルによる自動シーン

HeyGen はスクリプトを自動的にシーンごとに分割し、それぞれにレイアウトやグラフィック、メッセージを強化するビジュアル構成を組み合わせます。また、画像を動画に変換してダイナミックなビジュアルストーリーテリングを行うこともできます。

Multiple overlapping photos of the same woman in different professional outfits, shown in rounded triangular frames.

カスタマイズ可能なレイアウトとブランディング

色、背景、モーションデザイン、アスペクト比、画面上の要素をすばやく調整して、動画を自社ブランドに合わせることができます。

A white 3D structure made of clustered spheres with a thumbnail strip below showing image slots and an add button.

迅速な修正を可能にするシンプルな編集ツール

タイムラインを触ることなく、行の編集、ビジュアルの入れ替え、タイミングの調整、スタイルの変更が可能です。数秒で高品質な動画を書き出せます。

A man sits at a desk smiling, beside an interface panel showing SCORM export options.

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週のように撮っていたあの映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に立たなくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

AIスクリプトから動画を生成するツールの使い方

HeyGen は、テキスト入力から完成した動画の出力までのプロセスをシンプルにします。仕組みは次のとおりです。

ステップ1

AIスクリプトから動画へのツールにスクリプトを貼り付ける

テキストをアップロードするか貼り付けるだけで、AIが構成を解析し、すぐに動画レイアウトを作成します。

ステップ2

声とビジュアルスタイルを選択する

コンテンツの目的に合わせて、ナレーションのスタイル、言語、トーン、動画フォーマットを選択してください。

ステップ3

シーン、テンポ、ブランディングをカスタマイズする

必要に応じて、背景、色、リズムなどのビジュアル要素を調整してください。

ステップ4

生成、洗練、エクスポート

HeyGenなら、数分で動画コンテンツを制作できます。素早く編集して、そのままダウンロードまたは共有しましょう。

A user generating AI video through script using HeyGen's script to video AI tool.

よくある質問（FAQ）

スクリプトから動画を生成するAIツールとは何ですか？

画像から動画へのAIは、静止画を短いAI生成動画に変換します。画像をアップロードしてスクリプトを入力すると、HeyGenが表情をアニメーション化し、音声を追加してくれるため、1枚の写真から動画を作成するのに最適です。

AI動画生成の過程で、自分の声をナレーションとして使用できますか？

はい、こちらのAI動画ジェネレーターは、ソーシャルプラットフォーム向けの短尺動画、解説動画、商品紹介動画の作成に最適です。素早く、魅力的で、あなたのストーリーをわかりやすく伝える動画を作るために設計されています。

HeyGen は複数の言語に対応していますか？

HeyGen は MP4 と WebM 形式に対応しています。プラットフォームが自動的に解像度と動画品質を調整し、書き出し設定に合わせます。

AIスクリプトから動画を生成するHeyGenを使うのに、編集スキルは必要ですか？

はい。HeyGen の写真から動画への AI と顔マッピングエンジンを使えば、古い画像や静止画像をトーキングAI動画として、AI が生成した動きと音声の同期を加えて変換できます。

スクリプトから長尺動画を作成できますか？

HeyGen では、画像から動画を生成できる無料の AI プランが提供されており、支払いをせずに機能を試したり、最初の動画を作成したりできます。完全に無制限というわけではありませんが、無料で始める方法としては最高クラスの選択肢のひとつです。

HeyGenは自動的に字幕を追加できますか？

はい。HeyGen は、あなたのスクリプトやナレーションに基づいて、複数の言語で自動的に字幕を生成できます。字幕テキストの編集やスタイルの調整が可能で、焼き込み字幕として、または別ファイルの字幕として動画を書き出すことができます。

プラットフォームごとにアスペクト比を変更できますか？

はい。いつでも16:9、9:16、1:1のフォーマットを切り替えることができます。HeyGenは、動画を一から作り直すことなく、各プラットフォームに合わせてレイアウト、テンポ、ビジュアルを自動的に最適化します。

HeyGen はブランドテンプレートをサポートしていますか？

HeyGen では、色、背景、タイポグラフィ、レイアウトスタイルを自由にカスタマイズできるため、すべての動画出力でブランドの一貫性を維持できます。

HeyGen 内でチームメンバーと共同作業はできますか？

はい。プロジェクトを共有したり、コメントを残したり、編集内容をレビューしたり、チーム単位の権限を管理したりできるため、複数人で同じビデオパイプラインに簡単に共同作業できます。

HeyGen はスクリプトからどれくらいの速さで動画を生成できますか？

ほとんどの動画は数分以内に生成されます。短いスクリプトであればほぼ即座にレンダリングされますが、長くて複数シーンを含む動画は、長さや複雑さに応じてやや時間がかかる場合があります。

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

CTA background