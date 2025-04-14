エクスポートした動画に対する権利は、すべてお客様に帰属します。HeyGen が所有権を主張することはありません。変換されたページに含まれる第三者のメディアや著作権で保護されたコンテンツについては、必ずお客様ご自身が適法な権利を有していることを確認してください。これらのアセットに関する責任は引き続きお客様にあります。