HeyGen の URL から動画ツールを使えば、あらゆるウェブリンクを完成した動画に変換できます。URL を貼り付けてスタイルと長さを選ぶだけで、カメラ撮影や複雑な編集なしに、キャプション付きでプラットフォームにすぐ投稿できる洗練された動画を生成できます。リンク・画像・スクリプトを活用して、共有しやすいクリップを素早く作成しましょう。

世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

私たちのAIモーショングラフィックジェネレーターをお試しください

HeyGen の AI モーショングラフィックスジェネレーターは、あらゆるスクリプトを、自動シーン設計とダイナミックなモーション要素によって洗練されたアニメーションビジュアルへと変換します。ストーリーラインに合ったスタジオ品質のトランジション、レイアウト、アニメーションを自動生成することで、手作業での編集作業を不要にします。

エージェント動画を作成

プロンプトを入力

トレーニングおよびオンボーディング動画

トレーニングおよびオンボーディング動画

Turn SOPs, HR documents, and internal guidelines into clear step-by-step training videos with consistent delivery across every team.

マーケティング解説と製品デモ

マーケティング解説と製品デモ

Convert messaging scripts or feature breakdowns into clean promotional videos that highlight benefits, FAQs, and key product details.

マーケティング解説と製品デモ

マーケティング解説と製品デモ

Convert messaging scripts or feature breakdowns into clean promotional videos that highlight benefits, FAQs, and key product details.

教育モジュールおよび指導用コンテンツ

教育モジュールおよび指導用コンテンツ

Transform dense material or longform explanations into easy-to-follow lessons using the AI script to video tool for digital learning and course creation.

ソーシャルメディア向けコンテンツと短文メッセージ

ソーシャルメディア向けコンテンツと短文メッセージ

Generate scroll-stopping clips from announcements, thought-leadership scripts, storytelling prompts, and weekly updates using the free script to video tool.

HeyGen がスクリプトから動画を作成する AI として最適な理由

HeyGen は、あらゆるスクリプトを数分で高品質でリアルな動画に変換します。ラフなアイデアからでも、完成度の高い脚本からでも、あるいは箇条書きのメモからでも始められます。HeyGen は強力なコントロール機能によって自然な話しシーンを生成し、従来の制作ワークフローを使わずに、テキストから完成動画まで一気に作成できます。

超高速な生成

スクリプトから、わずか数分で洗練された動画を作成できます。撮影や再撮影、複雑な編集タイムラインに比べて、はるかに短時間かつ低コストです。

学習不要

シンプルで直感的なワークフローで、プロ品質の動画を作成しましょう。編集の経験も、特別な技術的な準備も不要です。あとは書いて、生成して、ブラッシュアップするだけです。

オールインワンのクリエイティブエディター

最初のドラフトから最終書き出しまで、HeyGen のテキストベースエディターが制作プロセス全体を効率化します。セリフの修正、テンポの調整、シーンの見直しを素早く繰り返し行え、タイムラインではなくドキュメントを編集するような感覚で作業できます。

コンテンツの自動抽出とシーケンス化

HeyGen はページのテキスト、画像、メタコンテンツを解析して、首尾一貫したストーリーボードを構築します。URL から動画を生成するエンジンが見出し、商品画像、主要セクションを特定し、それらをスムーズなスクロールやトランジション、タイミングとともにシーンとして並べ替えます。これにより手動でのキャプチャ作業が不要になり、短い UGC スタイルのクリップが必要な場合でも、より長いデモ動画ファイルが必要な場合でも、カスタマイズしやすいクリーンなベースが得られます。

Content sequencing

マルチフォーマット書き出しとプラットフォーム用プリセット

YouTube向けの最適化されたMP4、ReelsやTikTok向けの縦長カット、Canvasやソーシャルストーリーズ向けのループ素材などをエクスポートできます。解像度、アスペクト比、ビットレートを自由に設定するか、広告プラットフォームやオーガニック投稿向けに調整されたプリセットから選択できます。HeyGenは、あらゆる配信ワークフローに適した高品質なレンダリングを実現します。

A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

カスタマイズ可能なナレーション、字幕、翻訳

抽出したテキストから自動的にボイスオーバーを生成するか、スクリプトをアップロードできます。正確な字幕を追加し、ビデオ翻訳ツールを使って多言語にローカライズされたバージョンを作成しましょう。ボイスクローンと自然なナレーションによりトーンの一貫性を保ちつつ、リップシンクと字幕のタイミングも、どの市場向けでも高い精度で維持されます。

Voice cloning

開発者向けAPIとバッチ自動化

REST API を通じて HeyGen をワークフローに統合し、大量の動画コンテンツを一括処理できます。商品フィード、CMS エントリ、マーケティング用スプレッドシートなどから、リンクから動画への自動生成を実現します。Webhook 通知、ストレージ連携、カスタム設定により、コンテンツ更新に合わせて動画をトリガーしながら、スケーラブルな制作体制を構築できます。

motion graphics photos to video

品質・使いやすさ・スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、あなたのビジネスに近い企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させているかをご覧ください。

Miro
"それによって、ビジュアルストーリーテリングの媒体に取り組むときに私が発揮しているのと同じレベルの創造性を、ライターたちも制作プロセスの中で発揮できるようになりました。"

スティーブ・ソウリー, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"私にとっての魔法の瞬間は、毎週ずっと出演してきた番組用の映像があったときでした。あるとき突然、脚本を書いて送れば、もう二度とカメラの前に出なくていいんだと気づいたんです。"

ロジャー・ハースト, 共同創業者
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen の気に入っている点は、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したかのようで、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
仕組み

URL から動画を生成する方法

完成した動画へのリンクを、スピードとコントロールを重視した4つの明確なステップで変換します。

ステップ 1

URLを貼り付けてスタイルを選択

変換したいウェブリンクを入力してください。ブランドやキャンペーンに合った動画コンテンツにするために、テンプレート、アスペクト比、ビジュアルトーンを選択します。HeyGen が自動的に初期ストーリーボードを作成します。

ステップ2

スクリプトを見直してブラッシュアップする

HeyGen は見出しやコピーを自動抽出し、音声ナレーション、キャプション、シーンの強調を細かくコントロールできるよう、スクリプトを編集したり独自のスクリプトを貼り付けたりできます。テキストから動画を編集して、メッセージを素早く差し替えましょう。

ステップ3

ビジュアルとオーディオをカスタマイズする

映像、トランジション、BGM、ナレーションのオプションを調整します。字幕のオン／オフやテンポの微調整、イメージトゥビデオ機能を使った画像の差し替えなどで、よりリッチなビジュアル表現に仕上げましょう。

ステップ4

レンダリングして書き出す

最終動画を生成します。HeyGen がレンダリング、リップシンク、エンコード、そしてプロジェクト用の動画ファイル作成までを一括で処理します。最適化されたファイルをダウンロードすることも、API を使ってバッチ処理やローカライズ版を自動配信することもできます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

URL から動画を生成するツールとは何ですか？また、どのように動作しますか？

URL から動画を生成するツールは、ウェブページのリンクからコンテンツ・画像・メタデータを抽出し、それらを音声ナレーション、字幕、アニメーション付きのシーンとして構成することで、構造化された動画に変換します。HeyGen のシステムはページを解析してストーリーボードを自動生成し、画面録画や編集を手作業で行うことなく、完成度の高い動画を作成します。

どのURLを変換できますか？また、制限はありますか？

商品ページ、ブログ記事、ドキュメント、ランディングページなど、公開アクセス可能なページを変換できます。パスワードで保護されたページや、認証が必要な動的なゲート付きコンテンツは、アクセス可能なスナップショットや API アクセスを提供しない限り変換できません。大規模な動的アプリケーションの場合は、個別に調整したキャプチャ設定が必要になることがあります。

URLから生成される動画は、どの程度カスタマイズできますか？

高度なカスタマイズが可能です。再生スピード、テンプレート、BGM、ナレーションのスタイル、字幕、ビジュアル、オンライン動画要素まで自由に変更できます。テキストから動画への編集でメッセージを変えたり、画像から動画を生成してより豊かなビジュアルにしたり、タイミングやトランジションを細かく調整して、よりシネマティックな仕上がりにすることもできます。

URL から作成した動画を翻訳およびローカライズできますか？

はい。「ビデオ翻訳ツール」を使って、字幕とボイスオーバーを翻訳したローカライズ版を作成できます。HeyGen はタイミングとテンポを維持しつつ、各ターゲット言語で自然なナレーションを再現することで、市場間で一貫性を保ちます。

どのような書き出し形式とプリセットが利用できますか？

書き出しオプションには、Webやソーシャル向けに最適化されたMP4、Reels/TikTok用の縦型カット、Canvas用のループ素材、放送用の高ビットレートファイルなどが含まれます。各配信先に合わせて正しいアスペクト比・解像度・ファイルサイズを確保するために、プラットフォーム別のプリセットを選択してください。

HeyGen は大量の URL 変換用 API を提供していますか？

はい。HeyGen は、動画ファイルの録画を作成・監視・取得するための REST エンドポイントを提供しています。バッチ処理、Webhook 通知、ストレージ連携により、大規模なカタログや頻繁な更新に対応した自動化ワークフローを構築できます。

URLから動画へのツールは、どのような人が利用すべきですか？

マーケター、プロダクトチーム、ECマネージャー、教育関係者、出版社、そしてクリエイターが恩恵を受けます。既存のウェブコンテンツから、迅速かつスケーラブルな動画制作を必要としている人であれば、従来の制作方法と比べて、時間とコストを大幅に削減できるでしょう。

私のリンクから生成された動画の権利は誰に帰属しますか？

エクスポートした動画に対する権利は、すべてお客様に帰属します。HeyGen が所有権を主張することはありません。変換されたページに含まれる第三者のメディアや著作権で保護されたコンテンツについては、必ずお客様ご自身が適法な権利を有していることを確認してください。これらのアセットに関する責任は引き続きお客様にあります。

HeyGenで作成した動画は有料広告に利用できますか？

はい。HeyGen は、ソーシャルメディアや運用型広告向けに最適化された、プラットフォーム対応のクリエイティブを出力します。バッチ生成機能を使うことで、多数の広告バリエーションを作成し、A/Bテストやパフォーマンスキャンペーンに活用できます。

アップロードや変換したコンテンツの安全性はどの程度確保されていますか？

アップロードされた動画および生成された動画は、転送中と保存時の両方で暗号化されています。HeyGen は業界水準のセキュリティ運用を遵守しており、設定可能なストレージおよびアクセス制御を提供します。機密性の高いコンテンツについては、プライベートストレージとの連携やアクセス制限を利用して、動画ファイルを安全に保護してください。

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

