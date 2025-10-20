数分で高品質なAIフェイススワップを作成できます。メディアをアップロードして顔を選ぶだけで、自然な光や表情を備えたリアルな結果が得られます。 編集スキルは一切不要です。
高品質AIであらゆる動画の顔を入れ替えよう
このAIフェイススワップツールを使えば、どんな動画でも簡単に顔を入れ替えることができます。クリップと入れ替えたい顔画像をアップロードするだけで、AIがモーショントラッキング、顔のマッピング、ライティング調整まで行い、TikTok、Instagram、YouTube などで自然に見える仕上がりを実現します。
クリエイターはAIフェイススワップツールを次のような用途で活用しています：
✓ リアクション動画やミームの顔を差し替える
✓ オリジナル企画やブランドコンテンツを制作する
✓ 高度な編集スキルなしで、滑らかでリアルな映像を作る
システムがあらゆる動きや表情を追従するため、シンプルなオンラインツールからでもプロ品質の結果を得ることができます。HeyGenのようなプラットフォームでは、さらに高度な動画ワークフローを構築するための追加機能も提供されています。
あらゆるニーズに応える高機能な顔入れ替え機能
当社のプラットフォームは、単なる顔入れ替えツールにとどまりません。これらのAIツールは、幅広いクリエイティブなニーズに対応します。
✓ 写真フェイススワップ：2枚の画像をアップロードするだけで、素早くリアルな合成が可能。グループ写真の編集、ルックテスト、自然なライティングを保ったままの楽しい変身に最適です。
✓ 動画フェイススワップ：正確なモーショントラッキング、色味のマッチング、表情の整合を行い、リアルなフェイススワップ動画を生成します。
✓ GIFフェイススワップ：GIFを、ミームやリアクションにぴったりな、楽しくシェアしやすいクリップに変換します。
✓ トレンド＆ミームテンプレート：人気のテンプレートに自分の顔をはめ込んで、パフォーマンスの高いソーシャルコンテンツを作成できます。
✓ 高度なAI処理：システムが微細な表情、角度、ライティングを追跡し、フレーム全体で一貫した結果を保ちます。トーキングスタイルの動画には、AIアバターオプションもご利用ください。
数分でシームレスなAIフェイススワップを作成
無料版では、ソフトウェアをインストールせずに、素早くリアルな差し替えを作成できます。こんな用途に使えます：
✓ 短いクリップ内の顔を差し替える
✓ キャンペーン用のアイデアを試す
✓ さまざまな見た目を試す
✓ 楽しいSNS用の編集を作る
編集した動画をチュートリアルに変換したいですか？ それならAIスクリーンレコーダー
クリップとターゲットの顔画像をアップロードするだけで、AIが自然で高品質なフェイススワップを行い、本物のように見える結果を生成します。
オンラインでAIフェイススワップ動画を作成する方法
自分だけのデジタル世界の顔になりましょう。AI が生成するあなたのアバターは、あなたの個性や表情、動きを捉え、理解力とともにエンゲージメントを高めます。
任意の写真や動画クリップをアップロードしてください。対応フォーマットは MP4、MOV、WebM です。
使用したい顔がはっきり写っている画像を追加してください。AI は、アップロードされた画像から顔の角度、光の当たり方、表情の特徴などを読み取ります。
AIがクリップを処理し、顔を差し替え、全体を自然に馴染ませて、滑らかで高品質な仕上がりにします
リアルなフェイススワップ動画をダウンロードして、各種ソーシャルメディアでそのままシェアしましょう。 さらに活用したい場合は、HeyGen を使って、フェイススワップとAIアバターやスクリプトから動画を生成するツールを組み合わせてみてください。
これは、写真や動画内の顔を差し替えつつ、表情やライティング、動きの自然さを保てるAI搭載ツールです。システムが各フレームを追跡し、ソーシャルメディアやマーケティング、クリエイティブな編集に適した、自然で違和感のない合成を実現します。
はい。鮮明な画像または動画クリップをアップロードすると、HeyGen が数分で滑らかで高精度なフェイススワップを生成します。このツールは、動画では MP4・MOV・WebM、画像では JPG・PNG 形式に対応しています。
はい。AI が肌の色味、照明、角度、そして微妙な表情までを一致させるため、最終的な映像は元の映像と同じように動き、反応します。そのため、入れ替えた映像でも、動きの激しいシーンでさえ自然で本物のように見えます。
ほとんどの動画は、長さや解像度にもよりますが、数分で処理が完了します。ワークフローはすべてブラウザ上で完結するため、ソフトウェアをインストールすることなく、アップロード・プレビュー・ダウンロードが行えます。
はい、アップロードする映像と顔の両方について権利をお持ちであれば、その結果を商用利用できます。多くのブランドが、コンセプトの検証や迅速なマーケティング用バリエーションの作成のためにフェイススワップを活用しています。
はい。新しい顔をアップロードしたり、クリップを調整したり、いつでもスワップを再生成したりできます。さらに編集オプションを利用したい場合は、Personalized Video Platformを使って動画を強化できます。
はい。ファイルは非公開で処理され、生成後に削除されます。あなたの写真や動画クリップが共有されたり再利用されたりすることは一切ありません。
もちろん可能です。スワップしたクリップを作成した後は、「」を使ってトーキングスタイルの動画を作成し、それをステップごとのコンテンツにすることもできます。AIアバタージェネレーター
