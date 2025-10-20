当社のプラットフォームは、単なる顔入れ替えツールにとどまりません。これらのAIツールは、幅広いクリエイティブなニーズに対応します。

✓ 写真フェイススワップ：2枚の画像をアップロードするだけで、素早くリアルな合成が可能。グループ写真の編集、ルックテスト、自然なライティングを保ったままの楽しい変身に最適です。

✓ 動画フェイススワップ：正確なモーショントラッキング、色味のマッチング、表情の整合を行い、リアルなフェイススワップ動画を生成します。

✓ GIFフェイススワップ：GIFを、ミームやリアクションにぴったりな、楽しくシェアしやすいクリップに変換します。

✓ トレンド＆ミームテンプレート：人気のテンプレートに自分の顔をはめ込んで、パフォーマンスの高いソーシャルコンテンツを作成できます。

✓ 高度なAI処理：システムが微細な表情、角度、ライティングを追跡し、フレーム全体で一貫した結果を保ちます。トーキングスタイルの動画には、AIアバターオプションもご利用ください。