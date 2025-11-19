Turn long videos into short, shareable clips using HeyGen’s AI video clip generator. Upload a full recording and generate multiple high impact clips optimized for social feeds, without scrubbing timelines or manually editing footage.
無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください
Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.
Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.
Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.
Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.
Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.
Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.
HeyGen が選ばれる理由：最高の AI 動画クリップ生成ツール
HeyGen は、大量のコンテンツを効率的に再利用するために設計されています。長尺動画から最も魅力的な瞬間を抽出し、公開しやすく、更新しやすく、成果を出すことを前提に設計されたクリップへと変換することで、チームの動画活用を支援します。
The AI video clip generator analyzes speech, pacing, and visual cues to surface moments that feel complete and engaging on their own.
Clips are generated with social viewing behavior in mind, including framing, pacing, and caption readiness for vertical and square formats.
Instead of trimming manually, teams generate multiple clips at once and spend time refining message instead of cutting footage.
自動ハイライト検出
長尺の動画をアップロードすると、システムが会話の流れ、強調部分、話題の切り替わりに基づいて自然なクリップの区切りを自動検出します。各クリップは、AIクリップジェネレーターの高度な機能により、不自然にぶつ切りにされることなく、意図を感じられる構成になるよう生成されます。
1本の動画から複数クリップを自動生成
1本の元動画から、一度の処理で複数の短いクリップを作成できます。AI動画クリップジェネレーターが、1つの録画を継続的に使い回せるコンテンツの流れへと変換します。
キャプション対応のクリップレイアウト
各クリップには、字幕や画面上のテキスト用の十分なスペースが確保されるように生成されます。これにより、ミュート再生に対応し、各種ソーシャルプラットフォームでの視認性と分かりやすさが向上します。
プラットフォームに最適化されたフレーミング
Clips are automatically formatted for TikTok, square, or landscape viewing. Subjects stay centered and readable without manual reframing, thanks to the AI-powered technology.
市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。
AI動画クリップジェネレーターの使い方
スピードとスケールを重視したワークフローで、4つのステップで短い動画クリップを作成できます。
フル尺の録画データを追加してください。HeyGen が音声と映像を解析し、話の構成や強調部分を理解します。
AI動画クリップジェネレーターが複数のクリップ候補を特定し、それぞれを独立したセグメントとして準備します。
必要に応じてクリップ内のテキスト、キャプション、フレーミングを編集します。素材を再編集することなく、長さや強調したいポイントを調整できます。
必要な形式でクリップをダウンロードし、TikTok などのソーシャルプラットフォーム、ウェブサイト、社内ツールなどに公開できます。
AI動画クリップジェネレーターは、長尺動画から短いクリップを自動で作成します。ハイライトとなる場面を検出し、すぐに共有できる動画として生成します。
ポッドキャスト、インタビュー、ウェビナー、レッスン、製品デモなど、話し方がはっきりしている、または構成が明確な動画は特にうまく機能します。
クリップの長さは通常15秒から1分程度ですが、公開の目的に応じて調整できます。
いいえ。このワークフローは編集者以外の方を想定して設計されています。タイムラインや高度なツールを使わずにクリップを確認・調整でき、HeyGenのAIツールによってこれまでになく簡単に編集できます。
はい。クリップは字幕に適したレイアウトで生成され、わかりやすさのために自動生成されたキャプションを含めることができます。
はい。1本の長い動画から、1回の生成で複数のクリップを作成でき、一貫したコンテンツ出力を実現します。
AIクリップジェネレーターを使えば、SNSプラットフォーム、Webサイト、社内共有に適した縦型・正方形・横長のクリップをエクスポートできます。
AI動画クリップジェネレーターは、1本の動画から多数の配信準備済みアセットを生成することで、あらゆる録画コンテンツからより大きな価値を引き出すのに役立ちます。
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。