AI動画クリップジェネレーター：数分でAI動画を作成

Turn long videos into short, shareable clips using HeyGen’s AI video clip generator. Upload a full recording and generate multiple high impact clips optimized for social feeds, without scrubbing timelines or manually editing footage.

116,153,288生成された動画
90,001,073生成されたアバター
16,016,476翻訳された動画
世界をリードする企業がHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
世界中の何百万人もの人々がストーリーを生み出すために信頼しています。

無料の画像から動画へのジェネレーターをお試しください

無料で始める
アバターを選択
生成後にリップシンクが適用されます
スクリプトを入力してください
任意の言語で入力してください
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Podcast and interview clips

Podcast and interview clips

Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.

教育動画のハイライト

教育動画のハイライト

Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.

製品デモのスニペット

製品デモのスニペット

Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.

Webinar and event recaps

Webinar and event recaps

Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.

Social media content engines

Social media content engines

Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.

Internal knowledge sharing

Internal knowledge sharing

Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.

HeyGen が選ばれる理由：最高の AI 動画クリップ生成ツール

HeyGen は、大量のコンテンツを効率的に再利用するために設計されています。長尺動画から最も魅力的な瞬間を抽出し、公開しやすく、更新しやすく、成果を出すことを前提に設計されたクリップへと変換することで、チームの動画活用を支援します。

Get started for free
重要な瞬間を見つけ出す

The AI video clip generator analyzes speech, pacing, and visual cues to surface moments that feel complete and engaging on their own.

ショートフォーム配信向けに設計

Clips are generated with social viewing behavior in mind, including framing, pacing, and caption readiness for vertical and square formats.

Reduces editing time dramatically

Instead of trimming manually, teams generate multiple clips at once and spend time refining message instead of cutting footage.

自動ハイライト検出

長尺の動画をアップロードすると、システムが会話の流れ、強調部分、話題の切り替わりに基づいて自然なクリップの区切りを自動検出します。各クリップは、AIクリップジェネレーターの高度な機能により、不自然にぶつ切りにされることなく、意図を感じられる構成になるよう生成されます。

Get Started For Free →
image to video

1本の動画から複数クリップを自動生成

1本の元動画から、一度の処理で複数の短いクリップを作成できます。AI動画クリップジェネレーターが、1つの録画を継続的に使い回せるコンテンツの流れへと変換します。

無料で始める →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

キャプション対応のクリップレイアウト

各クリップには、字幕や画面上のテキスト用の十分なスペースが確保されるように生成されます。これにより、ミュート再生に対応し、各種ソーシャルプラットフォームでの視認性と分かりやすさが向上します。

無料で始める →
Voice cloning

プラットフォームに最適化されたフレーミング

Clips are automatically formatted for TikTok, square, or landscape viewing. Subjects stay centered and readable without manual reframing, thanks to the AI-powered technology.

Get Started For Free →
motion graphics photos to video

品質、使いやすさ、スピードを重視する10万以上のチームに利用されています

市場で最も革新的な画像から動画へのプラットフォームを活用し、貴社のような企業がどのようにコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速しているかをご覧ください。

Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey, ラーニングメディアデザイナー
play buttonWatch video
ビジョン・クリエイティブ・ラボ
"The magic moment for me was when we had a film that I've been doing every week. Suddenly, we realized I could write a script, send it in, and never have to go in front of a camera again."

ロジャー・ハースト, Co-Founder
play buttonWatch video
Workday
"HeyGenの素晴らしいところは、もう案件を断らなくてよくなったことです。まるでチームを拡張したような感覚で、今あるリソースだけで、はるかに多くのことができるようになりました。"

ジャスティン・マイジンガー, プログラムマネージャー
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
仕組み

AI動画クリップジェネレーターの使い方

スピードとスケールを重視したワークフローで、4つのステップで短い動画クリップを作成できます。

無料で始める
Step 1

長尺動画をアップロード

フル尺の録画データを追加してください。HeyGen が音声と映像を解析し、話の構成や強調部分を理解します。

ステップ 2

クリップを自動生成

AI動画クリップジェネレーターが複数のクリップ候補を特定し、それぞれを独立したセグメントとして準備します。

ステップ3

確認して改善する

必要に応じてクリップ内のテキスト、キャプション、フレーミングを編集します。素材を再編集することなく、長さや強調したいポイントを調整できます。

ステップ4

エクスポートして公開

必要な形式でクリップをダウンロードし、TikTok などのソーシャルプラットフォーム、ウェブサイト、社内ツールなどに公開できます。

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

よくある質問（FAQ）

AI動画クリップジェネレーターとは何ですか？

AI動画クリップジェネレーターは、長尺動画から短いクリップを自動で作成します。ハイライトとなる場面を検出し、すぐに共有できる動画として生成します。

どのような種類の動画が最も効果的ですか？

ポッドキャスト、インタビュー、ウェビナー、レッスン、製品デモなど、話し方がはっきりしている、または構成が明確な動画は特にうまく機能します。

生成されるクリップの長さはどのくらいですか？

クリップの長さは通常15秒から1分程度ですが、公開の目的に応じて調整できます。

動画編集の経験は必要ですか？

いいえ。このワークフローは編集者以外の方を想定して設計されています。タイムラインや高度なツールを使わずにクリップを確認・調整でき、HeyGenのAIツールによってこれまでになく簡単に編集できます。

クリップに字幕を追加できますか？

はい。クリップは字幕に適したレイアウトで生成され、わかりやすさのために自動生成されたキャプションを含めることができます。

一度に複数のクリップを生成できますか？

はい。1本の長い動画から、1回の生成で複数のクリップを作成でき、一貫したコンテンツ出力を実現します。

どのような形式で書き出せますか？

AIクリップジェネレーターを使えば、SNSプラットフォーム、Webサイト、社内共有に適した縦型・正方形・横長のクリップをエクスポートできます。

これはコンテンツ戦略の中でどのような位置づけになりますか？

AI動画クリップジェネレーターは、1本の動画から多数の配信準備済みアセットを生成することで、あらゆる録画コンテンツからより大きな価値を引き出すのに役立ちます。

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen で作成を始めましょう

AIを使って、あなたのアイデアをプロ品質の動画に変えましょう。

Get started for free →
CTA background