HeyGen が選ばれる理由：最高の AI 動画クリップ生成ツール

HeyGen は、大量のコンテンツを効率的に再利用するために設計されています。長尺動画から最も魅力的な瞬間を抽出し、公開しやすく、更新しやすく、成果を出すことを前提に設計されたクリップへと変換することで、チームの動画活用を支援します。