Convierte un simple guion en creatividades publicitarias con IA que detienen el scroll en minutos. Sin cámaras, sin equipo de producción, sin software de edición. Genera decenas de variaciones de anuncios en video para Meta, TikTok y YouTube, listas para lanzar y hacer pruebas.
Funciones de los anuncios creativos con IA
Genera anuncios en segundos, no en días
Crea anuncios en segundos a partir de un solo guion, sin tener que agendar una grabación. Cambia el gancho, el encabezado o el llamado a la acción y genera anuncios al instante. Nuestro motor de texto a video convierte cada idea en campañas publicitarias diseñadas para aumentar la conversión en todos tus canales.
Diseños de anuncios que detienen el scroll y sí convierten
Gánate los primeros tres segundos con contenido nativo diseñado para enganchar a las audiencias de anuncios en redes sociales. Imita el estilo auténtico de los creadores usando videos UGC con IA, y mantén cada cuadro alineado con tus colores y tu logo. Los diseños impulsados por IA se mantienen fieles a tu marca, aumentando el engagement y las conversiones.
Voz multilingüe para cada persona de marketing
Dale a cada anuncio una voz natural en más de 175 idiomas sin volver a grabar ni una sola línea. Genera narración con nuestro generador de voz con IA, alinea el tono con tu marca y reutiliza el mismo guion en todos tus canales sociales. Una sola plataforma localiza una campaña para cada persona de marketing y región sin complicaciones.
Edita el diseño del anuncio a partir de texto plano
Ajusta escenas, cambia fondos, agrega subtítulos y aplica tu logo con controles sencillos, sin necesidad de editar en una línea de tiempo. El editor de video con IA te da herramientas avanzadas para afinar el ritmo y mantener cada corte alineado con tu marca. Obtén videos pulidos, listos para cualquier canal, sin curva de aprendizaje, en formato cuadrado o vertical.
Convierte fotos de producto en creativos para anuncios
Muestra productos reales sin necesidad de estudio, props ni sesiones de fotos de producto costosas. Inserta una foto de tu producto en escenas con colocación de producto con IA, mejora la calidad de las imágenes y olvídate de las fotos de stock genéricas. Cada imagen con IA está en contexto, así que cada toma se siente hecha especialmente para tu marca.
Probar campañas pagadas en redes sociales normalmente quema el presupuesto de anuncios en una sola grabación. Genera creatividades de anuncios consistentes, lanza un set completo de pruebas y extrae datos de rendimiento de tus cuentas de anuncios para escalar el anuncio de video con IA que mejor funcione.
Contratar creadores para cada anuncio UGC es muy lento de escalar. Genera muchas creatividades a partir de un solo guion y mantén el flujo de creación de contenido. Usa un generador de influencers con IA para lograr un look que se sienta nativo en cada feed.
Grabar anuncios para cada SKU consume tiempo y presupuesto. Convierte una foto en image to video y genera un anuncio en video para cada producto. Lanza anuncios digitales sin cámara y escala la creación de videos en minutos.
El desgaste de los anuncios baja tus resultados y las regrabaciones son lentas. Edita el guion, renueva los visuales y lanza un anuncio de alto rendimiento esa misma tarde. Mantén tus videos de marketing convirtiendo sin necesidad de nueva producción.
Adaptar campañas de marketing para nuevos mercados normalmente significa reconstruir cada una. Traduce un anuncio ganador a más de 175 idiomas con doblaje con IA que mantiene tu tono, para que una sola pieza creativa llegue a cada público objetivo desde una sola fuente.
La demanda de creación de anuncios supera la capacidad de un equipo pequeño. Produce cualquier tipo de anuncio a partir de un brief y entrega múltiples conceptos de video por cliente. Un flujo de trabajo de guion a video escala la producción para marcas y agencias.
Cómo funcionan los anuncios creativos con IA
Pasa de un brief en blanco a anuncios listos para lanzar en cuatro pasos sencillos, sin cámaras, sin equipo y sin necesidad de software de edición.
Elige una plantilla, relación de aspecto y formato según la plataforma donde vas a anunciarte, ya sea en el feed o en stories.
Pega tu gancho, mensaje y llamado a la acción, o genera un guion a partir de un brief y define el tono.
Agrega tu logo, colores, subtítulos y voz, luego ajusta el ritmo para que cada versión se mantenga alineada con tu marca.
Renderiza cada anuncio en HD y descarga cada variación lista para publicar en todos tus canales.
Los anuncios creativos con IA son anuncios en video producidos a partir de un guion escrito en lugar de una grabación con cámara. En una plataforma de anuncios creativos con IA, escribes tu hook y mensaje, eliges un estilo y un generador de video con IA crea los visuales, la voz y el timing para entregar un anuncio terminado, listo para lanzar. Funciona como un generador de anuncios para video, no para imágenes fijas.
Así es como funciona la IA generativa: modelos de IA propietarios y de terceros, entrenados con enormes conjuntos de datos de anuncios ganadores, se encargan del guion, los visuales, la voz y el timing. El sistema se enfoca en generar contenido escena por escena, produciendo anuncios de alta calidad generados con IA y creando tomas realistas con opciones como actores de IA, para que obtengas un resultado pulido sin necesidad de grabar.
Cada herramienta de IA resuelve solo una parte del trabajo. ChatGPT te ayuda con la redacción y los textos de anuncios, Midjourney crea una imagen fija con IA y Creatify se enfoca en clips cortos tipo UGC. HeyGen une todo el flujo de trabajo, convirtiendo textos e imágenes en anuncios de video terminados y alineados con tu marca, para que lances mejores anuncios desde un solo lugar. Los equipos que se cambian de Creatify mantienen su estilo UGC mientras agregan video multilingüe.
Sí, cuando la IA se combina con supervisión humana. La IA destaca por su velocidad y volumen, mientras tu equipo guía el trabajo creativo, los ganchos y la narrativa emocional. La IA generativa potencia una buena idea en lugar de reemplazar la creatividad humana, y tú defines el tono de tu marca, así que la resonancia emocional en unavatar de IA hablandosigue sintiéndose como tú.
Sí. Más allá de la redacción, el generador de guiones de video de la plataforma crea textos publicitarios, mensajes, encabezados y guiones de escenas a partir de prompts sencillos de ia. La ia te permite generar variaciones ilimitadas, para que puedas lanzar la creación de anuncios desde una sola idea sin necesitar un redactor aparte.
El volumen junto con las pruebas impulsa la conversión. Al producir muchas variaciones alineadas con el brief, puedes ajustar cada anuncio a una audiencia específica, aumentar las tasas de clics y encontrar más rápido los creativos con IA que mejor convierten. Eso respalda objetivos de performance marketing como la generación de leads, y los videos mejoran aún más los resultados como anuncios para redes sociales con IA.
Cualquier persona de marketing, marca o agencia que necesite más anuncios, más rápido. Este generador de anuncios con IA es una herramienta de anuncios y diseño con IA que ayuda a equipos pequeños a crear anuncios sin necesidad de un estudio. Usa el generador de anuncios para producir conceptos al mismo tiempo, desde un video de producto hasta un promocional, y mantén cada campaña siempre llena de contenido.
Escribe un solo guion base, luego cambia el hook, el encabezado, los visuales o el llamado a la acción y vuelve a generar. Cada ajuste produce una nueva variación en segundos.anuncio de FacebookTambién puedes crear versiones específicas para cada plataforma, como un anuncio de Facebook y una versión vertical, a partir de la misma fuente.
Sí se puede. Elige un estilo tipo creador y una entrega natural para que el anuncio se mezcle con el feed en lugar de sentirse como un spot corporativo. Un generador de clips te ayuda a hacer ediciones precisas, con ritmo nativo, que mantengan la atención durante los primeros segundos.
Las que necesite tu campaña. Como cada variación parte de texto, no hay ninguna grabación que agendar, así que puedes producir decenas de creativos de anuncios en un solo día. Los equipos que están escalando su pauta en redes sociales suelen combinar esto con un video de TikTok para hacer pruebas de contenido corto.
Las agencias cobran por cada recurso y se tardan días en cada ronda. HeyGen convierte un guion en anuncios terminados en cuestión de minutos y a una fracción del costo, para que tú controles todo el proceso y puedas iterar a tu propio ritmo. Un AI spokesperson puede encabezar tus campañas sin tener que contratar talento.
Hay un plan gratis que no requiere tarjeta de crédito para que puedas crear tus primeros anuncios sin costo. Los planes de pago empiezan desde $24 al mes y desbloquean la clonación de voz, videos más largos y toda la biblioteca de plantillas para campañas más grandes.
Sí. Cuando un anuncio empieza a perder fuerza, edita el guion o cambia los visuales y genera una versión nueva ese mismo día. También puedes replantear un concepto ganador como formato de generador de reels para alargar su vida útil en nuevos espacios publicitarios.
Sí. Traduce un anuncio ganador a más de 175 idiomas mientras conservas tu voz y el timing, para que una sola pieza creativa funcione en todos los mercados. Combínalo con un diseño de creador de anuncios de Instagram para localizar anuncios cortos en cada región sin tener que reconstruir la campaña.
Explora más herramientas impulsadas por IA
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Convierte un simple guion en anuncios creativos con IA que detienen el scroll en minutos.