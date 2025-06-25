Generador de anuncios publicitarios con IA para ads que detienen el scroll

Convierte un simple guion en creatividades publicitarias con IA que detienen el scroll en minutos. Sin cámaras, sin equipo de producción, sin software de edición. Genera decenas de variaciones de anuncios en video para Meta, TikTok y YouTube, listas para lanzar y hacer pruebas.

AI ad creatives generator interface showing multiple scroll-stopping video ad variations for Meta, TikTok, and YouTube generated from a single script.
144,055,056Videos generados
118,947,746Avatares generados
19,880,508Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Ícono de carro blanco estilizado sobre un fondo azul.Funciones clave

Funciones de los anuncios creativos con IA

Genera anuncios en segundos, no en días

Crea anuncios en segundos a partir de un solo guion, sin tener que agendar una grabación. Cambia el gancho, el encabezado o el llamado a la acción y genera anuncios al instante. Nuestro motor de texto a video convierte cada idea en campañas publicitarias diseñadas para aumentar la conversión en todos tus canales.

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On-brand AI ad creatives generated from one script, showing several video ad variations with different hooks and headlines ready to launch.

Diseños de anuncios que detienen el scroll y sí convierten

Gánate los primeros tres segundos con contenido nativo diseñado para enganchar a las audiencias de anuncios en redes sociales. Imita el estilo auténtico de los creadores usando videos UGC con IA, y mantén cada cuadro alineado con tus colores y tu logo. Los diseños impulsados por IA se mantienen fieles a tu marca, aumentando el engagement y las conversiones.

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Scroll-stopping vertical video ad with a creator-style UGC look, brand colors and logo applied, designed to engage paid social audiences.

Voz multilingüe para cada persona de marketing

Dale a cada anuncio una voz natural en más de 175 idiomas sin volver a grabar ni una sola línea. Genera narración con nuestro generador de voz con IA, alinea el tono con tu marca y reutiliza el mismo guion en todos tus canales sociales. Una sola plataforma localiza una campaña para cada persona de marketing y región sin complicaciones.

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AI voice generator panel localizing one ad script into 175+ languages, with a presenter and a list of language options for global campaigns.

Edita el diseño del anuncio a partir de texto plano

Ajusta escenas, cambia fondos, agrega subtítulos y aplica tu logo con controles sencillos, sin necesidad de editar en una línea de tiempo. El editor de video con IA te da herramientas avanzadas para afinar el ritmo y mantener cada corte alineado con tu marca. Obtén videos pulidos, listos para cualquier canal, sin curva de aprendizaje, en formato cuadrado o vertical.

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AI video editor with simple text-based controls for swapping backgrounds, adding captions, and applying a logo to an ad, no timeline editing.

Convierte fotos de producto en creativos para anuncios

Muestra productos reales sin necesidad de estudio, props ni sesiones de fotos de producto costosas. Inserta una foto de tu producto en escenas con colocación de producto con IA, mejora la calidad de las imágenes y olvídate de las fotos de stock genéricas. Cada imagen con IA está en contexto, así que cada toma se siente hecha especialmente para tu marca.

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AI product placement dropping a real product photo into a styled scene to create a polished ecommerce video ad without a studio shoot.
Ícono de caja de regalo verde.Casos de uso

Casos de uso

Panel que compara varios anuncios pagados en redes sociales en una prueba A/B, con métricas de rendimiento que resaltan el anuncio de video con IA con mejor desempeño.

Reduce el gasto en pruebas de anuncios en redes sociales pagadas

Probar campañas pagadas en redes sociales normalmente quema el presupuesto de anuncios en una sola grabación. Genera creatividades de anuncios consistentes, lanza un set completo de pruebas y extrae datos de rendimiento de tus cuentas de anuncios para escalar el anuncio de video con IA que mejor funcione.

Anuncios de video tipo UGC al estilo creador, generados bajo demanda, con un presentador influencer de IA que se ve nativo en el feed de redes sociales.

Anuncios UGC estilo creador bajo demanda

Contratar creadores para cada anuncio UGC es muy lento de escalar. Genera muchas creatividades a partir de un solo guion y mantén el flujo de creación de contenido. Usa un generador de influencers con IA para lograr un look que se sienta nativo en cada feed.

Foto de producto de ecommerce convertida en anuncio de video con la función de imagen a video, donde varias SKU obtienen cada una su propio anuncio corto.

Anuncios de productos de ecommerce que sí venden

Grabar anuncios para cada SKU consume tiempo y presupuesto. Convierte una foto en image to video y genera un anuncio en video para cada producto. Lanza anuncios digitales sin cámara y escala la creación de videos en minutos.

Variaciones renovadas de anuncios de video de marketing que reemplazan una creatividad desgastada, con una curva de rendimiento ascendente que muestra la recuperación de las conversiones.

Optimiza el rendimiento de tus anuncios y evita la fatiga publicitaria

El desgaste de los anuncios baja tus resultados y las regrabaciones son lentas. Edita el guion, renueva los visuales y lanza un anuncio de alto rendimiento esa misma tarde. Mantén tus videos de marketing convirtiendo sin necesidad de nueva producción.

Un anuncio ganador localizado a varios idiomas con doblaje por IA, mostrado llegando a diferentes audiencias regionales a partir de un solo video original.

Campañas de marketing localizadas a gran velocidad

Adaptar campañas de marketing para nuevos mercados normalmente significa reconstruir cada una. Traduce un anuncio ganador a más de 175 idiomas con doblaje con IA que mantiene tu tono, para que una sola pieza creativa llegue a cada público objetivo desde una sola fuente.

Flujo de trabajo de agencia que crea múltiples conceptos de anuncios en video para varias marcas de clientes a partir de briefs, usando un flujo de guion a video.

Diseñado para marcas y agencias

La demanda de creación de anuncios supera la capacidad de un equipo pequeño. Produce cualquier tipo de anuncio a partir de un brief y entrega múltiples conceptos de video por cliente. Un flujo de trabajo de guion a video escala la producción para marcas y agencias.

Ícono de documento blanco desenfocado con un botón de reproducir sobre un fondo azul claro.Cómo funciona

Cómo funcionan los anuncios creativos con IA

Pasa de un brief en blanco a anuncios listos para lanzar en cuatro pasos sencillos, sin cámaras, sin equipo y sin necesidad de software de edición.

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Paso 1: Elige el estilo de tu anuncio

Elige una plantilla, relación de aspecto y formato según la plataforma donde vas a anunciarte, ya sea en el feed o en stories.

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Paso 2: escribe el guion de tu anuncio

Pega tu gancho, mensaje y llamado a la acción, o genera un guion a partir de un brief y define el tono.

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Paso 3: personaliza y adapta a tu marca

Agrega tu logo, colores, subtítulos y voz, luego ajusta el ritmo para que cada versión se mantenga alineada con tu marca.

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Paso 4: genera y lanza

Renderiza cada anuncio en HD y descarga cada variación lista para publicar en todos tus canales.

Preguntas frecuentes

¿Qué son exactamente los anuncios creativos con IA y cómo funcionan?

Los anuncios creativos con IA son anuncios en video producidos a partir de un guion escrito en lugar de una grabación con cámara. En una plataforma de anuncios creativos con IA, escribes tu hook y mensaje, eliges un estilo y un generador de video con IA crea los visuales, la voz y el timing para entregar un anuncio terminado, listo para lanzar. Funciona como un generador de anuncios para video, no para imágenes fijas.

¿Cómo funciona la IA generativa detrás de estos anuncios creativos?

Así es como funciona la IA generativa: modelos de IA propietarios y de terceros, entrenados con enormes conjuntos de datos de anuncios ganadores, se encargan del guion, los visuales, la voz y el timing. El sistema se enfoca en generar contenido escena por escena, produciendo anuncios de alta calidad generados con IA y creando tomas realistas con opciones como actores de IA, para que obtengas un resultado pulido sin necesidad de grabar.

¿Esto es mejor que Creatify o ChatGPT para crear anuncios?

Cada herramienta de IA resuelve solo una parte del trabajo. ChatGPT te ayuda con la redacción y los textos de anuncios, Midjourney crea una imagen fija con IA y Creatify se enfoca en clips cortos tipo UGC. HeyGen une todo el flujo de trabajo, convirtiendo textos e imágenes en anuncios de video terminados y alineados con tu marca, para que lances mejores anuncios desde un solo lugar. Los equipos que se cambian de Creatify mantienen su estilo UGC mientras agregan video multilingüe.

¿Los anuncios creativos con IA pueden igualar la creatividad humana y el tono de mi marca?

Sí, cuando la IA se combina con supervisión humana. La IA destaca por su velocidad y volumen, mientras tu equipo guía el trabajo creativo, los ganchos y la narrativa emocional. La IA generativa potencia una buena idea en lugar de reemplazar la creatividad humana, y tú defines el tono de tu marca, así que la resonancia emocional en unavatar de IA hablandosigue sintiéndose como tú.

¿La IA también va a escribir mis encabezados de anuncios y prompts?

Sí. Más allá de la redacción, el generador de guiones de video de la plataforma crea textos publicitarios, mensajes, encabezados y guiones de escenas a partir de prompts sencillos de ia. La ia te permite generar variaciones ilimitadas, para que puedas lanzar la creación de anuncios desde una sola idea sin necesitar un redactor aparte.

¿Cómo mejoran los anuncios creados con IA el rendimiento de tus campañas?

El volumen junto con las pruebas impulsa la conversión. Al producir muchas variaciones alineadas con el brief, puedes ajustar cada anuncio a una audiencia específica, aumentar las tasas de clics y encontrar más rápido los creativos con IA que mejor convierten. Eso respalda objetivos de performance marketing como la generación de leads, y los videos mejoran aún más los resultados como anuncios para redes sociales con IA.

¿Quién debería usar este generador de anuncios con IA?

Cualquier persona de marketing, marca o agencia que necesite más anuncios, más rápido. Este generador de anuncios con IA es una herramienta de anuncios y diseño con IA que ayuda a equipos pequeños a crear anuncios sin necesidad de un estudio. Usa el generador de anuncios para producir conceptos al mismo tiempo, desde un video de producto hasta un promocional, y mantén cada campaña siempre llena de contenido.

¿Cómo creo varias versiones de anuncios a partir de un solo guion?

Escribe un solo guion base, luego cambia el hook, el encabezado, los visuales o el llamado a la acción y vuelve a generar. Cada ajuste produce una nueva variación en segundos.anuncio de FacebookTambién puedes crear versiones específicas para cada plataforma, como un anuncio de Facebook y una versión vertical, a partir de la misma fuente.

¿Mis anuncios creativos con IA se verán lo suficientemente auténticos para los feeds de redes sociales?

Sí se puede. Elige un estilo tipo creador y una entrega natural para que el anuncio se mezcle con el feed en lugar de sentirse como un spot corporativo. Un generador de clips te ayuda a hacer ediciones precisas, con ritmo nativo, que mantengan la atención durante los primeros segundos.

¿Cuántas creatividades de anuncio puedo producir para hacer pruebas A/B?

Las que necesite tu campaña. Como cada variación parte de texto, no hay ninguna grabación que agendar, así que puedes producir decenas de creativos de anuncios en un solo día. Los equipos que están escalando su pauta en redes sociales suelen combinar esto con un video de TikTok para hacer pruebas de contenido corto.

¿Por qué usar HeyGen en lugar de una agencia para tus creativos de anuncios?

Las agencias cobran por cada recurso y se tardan días en cada ronda. HeyGen convierte un guion en anuncios terminados en cuestión de minutos y a una fracción del costo, para que tú controles todo el proceso y puedas iterar a tu propio ritmo. Un AI spokesperson puede encabezar tus campañas sin tener que contratar talento.

¿Cuánto cuesta crear anuncios creativos con IA a gran escala?

Hay un plan gratis que no requiere tarjeta de crédito para que puedas crear tus primeros anuncios sin costo. Los planes de pago empiezan desde $24 al mes y desbloquean la clonación de voz, videos más largos y toda la biblioteca de plantillas para campañas más grandes.

¿Puedo renovar anuncios creativos desgastados sin volver a grabar?

Sí. Cuando un anuncio empieza a perder fuerza, edita el guion o cambia los visuales y genera una versión nueva ese mismo día. También puedes replantear un concepto ganador como formato de generador de reels para alargar su vida útil en nuevos espacios publicitarios.

¿Puedo usar la misma creatividad de anuncio en diferentes idiomas?

Sí. Traduce un anuncio ganador a más de 175 idiomas mientras conservas tu voz y el timing, para que una sola pieza creativa funcione en todos los mercados. Combínalo con un diseño de creador de anuncios de Instagram para localizar anuncios cortos en cada región sin tener que reconstruir la campaña.

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