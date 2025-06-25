Los anuncios creativos con IA son anuncios en video producidos a partir de un guion escrito en lugar de una grabación con cámara. En una plataforma de anuncios creativos con IA, escribes tu hook y mensaje, eliges un estilo y un generador de video con IA crea los visuales, la voz y el timing para entregar un anuncio terminado, listo para lanzar. Funciona como un generador de anuncios para video, no para imágenes fijas.