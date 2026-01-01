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El editor basado en texto hace que usar el generador de video con IA sea tan fácil como escribir un documento. Puedes controlar el tono, la forma de hablar, los gestos y la emoción, todo en una sola plataforma fluida. Se trata de soluciones de video generado con IA diseñadas para una experiencia de narración centrada en las personas. Ya no tienes que elegir entre velocidad y calidad.

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edit sequence of a woman speaker
128,463,004Videos generados
102,705,957Avatares generados
17,651,313Videos traducidos
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Beneficios

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Experiencia en la que puedes confiar

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Enable secure, frictionless team access with enterprise-grade single sign-on (SSO) and identity management.

Soluciones de video con IA a la medida

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Manage all seats, credits, and invoices from one streamlined, organization-wide billing hub.

Producción de video más rápida

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Create and publish videos confidently with full commercial rights included for business use.

Videos multilingües

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Connect HeyGen seamlessly to your existing tools and workflows, such as Zapier, HubSpot, Make, and n8n.

Innovación de video con IA de vanguardia

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Control roles, permissions, and shared assets to keep every team aligned and on brand.

Integración fluida de video con IA

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Generate videos faster with accelerated rendering queues reserved for business users.

¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos las respuestas

¿Qué es HeyGen?

HeyGen es una plataforma de creación de videos con IA que genera videos de calidad profesional rápidamente, sin necesidad de cámaras ni conocimientos de edición. Descubre todo lo que puedes hacer con HeyGen y empieza a hacerlo gratis.

¿Cuáles son las funciones principales de las soluciones de video con IA de HeyGen?

Las funciones principales incluyen creación de videos con IA, avatares de IA personalizables, escalabilidad, traducción a más de 170 idiomas y aplicaciones para distintas industrias. Puedes explorar estas funciones registrándote en la plataforma de HeyGen gratis.

¿Cómo funcionan los avatares de IA de HeyGen?

Los avatares de IA de HeyGen imitan expresiones faciales y movimientos reales, ideales para presentaciones y marketing. Puedes comprobarlo al comenzar con HeyGen gratis.

¿Se pueden traducir los videos de HeyGen a diferentes idiomas?

Sí, HeyGen admite traducción a más de 170 idiomas y dialectos, manteniendo el estilo original. Sumérgete en el mundo de los videos multilingües con HeyGen.

¿Qué es el ecosistema de agencias asociadas certificadas de HeyGen?

Conecta a las empresas con las mejores agencias especializadas en soluciones de video con IA, como avatares interactivos y contenido multilingüe. Ponte en contacto con una agencia profesional asociada a través de HeyGen.

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