Creador de product placement con IA para videos de marca

Crea colocaciones de producto con IA naturales y realistas en tus videos usando HeyGen. Inserta productos en escenas donde se sientan intencionales y con contexto, sin volver a grabar el material ni editar cuadro por cuadro de forma manual, manteniendo al mismo tiempo una narrativa auténtica y segura para tu marca.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Fondo negro de marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Contenido de marca y patrocinios

Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

Cuadro negro de marcador de posición que representa una vista previa faltante o cargando de un video con IA de HeyGen

Videos de marketing y publicidad

Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

Fondo negro

Narración de productos para e-commerce

Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

Alianzas con influencers y creadores

Alianzas con influencers y creadores

Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

Imagen negra de marcador de posición que representa un recurso visual de marketing de HeyGen faltante o no disponible

Capacitación y demos internas

Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

Fondo negro de marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Localización y campañas globales

Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

Por qué HeyGen es el mejor creador de videos con IA para product placement

HeyGen lleva el product placement a la era de la creación de videos con IA, revolucionando los métodos tradicionales con herramientas de IA. En lugar de superposiciones forzadas o inserciones obvias, coloca los productos de formas que se alinean con el contexto de la escena, la atención del espectador y el flujo de la narrativa, mejorando la integración del producto.

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Diseñado para lograr realismo y confianza

La colocación de producto con IA solo funciona cuando se siente natural. HeyGen se enfoca en una integración creíble para que los productos se mezclen con las escenas sin romper la inmersión.

Más rápido que los flujos de trabajo de colocación tradicionales

Olvídate de negociaciones, regrabaciones y ediciones manuales. La IA se encarga de la colocación de forma digital, reduciendo el tiempo de producción de semanas a minutos.

Creado para los formatos de contenido modernos

Desde clips cortos para redes sociales hasta videos de marca más largos, las ubicaciones se adaptan automáticamente al formato, encuadre y ritmo.

Inserción de producto basada en el contexto

HeyGen analiza el entorno de la escena, el ángulo de la cámara y el flujo visual antes de colocar un producto, asegurando la mejor integración. Así, el producto aparece donde lógicamente debería estar, en lugar de verse flotando de forma poco natural. El resultado se siente integrado, no promocional.

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image to video

Alineación visual segura para la marca

Los productos se colocan con una escala, iluminación y posición controladas para que coincidan con la escena que los rodea, como en fotos profesionales de producto. Esto protege la percepción de la marca y evita visuales exagerados o que distraigan. Cada colocación refuerza la credibilidad y la confianza de quien ve el contenido, lo cual es crucial para lograr imágenes de producto exitosas.

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A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Ubicación basada en guion y escena

La colocación de productos puede guiarse por el guion o la intención de la escena, asegurando una integración fluida de las imágenes de producto. Ya sea que un producto deba aparecer como protagonista, verse de forma pasiva o mencionarse de manera sutil, la IA ajusta su protagonismo en consecuencia, mejorando la fotografía de producto. Esto mantiene el mensaje alineado con los objetivos de la campaña.

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Voice cloning

Reutilización flexible en todas tus campañas

Una vez que se coloca un producto, las escenas se pueden reutilizar en múltiples videos o variaciones. Esto permite que los equipos escalen sus campañas sin repetir el trabajo de colocación ni el montaje de producción, gracias a las herramientas de IA.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el creador de videos con colocación de producto con IA

Crea videos de colocación de producto con IA mediante un flujo de trabajo optimizado para darte velocidad y control.

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Paso 1

Sube o genera un video

Empieza con un video existente o genera uno usando las herramientas de video con IA de HeyGen.

Paso 2

Define el producto y la intención

Especifica el producto, el objetivo de colocación y el nivel de visibilidad que quieres en la escena.

Paso 3

Aplica colocación con IA

HeyGen inserta el producto usando el contexto de la escena, la iluminación y la perspectiva para lograr mayor realismo.

Paso 4

Revisa y exporta

Previsualiza la colocación, haz los ajustes que necesites y exporta el video final.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es la colocación de producto con IA?

  1. La colocación de productos con IA inserta productos digitalmente en los videos de forma realista y con conciencia del contexto, sin necesidad de props físicos ni volver a grabar usando el generador de video con IA.

¿Qué tan realistas son las colocaciones?

Las colocaciones están diseñadas para coincidir con la iluminación, la escala y la perspectiva de la escena, de modo que se sientan como una parte natural del entorno, similar a una fotografía de producto bien lograda.

¿Puedo controlar qué tanto se ve el producto?

Sí. Puedes indicar si el producto aparece de forma sutil, como elemento secundario o claramente destacado dentro de la escena usando herramientas de IA.

¿Esto funciona para videos cortos y largos?

La colocación de producto con IA funciona en todos los formatos, incluyendo clips para redes sociales, anuncios, videos explicativos y contenido de marca más largo.

¿Se pueden actualizar las ubicaciones después?

Sí. Los productos o el posicionamiento se pueden cambiar de forma digital sin tener que volver a crear el video.

¿Esto es adecuado para contenido patrocinado?

Sí. Muchos equipos usan la colocación de producto con IA para patrocinios donde la autenticidad y la confianza de la audiencia son importantes, aprovechando fotos de producto generadas con IA.

¿Necesito tener conocimientos de edición de video?

No. El proceso es guiado y no requiere composición manual ni herramientas avanzadas de edición.

¿Quién debería usar la colocación de productos con IA?

Las marcas, creadores, agencias y especialistas en marketing que buscan visibilidad de producto realista y escalable, sin la complejidad de una producción tradicional, son quienes más se benefician.

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