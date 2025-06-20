Creador de product placement con IA para videos de marca

Los productos se colocan con una escala, iluminación y posición controladas para que coincidan con la escena que los rodea, como en fotos profesionales de producto. Esto protege la percepción de la marca y evita visuales exagerados o que distraigan. Cada colocación refuerza la credibilidad y la confianza de quien ve el contenido, lo cual es crucial para lograr imágenes de producto exitosas.