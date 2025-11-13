Generador de avatares de IA

Crea tu propio avatar de IA en minutos con la plataforma fácil de usar de HeyGen. Ya sea que necesites un presentador para tu negocio, un avatar tipo influencer que hable o un personaje personalizado, nuestro generador de avatares de IA gratis te da el poder de diseñar, editar y animar avatares con calidad de estudio. No necesitas habilidades de diseño. Solo escribe, sube tu contenido y genera. Así de fácil.

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128,463,004Videos generados
102,705,957Avatares generados
17,651,313Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Por qué HeyGen es el principal generador de avatares de IA

Impulsado por tecnología avanzada de animación facial y sincronización de voz, HeyGen ofrece hoy el mejor generador de avatares de IA. Nuestros avatares realistas igualan expresiones, gestos y voz en tiempo real, lo que los hace perfectos para atraer audiencias en redes sociales, capacitación, marketing y atención al cliente.

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Avatar de stock
Modelo de avatar IV
Gemelo digital

Crea tus propios avatares de IA personalizados

Crea avatares de IA personalizados que se adapten por completo a tu marca, desde modelos realistas Avatar IV hasta avatares de foto generados a partir de una sola imagen o avatares de video creados desde tu propia grabación. Cada avatar personalizado se puede diseñar con diferentes estilos, outfits y fondos, dándote una forma consistente y escalable de representar todas tus necesidades creativas.

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Avatar IV

Transforma una sola imagen en un video completo con sincronización natural de voz, expresiones faciales realistas y gestos de manos auténticos.

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Crear avatar

Video Avatar image

Avatar de video

Grábate para generar un avatar realista que se vea y suene como tú, así ya no tendrás que volver a estar frente a una cámara.

Avatar de foto

Genera al instante avatares de foto con IA ilimitados de ti mismo a partir de una sola imagen y de instrucciones basadas en texto.

Avatares UGC

Crea videos tipo creador con contenido generado por usuarios (UGC) que detengan el scroll en TikTok, Reels y YouTube, sin tener que contratar talento.

Elige entre más de 1,000 modelos de avatar de IA de stock

Desde presentadores profesionales hasta avatares estilo influencer y modelos multiculturales, HeyGen ofrece una gama completa de avatares de stock generados con IA. Adáptalos fácilmente para juntas de negocio, tutoriales de producto, anuncios o videos de servicio al cliente. Nuestros avatares te ayudan a conectar con audiencias en cualquier lugar y en cualquier idioma.

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Cómo crear un avatar de IA gemelo digital

Conviértete en un avatar de IA totalmente animado con la tecnología de gemelo digital de HeyGen. Captura tu imagen una sola vez y úsala para generar videos bajo demanda, para que no tengas que ponerte frente a una cámara nunca más.

Paso 1

Sube una foto clara de ti a la plataforma de HeyGen

Paso 1

Paso 2

Entrena tu modelo de avatar de IA personal para capturar tu apariencia única

Paso 2

Paso 3

Personaliza el estilo de tu avatar, su ropa y el fondo

Paso 3

Paso 4

Elige una voz o usa la clonación de voz para capturar la tuya

Paso 4

Paso 5

Genera videos con tu avatar gemelo digital de IA para cualquier propósito

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Ogilvy convierte sentimientos en canciones con magia de IA
Ogilvy y Milka lanzaron “Let Snelle Sing It for You”, una campaña impulsada por IA donde la generación Z puede convertir sus emociones en canciones de rap y videos personalizados al escanear una barra de Milka.

Por qué HeyGen es el mejor generador de avatares de IA

HeyGen combina velocidad, calidad y flexibilidad en una sola plataforma todo en uno. Genera avatares a partir de prompts de texto, convierte fotos en avatares o elige entre nuestra biblioteca de avatares prediseñados. Con potentes herramientas de edición, HeyGen ofrece el mejor generador de videos con avatares de IA para creadores, marcas y educadores.

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Generación más rápida

Crea videos en solo minutos y obtén resultados de alta calidad mucho más rápido que con la producción de video tradicional.

Fácil de usar

Creación de videos sin esfuerzo con una interfaz intuitiva que cualquiera puede usar, sin necesidad de edición ni conocimientos técnicos.

Editor todo en uno

Haz que crear videos sea tan fácil como escribir un documento con un editor basado en texto, desde el primer borrador hasta el video final.

Dale vida a tu avatar de IA con voz y sonido

Elige entre más de 100 voces de IA realistas en más de 175 idiomas y acentos. Clona tu propia voz, diseña tonos únicos o integra los avatares de HeyGen con proveedores de texto a voz de terceros. Ya sea para narraciones profesionales o contenido casual de influencers, HeyGen se asegura de que tu avatar suene tan real como se ve.

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Elige entre más de 100 voces de stock

Cómo crear un avatar de IA gemelo digital

Convierte tu imagen en un avatar de IA totalmente animado con la tecnología de gemelo digital de HeyGen. Captura tu apariencia una sola vez y úsala para generar videos bajo demanda, para que no tengas que ponerte frente a una cámara nunca más.

Paso 1

Selecciona Avatar IV desde el panel de creación.

Paso 1

Paso 3

El generador de videos con avatar de IA de HeyGen lo transforma en un avatar realista.

Paso 3

Paso 2

Sube una sola foto de tu cara.

Paso 2

Paso 4

Agrega voz, gestos y sincronización labial para mayor realismo

Paso 4

Paso 5

Exporta tu video de avatar generado con IA para cualquier necesidad (YouTube, redes sociales, etc.).

Paso 5

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de video con IA más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestros redactores la misma libertad creativa en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas.

¿Qué es un avatar de IA?

Un avatar de IA es una representación digital hiperrealista de una persona creada con inteligencia artificial. Estos avatares pueden hablar de forma muy parecida a un humano, mostrar expresiones faciales y hacer gestos, lo que los hace ideales para crear videos a escala, comunicación virtual y contenido digital. En HeyGen, nuestros avatares de IA se crean con datos autorizados de actores y talento reales. Garantizamos prácticas éticas de IA al compensar a los actores por cada video generado con su imagen, combinando IA generativa de última generación con una creación de contenido responsable.

¿Qué es un generador de avatares de IA?

Un generador de avatares de IA es una herramienta poderosa que transforma texto en contenido de video realista usando avatares digitales. Con HeyGen, puedes crear al instante videos con calidad de estudio sin necesidad de cámaras, actores ni software de edición.

¿Hay algún generador de avatares de IA gratis?

Sí, HeyGen ofrece una versión gratis para generar avatares de IA, agregar voz y crear videos cortos. Los planes premium desbloquean funciones avanzadas como renderizado en HD y 4K, personalización y uso comercial.


¿Puedo crear un avatar personalizado de mí o de alguien de mi equipo?

Claro que sí. HeyGen hace que sea muy fácil crear tu propio avatar de IA personalizado. Solo graba un video corto de calibración usando nuestro proceso guiado, y nuestra IA generará una versión digital realista de ti (o de alguien de tu equipo) que habla igual que tú. Crea tu gemelo digital ahora en HeyGen.


¿Cuál es el mejor generador de avatares de IA en 2025?

HeyGen es el mejor generador de avatares de IA porque es súper fácil de usar y crea avatares parlantes realistas en muy poco tiempo. Puedes convertir texto, imágenes o audio en videos en cuestión de minutos. Es compatible con más de 40 idiomas, así que es ideal para marketing, capacitación o simplemente para crear contenido que llame la atención.

¿Cómo creo un video con un avatar de IA en HeyGen?

Empezar con HeyGen es rápido y sencillo: regístrate para obtener una cuenta gratuita de HeyGen, elige un avatar prediseñado o crea tu propio avatar personalizado, escribe tu guion —nuestros avatares de IA le darán voz con sincronización labial perfecta—, personaliza tu video con elementos visuales y exporta o publica tu video.


¿Los avatares de IA de HeyGen son compatibles con varios idiomas?

Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la capacitación y la interacción con clientes.


¿Qué tan realistas son los avatares de IA de HeyGen?

Los avatares de IA de HeyGen están diseñados para ser altamente realistas, incorporando expresiones, gestos y una integración de voz muy humanos para crear videos atractivos y llenos de vida. Vive un nivel de realismo como nunca antes con HeyGen.

¿Los avatares de HeyGen pueden mostrar emociones y gestos?

Sí. Los avatares de HeyGen hacen más que solo hablar. También usan expresiones faciales y gestos naturales que coinciden con el tono de tu guion. Esto hace que la comunicación sea más atractiva y ayuda a que tus videos se sientan más auténticos y humanos.

¿Qué opciones de personalización hay disponibles para los avatares de HeyGen?

HeyGen ofrece una personalización muy amplia. Con funciones como Look Packs, puedes cambiar rápidamente entre estilos pulidos, divertidos o peculiares para adaptarlos a tu marca. También puedes ajustar la ropa, los tonos y las voces para que tu avatar refleje exactamente la personalidad que quieres proyectar.

¿HeyGen ofrece avatares prediseñados o específicos para ciertas industrias?

Sí. Puedes elegir entre más de 100 avatares prediseñados listos para usar, diseñados para negocios, educación, marketing y más. También hay avatares específicos por industria, pensados para salud, ventas y capacitación corporativa, para que tengas una opción profesional desde el primer momento.

¿Cómo ahorra tiempo HeyGen en comparación con la producción de video tradicional?

Con HeyGen puedes olvidarte de cámaras, estudios y edición. Solo escribe tu guion, elige un avatar y genera tu video en minutos. Esto le permite a los equipos escalar la creación de videos de forma rápida y rentable para anuncios, capacitación y marketing de contenidos.

Empieza a crear videos con IA

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

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