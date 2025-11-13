Generador de avatares de IA
Crea tu propio avatar de IA en minutos con la plataforma fácil de usar de HeyGen. Ya sea que necesites un presentador para tu negocio, un avatar tipo influencer que hable o un personaje personalizado, nuestro generador de avatares de IA gratis te da el poder de diseñar, editar y animar avatares con calidad de estudio. No necesitas habilidades de diseño. Solo escribe, sube tu contenido y genera. Así de fácil.
Por qué HeyGen es el principal generador de avatares de IA
Impulsado por tecnología avanzada de animación facial y sincronización de voz, HeyGen ofrece hoy el mejor generador de avatares de IA. Nuestros avatares realistas igualan expresiones, gestos y voz en tiempo real, lo que los hace perfectos para atraer audiencias en redes sociales, capacitación, marketing y atención al cliente.
Crea tus propios avatares de IA personalizados
Crea avatares de IA personalizados que se adapten por completo a tu marca, desde modelos realistas Avatar IV hasta avatares de foto generados a partir de una sola imagen o avatares de video creados desde tu propia grabación. Cada avatar personalizado se puede diseñar con diferentes estilos, outfits y fondos, dándote una forma consistente y escalable de representar todas tus necesidades creativas.
Transforma una sola imagen en un video completo con sincronización natural de voz, expresiones faciales realistas y gestos de manos auténticos.
Genera al instante avatares de foto con IA ilimitados de ti mismo a partir de una sola imagen y de instrucciones basadas en texto.
Elige entre más de 1,000 modelos de avatar de IA de stock
Desde presentadores profesionales hasta avatares estilo influencer y modelos multiculturales, HeyGen ofrece una gama completa de avatares de stock generados con IA. Adáptalos fácilmente para juntas de negocio, tutoriales de producto, anuncios o videos de servicio al cliente. Nuestros avatares te ayudan a conectar con audiencias en cualquier lugar y en cualquier idioma.
Cómo crear un avatar de IA gemelo digital
Conviértete en un avatar de IA totalmente animado con la tecnología de gemelo digital de HeyGen. Captura tu imagen una sola vez y úsala para generar videos bajo demanda, para que no tengas que ponerte frente a una cámara nunca más.
Por qué HeyGen es el mejor generador de avatares de IA
HeyGen combina velocidad, calidad y flexibilidad en una sola plataforma todo en uno. Genera avatares a partir de prompts de texto, convierte fotos en avatares o elige entre nuestra biblioteca de avatares prediseñados. Con potentes herramientas de edición, HeyGen ofrece el mejor generador de videos con avatares de IA para creadores, marcas y educadores.
Crea videos en solo minutos y obtén resultados de alta calidad mucho más rápido que con la producción de video tradicional.
Creación de videos sin esfuerzo con una interfaz intuitiva que cualquiera puede usar, sin necesidad de edición ni conocimientos técnicos.
Haz que crear videos sea tan fácil como escribir un documento con un editor basado en texto, desde el primer borrador hasta el video final.
Dale vida a tu avatar de IA con voz y sonido
Elige entre más de 100 voces de IA realistas en más de 175 idiomas y acentos. Clona tu propia voz, diseña tonos únicos o integra los avatares de HeyGen con proveedores de texto a voz de terceros. Ya sea para narraciones profesionales o contenido casual de influencers, HeyGen se asegura de que tu avatar suene tan real como se ve.
Cómo crear un avatar de IA gemelo digital
Convierte tu imagen en un avatar de IA totalmente animado con la tecnología de gemelo digital de HeyGen. Captura tu apariencia una sola vez y úsala para generar videos bajo demanda, para que no tengas que ponerte frente a una cámara nunca más.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de video con IA más innovadora del mercado.
Un avatar de IA es una representación digital hiperrealista de una persona creada con inteligencia artificial. Estos avatares pueden hablar de forma muy parecida a un humano, mostrar expresiones faciales y hacer gestos, lo que los hace ideales para crear videos a escala, comunicación virtual y contenido digital. En HeyGen, nuestros avatares de IA se crean con datos autorizados de actores y talento reales. Garantizamos prácticas éticas de IA al compensar a los actores por cada video generado con su imagen, combinando IA generativa de última generación con una creación de contenido responsable.
Un generador de avatares de IA es una herramienta poderosa que transforma texto en contenido de video realista usando avatares digitales. Con HeyGen, puedes crear al instante videos con calidad de estudio sin necesidad de cámaras, actores ni software de edición.
Sí, HeyGen ofrece una versión gratis para generar avatares de IA, agregar voz y crear videos cortos. Los planes premium desbloquean funciones avanzadas como renderizado en HD y 4K, personalización y uso comercial.
Claro que sí. HeyGen hace que sea muy fácil crear tu propio avatar de IA personalizado. Solo graba un video corto de calibración usando nuestro proceso guiado, y nuestra IA generará una versión digital realista de ti (o de alguien de tu equipo) que habla igual que tú. Crea tu gemelo digital ahora en HeyGen.
HeyGen es el mejor generador de avatares de IA porque es súper fácil de usar y crea avatares parlantes realistas en muy poco tiempo. Puedes convertir texto, imágenes o audio en videos en cuestión de minutos. Es compatible con más de 40 idiomas, así que es ideal para marketing, capacitación o simplemente para crear contenido que llame la atención.
Empezar con HeyGen es rápido y sencillo: regístrate para obtener una cuenta gratuita de HeyGen, elige un avatar prediseñado o crea tu propio avatar personalizado, escribe tu guion —nuestros avatares de IA le darán voz con sincronización labial perfecta—, personaliza tu video con elementos visuales y exporta o publica tu video.
Sí, los avatares de HeyGen hablan más de 175 idiomas y dialectos, lo que los hace ideales para la comunicación global, la capacitación y la interacción con clientes.
Los avatares de IA de HeyGen están diseñados para ser altamente realistas, incorporando expresiones, gestos y una integración de voz muy humanos para crear videos atractivos y llenos de vida. Vive un nivel de realismo como nunca antes con HeyGen.
Sí. Los avatares de HeyGen hacen más que solo hablar. También usan expresiones faciales y gestos naturales que coinciden con el tono de tu guion. Esto hace que la comunicación sea más atractiva y ayuda a que tus videos se sientan más auténticos y humanos.
HeyGen ofrece una personalización muy amplia. Con funciones como Look Packs, puedes cambiar rápidamente entre estilos pulidos, divertidos o peculiares para adaptarlos a tu marca. También puedes ajustar la ropa, los tonos y las voces para que tu avatar refleje exactamente la personalidad que quieres proyectar.
Sí. Puedes elegir entre más de 100 avatares prediseñados listos para usar, diseñados para negocios, educación, marketing y más. También hay avatares específicos por industria, pensados para salud, ventas y capacitación corporativa, para que tengas una opción profesional desde el primer momento.
Con HeyGen puedes olvidarte de cámaras, estudios y edición. Solo escribe tu guion, elige un avatar y genera tu video en minutos. Esto le permite a los equipos escalar la creación de videos de forma rápida y rentable para anuncios, capacitación y marketing de contenidos.
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