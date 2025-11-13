Un avatar de IA es una representación digital hiperrealista de una persona creada con inteligencia artificial. Estos avatares pueden hablar de forma muy parecida a un humano, mostrar expresiones faciales y hacer gestos, lo que los hace ideales para crear videos a escala, comunicación virtual y contenido digital. En HeyGen, nuestros avatares de IA se crean con datos autorizados de actores y talento reales. Garantizamos prácticas éticas de IA al compensar a los actores por cada video generado con su imagen, combinando IA generativa de última generación con una creación de contenido responsable.