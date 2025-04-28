Generador de reels con IA para videos cortos virales

Convierte ideas, guiones, links o pistas en reels sociales profesionales con el generador de reels con IA de HeyGen. Crea automáticamente ediciones reactivas al audio, subtítulos, presets para cada plataforma y versiones localizadas, sin cámaras, sin editores, solo videos cortos listos para publicar.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Clips sociales impulsados por tendencias

Clips sociales impulsados por tendencias

Capture trends fast. Paste a prompt or upload a clip and generate vertical reels that match trending formats, maximizing reach and engagement with minimal turnaround.

Reels de producto y comercio

Reels de producto y comercio

Turn product pages or catalog links into shoppable short videos. HeyGen pulls product imagery, creates highlight scenes, and outputs multiple ad variants for testing.

Promos musicales y lanzamientos de letras

Promos musicales y lanzamientos de letras

Create audio-reactive lyric reels by uploading tracks and lines with our AI tool. The engine times captions and visuals to phrasing and beat so lyric drops feel cinematic and shareable.

Microcontenido educativo

Microcontenido educativo

Convert lesson scripts, tips, and how-tos into short, captioned reels for faster learner engagement. Localize content via the video translator for global courses and L&D programs.

Reutilización de contenido y generación por lotes para creadores

Reutilización de contenido y generación por lotes para creadores

Transform long-form videos, live streams, or podcasts into dozens of short reels automatically using our free AI reel generator. Batch generation and API workflows let creators publish consistent content quickly with the help of our free AI reels maker.

Momentos destacados del evento y ciclos de rendimiento

Momentos destacados del evento y ciclos de rendimiento

Generate concert visuals, DJ loops, or festival promos that match live energy. Export performance-ready loops in high quality for LED screens and VJ setups.

Por qué HeyGen es el mejor generador de reels con IA

HeyGen combina creación avanzada de videos con IA, análisis de audio y flujos de trabajo basados en plantillas para producir reels que detienen el scroll en minutos. Creadores y equipos obtienen calidad consistente, iteración rápida y localización integrada para que cada campaña tenga buen desempeño a nivel global.

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Creación rápida de reels

Crea reels pulidos en minutos a partir de un solo prompt, guion o enlace usando el generador de reels con IA gratis. HeyGen automatiza la selección de escenas, el ritmo y los subtítulos para que pases de la idea a contenido listo para publicar muchísimo más rápido.

Diseñado para darte control creativo

Elige estilos visuales, ajusta el movimiento y el color, cambia las tomas o perfecciona los subtítulos y el tiempo. HeyGen te da un control de alto nivel sin necesidad de usar software de edición complejo ni líneas de tiempo.

Escala en todas las plataformas e idiomas

Exporta versiones optimizadas para plataformas como TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts o anuncios en redes sociales de pago usando nuestro creador de reels. Traduce guiones con el traductor de video y mantén una sincronización labial y tiempos de subtítulos precisos para llegar a audiencias globales con nuestra herramienta de IA.

De guion a reel con producción impulsada por IA

HeyGen analiza tu guion, prompt o página vinculada y genera un storyboard editable de escenas que coinciden con el tono y la intención, lo que te permite personalizar tu contenido. El generador de video con IA elige las tomas, el movimiento de cámara y el ritmo para construir un reel coherente que sigue tu narrativa mientras conserva tus palabras originales.

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script to video

Visuales que reaccionan al audio y edición al ritmo del beat

Sube una pista y HeyGen analiza el tempo, el beat y la energía para definir los cortes, transiciones y efectos visuales. Crea reels que vibren con tu música, resalten los drops y se ajusten a las frases para lograr contenido corto mucho más atractivo.

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Audio reactive visuals

Subtítulos inteligentes, narraciones de voz y localización

Genera automáticamente subtítulos y narraciones de voz para tu reel. El sistema admite clonación de voz y narración multilingüe, y el traductor de video recrea la entonación en otros idiomas para que tus reels localizados se sientan naturales y oportunos.

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Voice cloning

Herramientas rápidas para personalizar y remezclar

Cambia el b-roll elegido por la IA por tu propio material, modifica estilos o aplica ajustes finos con prompts sencillos. Integra imagen a video o face swap para reels centrados en personajes y usa sincronización labial para una alineación de desempeño más precisa.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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1,300+ reviews
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de reels con IA

Crea reels desde la idea hasta el archivo listo para publicar en cuatro pasos claros.

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Paso 1

Pega un prompt, un enlace o sube un audio

Ingresa tu concepto, pega la URL de tu producto, copia tu guion o sube una pista para crear reels sin esfuerzo. HeyGen analiza el contenido, los metadatos y el audio para preparar un storyboard para tu reel, funcionando como un potente editor de video.

Paso 2

Elige un estilo y el formato para la plataforma

Elige presets visuales o un estilo personalizado y luego selecciona formato vertical, cuadrado u horizontal, optimizados para TikTok, Instagram o Shorts. HeyGen prepara automáticamente cortes específicos para cada plataforma.

Paso 3

Perfecciona los visuales y el tiempo

Edita escenas, cambia tomas, ajusta el ritmo y define estilos de subtítulos. Usa prompts sencillos o los controles de ajuste fino para modificar movimiento, color o énfasis sin tener que lidiar con líneas de tiempo complejas.

Paso 4

Genera y publica

Renderiza el reel final en MP4 y exporta versiones optimizadas para cada plataforma. Usa el modo por lotes o la API para producir múltiples variantes y copias localizadas con el traductor de video.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de reels con IA y cómo ayuda a los creadores?

Un generador de reels con IA usa generación de video con IA para convertir ideas, guiones, enlaces o audio en videos cortos. HeyGen automatiza la edición, los subtítulos y los ajustes para cada plataforma, para que las personas creadoras produzcan más reels más rápido, prueben variaciones y mantengan una identidad visual consistente sin tener que contratar editores.

¿Cómo hago que mis reels reaccionen al audio con HeyGen?

Sube tu track o vincula tu audio y HeyGen analiza el tempo, el beat y las secciones para definir los cortes, transiciones e intensidad visual. Puedes enfatizar los drops, alinear los subtítulos con las frases musicales o asignar stems a efectos para lograr visuales avanzados que reaccionan al audio en tus reels con IA.

¿Puedo convertir la URL de un producto o una entrada de blog en un reel?

Sí. Pega una URL y HeyGen, el creador de reels con IA gratis, extrae imágenes, texto y secciones clave para generar un storyboard de formato corto. El generador de reels con IA ordena las escenas, agrega subtítulos y produce un video listo para redes sociales que puedes perfeccionar y exportar.

¿HeyGen es compatible con subtítulos y funciones de accesibilidad?

Claro, nuestro editor de video está diseñado para agilizar tu proceso creativo. HeyGen genera automáticamente subtítulos y estilos de subtítulos precisos, pensados para verse en celular. Puedes editar el tiempo, el estilo y el idioma, y el sistema exportará archivos de subtítulos o subtítulos incrustados en el video según lo necesites.

¿Puedo localizar reels para otros países?

Sí. Usa el traductor de video integrado para traducir guiones y subtítulos, generar narraciones de voz localizadas y conservar el tiempo y el lip-sync. Esto te permite lanzar rápidamente reels adaptados culturalmente usando el mismo brief creativo.

¿Qué opciones de personalización hay disponibles para el estilo visual?

Elige entre plantillas cinematográficas, UGC, de exhibición de producto, animación o de marca. Ajusta el color, movimiento, overlays, tipografía y transiciones. Cambia los recursos de IA por tu propio material con herramientas de imagen a video o mediante cargas desde tu dispositivo.

¿El generador de reels con IA sirve para anuncios pagados en redes sociales?

Sí. HeyGen genera formatos específicos para cada plataforma y archivos MP4 de alta calidad optimizados para campañas pagadas. El modo por lotes hace que sea muy sencillo crear múltiples variantes de anuncios para pruebas A/B y optimización de rendimiento.

¿Qué tan rápida es la generación y el renderizado?

La mayoría de los reels se generan en cuestión de minutos, según su duración y complejidad. El procesamiento por lotes y la automatización mediante API permiten manejar cargas de trabajo más grandes y ofrecer tiempos de entrega rápidos para equipos que crean muchas variantes.

¿Puedo usar mi propia voz o un avatar de creador en los reels?

Sí. Sube o clona una voz para la narración y usa avatares personalizados o creadores para protagonizar tus reels. Combina face swap o recursos de avatares para tener talento recurrente en toda una campaña usando nuestras plantillas personalizables.

¿Quién es dueño de los videos que genero?

Tú conservas la propiedad total de los videos que exportas. HeyGen no reclama derechos sobre tu contenido, lo que garantiza que sigas siendo dueño de tus creaciones hechas con nuestra herramienta de IA. Asegúrate de contar con los derechos necesarios para cualquier contenido de terceros incluido en el reel.

¿Hay herramientas para desarrolladores para automatizar procesos?

Sí. HeyGen ofrece APIs REST, notificaciones webhook y funciones de procesamiento por lotes para automatizar flujos de trabajo de link to reel, creación de catálogos y publicación programada.

¿Cómo protege HeyGen mi contenido y mis datos?

HeyGen sigue prácticas de seguridad de nivel empresarial, incluyendo cifrado, controles de acceso y opciones de cumplimiento para equipos. Tus recursos creativos y los videos generados se mantienen privados y seguros.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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