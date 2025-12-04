Sí, la producción de video con IA es ideal para la traducción y localización a gran escala. Con HeyGen, las empresas pueden traducir guiones al instante, clonar voces y sincronizar los labios de los avatares en más de 40 idiomas. Esto garantiza que cada audiencia global reciba videos de alta calidad y culturalmente precisos, sin el tiempo ni el costo de la producción tradicional, lo que facilita que las empresas entreguen videos de capacitación, marketing y comunicación en todo el mundo.