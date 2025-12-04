Video empresarial, diseñado especialmente para cada equipo

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Colores de marca

Construidas sobre nuestra plataforma impulsada por IA, las soluciones empresariales de HeyGen ofrecen funciones específicas adaptadas al flujo de trabajo de creación de video de tu departamento, lo que le permite a tu equipo crear comunicaciones de alta calidad, seguras y en cumplimiento normativo a gran escala.

Pruébalo ahora
128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
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Private & Secure | AI Governance Controls | SOC 2 | GDPR | CCPA | Data Privacy Framework | AI Act Standards
Por qué HeyGen

Una plataforma segura para todo tu flujo de trabajo de videos con IA

Crea tu mejor contenido visual sin preocupaciones ni complicaciones, en un entorno seguro y conforme a las normas, diseñado para potenciar la creatividad y la confianza de tu equipo.

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Workflow step: Crear

Crear

Transforma tus ideas en videos impresionantes y realistas en cuestión de minutos, con la misma calidad que esperarías de un estudio profesional.

Workflow step: Personaliza

Personaliza

Haz que cada persona que vea tu contenido se sienta vista y escuchada al crear videos auténticos y personalizados que construyan conexiones significativas a gran escala.

Workflow step: Localizar

Localizar

Habla el idioma de tu audiencia y conéctate de verdad, adaptando tus videos de forma sencilla para atraer a espectadores en más de 170 idiomas y dialectos.

Workflow step: Administrar

Administrar

Mantén el control total de tu marca con protecciones integradas, una administración de espacios de trabajo intuitiva y permisos de usuario precisos.

Workflow step: Publicar

Publicar

Descarga al instante en múltiples formatos, comparte sin problemas en redes sociales, correo electrónico y apps de mensajería, o incrusta fácilmente los videos donde quieras.

Soluciones destacadas

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la simplicidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

Aprendizaje y desarrollo

L&D
Crea experiencias de capacitación a la medida, desde cumplimiento normativo hasta desarrollo de empleados y actualización continua de habilidades. Nuestra plataforma de video con IA facilita escalar un aprendizaje impactante sin sacrificar calidad ni velocidad.

Marketing

Marketing
Crea videos de calidad profesional bajo demanda. Con un guion y unos cuantos clics, puedes convertir cualquier recurso, desde PDFs y blogs hasta presentaciones, en contenido de video atractivo y alineado con tu marca sin salirte de tu presupuesto.

Ventas

Ventas
Ofrece mensajes personalizados a gran escala, desde la prospección hasta los seguimientos y las demostraciones de producto. HeyGen ayuda a los representantes a destacar en bandejas de entrada saturadas, acelerar los ciclos de venta y construir relaciones más sólidas con los clientes.

Localización

Localización
Llega a audiencias globales en cuestión de momentos, no de meses. Abre nuevos mercados al mismo tiempo al localizar cualquier video a más de 175 idiomas y dialectos, con sincronización labial perfecta y emociones auténticas.
logoGDPR
logoSOC 2 TYPE II
logoCCPA
logoAI ACT
logoDPF

Certificado para cumplir con los estándares globales de seguridad y cumplimiento

Historias de clientes

Por qué el 80% de las empresas Fortune 100 confían en HeyGen

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90%

tasa de finalización de video

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25%

aumento en las tasas de finalización

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10x

aumento en la velocidad de producción de video

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10-15

idiomas por video

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80%

reducción en costos de traducción

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1,000 €

ahorrados por minuto de video

La mayor satisfacción del cliente en G2

HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y a escala para cualquier necesidad, y nuestros clientes lo confirman. Nos enorgullece tener la calificación de satisfacción del cliente más alta en G2 en creación de video con IA, traducción y calidad de avatares. Estos son algunos de los beneficios que nuestros clientes están obteniendo:

10Xaumento en la velocidad de producción de video
5Xincremento en la creación de videos
100%aumento en la capacidad de video
30mercados localizados en tres meses
80%reducción en los costos de traducción de video
5Xretorno de la inversión publicitaria
G24.8Más de 1,000 reseñas
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Base empresarial para escalar y tener éxito

HeyGen les da a las empresas una plataforma segura y escalable, con las herramientas, el soporte y la comunidad para crear, colaborar y crecer sin límites.

Listo para empresas

Impulsa tu empresa con herramientas seguras, colaborativas y coherentes con tu marca, diseñadas para optimizar cada paso de la creación de videos.

Seguridad y cumplimiento

Cumplimiento con SOC 2 y GDPR

La seguridad de tus datos es nuestra máxima prioridad. HeyGen cuenta con auditorías independientes y certificaciones de cumplimiento SOC 2 Tipo II y GDPR, lo que garantiza que tu información se mantenga protegida con los estándares más altos posibles.

Espacios de trabajo

Un centro único para toda tu creación de videos

Un espacio de trabajo es el entorno digital dedicado de tu equipo dentro de HeyGen. Organiza fácilmente múltiples espacios de trabajo, asigna roles de usuario y optimiza la colaboración de forma segura para ayudar a tu empresa a crear videos excepcionales en conjunto.

Colaboración

Reúne a tu equipo, estén donde estén

Con HeyGen, tu equipo puede revisar, comentar y perfeccionar videos sin problemas en conjunto, ya sea en tiempo real o de forma asíncrona según su propio horario.

Kit de marca y voz

Tu marca, perfectamente consistente en todo momento

Equipa sin esfuerzo a todo tu equipo para crear videos que se vean, suenen y se sientan perfectamente alineados con tu marca en cualquier idioma.

Agenda tu demo de 30 minutos con HeyGen

Obtén una demostración personalizada de HeyGen
Escucha historias de éxito de clientes
Conoce las opciones de precios
Agenda una reunión
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Suite de éxito

Logra más, más rápido, con creación ilimitada, onboarding personalizado y expertos dedicados guiándote en cada paso. Con el Enterprise Success Suite de HeyGen, tendrás todas las herramientas, recursos y asesoría para aprovechar al máximo el poder del video con IA.

Videos y traducciones ilimitados

Videos y traducciones ilimitados

Crea sin límites. Produce y traduce videos de alta calidad a gran escala para ir al ritmo de las crecientes necesidades de tu negocio.

Comunidad profesional

Comunidad profesional

Conéctate, colabora e intercambia mejores prácticas con líderes de la industria y profesionales afines para inspirar una innovación continua.

HeyGen Academy

HeyGen Academy

Domina HeyGen rápidamente con tutoriales guiados, guías paso a paso y contenido impartido por expertos, diseñado para acelerar la adopción y maximizar tu ROI.

Onboarding y soporte personalizados de principio a fin

Onboarding y soporte personalizados de principio a fin

Ponte en marcha rápidamente con la guía dedicada y experta, adaptada a las necesidades únicas de tu organización.

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Conecta tus herramientas favoritas o crea las tuyas

Integra sin problemas con tu flujo de trabajo actual para agilizar tu proceso de creación de video. O crea el flujo de trabajo perfecto para tu equipo usando la API de HeyGen.

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Capacidades de siguiente nivel para video empresarial

HeyGen le da a las empresas una plataforma segura y escalable, con las herramientas, el soporte y la comunidad para crear, colaborar y crecer sin límites.

Convierte tus ideas en videos cautivadores en tiempo récord

Olvídate de empezar desde cero o de pasar horas editando. Convierte al instante tus archivos PDF o prompts de texto en videos atractivos, listos para compartir.

Mantén tus videos siempre frescos. No necesitas volver a grabar

Di no a las regrabaciones costosas o a los videos desactualizados. Haz prototipos rápido, reúne los comentarios de tu equipo y haz cambios sin esfuerzo, todo en un solo lugar.

Avatares

Dale vida a tu historia con el talento ideal

Los grandes videos empiezan con un gran talento. Elige entre una amplia variedad de avatares humanos realistas, personajes animados expresivos o un gemelo digital de ti mismo.

Habla el idioma de tu audiencia, en todos lados

Tu mensaje merece una audiencia global. Traduce y localiza fácilmente tus videos a más de 175 idiomas y dialectos.

¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas.

¿Cuál es la mejor plataforma de producción de video con IA para empresas?

La mejor plataforma de producción de video con IA para empresas es aquella que combina innovación, velocidad y escalabilidad para mantenerte por delante de la competencia. HeyGen está diseñada para organizaciones globales, permitiendo que los equipos creen, personalicen y localicen videos a gran escala con avatares de IA realistas y tecnología avanzada de traducción. A diferencia de los ciclos de producción tradicionales que toman semanas, HeyGen entrega contenido de video empresarial en cuestión de horas, para que tu negocio pueda lanzar más rápido, adaptarse con agilidad y mantenerse competitivo. Con seguridad de nivel empresarial, incluyendo cumplimiento con SOC 2 y GDPR, HeyGen garantiza que tus datos se mantengan protegidos mientras aceleras la producción de video en todo el mundo.

¿Cómo puede el video con IA para marketing ayudar a promocionar mi negocio?

El video con IA para marketing ayuda a promocionar tu negocio al permitir una creación de contenido más rápida, mensajes personalizados y una escala global. En lugar de depender de agencias costosas o de contratar más personal, HeyGen les permite a los equipos de marketing producir videos de alta calidad en cuestión de horas, adaptar el contenido a audiencias específicas y reutilizar los videos en diferentes canales. Esto no solo acelera la ejecución de las campañas, sino que también aumenta el engagement y las conversiones al entregar el mensaje de video correcto en el momento adecuado.

¿Qué es el marketing de video con IA y cómo funciona para las empresas?

El marketing de video con IA es el uso de la inteligencia artificial para crear, personalizar y distribuir videos de marketing a gran escala. Las empresas simplemente proporcionan un guion o suben contenido, y plataformas como HeyGen generan videos pulidos con avatares, narraciones de voz y traducciones. Esta automatización ayuda a los negocios a reducir costos de producción, acortar tiempos y mantener la coherencia de la marca en distintas regiones, convirtiendo el marketing de video con IA en una herramienta esencial para las empresas que buscan innovar y crecer más rápido.

¿Cómo funciona un generador de videos de marketing con IA para crear videos empresariales?

Un generador de videos de marketing con IA funciona transformando texto o presentaciones en videos profesionales usando avatares de IA, narraciones con voz natural y edición automatizada. Con HeyGen, las empresas pueden ingresar un guion, elegir entre una gran variedad de avatares y generar al instante videos alineados con su marca, listos para campañas de marketing. Este proceso elimina los largos ciclos de producción y les da a los equipos la velocidad y flexibilidad para entregar de forma continua contenido de video empresarial fresco.

¿Cuáles son los beneficios de usar un generador de videos de ventas con IA para hacer outreach?

Un generador de videos de ventas con IA les permite a los equipos de ventas crear videos de alcance personalizados a gran escala, aumentando el engagement y las tasas de respuesta. En lugar de enviar correos electrónicos estáticos, los representantes pueden usar HeyGen para generar videos dinámicos adaptados a cada cuenta o prospecto. Este nivel de personalización hace que el alcance de ventas sea más humano, más memorable y, en última instancia, más efectivo para conseguir reuniones y hacer crecer el pipeline, sin necesidad de tener experiencia en producción de video.

¿Una plataforma empresarial de video puede reemplazar a las agencias tradicionales para la creación de videos?

Sí, una plataforma empresarial de video puede reemplazar a muchas agencias tradicionales para la creación de videos. Plataformas como HeyGen ofrecen tiempos de entrega más rápidos, costos más bajos y mucha más flexibilidad en comparación con las agencias, que suelen requerir semanas de planeación y presupuestos altos. Con la producción de video impulsada por IA, las empresas pueden generar y actualizar videos al instante, localizar contenido para audiencias globales y mantener la consistencia de la marca, todo sin depender de proveedores externos.

¿Qué tan segura es una plataforma de video empresarial para los datos corporativos y de clientes?

Una plataforma de video empresarial confiable garantiza seguridad total para los datos corporativos y de tus clientes. HeyGen cumple con SOC 2 y GDPR, y ofrece cifrado de nivel empresarial, controles de acceso basados en roles e infraestructura en la nube segura. Además, tus datos no se usarán para entrenar nuestros modelos. Esto significa que las empresas pueden usar con confianza video con IA para marketing, capacitación, ventas y comunicaciones, sabiendo que la información sensible siempre está protegida.

¿La producción de videos con IA puede traducir y localizar videos para audiencias globales?

Sí, la producción de video con IA es ideal para la traducción y localización a gran escala. Con HeyGen, las empresas pueden traducir guiones al instante, clonar voces y sincronizar los labios de los avatares en más de 40 idiomas. Esto garantiza que cada audiencia global reciba videos de alta calidad y culturalmente precisos, sin el tiempo ni el costo de la producción tradicional, lo que facilita que las empresas entreguen videos de capacitación, marketing y comunicación en todo el mundo.

¿Qué plataforma de video con IA se integra mejor con herramientas de CRM y automatización de marketing?

La mejor plataforma de video con IA para empresas es aquella que se integra sin fricciones con herramientas de CRM y automatización de marketing. HeyGen se conecta con sistemas como HubSpot, lo que permite que los equipos de marketing y ventas inserten videos personalizados directamente en sus campañas, den seguimiento al engagement de los espectadores y midan el ROI a lo largo de todo el recorrido del cliente.

¿El marketing con videos de IA es seguro y cumple con las regulaciones para industrias reguladas?

Sí, el marketing con video de IA es seguro para industrias reguladas cuando se usa una plataforma diseñada para seguridad y cumplimiento a nivel empresarial. HeyGen es auditada de forma independiente para el cumplimiento de SOC 2 y GDPR, lo que garantiza estrictos controles de protección y gobernanza de datos. Las empresas de finanzas, salud y otras industrias reguladas pueden crear y distribuir videos con confianza sin comprometer sus estándares de cumplimiento.

¿Qué tipos de videos puedo crear con un generador de videos de ventas con IA?

Con un generador de videos de ventas con IA, las empresas pueden crear una amplia variedad de videos, incluyendo videos de prospección personalizados, demostraciones de producto, tutoriales de onboarding, historias de éxito de clientes y campañas de marketing basado en cuentas. La biblioteca de avatares de HeyGen y sus plantillas personalizables hacen que sea muy sencillo producir videos de ventas que generen interacción en cada etapa del recorrido de compra.

¿Qué tan rápido puede mi empresa ver el retorno de inversión (ROI) con una plataforma empresarial de video con IA?

Las empresas normalmente ven retorno de inversión de una plataforma empresarial de video con IA en pocos días. Al reemplazar agencias costosas, reducir los tiempos de producción y habilitar la localización global, HeyGen baja los costos mientras acelera la ejecución de campañas. Una salida al mercado más rápida, mejor personalización y alcance global ayudan a las empresas a generar un impacto medible en los ingresos en tiempo récord.

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Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

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