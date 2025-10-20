¿Quieres que tus videos se vean naturales y atractivos sin pasar horas editando? Con el AI Lip Sync de HeyGen, puedes sincronizar al instante el movimiento de los labios con cualquier audio o voz, creando diálogos perfectamente sincronizados y realistas en varios idiomas.

Ya sea que estés produciendo contenido de capacitación, videos de marketing o clips cortos para redes sociales, la tecnología de sincronización labial con IA de HeyGen hace que los avatares y las grabaciones de personas reales hablen de forma fluida y natural. Puedes doblar videos fácilmente, localizar contenido o traducir el audio para llegar a una audiencia global, todo directamente desde tu navegador y sin necesidad de herramientas complejas ni software de edición.