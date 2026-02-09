Te presentamos foto parlante con IA

Crea un avatar de foto parlante con IA que trabaje tan duro como tú. Toma tu foto y reimagínate en cualquier escenario. Los avatares de foto con IA de HeyGen se adaptan a tu visión, ya sea en una oficina profesional, unas vacaciones de lujo o un mundo de fantasía creativo. Con movimiento natural, gestos realistas y estilos personalizados, tu avatar se convierte en el líder de la industria.