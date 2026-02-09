La foto parlante con IA te permite crear fotos realistas que hablan en más de 175 idiomas y dialectos. Genera al instante avatares de foto con IA ilimitados de ti mismo para fotos de perfil en LinkedIn, contenido navideño, escenas de viaje o incluso mundos de fantasía, todo con un solo clic.
Te presentamos foto parlante con IA
Crea un avatar de foto parlante con IA que trabaje tan duro como tú. Toma tu foto y reimagínate en cualquier escenario. Los avatares de foto con IA de HeyGen se adaptan a tu visión, ya sea en una oficina profesional, unas vacaciones de lujo o un mundo de fantasía creativo. Con movimiento natural, gestos realistas y estilos personalizados, tu avatar se convierte en el líder de la industria.
Usa instrucciones basadas en texto para definir el look de tu avatar de foto con IA. Este creador de avatares realistas genera imágenes hechas a la medida de tus necesidades, ya sea una foto corporativa tipo retrato profesional, un retrato casual o una composición cinematográfica. Al hablar de los aspectos éticos de la personalización y de cómo equilibramos la privacidad en nuestras creaciones, nuestras soluciones no tienen comparación.
Lleva tu personaje de avatar de IA más lejos generando nuevas apariencias. Cambia la ropa, ajusta las expresiones o modifica los fondos para que coincidan con cualquier tema u ocasión con nuestra app creadora de avatares.
Acelera la personalización con paquetes de looks. Aplica al instante estilos profesionales, de estilo de vida, festivos o de fantasía a tu avatar de foto con IA con un solo clic. Explora nuestras opciones mejoradas del generador de avatares desde foto que hacen que crear tu avatar de foto sea muy fácil.
Funciones y beneficios de la IA de fotos parlantes
La foto parlante con IA de HeyGen te da control total para crear avatares realistas a partir de cualquier imagen. Ya sea que quieras experimentar con diferentes looks, generar avatares usando prompts o personalizar estilos con un solo clic, nuestra plataforma hace que sea muy fácil producir avatares de IA expresivos y animados que se adapten a cualquier escena, tema o audiencia.
Transforma una sola imagen en un video completo con sincronización de voz natural, expresiones faciales dinámicas y gestos de manos auténticos.
Olvídate de ajustar cada detalle. Con un solo clic, tu avatar de foto se transforma en el look perfecto para cualquier escena, propósito o estado de ánimo. Puedes cambiar al instante entre estilos o configuraciones para mantener tu contenido fresco y alineado con tus objetivos creativos.
Generando video
Sube una foto
Subiendo
Ingresa el guion
Escribe tu guion aquí...
Describe la escena, el outfit o la pose que quieras con prompts de texto sencillos. La IA de HeyGen transforma tu foto en imágenes realistas de ti mismo de forma muy fácil. Puedes elegir cualquier estilo, ya sea formal, casual, temático y más. Descubre la magia de la visión por computadora en la transformación de avatares.
Dale vida a tu foto parlante con IA con parpadeos naturales, movimiento de ojos y microexpresiones sutiles. HeyGen captura las pausas y el énfasis para que la interpretación se sienta humana, no robótica. Agrega ajustes predefinidos de emoción o ajusta la intensidad para que coincida con el tono de tu guion en diferentes idiomas, escenas y estilos.
Convierte fotos en avatares animados con IA llenos de vida
Convierte una imagen estática en un avatar dinámico generado con IA, con movimiento y voz. Conecta con tu audiencia usando un video con IA que se siente natural y expresivo, creando una experiencia de avatar de foto realmente impactante.
Sube una foto para lograr la mejor precisión o sáltate este paso y deja que tu imaginación tome el control creando un avatar a partir de ideas de imágenes.
Cuando tu imaginación va más allá de los presets, usa prompts de texto para crear algo único y totalmente tuyo. Describe el outfit, el entorno o la atmósfera que estás imaginando, y HeyGen se encargará del resto como tu creador de avatares de IA, combinando realismo y personalización.
Aprovecha una biblioteca seleccionada de estilos prediseñados, desde atuendos de negocios llamativos hasta aventureros míticos. Los paquetes de looks te dan acceso instantáneo a apariencias pulidas, hechas a la medida para temas y ocasiones específicas, mejorando tu avatar a partir de transformaciones de fotos.
Crea tu foto parlante con IA en 4 pasos sencillos
Conviértete en la cara de tu mundo digital. Tu avatar generado con IA captura tu personalidad, expresiones y movimientos, mientras aumenta el engagement de tus usuarios.
Fotos que responden
Conviértete en la cara de tu mundo digital. Tu avatar generado con IA captura tu personalidad, expresiones y movimientos, mientras aumenta el engagement de tus usuarios.
Talking Photo IA es una representación digital que usa IA para crear una imagen o video realista de una persona. Le da vida a tu foto haciendo que hable, se mueva y muestre emociones, lo que la hace perfecta para creación de contenido, comunicación virtual o simplemente para divertirte.
Sube tu foto, usa prompts de texto para describir tu idea y HeyGen generará un avatar de IA realista para ti.
HeyGen les permite a los usuarios crear avatares de foto, avatares de video y avatares interactivos para distintos escenarios y plataformas. Puedes explorar funciones únicas comenzando gratis aquí.
Sí, HeyGen te permite agregar movimiento y voz a tu avatar, haciéndolo dinámico y realista. Descubre más sobre estas funciones aquí.
Con HeyGen, puedes cambiar la ropa, las expresiones y los fondos usando prompts de texto y Look Packs, ofreciéndote una experiencia personalizada aquí.
Los Look Packs ofrecen personalización instantánea con estilos predefinidos como profesional, estilo de vida y fantasía. Descubre cómo pueden mejorar tus avatares aquí.
Los avatares de IA se usan para crear videos, fotos de perfil para redes sociales y para fines de branding. Descubre cómo puedes empezar aquí.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.