Crea una foto parlante con IA en línea

La foto parlante con IA te permite crear fotos realistas que hablan en más de 175 idiomas y dialectos. Genera al instante avatares de foto con IA ilimitados de ti mismo para fotos de perfil en LinkedIn, contenido navideño, escenas de viaje o incluso mundos de fantasía, todo con un solo clic.

  • Sin tarjeta de crédito
  • Clonación de voz con IA
  • Más de 175 idiomas y dialectos
128,463,004Videos generados
102,705,957Avatares generados
17,651,313Videos traducidos
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Te presentamos foto parlante con IA

Crea un avatar de foto parlante con IA que trabaje tan duro como tú. Toma tu foto y reimagínate en cualquier escenario. Los avatares de foto con IA de HeyGen se adaptan a tu visión, ya sea en una oficina profesional, unas vacaciones de lujo o un mundo de fantasía creativo. Con movimiento natural, gestos realistas y estilos personalizados, tu avatar se convierte en el líder de la industria.

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Crea avatares de foto con IA usando prompts

Usa instrucciones basadas en texto para definir el look de tu avatar de foto con IA. Este creador de avatares realistas genera imágenes hechas a la medida de tus necesidades, ya sea una foto corporativa tipo retrato profesional, un retrato casual o una composición cinematográfica. Al hablar de los aspectos éticos de la personalización y de cómo equilibramos la privacidad en nuestras creaciones, nuestras soluciones no tienen comparación.

Interfaz de HeyGen que muestra avatares masculinos italianos predeterminados en estilos de negocios, casual y diario, con un botón Generar
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Genera nuevos looks para tu avatar de IA

Lleva tu personaje de avatar de IA más lejos generando nuevas apariencias. Cambia la ropa, ajusta las expresiones o modifica los fondos para que coincidan con cualquier tema u ocasión con nuestra app creadora de avatares.

Genera nuevos looks para tu avatar de IA
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Estilo para cada historia con paquetes de looks predefinidos

Acelera la personalización con paquetes de looks. Aplica al instante estilos profesionales, de estilo de vida, festivos o de fantasía a tu avatar de foto con IA con un solo clic. Explora nuestras opciones mejoradas del generador de avatares desde foto que hacen que crear tu avatar de foto sea muy fácil.

Collage de retratos de avatares diversos que representan presentadores de video con IA personalizables en HeyGen

Funciones y beneficios de la IA de fotos parlantes

La foto parlante con IA de HeyGen te da control total para crear avatares realistas a partir de cualquier imagen. Ya sea que quieras experimentar con diferentes looks, generar avatares usando prompts o personalizar estilos con un solo clic, nuestra plataforma hace que sea muy fácil producir avatares de IA expresivos y animados que se adapten a cualquier escena, tema o audiencia.

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Avatar IV

Transforma una sola imagen en un video completo con sincronización de voz natural, expresiones faciales dinámicas y gestos de manos auténticos.

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Personaliza todo fácilmente con un solo clic

Olvídate de ajustar cada detalle. Con un solo clic, tu avatar de foto se transforma en el look perfecto para cualquier escena, propósito o estado de ánimo. Puedes cambiar al instante entre estilos o configuraciones para mantener tu contenido fresco y alineado con tus objetivos creativos.

Genera una foto que hable

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Generando video

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Crea avatares de IA con prompts

Describe la escena, el outfit o la pose que quieras con prompts de texto sencillos. La IA de HeyGen transforma tu foto en imágenes realistas de ti mismo de forma muy fácil. Puedes elegir cualquier estilo, ya sea formal, casual, temático y más. Descubre la magia de la visión por computadora en la transformación de avatares.

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Movimientos y expresiones realistas

Dale vida a tu foto parlante con IA con parpadeos naturales, movimiento de ojos y microexpresiones sutiles. HeyGen captura las pausas y el énfasis para que la interpretación se sienta humana, no robótica. Agrega ajustes predefinidos de emoción o ajusta la intensidad para que coincida con el tono de tu guion en diferentes idiomas, escenas y estilos.

Convierte fotos en avatares animados con IA llenos de vida

Convierte una imagen estática en un avatar dinámico generado con IA, con movimiento y voz. Conecta con tu audiencia usando un video con IA que se siente natural y expresivo, creando una experiencia de avatar de foto realmente impactante.

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Avatar de foto parlante

Turn Photo
Generar video parlante
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Empieza con tu avatar

Sube una foto para lograr la mejor precisión o sáltate este paso y deja que tu imaginación tome el control creando un avatar a partir de ideas de imágenes.

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Genera con prompts de texto

Cuando tu imaginación va más allá de los presets, usa prompts de texto para crear algo único y totalmente tuyo. Describe el outfit, el entorno o la atmósfera que estás imaginando, y HeyGen se encargará del resto como tu creador de avatares de IA, combinando realismo y personalización.

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Explora paquetes de looks

Aprovecha una biblioteca seleccionada de estilos prediseñados, desde atuendos de negocios llamativos hasta aventureros míticos. Los paquetes de looks te dan acceso instantáneo a apariencias pulidas, hechas a la medida para temas y ocasiones específicas, mejorando tu avatar a partir de transformaciones de fotos.

Crea tu foto parlante con IA en 4 pasos sencillos

Conviértete en la cara de tu mundo digital. Tu avatar generado con IA captura tu personalidad, expresiones y movimientos, mientras aumenta el engagement de tus usuarios.

Paso 1: Sube tu foto

¿Tienes una foto clara? ¡Perfecto! Solo súbela y, para mejores resultados, agrega unas cuantas fotos más de ti. Esto ayuda a nuestra IA a aprender y capturar cada detalle de tu gemelo digital.

Mujer elegante con el cabello corto y oscuro y labial rojo, usando aretes dorados frente a un fondo cálido de estudio

Paso 2: Genera fotos con IA usando prompts

Escribe en pocas palabras cómo te imaginas tu idea y mira cómo sucede la magia. Desde fotos de perfil profesionales hasta escenarios creativos, tu avatar está listo para reflejar tu estilo con nuestro creador de avatares de IA.

Campos de la interfaz de HeyGen para configurar la edad, género, etnia y una descripción de texto de personajes de video generados con IA

Paso 3: Agrega movimiento y voz

Dale vida a tu avatar con movimientos naturales y una sincronización labial impecable. Ya sea un gesto sutil o una declaración audaz, se verá y sonará igual que tú, desbloqueando todo el potencial de tu creador de avatares de IA.

Primer plano del rostro de una mujer, mirando directamente a la cámara, usado como ejemplo de avatar de video generado con IA

Paso 4: Crea y comparte

La IA de HeyGen aprende tus expresiones faciales, gestos y rasgos únicos para crear una versión digital ultra realista de ti. Descárgala o compártela en todas partes, en plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn o donde quieras brillar con tu nuevo avatar.

Primer plano del rostro de una mujer con un ícono de reproducción superpuesto, que representa un avatar de video generado con IA
Trivago ahorra 50% de tiempo en postproducción
Trivago aprovechó HeyGen para localizar sus anuncios de TV en 30 mercados, reduciendo el tiempo de postproducción a la mitad y ahorrando de 3 a 4 meses por campaña.

Fotos que responden

Conviértete en la cara de tu mundo digital. Tu avatar generado con IA captura tu personalidad, expresiones y movimientos, mientras aumenta el engagement de tus usuarios.

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Mujer segura con una camisa floreada y colorida mirando directamente a la cámara, representando un avatar de video con IA de HeyGen
Foto
Hombre hablando a la cámara en una habitación bien iluminada, representando a un presentador de video generado con IA de HeyGen
Foto
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Foto
Avatar de IA generado con cabello largo verde y suéter verde frente a un fondo borroso de biblioteca
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¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas

¿Qué es una foto parlante con IA?

Talking Photo IA es una representación digital que usa IA para crear una imagen o video realista de una persona. Le da vida a tu foto haciendo que hable, se mueva y muestre emociones, lo que la hace perfecta para creación de contenido, comunicación virtual o simplemente para divertirte.

¿Cómo puedo crear un avatar de foto parlante con IA usando HeyGen?

Sube tu foto, usa prompts de texto para describir tu idea y HeyGen generará un avatar de IA realista para ti.

¿Qué tipos de avatares puedo generar con HeyGen?

HeyGen les permite a los usuarios crear avatares de foto, avatares de video y avatares interactivos para distintos escenarios y plataformas. Puedes explorar funciones únicas comenzando gratis aquí.

¿Es posible animar mi avatar generado con IA?

Sí, HeyGen te permite agregar movimiento y voz a tu avatar, haciéndolo dinámico y realista. Descubre más sobre estas funciones aquí.

¿Puedo personalizar la apariencia de mi avatar de IA?

Con HeyGen, puedes cambiar la ropa, las expresiones y los fondos usando prompts de texto y Look Packs, ofreciéndote una experiencia personalizada aquí.

¿Qué son los Look Packs en HeyGen y cómo funcionan?

Los Look Packs ofrecen personalización instantánea con estilos predefinidos como profesional, estilo de vida y fantasía. Descubre cómo pueden mejorar tus avatares aquí.

¿Para qué se usan los avatares de IA?

Los avatares de IA se usan para crear videos, fotos de perfil para redes sociales y para fines de branding. Descubre cómo puedes empezar aquí.

Empieza a crear videos con IA

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

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