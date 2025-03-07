Las ventas se tratan de crear conexiones genuinas. HeyGen facilita la creación de videos de ventas personalizados que llaman la atención, generan interacción con tus prospectos y hacen avanzar los acuerdos sin que tengas que grabar ningún video. Desde propuestas de prospección hasta intros antes de la llamada y resúmenes después de la reunión, destaca en cada etapa del proceso de ventas con videos individualizados. Obtén más información sobre cómo usar HeyGen para alcance de ventas personalizado.