Videos de ventas para destacar en cada etapa del recorrido de compra

Las ventas se tratan de crear conexiones genuinas. HeyGen facilita la creación de videos de ventas personalizados que llaman la atención, generan interacción con tus prospectos y hacen avanzar los acuerdos sin que tengas que grabar ningún video. Desde propuestas de prospección hasta intros antes de la llamada y resúmenes después de la reunión, destaca en cada etapa del proceso de ventas con videos individualizados. Obtén más información sobre cómo usar HeyGen para alcance de ventas personalizado.

G24.8Más de 1,000 reseñas
Beneficios y valor

Conecta de forma más inteligente, da seguimiento más rápido y cierra más negocios

Cut through the noise with personalized sales outreach

Traditional sales emails and calls often go unnoticed. HeyGen’s video tools help you deliver a personal touch at scale without the extra time or effort, ensuring every lead feels valued and engaged. Simply type in a script, and with a single click, create multiple versions of your sales videos tailored to different prospects, pain points, or industries. Discover how to A/B test AI videos to optimize your outreach strategies.

a new message from nick jackson is displayed on a tablet

Save time while staying personal with sales video

Creating high-quality, personalized videos doesn’t have to be a time-sink. HeyGen’s intuitive platform lets you produce professional videos in minutes, so you can focus on closing deals instead of recording videos. With pre-built templates, lifelike AI avatars, and seamless editing, you can keep a personal touch while saving time to focus on building relationships and closing deals. Learn how to use HeyGen for sales presentations to create compelling video demos effortlessly.

a screen shows a product demo with a man and a woman

Move deals forward with engaging video follow-ups

Following up is critical but can feel repetitive. With HeyGen, you can easily create personalized follow-up sales videos that highlight key points, answer questions, and build trust, helping you keep deals on track. Haven’t heard back? With just a few clicks, gently nudge your prospects with reminders or fresh insights to reignite the conversation using video. Explore how to use HeyGen for AI SDR to streamline and automate your sales interactions.

a woman is smiling in front of a sign that says " we 're happy to partner with you and company name "

Descubre cómo los equipos de ventas están ganando con la IA

Pyne

Pyne

Learn how Pyne uses HeyGen to create dynamic, human-like demo agents that deliver 4x faster time to value and 3x better user retention.

Cómo crear videos de ventas personalizados con HeyGen

  1. Abrir HeyGen

Inicia sesión en HeyGen y empieza a crear videos de ventas personalizados que llamen la atención y generen conexiones, sin necesidad de cámara. Mira cómo usar HeyGen para alcance de ventas personalizado y conectar con tus prospectos de forma efectiva.

  1. Crea tu propio avatar
  1. Agrega guiones de conversación, avatares y fondos
  1. Personaliza tu video
  1. Importa tus contactos
  1. Envía y comparte tu video

Preguntas frecuentes

¿Qué es la prospección de ventas con videos personalizados?

El alcance de ventas con videos personalizados usa mensajes de video hechos a la medida para conectar con prospectos y clientes. Es una forma muy efectiva de diferenciarte, generar confianza y aumentar la interacción a lo largo de todo el proceso de ventas.

¿Cómo puede HeyGen ayudar con el alcance de ventas?

HeyGen te permite crear videos de ventas personalizados y de alta calidad rápidamente. Ya sea para propuestas de prospección, seguimientos, intros antes de la llamada o resúmenes después de la reunión, la plataforma con IA de HeyGen te ayuda a conectar con tus leads con mensajes personalizados a gran escala.

¿Puedo crear varias versiones de un video de ventas para diferentes prospectos?

Sí, HeyGen facilita escalar la personalización. Puedes crear un solo guion y generar múltiples versiones de videos de ventas con campos dinámicos para nombres, empresas o puntos de dolor específicos, todo en solo unos cuantos clics.

¿Cómo ayudan los videos de ventas a mejorar los seguimientos?

Los videos le dan un toque personal a tus seguimientos, haciendo que tus mensajes sean más atractivos y memorables. HeyGen te ayuda a reforzar puntos clave, responder preguntas e incluso darle un empujoncito a tus prospectos si no han respondido, manteniendo tus oportunidades de venta bien encaminadas.

¿HeyGen es fácil de usar para equipos de ventas sin conocimientos técnicos?

Claro que sí. HeyGen está diseñado para que sea fácil de usar, con una interfaz intuitiva y plantillas prediseñadas. Incluso si no tienes experiencia editando video, puedes crear videos de ventas profesionales en cuestión de minutos.

¿Cómo ahorran tiempo los videos de ventas de HeyGen frente a la producción tradicional?

La producción de video tradicional puede tomar horas o días, ya que implica guionizar, grabar y editar. Con HeyGen, puedes crear videos de ventas en minutos usando herramientas impulsadas por IA, lo que te permite enfocarte en vender en lugar de en la producción.

¿Puedo actualizar los guiones de mis videos de ventas después de crearlos?

Sí, HeyGen hace que sea muy sencillo actualizar los guiones de tus videos cuando lo necesites. Ya sea que estés agregando información nueva o afinando tu mensaje, puedes ajustar el guion fácilmente y generar videos actualizados bajo demanda.

¿Qué tipos de videos de ventas puedo crear con HeyGen?

HeyGen es compatible con una variedad de videos para ventas, incluyendo videos de presentación para prospección, mensajes previos a la llamada, videos de seguimiento y resúmenes después de la reunión. Todos se pueden adaptar a cada etapa del proceso de ventas.

¿Los videos de ventas de HeyGen funcionan para campañas a gran escala?

Sí, HeyGen es ideal para escalar tu alcance. Puedes crear videos de ventas personalizados para decenas o incluso cientos de prospectos rápidamente, asegurando que cada uno reciba un mensaje único y relevante.

¿Puedo compartir los videos de ventas de HeyGen en diferentes plataformas?

Claro que sí. Los videos de ventas de HeyGen se pueden compartir por correo electrónico, mensajes de LinkedIn, CRMs o incrustarse en otras plataformas. Esta flexibilidad asegura que puedas llegar a tus prospectos dondequiera que estén más activos.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background