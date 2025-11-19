Empieza con la URL de tu producto, un guion corto o unas cuantas imágenes y obtén anuncios listos para Instagram en minutos. HeyGen escribe hooks automáticamente, combina el copy con los visuales, genera captions y miniaturas, y exporta paquetes formateados para cada plataforma para que puedas hacer pruebas más rápido y escalar los anuncios con IA que mejor funcionan.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.
Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.
Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.
Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.
Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.
Por qué HeyGen es la mejor IA para convertir guiones en video
HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en cuestión de minutos. Empieza desde una idea general, un guion bien trabajado o incluso solo unos cuantos puntos clave. HeyGen genera escenas realistas con personas hablando y potentes controles, para que puedas pasar de las palabras al video final sin un flujo de trabajo de producción tradicional.
Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que grabar, volver a filmar o lidiar con líneas de tiempo de edición complicadas.
Crea videos de nivel profesional con un flujo de trabajo simple e intuitivo. Sin experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera y perfecciona
Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, corrige escenas e itera rápido, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.
Enlace para generar anuncios desde las páginas de producto
Pega la URL de un producto o página de aterrizaje y HeyGen extrae imágenes, especificaciones y puntos de venta para crear un storyboard. El flujo de trabajo de link-to-ad convierte el contenido de la página en escenas cortas enfocadas en beneficios y en paneles de carrusel, sin composición manual.
Combinación de copy y creatividad optimizada para Instagram
HeyGen escribe captions que detienen el scroll, opciones de encabezados y llamados a la acción (CTAs) pensados para la intención en Instagram y los combina con elementos visuales. Varias versiones de texto se vinculan con opciones de imagen o video para crear conjuntos de conceptos que se puedan probar en la creación de anuncios.
Formatos listos para video vertical y carrusel
Genera ediciones verticales de formato corto con ganchos llamativos y subtítulos fáciles de leer, o carruseles de varios paneles que cuenten la historia de tu producto. Cada exportación sigue las reglas de formato de Instagram, así que tus uploads quedan listos sin retrabajo.
Kit de marca y controles de estilo
Aplica logotipos, tipografías, colores y elementos de marca bloqueados para que cada pieza creativa se mantenga alineada con tu marca. Usa plantillas para asegurar la consistencia visual en todas tus campañas y equipos.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de anuncios de Instagram con IA
Haz realidad tus ideas de anuncios en solo cuatro pasos con el avanzado generador de anuncios de Instagram de HeyGen.
Pega la URL de un producto, sube imágenes o escribe un guion corto para crear anuncios fácilmente. HeyGen analiza el contenido y propone conceptos escena por escena.
Elige las relaciones de aspecto, la voz o el avatar y aplica tu kit de marca. Define la dirección creativa, como UGC, cinematográfica o minimalista.
Crea varios borradores con ganchos, llamados a la acción y propuestas visuales alternas. Haz una vista previa en paralelo, ajusta el texto o las imágenes y vuelve a generar tomas para hacer pruebas.
Descarga MP4, miniaturas, archivos SRT y paquetes zip organizados y formateados para Instagram usando el creador de anuncios. Súbelos a tu administrador de anuncios y comienza a hacer pruebas A/B estructuradas.
Un generador de anuncios de Instagram con IA convierte briefs, URLs de productos, imágenes o guiones en recursos de anuncios terminados —texto, visuales, ediciones de video y paquetes de exportación— usando composición automática de escenas, síntesis de voz y formatos optimizados para ubicaciones en Instagram
No. HeyGen puede generar anuncios en imagen y video a partir de páginas de producto, imagen a video, o texto a video. Si lo prefieres, puedes subir tu propio material y HeyGen lo editará y lo adaptará para Instagram.
Sí. HeyGen es compatible con publicaciones de Feed, carruseles, Stories y ediciones verticales de formato corto. Cada resultado está optimizado para las áreas seguras de texto, la relación de aspecto y la legibilidad de los subtítulos.
Asocia un archivo CSV o un feed de productos a una plantilla, y la herramienta de IA creará variantes creativas por SKU, aplicando los recursos de tu marca y las convenciones de nombres para que puedas lanzar anuncios a gran escala.
Sí. Usa herramientas de localización y herramientas de traducción de video para traducir guiones, regenerar locuciones y crear subtítulos sincronizados, para que tus creativos localizados se sientan nativos sin tener que volver a grabar.
HeyGen exporta videos MP4, PNG de alta resolución, archivos de subtítulos SRT/VTT y paquetes comprimidos en formato zip con miniaturas y metadatos listos para subir.
HeyGen organiza variantes creativas en conjuntos de prueba, sugiere combinaciones de audiencias y genera paquetes de exportación limpios para pruebas A/B, para que los equipos puedan identificar rápidamente los hooks y elementos visuales con mejor rendimiento.
Tú conservas la propiedad de los anuncios que creas. HeyGen utiliza recursos con licencia y los resultados generados se proporcionan para uso comercial. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que subas tenga los derechos correspondientes.
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