Generador de anuncios de Instagram con IA: crea anuncios al instante

Empieza con la URL de tu producto, un guion corto o unas cuantas imágenes y obtén anuncios listos para Instagram en minutos. HeyGen escribe hooks automáticamente, combina el copy con los visuales, genera captions y miniaturas, y exporta paquetes formateados para cada plataforma para que puedas hacer pruebas más rápido y escalar los anuncios con IA que mejor funcionan.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Lanzamientos de producto y promociones relámpago

Lanzamientos de producto y promociones relámpago

Turn new product pages into a suite of Feed, Reels, and Story creatives so you can launch paid campaigns the same day.

Escalamiento de catálogo y marketplace

Escalamiento de catálogo y marketplace

Generate consistent, high-quality creatives for large SKU catalogs with automated b-roll, closeups, and copy variations per item.

Pruebas de contenido corto para redes sociales

Pruebas de contenido corto para redes sociales

Produce vertical, punchy edits with immediate hooks and captions optimized for Reels and Instagram Shorts to maximize early engagement.

Entrega de agencia y paquetes para clientes

Entrega de agencia y paquetes para clientes

Deliver client-ready ad libraries with locked brand elements, organized exports, and clear naming conventions so uploads and testing stay efficient.

Retargeting y creatividades dinámicas

Retargeting y creatividades dinámicas

Create personalized messages for warm audiences—highlighting discounts, testimonials, or feature benefits to convert high-intent viewers.

Por qué HeyGen es la mejor IA para convertir guiones en video

HeyGen convierte cualquier guion en un video realista y de alta calidad en cuestión de minutos. Empieza desde una idea general, un guion bien trabajado o incluso solo unos cuantos puntos clave. HeyGen genera escenas realistas con personas hablando y potentes controles, para que puedas pasar de las palabras al video final sin un flujo de trabajo de producción tradicional.

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Generación rapidísima

Convierte guiones en videos pulidos en minutos. Es mucho más rápido y económico que grabar, volver a filmar o lidiar con líneas de tiempo de edición complicadas.

Cero curva de aprendizaje

Crea videos de nivel profesional con un flujo de trabajo simple e intuitivo. Sin experiencia en edición. Sin configuración técnica. Solo escribe, genera y perfecciona

Editor creativo todo en uno

Desde tu primer borrador hasta la exportación final, el editor basado en texto de HeyGen agiliza todo el proceso. Actualiza líneas, ajusta el ritmo, corrige escenas e itera rápido, como si editaras un documento, no una línea de tiempo.

Enlace para generar anuncios desde las páginas de producto

Pega la URL de un producto o página de aterrizaje y HeyGen extrae imágenes, especificaciones y puntos de venta para crear un storyboard. El flujo de trabajo de link-to-ad convierte el contenido de la página en escenas cortas enfocadas en beneficios y en paneles de carrusel, sin composición manual.

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A woman holding a light pink Croc shoe, with an inset image of the shoe in the top right corner.

Combinación de copy y creatividad optimizada para Instagram

HeyGen escribe captions que detienen el scroll, opciones de encabezados y llamados a la acción (CTAs) pensados para la intención en Instagram y los combina con elementos visuales. Varias versiones de texto se vinculan con opciones de imagen o video para crear conjuntos de conceptos que se puedan probar en la creación de anuncios.

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Live shopping interface featuring a woman holding foundation, with interactive 'Order now' and 'Add to cart' buttons.

Formatos listos para video vertical y carrusel

Genera ediciones verticales de formato corto con ganchos llamativos y subtítulos fáciles de leer, o carruseles de varios paneles que cuenten la historia de tu producto. Cada exportación sigue las reglas de formato de Instagram, así que tus uploads quedan listos sin retrabajo.

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Multiple smartphone screens showing a live video of a woman, with language options like French, Spanish, Chinese, and German.

Kit de marca y controles de estilo

Aplica logotipos, tipografías, colores y elementos de marca bloqueados para que cada pieza creativa se mantenga alineada con tu marca. Usa plantillas para asegurar la consistencia visual en todas tus campañas y equipos.

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Smiling man in a floral shirt, overlaid with a "Brand Colors" palette showing various color swatches.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de anuncios de Instagram con IA

Haz realidad tus ideas de anuncios en solo cuatro pasos con el avanzado generador de anuncios de Instagram de HeyGen.

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Paso 1

Agrega tu fuente a la herramienta de IA

Pega la URL de un producto, sube imágenes o escribe un guion corto para crear anuncios fácilmente. HeyGen analiza el contenido y propone conceptos escena por escena.

Paso 2

Elige formatos y estilo de marca

Elige las relaciones de aspecto, la voz o el avatar y aplica tu kit de marca. Define la dirección creativa, como UGC, cinematográfica o minimalista.

Paso 3

Genera variantes y perfecciona

Crea varios borradores con ganchos, llamados a la acción y propuestas visuales alternas. Haz una vista previa en paralelo, ajusta el texto o las imágenes y vuelve a generar tomas para hacer pruebas.

Paso 4

Exporta y lanza campañas

Descarga MP4, miniaturas, archivos SRT y paquetes zip organizados y formateados para Instagram usando el creador de anuncios. Súbelos a tu administrador de anuncios y comienza a hacer pruebas A/B estructuradas.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de anuncios de Instagram con IA?

Un generador de anuncios de Instagram con IA convierte briefs, URLs de productos, imágenes o guiones en recursos de anuncios terminados —texto, visuales, ediciones de video y paquetes de exportación— usando composición automática de escenas, síntesis de voz y formatos optimizados para ubicaciones en Instagram

¿Necesito grabar video para usar HeyGen?

No. HeyGen puede generar anuncios en imagen y video a partir de páginas de producto, imagen a video, o texto a video. Si lo prefieres, puedes subir tu propio material y HeyGen lo editará y lo adaptará para Instagram.

¿HeyGen puede crear anuncios en carrusel y stories?

Sí. HeyGen es compatible con publicaciones de Feed, carruseles, Stories y ediciones verticales de formato corto. Cada resultado está optimizado para las áreas seguras de texto, la relación de aspecto y la legibilidad de los subtítulos.

¿Cómo funciona la generación por lotes para catálogos grandes?

Asocia un archivo CSV o un feed de productos a una plantilla, y la herramienta de IA creará variantes creativas por SKU, aplicando los recursos de tu marca y las convenciones de nombres para que puedas lanzar anuncios a gran escala.

¿Puedo localizar anuncios para diferentes países?

Sí. Usa herramientas de localización y herramientas de traducción de video para traducir guiones, regenerar locuciones y crear subtítulos sincronizados, para que tus creativos localizados se sientan nativos sin tener que volver a grabar.

¿En qué formatos puedo exportar?

HeyGen exporta videos MP4, PNG de alta resolución, archivos de subtítulos SRT/VTT y paquetes comprimidos en formato zip con miniaturas y metadatos listos para subir.

¿Cómo ayuda HeyGen con las pruebas y la optimización?

HeyGen organiza variantes creativas en conjuntos de prueba, sugiere combinaciones de audiencias y genera paquetes de exportación limpios para pruebas A/B, para que los equipos puedan identificar rápidamente los hooks y elementos visuales con mejor rendimiento.

¿Quién es dueño del contenido creado con HeyGen?

Tú conservas la propiedad de los anuncios que creas. HeyGen utiliza recursos con licencia y los resultados generados se proporcionan para uso comercial. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que subas tenga los derechos correspondientes.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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