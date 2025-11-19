Convierte tus ideas en videos en minutos
Pasa de un guion, imagen, presentación o PDF a un video terminado. Sin cámaras, sin equipo de producción y sin necesidad de saber editar. Crea videos completos y horas de contenido, no solo clips cortos.
Agente de video
Escribe tu idea. Haz clic en generar. Obtén un video listo para compartir más rápido de lo que crees. No necesitas cámara, software de edición ni experiencia en producción. Descárgalo, edítalo o compártelo al instante.
Avatares hiperrealistas
Da vida al instante a retratos con lip-sync realista y expresiones faciales naturales. Convierte cualquier personaje, figura histórica o tu propia foto de perfil en un portavoz atractivo, perfecto para redes sociales, cursos y storytelling.
Doblaje de video y audio
Traduce tus videos con precisión. Sube cualquier video y dóblalo automáticamente a más de 175 idiomas y dialectos usando clonación de voz de primer nivel, sincronización labial precisa y subtítulos generados automáticamente.
Estudio de IA
El editor basado en texto hace que usar el generador de video con IA sea tan fácil como escribir un documento. Puedes controlar el tono, la forma de hablar, los gestos y la emoción en una sola plataforma fluida. Se trata de soluciones de video generado con IA diseñadas para una experiencia de narración centrada en las personas. Ya no tienes que elegir entre velocidad y calidad.
Miro
Producción de video 10 veces más rápida
La creación de videos con IA se acaba de convertir en tu superpoder
Crea contenido de capacitación, marketing, ventas y comunicación interna desde un solo espacio de trabajo, con seguridad de nivel empresarial y controles avanzados de administración.
Convierte texto en video con IA
Crea videos completos con IA a partir de un guion usando texto a video con IA. Nuestro generador de videos con IA se encarga de todo el proceso de creación de video de principio a fin y produce videos cinematográficos en 1080p o 4K de alta calidad con narraciones, elementos visuales y avatares de IA, para que puedas crear más rápido videos explicativos, de ventas, de onboarding o contenido para YouTube en múltiples voces, idiomas y estilos. Solo describe el video que quieres y genera videos de alta calidad con el mínimo esfuerzo.
Convierte fotos en videos
Convierte cualquier imagen en un video en segundos. Sube una imagen y agrega un guion para transformarla en un video dinámico generado con IA, con sincronización labial realista, tiempos de voz naturales y voces expresivas. Mejora tu video con textos sobrepuestos, música de fondo y transiciones fluidas, sin necesidad de edición manual. Crea videos con IA en más de 175 idiomas y dialectos con múltiples voces y acentos de IA.
Colocación de producto
Solo sube la imagen de tu producto y el guion, y nuestro Generador de Anuncios se encarga del resto: coloca tu producto en la mano de tu avatar y tú puedes editar agregando música, subtítulos y locuciones. Perfecto para escalar contenido en TikTok, Instagram y Amazon sin enviar muestras ni contratar a un equipo.
Crea videos de reacciones virales y UGC auténtico al instante
Crea contenido social que detenga el scroll sin necesidad de cámara ni estudio. Desde reseñas de productos y noticias hasta videos tipo historia donde tu avatar responde a clips en tendencia, HeyGen te ayuda a crear y escalar canales “sin mostrar tu cara” y marcas personales en TikTok, Instagram y YouTube Shorts.
Crea con los modelos de IA más poderosos del mundo
Accede a la tecnología generativa más reciente directamente dentro de HeyGen. Usa modelos de generación de video con IA como Sora, Veo y Kling para crear B-roll de video cinematográfico, Flux para imágenes de alta fidelidad y ElevenLabs para voz ultra realista. Produce al instante recursos de video profesionales: desde escenas cinematográficas hasta narraciones con voz natural, sin salir de la plataforma.
Crea videos con IA con avatares realistas
Nuestro generador de avatares de IA crea avatares digitales realistas a partir de fotos, videos o prompts personalizados. Usa avatares de stock o crea los tuyos, luego personaliza expresiones, gestos, ropa, fondos y movimiento para adaptarlos a cualquier estilo visual, incluyendo capacidades realistas de IA para face swap.
Avatar de foto
Transforma al instante una sola imagen estática en un video dinámico y en movimiento completo. Da vida a cualquier retrato con sincronización de voz natural, expresiones faciales realistas y gestos de manos auténticos usando nuestra avanzada IA de foto parlante.
Avatar público
Elige entre nuestra diversa biblioteca de avatares de IA prediseñados y de alta calidad. Genera al instante videos profesionales y atractivos para tu negocio, cursos de capacitación o redes sociales, sin necesidad de montar cámara, iluminación ni estudio por tu cuenta.
Gemelo digital
Graba un video corto de ti mismo para generar un clon digital altamente realista que se vea, se mueva y suene exactamente como tú. Haz crecer tu marca personal y tu creación de contenido sin fricciones para que no tengas que volver a grabar frente a una cámara.
Traductor de video con IA para cualquier idioma
Habla más de 175 idiomas y dialectos con un solo clic. Sube un video y la IA de HeyGen video translator lo traducirá a otro idioma con sincronización labial natural y subtítulos que mantienen la voz, el tono y el ritmo de la persona original. No necesitas volver a grabar, contratar actores de voz ni sincronizar el audio manualmente. Solo velocidad, precisión y contenido consistente en cualquier mercado, en cualquier idioma.
Más de 175 idiomas y dialectos
Traducciones culturalmente precisas que conservan el tono, la forma de expresarse y la personalidad.
Traduce videos automáticamente
Sube videos o usa nuestra API para localizar al instante videos con IA para audiencias globales a gran escala.
Clonación de voz y sincronización labial
Mantén tu voz consistente en todos los idiomas con clonación de voz y sincronización labial con IA.
Crea y edita videos con IA fácilmente con AI Studio
Crear un video con IA debería ser tan sencillo como escribir un documento; AI Studio, nuestro editor de video basado en texto, mantiene todo fluido desde el primer borrador hasta el video final. Está diseñado para una experiencia de narración centrada en las personas, para que nunca tengas que sacrificar velocidad, calidad ni autenticidad.
Una interfaz fácil de usar te permite dirigir, perfeccionar y personalizar videos con IA sin complicaciones, desde personas principiantes hasta creadores con experiencia y empresas.
Historia destacada de un cliente
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."
Steve Sowrey
Diseñadora de medios de aprendizaje en Miro
10x
aumento en la velocidad de producción de video
5x
aumento en la creación de videos
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la simplicidad y la velocidad
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el creador de videos con IA más innovador.
Aprendizaje y desarrollo
Crea experiencias de capacitación a la medida, desde cumplimiento normativo hasta desarrollo de empleados y actualización continua de habilidades. Nuestra plataforma de video con IA facilita escalar un aprendizaje impactante sin sacrificar calidad ni velocidad.
Marketing
Crea videos de calidad profesional bajo demanda. Con un guion y unos cuantos clics, puedes convertir cualquier recurso, desde PDFs y blogs hasta presentaciones, en contenido de video atractivo y alineado con tu marca en cualquier momento, sin salirte de tu presupuesto.
Ventas
Ofrece mensajes personalizados a gran escala, desde la prospección hasta los seguimientos y las demostraciones de producto. HeyGen ayuda a los representantes a destacar en bandejas de entrada saturadas, acelerar los ciclos de venta y construir relaciones más sólidas con los clientes.
Usa la API de HeyGen para integrar de forma fluida la creación de videos con IA en tus flujos de trabajo
API de pago por uso para generar videos con Video Agent, traducir videos con Video Translation, crear voz con modelos de texto a voz (Text-to-Speech) y acelerar tu flujo de trabajo creando avatares, generando videos mediante la Studio API y creando plantillas
Certificado para cumplir con los estándares globales de seguridad y cumplimiento
Preguntas frecuentes
¿Qué son los generadores de video con IA?
Los generadores de video con IA son herramientas impulsadas por Inteligencia Artificial que crean videos a partir de un prompt de texto, texto e imágenes o guiones. Estas herramientas de IA funcionan como un editor de video inteligente, convirtiendo prompts en videos con IA o clips de video sorprendentes, impactantes y realistas, sin necesidad de tener habilidades avanzadas de edición de video.
¿Cuál es el mejor generador de videos con IA?
HeyGen es un generador de videos con IA en línea líder en el mercado, diseñado para profesionales y personas de marketing que buscan una forma sencilla y eficiente de crear contenido. Te permite producir videos de marketing atractivos usando plantillas listas para usar o prompts de texto, lo que hace muy fácil generar videos en cualquier formato para redes sociales o necesidades de negocio.
¿Cómo crear un video con IA de ti mismo?
Sube un clip corto o una imagen de referencia y luego escribe tu guion en HeyGen. La plataforma generará un video con movimiento y voz realistas impulsados por IA. Puedes animar, ajustar el formato y crear videos explicativos o clips para redes sociales con herramientas de edición potenciadas por IA.
¿HeyGen es un generador de videos con IA gratis?
Sí. HeyGen ofrece un plan gratis que admite texto a video y creación de videos generados con IA. Los planes de pago incluyen creación avanzada de videos con IA, opciones de editor de video y compatibilidad con múltiples formatos, según el producto y modelo de IA que elijas.
¿Qué tipos de contenido puedo usar para crear videos con IA en HeyGen?
Puedes generar videos con IA usando texto e imágenes, imágenes de stock o audio. HeyGen puede transformar texto en videos explicativos con plantillas que hacen muy fácil crear y publicar contenido impactante en múltiples formatos y estilos.
¿Puedo convertir audio a video con HeyGen?
Sí, puedes convertir audio a video con HeyGen.
Sube tu audio y el sistema con IA de HeyGen generará videos automáticamente. Sincroniza la voz y las imágenes para crear avatares de IA realistas y clips de video, ideales para podcasts, videos explicativos y contenido educativo que necesita contexto visual.
¿Puedo usar texto a video para presentaciones de negocio en HeyGen?
Sí. Con la función de texto a video de HeyGen, puedes crear videos explicativos y presentaciones atractivas a partir de cualquier prompt de texto. El generador de imágenes con IA y las plantillas de video te ayudan a crear y publicar al instante videos en tu formato preferido para marketing, capacitación o demostraciones de producto.
¿Los videos con IA pueden reemplazar la producción de video tradicional?
Sí. Los videos con IA creados con HeyGen pueden sustituir por completo la producción tradicional para la mayoría de las necesidades de negocio, marketing y capacitación.
Puedes animar escenas, agregar movimiento y generar un video con un acabado profesional. Ayuda a las personas creadoras a publicar videos más rápido, manteniendo todas las ediciones dentro de un solo flujo de trabajo de video: simple, escalable y rentable.
¿Cómo puedo crear videos con IA sin experiencia en edición?
Puedes crear videos con IA sin necesidad de tener experiencia en edición de video usando la interfaz sencilla de HeyGen. Sube texto e imágenes, elige una plantilla de video y deja que la IA genere tu video con IA automáticamente. Su facilidad de uso ayuda a cualquiera a crear videos impactantes en poco tiempo.
¿Cómo crear videos con IA usando HeyGen?
Para crear un video con IA en HeyGen, elige un avatar, pega lo que quieres que diga (o sube tu presentación) y selecciona una voz e idioma. Luego ajusta los elementos visuales y el branding para que coincidan con tu estilo, da clic en generar y exporta el video final.
¿Puedo crear videos con IA usando una imagen de referencia con HeyGen?
Sí. Sube una imagen de referencia a HeyGen y genera videos con IA que se vean naturales. Puedes usar la IA para animar avatares o ajustar expresiones, creando videos explicativos personalizados o clips de marca con movimiento realista generado por IA y sincronización de audio.
¿Qué tipos de videos puedo crear con el generador de videos con IA?
HeyGen’s Generador de videos con IA te permite crear videos explicativos, promociones de marketing y ventas, demostraciones de producto, contenido de capacitación y onboarding, videos de alcance personalizado y clips para redes sociales, usando avatares de IA realistas, voces con IA naturales y traducción multilingüe para producir videos rápidamente y a gran escala.
¿Cuánto tiempo tarda en generarse un video con IA?
HeyGen es muy rápido y muchos videos se generan en menos de un minuto. Si tu video es más largo, usa más escenas o tiene efectos más pesados, puede tardar un poco más, pero por lo general se termina en solo unos minutos.
¿Puedo crear videos con IA para TikTok o redes sociales usando HeyGen?
Claro que sí. El generador de videos con IA en línea de HeyGen te permite crear videos con IA sin necesidad de experiencia en edición. Elige una plantilla de video, agrega narraciones con voz de IA y personaliza tu video para crear contenido de marketing atractivo en TikTok u otras plataformas. Es muy fácil crear y publicar contenido al instante.
¿El generador de videos con IA de HeyGen es seguro y ético?
Sí. HeyGen mantiene tus datos seguros y crea avatares de forma responsable. Tú eres dueño de tus videos y recursos visuales generados con IA, lo que te permite publicar contenido de marketing o capacitación con confianza, sabiendo que tus materiales se producen de manera ética y segura.
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