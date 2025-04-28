Glosario de IA
Este glosario de video con IA ofrece definiciones claras y concisas de términos clave relacionados con video generado con IA, traducción, tecnologías de avatares y casos de uso. Está diseñado para ayudarte a entender rápidamente las herramientas y conceptos que están dando forma al futuro de la creación y localización de video.
A
El A-roll es el material principal de un video, normalmente donde aparece el sujeto principal, como un presentador, una persona entrevistada o la narrativa central. Es la base de la historia y suele complementarse con B-roll para darle variedad visual y contexto.
Anuncios son videos promocionales creados para persuadir a las personas de comprar un producto o servicio. Normalmente son cortos, dirigidos a una audiencia específica y están optimizados para obtener buenos resultados en plataformas digitales.
Un avatar de IA es un personaje digital generado por computadora que imita la apariencia y el comportamiento humanos. Se usa comúnmente en videos, asistentes virtuales y aplicaciones de servicio al cliente.
Un generador de avatares de IA crea personajes digitales realistas usando inteligencia artificial. Los usuarios pueden personalizar la apariencia, la voz y las expresiones para adaptarlas a su marca o mensaje.
Esta herramienta combina avatares digitales con texto a voz y renderizado de video para crear videos sin necesidad de grabar a personas reales. Es ideal para crear contenido personalizado y escalable de forma rápida.
Un video generado con IA se crea usando tecnologías de inteligencia artificial que automatizan elementos como la redacción del guion, la narración, la animación o la edición. Estos videos ahorran tiempo y recursos en la producción de contenido.
Un generador de IA usa algoritmos para crear contenido como imágenes, texto o videos a partir de la información que le das o de patrones en los datos. Agiliza los flujos de trabajo creativos al automatizar tareas repetitivas.
Un SDR de IA (Sales Development Representative) en un sitio web es un agente digital que saluda a los visitantes, califica leads y responde preguntas básicas. Funciona como el primer punto de contacto en el embudo de ventas.
Esto se refiere al uso de herramientas de IA para convertir el idioma hablado o escrito de un video a otro idioma. Normalmente incluye transcripción, traducción y generación de voz en off.
Un traductor de IA convierte automáticamente texto o voz de un idioma a otro usando aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural. Se usa comúnmente en subtítulos, conversaciones en tiempo real y atención al cliente.
Los tutoriales de IA son videos educativos que explican cómo usar herramientas y tecnologías de inteligencia artificial. Están dirigidos tanto a principiantes como a profesionales que están aprendiendo sobre IA.
Un generador de video con IA crea videos a partir de texto, imágenes o audio usando inteligencia artificial. Automatiza la producción y, muchas veces, elimina la necesidad de cámaras, actores o estudios.
Traducción de video con IA utiliza herramientas automatizadas para traducir diálogos, subtítulos y voces en off a diferentes idiomas. Ayuda a que el contenido de video sea accesible para una audiencia global.
Un traductor de video con IA es una herramienta que procesa y traduce contenido de video entre distintos idiomas. Normalmente combina reconocimiento de voz, traducción automática y síntesis de voz.
Avatar IA utiliza inteligencia artificial para crear, animar y controlar personas digitales. Estos avatares se pueden usar en videos, juegos o aplicaciones interactivas para lograr una interacción similar a la humana.
Un generador de avatares crea una representación digital de una persona o personaje con base en las características que el usuario elige. Se usa mucho en videojuegos, redes sociales y contenido de video para negocios.
B
El B-roll se refiere a tomas o material adicional que complementa la narrativa principal o las imágenes de un video. Se usa con frecuencia para dar contexto, mostrar acción o cubrir cortes en entrevistas y narraciones de voz.
Videos de marca cuentan la historia de la misión, los valores y la personalidad de una empresa. A menudo se usan para establecer su identidad, generar confianza y conectar emocionalmente con las audiencias.
C
Capacitación en cumplimientoLos videos educan a los empleados sobre normas legales, éticas y regulatorias. Ayudan a las organizaciones a reducir riesgos y a asegurarse de que los empleados sigan las políticas requeridas.
Capacitación corporativa Los videos están diseñados para capacitar a los empleados sobre las políticas, habilidades y procesos de la empresa. Ayudan a asegurar una integración consistente y un desarrollo profesional continuo en todos los equipos.
D
La traducción profunda se refiere a la traducción automática neuronal avanzada que capta el contexto, los modismos y el tono con mucha más precisión que los métodos tradicionales. Es especialmente útil para contenido de formato largo y guiones de video.
Estos son videos de formato largo que exploran eventos, personas o temas de la vida real desde una perspectiva narrativa. Combinan información basada en hechos con técnicas de narración para atraer y informar.
E
Marketing de eventosLos videos promocionan conferencias, webinars, lanzamientos de productos u otros eventos en vivo. Generan expectativa e impulsan la asistencia con contenido visual atractivo.
F
Compartir conocimiento financierolos videos educan a las personas sobre cómo manejar su dinero, invertir y entender conceptos económicos. Ayudan a que temas financieros complejos sean accesibles para más personas.
Lectura de la fortuna videos que ofrecen predicciones o mensajes espirituales basados en astrología, tarot u otras tradiciones. A menudo se usan para entretenimiento o para la auto reflexión.
G
Video generativo con IA se refiere a contenido de video creado con modelos de IA que aprenden patrones a partir de datos para generar imágenes, audio o guiones realistas. Este enfoque reduce el trabajo manual y acelera la producción.
H
Videos de narración histórica relatan acontecimientos o épocas pasadas en un formato narrativo. Se usan para educación, entretenimiento o preservación cultural.
Videos de cómo hacer ofrecen instrucciones paso a paso para completar una tarea o resolver un problema. Son populares tanto en atención al cliente como en entornos educativos.
L
Videos para aprender idiomas enseñan vocabulario, gramática, pronunciación y conversación en un nuevo idioma. Ayudan a personas de todos los niveles de dominio con instrucción guiada.
Videos de actualización de liderazgo comparten noticias, metas o cambios directamente de los ejecutivos de la empresa. Fomentan la transparencia y el alineamiento en toda la organización.
Cursos de aprendizaje son programas educativos estructurados que usan video para impartir lecciones, tutoriales y evaluaciones de conocimiento. Se usan ampliamente en escuelas, plataformas en línea y entornos de capacitación corporativa.
M
Videos para compartir conocimientos médicos explican conceptos de salud, tratamientos y procedimientos. Los usan profesionales, instituciones y educadores para mejorar la comprensión del público y la capacitación.
Videos motivacionales están diseñados para inspirar, animar y llenar de energía a quienes los ven. A menudo incluyen temas de superación personal, resiliencia y crecimiento personal.
Videos de reseñas de películas y música ofrecen críticas y análisis de entretenimiento nuevo o clásico. Ayudan a la audiencia a decidir qué ver o escuchar después.
Estos son videos creativos que incluyen música original o narrativas creadas o mejoradas con IA. Combinan entretenimiento con tecnología innovadora.
N
Videos de noticias y narración comparten eventos actuales, historias de interés humano o narrativas culturales. Informan y atrapan a las personas con contenido atractivo e informativo.
Estas son actualizaciones periódicas que se comparten por correo electrónico o video para mantener informados a clientes, empleados o comunidades. Incluyen anuncios, logros y otras noticias relevantes.
O
Webinars y podcasts bajo demanda son sesiones de audio o video pregrabadas disponibles para ver o escuchar en cualquier momento. Ofrecen acceso flexible a ideas de expertos, liderazgo de opinión y conversaciones especializadas.
Videos de capacitación de onboarding ayudan a que las personas nuevas —empleados o usuarios— se familiaricen rápido con las herramientas, la cultura y las expectativas de la empresa. Ofrecen un inicio consistente y acogedor en la experiencia.
P
Videos de saludo o presentación personal son mensajes cortos que se usan para presentarte de forma amigable y memorable. Se usan comúnmente en networking, onboarding o alcance.
Alcance de ventas personalizado implica enviar mensajes o videos personalizados a clientes potenciales. Este enfoque busca generar empatía, demostrar relevancia y aumentar las tasas de conversión.
La postproducción es la fase final de la creación de video, donde el material en bruto se edita, se corrige el color y se mejora con audio, música, gráficos y efectos. Es el momento en que el video toma su forma definitiva y se prepara para publicarse o distribuirse.
La preproducción es la fase de planeación de la creación de video que incluye la elaboración del guion, el storyboard, el casting, la búsqueda de locaciones y la programación. Esta etapa sienta las bases para una producción fluida y ayuda a asegurar la alineación creativa y la preparación logística.
Videos de anuncio de producto presentan nuevas funciones, servicios o lanzamientos de productos a una audiencia. Se usan para generar expectativa, informar a los clientes y atraer la atención de los medios.
Los videos explicativos de producto son clips cortos e informativos que muestran cómo funciona un producto y sus principales beneficios. Normalmente se usan para educar a los clientes, apoyar las ventas y simplificar funciones complejas.
Videos de reseñas de productos evalúan las características, ventajas y desventajas de un producto específico. Ayudan a posibles compradores al ofrecer opiniones imparciales o experiencias de usuarios.
La producción, también conocida como rodaje, es la fase en la que se graba todo el material planeado usando cámaras, iluminación y equipo de sonido. Implica ejecutar la visión creativa en el set o en locación, guiándose por el guion y el storyboard.
R
Videos religiosos comparten enseñanzas, oraciones, sermones o mensajes espirituales. Ayudan a que las comunidades se mantengan conectadas y profundicen en su fe.
S
Videos de capacitación en seguridad instruyen a las personas sobre cómo evitar accidentes y responder a emergencias. Son esenciales en industrias de alto riesgo y entornos laborales.
Presentaciones de ventas son discursos estructurados que muestran un producto, servicio o propuesta. Normalmente las usan los equipos de ventas para convencer a posibles compradores o clientes.
La escritura de guiones es el proceso de crear diálogos, narración y estructura para un video. Sirve como base para contar historias y guía todo el proceso de producción.
Videos para redes sociales son contenido de formato corto diseñado para plataformas como Instagram, TikTok y LinkedIn. Ayudan a las marcas a conectar con su audiencia, generar reconocimiento y compartir actualizaciones o promociones en el momento justo.
Estos videos resaltan experiencias positivas de clientes o empleados. Generan confianza y credibilidad al mostrar resultados reales.
P
Videos de capacitación basados en habilidades enseñan habilidades específicas como el uso de software, la operación de maquinaria o habilidades blandas. Se usan para desarrollar las habilidades de empleados o estudiantes en áreas específicas.
Para traducir un video significa convertir el idioma hablado o escrito a otro idioma. Esto puede incluir subtítulos, doblaje o la creación de nuevas pistas de audio.
Este proceso consiste en convertir contenido de video que no está en inglés a inglés usando herramientas como transcripción, traducción automática y locución. Se usa comúnmente para llegar a audiencias que hablan inglés.
V
Video con IA se refiere al uso de la inteligencia artificial para analizar, editar, mejorar o generar contenido de video. Impulsa herramientas como el reconocimiento de objetos, la detección de escenas y la creación automática de videos.
Un generador de video es una herramienta de software que crea videos a partir de texto, imágenes o plantillas. Puede usar IA para automatizar la edición y la narración.
Un traductor de video convierte el idioma de un video a otro idioma, normalmente con subtítulos o audio doblado. Los traductores de video con IA automatizan este proceso con rapidez y precisión.
Una voz en off es una narración grabada por separado y añadida a un video para explicar, guiar o contar una historia. Se usa comúnmente en tutoriales, documentales y comerciales.