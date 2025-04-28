Hay tres maneras de crear un lienzo de video en HeyGen

Opción 1: Desde cero. Pasa el mouse sobre el botón “+Crear video” en la esquina superior derecha de la aplicación web. Verás una selección de videos verticales y horizontales.

Opción 2: Desde una plantilla. Explora nuestra biblioteca de plantillas de video, encuentra la que se adapte a tus necesidades y haz clic en el botón '+ Usar esta plantilla'.

Opción 3: Desde un avatar. Explora nuestra lista de avatars y selecciona el avatar de IA que más te guste. La página abrirá una ventana que te pedirá crear un video.