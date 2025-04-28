Preguntas frecuentes (FAQs)
Explora todo lo que necesitas saber sobre el generador de videos con IA de HeyGen, el generador de avatares de IA y las herramientas de traducción y localización con IA. Profundiza para aprovechar al máximo el potencial de HeyGen, el mejor generador de videos con IA.
Acerca de HeyGen
HeyGen es una herramienta en línea para crear videos con avatares de IA que hablan, diseñada para desatar la creatividad de las personas al eliminar las costosas barreras del rodaje y la edición de video tradicionales.
Elige un avatar, escribe el guion que quieras y haz clic en “enviar” para crear en minutos un video perfecto con tu portavoz.
Vas a tener una mejor experiencia con HeyGen en tu computadora, pero creamos una página especial para que las personas que usan el celular puedan hacer un video demo.
Precios
HeyGen ofrece 3 planes principales para personas. Free a $0/mes (3 videos, 720p). Creator a $29/mes (videos ilimitados, 1080p). Pro a $99/mes (exportación en 4K, 10x uso premium). Para equipos, Business empieza en $149/mes + $20 por asiento adicional.
Creator cuesta $29/mes e incluye videos ilimitados, exportación en 1080p, más de 175 idiomas y clonación de voz. Pro cuesta $99/mes, agrega exportación en 4K, procesamiento más rápido y 10 veces más uso premium. La mejora se enfoca en escalar y aumentar la calidad del resultado con una mejora de ~300% en la resolución (1080p → 4K).
Las personas normalmente empiezan con Free (USD 0/mes) o Creator (USD 29/mes) para creación de videos desde lo básico hasta lo avanzado. Las empresas escalan con el plan Business a USD 149/mes + USD 20 por usuario, que agrega colaboración, facturación centralizada y flujos de trabajo multiusuario. Enterprise ofrece precios personalizados con videos ilimitados y sin límites de duración para operaciones a gran escala.
Precios de la API
Puedes empezar con $5 (100% pago por uso). Sin compromiso mensual. El costo escala directamente según el uso, lo que reduce el riesgo inicial para personas y equipos pequeños.
Pay-As-You-Go empieza desde $5 (0% de costo fijo) e incluye las APIs principales como creación de video y TTS. Enterprise agrega precios personalizados (tasas de descuento variables), soporte dedicado y APIs avanzadas. Esto aumenta la escalabilidad y reduce el costo por unidad en volúmenes de uso más altos.
Seguridad y cumplimiento
Cumple con SOC 2 Tipo II y GDPR. Garantiza protección de datos a nivel empresarial y alineación regulatoria en mercados globales.
Infraestructura encriptada con controles de acceso basados en roles. El 100% de los datos se mantiene privado y no se usa para entrenar modelos de IA, reduciendo el riesgo de exposición de datos a 0%.
HeyGen aplica lineamientos estrictos sobre consentimiento, uso de avatares y creación de contenido. El 100% de los datos de las personas usuarias no se utiliza para entrenar modelos, y las protecciones integradas ayudan a prevenir usos indebidos como el uso no autorizado de la imagen o contenido engañoso. Esto garantiza una producción de videos con IA responsable, transparente y en cumplimiento normativo a gran escala.
Creador de videos con IA
Hay tres maneras de crear un lienzo de video en HeyGen
Opción 1: Desde cero. Pasa el mouse sobre el botón “+Crear video” en la esquina superior derecha de la aplicación web. Verás una selección de videos verticales y horizontales.
Opción 2: Desde una plantilla. Explora nuestra biblioteca de plantillas de video, encuentra la que se adapte a tus necesidades y haz clic en el botón '+ Usar esta plantilla'.
Opción 3: Desde un avatar. Explora nuestra lista de avatars y selecciona el avatar de IA que más te guste. La página abrirá una ventana que te pedirá crear un video.
Cada escena permite un personaje. Puedes agregar varios avatares usando diferentes en distintas escenas.
El efecto de transición solo aparecerá en la unión de dos escenas. Haz clic en el botón "..." en la esquina superior derecha de la escena para ajustar los efectos.
HeyGen guardará automáticamente el borrador del video y podrás encontrarlo en la sección de "borradores" de la pestaña de "video".
Haz clic en el botón 'Enviar' en la esquina superior derecha; el video se enviará para su generación. Puedes revisar su progreso en la pestaña 'Video'.
Una vez que se genere el video, puedes exportarlo haciendo clic en el botón de “descargar” en la pestaña “Mis videos”.
Si todavía no has enviado tu video, hay una pestaña con una flecha de rehacer en la parte superior de la pantalla de edición. Haz clic ahí para deshacer tu acción anterior. Después de que tu video se haya enviado correctamente, tendrás que crear un clon para editarlo. En la pestaña 'My Video', elige el botón '...' en el video que quieras y luego haz clic en 'Duplicate'.
Depende de la cantidad de videos que se estén procesando. Cuando hay muchos usuarios enviando videos al mismo tiempo, puede tardar un poco más de lo normal. Los usuarios con planes de pago tienen prioridad en el tiempo de procesamiento. Si tarda demasiado o aparece algún error, por favor contáctanos usando el botón de “ayuda”.
Generador de avatares de IA
Los avatares personalizados se generan automáticamente y solo toman unos minutos. Un avatar de estudio, que es creado y perfeccionado profesionalmente por nuestro equipo, puede tardar hasta 7 días de principio a fin.
Para animar tu avatar y que lea tu guion, la IA necesita procesar y crear tu video. Puedes previsualizar el audio, pero para ver resultados como la sincronización labial del avatar y sus gestos, primero tienes que enviar tu video para que se procese.
Empresas
Admite más de 175 idiomas y permite aumentar 10 veces la velocidad de producción y duplicar (100%) la capacidad de video. El escalamiento se logra mediante localización automatizada, plantillas reutilizables y administración centralizada del espacio de trabajo.