Generador de anuncios para redes sociales con IA para marcas

Empieza con la URL de un producto, un guion corto o algunas imágenes y obtén anuncios sociales pulidos listos para Feed, Reels, Stories y Shorts. HeyGen automatiza el copy, los visuales, las locuciones, las relaciones de aspecto y las exportaciones por lotes para que los equipos generen más creatividades ganadoras sin sesiones de grabación ni edición manual.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Lanzamientos rápidos de campañas

Lanzamientos rápidos de campañas

Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.

Producción creativa a escala de catálogo

Producción creativa a escala de catálogo

Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.

Lanzamientos de anuncios localizados

Lanzamientos de anuncios localizados

Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.

Pruebas de contenido corto para redes sociales

Pruebas de contenido corto para redes sociales

Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.

Retargeting y contenido creativo personalizado

Retargeting y contenido creativo personalizado

Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.

Entrega para agencias y clientes

Entrega para agencias y clientes

Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.

Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios para redes sociales con IA

HeyGen combina generación rápida, plantillas optimizadas para cada plataforma y flujos de trabajo enfocados en el rendimiento para que marketers y creadores puedan escalar campañas en redes sociales con consistencia y velocidad, creando anuncios ganadores. Genera muchas variantes, localiza contenido rápido y haz pruebas de forma sistemática para encontrar los anuncios que reduzcan costos y aumenten las conversiones.

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Del brief a listo para publicar en minutos

Pega una URL o escribe un brief corto y HeyGen redacta hooks, escenas y anuncios completos para que te evites producciones lentas y ciclos eternos de edición. Lanza campañas de pauta en redes sociales más rápido y haz iteraciones sobre los anuncios ganadores.

Diseñado para cualquier ubicación y formato

Ajusta automáticamente el tamaño, agrega subtítulos y adapta el ritmo de tus creatividades para formatos verticales, cuadrados y horizontales. Los presets de HeyGen garantizan subtítulos legibles y un ritmo ideal para Reels, Shorts, Stories y ubicaciones en el feed.

Prueba más ideas, gasta menos

Genera por lotes decenas de variantes con diferentes hooks, CTAs y elementos visuales. Organiza las exportaciones para pruebas A/B y así tu equipo de performance pueda aislar los creativos con mayor ROI y escalar lo que sí funciona.

Enlace para crear anuncios desde cualquier página de producto

Pega la URL de un producto o página de aterrizaje y HeyGen extrae las imágenes clave, especificaciones y mensajes para crear storyboards para tu anuncio de Facebook. El flujo de link a video e imagen convierte el contenido de la página en escenas listas para anuncio, ahorrando tiempo de composición manual y preservando el detalle del producto.

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Smiling man with glasses, and a pop-up window showing "+ Add product" with a small device with colorful buttons.

Combinación de textos y creatividades con IA

HeyGen redacta encabezados, texto principal y llamados a la acción adaptados a la intención en redes sociales, y los combina con elementos visuales generados y ganchos sugeridos. Varias versiones de copy se combinan con opciones visuales para crear conjuntos de conceptos que se pueden probar y optimizar para clics y conversiones usando una herramienta de IA.

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An AI video creation interface showing a person wearing sunglasses, a prompt "Create a 1-min video ad of|", and a black sunglasses product image under "+ Add product".

Avatares realistas, clonación de voz y estilos tipo UGC

Elige avatares de IA, sube tu voz o usa modelos de voz para crear voceros estilo UGC o presentadores cinematográficos para tus creatividades publicitarias. La sincronización labial natural y los controles de emoción en los anuncios de video hacen que el talento en pantalla se sienta auténtico sin necesidad de grabaciones.

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Voice cloning

Preajustes de la plataforma y paquetes de exportación

Aplica kits de marca y elige presets de plataforma que se encargan de la colocación de subtítulos, áreas seguras y ajustes de compresión. Exporta paquetes organizados —MP4, miniaturas y archivos SRT— listos para gestores de anuncios y publicaciones en redes sociales.

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User interface displaying SCORM export options with SCORM 1.2 selected, beside a smiling man.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un video que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a pararme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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1,300+ reviews
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de anuncios para redes sociales con IA

Sigue cuatro pasos claros para pasar de la idea a los recursos de anuncios publicados.

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Paso 1

Agrega tu fuente

Pega la URL de un producto, sube imágenes o escribe un guion corto. HeyGen extrae el mensaje, los elementos visuales y las especificaciones clave para crear los primeros anuncios para tus campañas.

Paso 2

Elige los formatos y la dirección creativa

Elige relaciones de aspecto, estilos visuales y opciones de voz o avatar para tus anuncios con IA. Aplica tu kit de marca para mantener tus logotipos, fuentes y colores consistentes.

Paso 3

Genera variantes y perfecciona

Crea varios borradores con diferentes ganchos, llamados a la acción y elementos visuales. Haz una vista previa en paralelo, ajusta el texto o las imágenes y vuelve a generar versiones alternativas para hacer pruebas.

Paso 4

Exporta y lanza campañas

Descarga MP4, miniaturas e archivos SRT con el formato ideal para cada ubicación o exporta paquetes organizados para los administradores de anuncios. Sube todo a tu plataforma de anuncios y empieza a hacer pruebas estructuradas para tus campañas publicitarias.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de anuncios para redes sociales con IA y cómo lo usa HeyGen?

Un generador de anuncios para redes sociales con IA crea automáticamente textos publicitarios, elementos visuales y recursos de video o imagen ya formateados a partir de entradas breves como URLs, guiones o imágenes. HeyGen combina texto a video, imagen a video, avatares y kits de marca para producir creativos listos para lanzar sin necesidad de grabar.

¿HeyGen puede crear anuncios para varias plataformas al mismo tiempo?

Sí. Elige formatos de salida para Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts y más. HeyGen ajusta automáticamente el tamaño, vuelve a generar los subtítulos y optimiza el ritmo para cada formato.

¿Necesito habilidades de diseño o redacción para usar HeyGen?

No. HeyGen redacta titulares persuasivos, texto principal y llamados a la acción (CTAs), y los combina con plantillas visuales. Puedes perfeccionar los resultados, pero los borradores predeterminados están diseñados para cumplir con las mejores prácticas de cada plataforma.

¿Cómo funciona la generación por lotes para catálogos grandes?

Asocia feeds de productos o datos en CSV a plantillas y HeyGen generará anuncios por SKU, aplicando una marca y nombres de archivo consistentes para que puedas lanzar cientos de creatividades de forma eficiente.

¿Puedo localizar anuncios para diferentes países e idiomas?

Sí. Usa el traductor de video para traducir guiones, regenerar locuciones y crear subtítulos sincronizados, para que las versiones localizadas de tus anuncios en video se sientan nativas sin volver a grabar.

¿Cómo ayuda HeyGen con las pruebas A/B y la optimización?

HeyGen organiza conjuntos de variantes para pruebas estructuradas, sugiere combinaciones de audiencias y genera paquetes de exportación limpios para que puedas ejecutar experimentos e identificar rápidamente los hooks y elementos visuales con mejor rendimiento.

¿Qué controles de marca están disponibles?

Sube un kit de marca con logotipos, fuentes y colores. Bloquea elementos para evitar ediciones accidentales y mantener la consistencia visual entre equipos y cuentas de clientes.

¿Qué formatos de exportación son compatibles?

HeyGen exporta videos MP4, PNG de alta resolución, archivos de subtítulos SRT/VTT y paquetes zip organizados, listos para gestores de anuncios y cargas de campañas.

¿Los anuncios de HeyGen cumplen con las políticas de las plataformas?

HeyGen sigue las mejores prácticas de formato de cada plataforma, como la relación de aspecto, la legibilidad de los subtítulos y los límites de texto más comunes. El cumplimiento final de las políticas y la aprobación de los anuncios son responsabilidad del anunciante.

¿Quién es dueño del contenido creativo producido con HeyGen?

Tú conservas la propiedad de los videos y recursos que creas. HeyGen utiliza recursos con licencia y los resultados generados se proporcionan para uso comercial. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que subas tenga los derechos necesarios para tus anuncios con IA.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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