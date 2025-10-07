Generador de anuncios para redes sociales con IA para marcas

Empieza con la URL de un producto, un guion corto o algunas imágenes y obtén anuncios sociales pulidos listos para Feed, Reels, Stories y Shorts. HeyGen automatiza el copy, los visuales, las locuciones, las relaciones de aspecto y las exportaciones por lotes para que los equipos generen más creatividades ganadoras sin sesiones de grabación ni edición manual.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Got a flash sale or product drop? Turn a URL and brief into multiple ad variants in minutes so paid campaigns go live while demand is hot.
Generate consistent, high-quality ads for large SKUs with batch workflows that map product data to templates and exports for each platform.
Translate scripts, regenerate voiceovers, and produce synced captions for new markets so global ad campaigns launch without reshoots.
Create vertical, punchy edits with strong hooks and readable captions designed for Reels, TikTok, and Shorts to maximize early engagement in your ad campaigns.
Produce tailored messaging for audience segments, highlighting discounts, social proof, or product specifics to lift conversion rates for warm traffic.
Deliver on-brand ad libraries quickly with reusable templates, locked brand elements, and export-ready bundles your clients can upload and test immediately.
Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios para redes sociales con IA
HeyGen combina generación rápida, plantillas optimizadas para cada plataforma y flujos de trabajo enfocados en el rendimiento para que marketers y creadores puedan escalar campañas en redes sociales con consistencia y velocidad, creando anuncios ganadores. Genera muchas variantes, localiza contenido rápido y haz pruebas de forma sistemática para encontrar los anuncios que reduzcan costos y aumenten las conversiones.
Pega una URL o escribe un brief corto y HeyGen redacta hooks, escenas y anuncios completos para que te evites producciones lentas y ciclos eternos de edición. Lanza campañas de pauta en redes sociales más rápido y haz iteraciones sobre los anuncios ganadores.
Ajusta automáticamente el tamaño, agrega subtítulos y adapta el ritmo de tus creatividades para formatos verticales, cuadrados y horizontales. Los presets de HeyGen garantizan subtítulos legibles y un ritmo ideal para Reels, Shorts, Stories y ubicaciones en el feed.
Genera por lotes decenas de variantes con diferentes hooks, CTAs y elementos visuales. Organiza las exportaciones para pruebas A/B y así tu equipo de performance pueda aislar los creativos con mayor ROI y escalar lo que sí funciona.
Enlace para crear anuncios desde cualquier página de producto
Pega la URL de un producto o página de aterrizaje y HeyGen extrae las imágenes clave, especificaciones y mensajes para crear storyboards para tu anuncio de Facebook. El flujo de link a video e imagen convierte el contenido de la página en escenas listas para anuncio, ahorrando tiempo de composición manual y preservando el detalle del producto.
Combinación de textos y creatividades con IA
HeyGen redacta encabezados, texto principal y llamados a la acción adaptados a la intención en redes sociales, y los combina con elementos visuales generados y ganchos sugeridos. Varias versiones de copy se combinan con opciones visuales para crear conjuntos de conceptos que se pueden probar y optimizar para clics y conversiones usando una herramienta de IA.
Avatares realistas, clonación de voz y estilos tipo UGC
Elige avatares de IA, sube tu voz o usa modelos de voz para crear voceros estilo UGC o presentadores cinematográficos para tus creatividades publicitarias. La sincronización labial natural y los controles de emoción en los anuncios de video hacen que el talento en pantalla se sienta auténtico sin necesidad de grabaciones.
Preajustes de la plataforma y paquetes de exportación
Aplica kits de marca y elige presets de plataforma que se encargan de la colocación de subtítulos, áreas seguras y ajustes de compresión. Exporta paquetes organizados —MP4, miniaturas y archivos SRT— listos para gestores de anuncios y publicaciones en redes sociales.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de anuncios para redes sociales con IA
Sigue cuatro pasos claros para pasar de la idea a los recursos de anuncios publicados.
Pega la URL de un producto, sube imágenes o escribe un guion corto. HeyGen extrae el mensaje, los elementos visuales y las especificaciones clave para crear los primeros anuncios para tus campañas.
Elige relaciones de aspecto, estilos visuales y opciones de voz o avatar para tus anuncios con IA. Aplica tu kit de marca para mantener tus logotipos, fuentes y colores consistentes.
Crea varios borradores con diferentes ganchos, llamados a la acción y elementos visuales. Haz una vista previa en paralelo, ajusta el texto o las imágenes y vuelve a generar versiones alternativas para hacer pruebas.
Descarga MP4, miniaturas e archivos SRT con el formato ideal para cada ubicación o exporta paquetes organizados para los administradores de anuncios. Sube todo a tu plataforma de anuncios y empieza a hacer pruebas estructuradas para tus campañas publicitarias.
Un generador de anuncios para redes sociales con IA crea automáticamente textos publicitarios, elementos visuales y recursos de video o imagen ya formateados a partir de entradas breves como URLs, guiones o imágenes. HeyGen combina texto a video, imagen a video, avatares y kits de marca para producir creativos listos para lanzar sin necesidad de grabar.
Sí. Elige formatos de salida para Reels, TikTok, Instagram Feed, Stories, YouTube Shorts y más. HeyGen ajusta automáticamente el tamaño, vuelve a generar los subtítulos y optimiza el ritmo para cada formato.
No. HeyGen redacta titulares persuasivos, texto principal y llamados a la acción (CTAs), y los combina con plantillas visuales. Puedes perfeccionar los resultados, pero los borradores predeterminados están diseñados para cumplir con las mejores prácticas de cada plataforma.
Asocia feeds de productos o datos en CSV a plantillas y HeyGen generará anuncios por SKU, aplicando una marca y nombres de archivo consistentes para que puedas lanzar cientos de creatividades de forma eficiente.
Sí. Usa el traductor de video para traducir guiones, regenerar locuciones y crear subtítulos sincronizados, para que las versiones localizadas de tus anuncios en video se sientan nativas sin volver a grabar.
HeyGen organiza conjuntos de variantes para pruebas estructuradas, sugiere combinaciones de audiencias y genera paquetes de exportación limpios para que puedas ejecutar experimentos e identificar rápidamente los hooks y elementos visuales con mejor rendimiento.
Sube un kit de marca con logotipos, fuentes y colores. Bloquea elementos para evitar ediciones accidentales y mantener la consistencia visual entre equipos y cuentas de clientes.
HeyGen exporta videos MP4, PNG de alta resolución, archivos de subtítulos SRT/VTT y paquetes zip organizados, listos para gestores de anuncios y cargas de campañas.
HeyGen sigue las mejores prácticas de formato de cada plataforma, como la relación de aspecto, la legibilidad de los subtítulos y los límites de texto más comunes. El cumplimiento final de las políticas y la aprobación de los anuncios son responsabilidad del anunciante.
Tú conservas la propiedad de los videos y recursos que creas. HeyGen utiliza recursos con licencia y los resultados generados se proporcionan para uso comercial. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que subas tenga los derechos necesarios para tus anuncios con IA.
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