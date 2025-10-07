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Generador de anuncios para redes sociales con IA para marcas

Empieza con la URL de un producto, un guion corto o algunas imágenes y obtén anuncios sociales pulidos listos para Feed, Reels, Stories y Shorts. HeyGen automatiza el copy, los visuales, las locuciones, las relaciones de aspecto y las exportaciones por lotes para que los equipos generen más creatividades ganadoras sin sesiones de grabación ni edición manual.