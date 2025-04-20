Convierte tu audio en contenido de video atractivo con HeyGen. Transforma podcasts, narraciones o cualquier audio en videos con avatares de IA, subtítulos y animaciones. No necesitas editar nada. Solo sube tu archivo y compártelo.
¿Quieres convertir tu audio en videos increíbles?
El convertidor de audio a video con IA de HeyGen te permite transformar fácilmente podcasts, narraciones, música o discursos en contenido de video atractivo. Aumenta el engagement de tu audiencia con avatares de IA personalizados, subtítulos y elementos visuales dinámicos, ideal para redes sociales, marketing y presentaciones.
Con más de 400 plantillas de video, animaciones impulsadas por IA y elementos visuales personalizables, nuestro convertidor de audio a video te permite darle vida a tu audio sin necesidad de tener habilidades de edición. Únete a HeyGen hoy y haz que tu contenido destaque.
Aprovecha al máximo la IA de audio a video
Para lograr videos atractivos y bien pulidos, sigue estos consejos clave: elige formatos de audio adecuados, selecciona los avatares correctos y aprovecha de forma efectiva el contenido multimedia para mantener a tu audiencia enganchada.
Lleva tu contenido al siguiente nivel con conversiones de audio a video
Convertir audio a video aumenta la visibilidad, el engagement y la posibilidad de que se comparta tu contenido. Plataformas como YouTube, Instagram y LinkedIn prefieren el contenido en video, lo que lo hace esencial para llegar a una audiencia más amplia. Además, la traducción multilingüe con nuestro traductor de video gratis te permite conectar fácilmente con personas de todo el mundo.
Conoce la importancia del contenido multimedia para enganchar a tu audiencia y maximizar el alcance potencial de tu contenido.
HeyGen es mucho más que una herramienta para convertir audio a video; es un completo generador de video con IA. Con avatares de IA, clonación de voz y subtítulos automáticos, tu contenido de audio puede conectar con una audiencia más amplia a través de visuales atractivos.
Convierte tu audio en video con IA en 4 pasos sencillos
Transforma podcasts, narraciones o discursos en videos dinámicos, sin necesidad de saber editar.
Arrastra y suelta tu archivo de podcast, narración o música para comenzar. Se admiten formatos comunes como MP3 y WAV.
Elige entre más de 300 avatares y más de 400 plantillas para presentar visualmente tu mensaje con el tono y estilo adecuados.
Genera subtítulos automáticamente, agrega fondos visuales o efectos e incluye música para aumentar el engagement de tu audiencia. Descubre cómo agregar subtítulos a tus videos de forma efectiva para que tu contenido sea accesible y atractivo.
Exporta tu video pulido para redes sociales, comunicaciones internas o uso de marca, listo para publicar en minutos. Regístrate en HeyGen y empieza a crear hoy.
HeyGenLa IA de audio a video convierte archivos de audio como podcasts y discursos en videos atractivos usando avatares de IA, subtítulos y animaciones. Ayuda a los usuarios a mejorar su contenido y llegar fácilmente a una audiencia global.
HeyGen es compatible con formatos como MP3 y WAV para subir audio, lo que les da a los usuarios flexibilidad para usar el contenido de audio que ya tienen.
Sí, puedes personalizar tu video eligiendo entre más de 1000 avatares de IA y 400 plantillas, agregando subtítulos, fondos visuales y efectos para que coincidan con la identidad de tu marca.
No, HeyGen está diseñado para personas sin experiencia previa en edición de video. Su interfaz intuitiva te permite crear videos de calidad profesional fácilmente.
Sí, HeyGen puede generar automáticamente subtítulos a partir de tu audio. Solo sube tu video (o audio) y la plataforma transcribirá el habla y creará subtítulos que podrás revisar, editar y personalizar antes de exportar. Esto hace que tu contenido sea más accesible y más fácil de ver sin sonido.
El tiempo de procesamiento varía según la duración y la complejidad del video, pero normalmente toma unos pocos minutos.
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