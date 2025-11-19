Generador de clips de video con IA para ediciones rápidas

Convierte videos largos en clips cortos y compartibles con el generador de clips de video con IA de HeyGen. Sube una grabación completa y genera varios clips de alto impacto optimizados para redes sociales, sin tener que recorrer la línea de tiempo ni editar el material de forma manual.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

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Clips de pódcast y entrevistas

Clips de pódcast y entrevistas

Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.

Momentos destacados de videos educativos

Momentos destacados de videos educativos

Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.

Fragmentos de demostración de producto

Fragmentos de demostración de producto

Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.

Resumen de webinars y eventos

Resumen de webinars y eventos

Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.

Motores de contenido para redes sociales

Motores de contenido para redes sociales

Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.

Intercambio interno de conocimiento

Intercambio interno de conocimiento

Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.

Por qué HeyGen es el mejor generador de clips de video con IA

HeyGen está diseñado para reutilizar contenido a gran escala. Ayuda a los equipos a extraer los momentos más atractivos de videos largos y convertirlos en clips fáciles de publicar, fáciles de actualizar y optimizados para obtener resultados.

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Encuentra los momentos que importan

El generador de clips de video con IA analiza el discurso, el ritmo y las señales visuales para detectar momentos que se sientan completos y atractivos por sí solos.

Diseñado para distribución de contenido corto

Los clips se generan tomando en cuenta cómo la gente ve contenido en redes sociales, incluyendo el encuadre, el ritmo y la preparación de subtítulos para formatos verticales y cuadrados.

Reduce drásticamente el tiempo de edición

En lugar de recortar manualmente, los equipos generan varios clips a la vez y dedican el tiempo a pulir el mensaje en vez de cortar el material.

Detección automática de momentos destacados

Sube un video largo y deja que el sistema identifique límites naturales de clips según el diálogo, el énfasis y los cambios de tema. Cada clip se estructura para que se sienta intencional, no cortado de forma abrupta, gracias a las capacidades avanzadas del generador de clips con IA.

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image to video

Generación de múltiples clips a partir de un solo video

Crea varios clips cortos a partir de un solo video de origen en una sola pasada. El generador de clips de video con IA convierte una grabación en un flujo constante de contenido reutilizable.

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A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Diseños de clips listos para subtítulos

Cada clip se genera con espacio claro para subtítulos y texto en pantalla. Esto facilita ver el contenido sin sonido y mejora la claridad en todas las plataformas sociales.

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Voice cloning

Encuadre optimizado para la plataforma

Los clips se formatean automáticamente para TikTok, formato cuadrado o horizontal. Las personas y elementos principales se mantienen centrados y fáciles de ver sin tener que encuadrar de nuevo de forma manual, gracias a la tecnología con IA.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de clips de video con IA

Crea clips de video cortos en cuatro pasos con un flujo de trabajo diseñado para la velocidad y la escala.

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Paso 1

Sube un video largo

Agrega tu grabación completa. HeyGen analiza el audio y el video para entender la estructura y el énfasis.

Paso 2

Genera clips automáticamente

El generador de clips de video con IA identifica múltiples candidatos a clips y los prepara como segmentos independientes.

Paso 3

Revisa y perfecciona

Edita el texto del clip, los subtítulos o el encuadre si es necesario. Ajusta la duración o el énfasis sin volver a recortar el material.

Paso 4

Exportar y publicar

Descarga los clips en los formatos que necesites y publícalos en redes sociales como TikTok, en sitios web o en tus herramientas internas.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de clips de video con IA?

Un generador de clips de video con IA convierte videos largos en clips cortos de forma automática. Detecta los momentos más destacados y los prepara como videos listos para compartir.

¿Qué tipos de videos funcionan mejor?

Los videos con voz clara o una estructura definida funcionan especialmente bien, incluyendo podcasts, entrevistas, webinars, lecciones y demostraciones de producto.

¿Cuánto duran los clips generados?

Los clips normalmente van de quince segundos a un minuto, pero la duración se puede ajustar según tus objetivos de publicación.

¿Necesito experiencia en edición de video?

No. El flujo de trabajo está diseñado para personas que no son editoras. Revisas y perfeccionas los clips sin usar líneas de tiempo ni herramientas avanzadas, haciéndolo más fácil que nunca con nuestra herramienta de IA.

¿Puedo agregar subtítulos a los clips?

Sí. Los clips se generan con diseños compatibles con subtítulos y pueden incluir subtítulos generados automáticamente para mayor claridad.

¿Puedo generar varios clips al mismo tiempo?

Sí. Un video largo puede generar varios clips en una sola creación, lo que permite mantener un contenido constante.

¿En qué formatos puedo exportar?

Puedes exportar clips verticales, cuadrados y horizontales ideales para redes sociales, sitios web y uso interno con el generador de clips con IA.

¿Cómo encaja esto en una estrategia de contenido?

El generador de clips de video con IA ayuda a los equipos a obtener más valor de cada grabación al convertir un solo video en muchos recursos listos para distribución.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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