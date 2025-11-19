Generador de clips de video con IA para ediciones rápidas

Convierte videos largos en clips cortos y compartibles con el generador de clips de video con IA de HeyGen. Sube una grabación completa y genera varios clips de alto impacto optimizados para redes sociales, sin tener que recorrer la línea de tiempo ni editar el material de forma manual.
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Long conversations are hard to repurpose manually. The AI video clip generator pulls strong moments that work as standalone clips for discovery.
Instructors turn recorded lessons into focused clips that explain one concept at a time, helping learners revisit key points quickly.
Teams extract short clips that show specific features or workflows, making it easier to share product value across channels.
Instead of sharing full recordings, generate highlight clips that capture the most relevant insights from talks or panels using the AI video generator.
Creators use the AI video clip generator to maintain posting frequency by turning each long video into multiple posts.
Companies clip internal meetings or training sessions into short videos that are easier to watch and retain.
Por qué HeyGen es el mejor generador de clips de video con IA
HeyGen está diseñado para reutilizar contenido a gran escala. Ayuda a los equipos a extraer los momentos más atractivos de videos largos y convertirlos en clips fáciles de publicar, fáciles de actualizar y optimizados para obtener resultados.
El generador de clips de video con IA analiza el discurso, el ritmo y las señales visuales para detectar momentos que se sientan completos y atractivos por sí solos.
Los clips se generan tomando en cuenta cómo la gente ve contenido en redes sociales, incluyendo el encuadre, el ritmo y la preparación de subtítulos para formatos verticales y cuadrados.
En lugar de recortar manualmente, los equipos generan varios clips a la vez y dedican el tiempo a pulir el mensaje en vez de cortar el material.
Detección automática de momentos destacados
Sube un video largo y deja que el sistema identifique límites naturales de clips según el diálogo, el énfasis y los cambios de tema. Cada clip se estructura para que se sienta intencional, no cortado de forma abrupta, gracias a las capacidades avanzadas del generador de clips con IA.
Generación de múltiples clips a partir de un solo video
Crea varios clips cortos a partir de un solo video de origen en una sola pasada. El generador de clips de video con IA convierte una grabación en un flujo constante de contenido reutilizable.
Diseños de clips listos para subtítulos
Cada clip se genera con espacio claro para subtítulos y texto en pantalla. Esto facilita ver el contenido sin sonido y mejora la claridad en todas las plataformas sociales.
Encuadre optimizado para la plataforma
Los clips se formatean automáticamente para TikTok, formato cuadrado o horizontal. Las personas y elementos principales se mantienen centrados y fáciles de ver sin tener que encuadrar de nuevo de forma manual, gracias a la tecnología con IA.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de clips de video con IA
Crea clips de video cortos en cuatro pasos con un flujo de trabajo diseñado para la velocidad y la escala.
Agrega tu grabación completa. HeyGen analiza el audio y el video para entender la estructura y el énfasis.
El generador de clips de video con IA identifica múltiples candidatos a clips y los prepara como segmentos independientes.
Edita el texto del clip, los subtítulos o el encuadre si es necesario. Ajusta la duración o el énfasis sin volver a recortar el material.
Descarga los clips en los formatos que necesites y publícalos en redes sociales como TikTok, en sitios web o en tus herramientas internas.
Un generador de clips de video con IA convierte videos largos en clips cortos de forma automática. Detecta los momentos más destacados y los prepara como videos listos para compartir.
Los videos con voz clara o una estructura definida funcionan especialmente bien, incluyendo podcasts, entrevistas, webinars, lecciones y demostraciones de producto.
Los clips normalmente van de quince segundos a un minuto, pero la duración se puede ajustar según tus objetivos de publicación.
No. El flujo de trabajo está diseñado para personas que no son editoras. Revisas y perfeccionas los clips sin usar líneas de tiempo ni herramientas avanzadas, haciéndolo más fácil que nunca con nuestra herramienta de IA.
Sí. Los clips se generan con diseños compatibles con subtítulos y pueden incluir subtítulos generados automáticamente para mayor claridad.
Sí. Un video largo puede generar varios clips en una sola creación, lo que permite mantener un contenido constante.
Puedes exportar clips verticales, cuadrados y horizontales ideales para redes sociales, sitios web y uso interno con el generador de clips con IA.
El generador de clips de video con IA ayuda a los equipos a obtener más valor de cada grabación al convertir un solo video en muchos recursos listos para distribución.
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