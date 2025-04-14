Escribe tu idea. Haz clic en generar. Obtén un video listo para compartir a partir de texto más rápido de lo que crees. No necesitas cámara, software de edición de video ni experiencia en producción. Descárgalo, edítalo o compártelo al instante.
Escala la producción profesional de video con texto a video, sin necesidad de cámara
Convierte texto en contenido de video atractivo en cuestión de minutos. Solo ingresa tu guion, elige un avatar realista (o tu propio gemelo digital) y genera narraciones con IA con calidad de estudio en varios idiomas.
Elimina la fricción de las grabaciones, los actores y las costosas regrabaciones. Úsalo como una herramienta todo en uno para convertir texto en video o para generar A-roll para tu editor favorito.
Crea videos completos a partir de un solo prompt. No necesitas experiencia en edición de video. Solo pega tu idea o tema, escribe un prompt y el Agente de Video actúa como tu director personal: redacta el guion, crea el storyboard y anima un video completo en minutos.
Automatiza la creación de escenas y B-roll. Transforma entradas de blog, archivos PDF o URLs en narrativas de texto a video atractivas al instante. La IA convierte tu texto en escenas, selecciona B-roll y diseños relevantes y sincroniza el avatar, llevándote al 80% de un producto terminado con un solo clic.
Visuales curados con IA y narrativa dinámica. Ve más allá de las plantillas de video estáticas. El Video Agent selecciona de forma inteligente material de archivo, genera imágenes con IA y crea infografías adaptadas a tu guion específico, asegurando que cada clip corto se sienta único y visualmente relevante para tu mensaje.
Tu asistente de producción siempre activo. Produce grandes volúmenes de shorts para redes sociales, recursos de marketing y videos de capacitación a una fracción del costo. Escala tu producción de un video a la semana a publicaciones diarias sin contratar a un equipo de producción ni perder horas en un editor.
Cómo obtener los mejores resultados con texto a video con IA
Para sacarle el máximo provecho a HeyGen, combina la velocidad de Video Agent con la precisión de AI Studio. Usa la IA para generar tu “primer borrador” (escenas, B-roll y guion) y luego perfecciona el resultado para lograr un acabado profesional.
Sáltate la página en blanco. Usa el Video Agent para convertir al instante un simple prompt o URL en un borrador completo con un guion generado automáticamente y B-roll, llevándote el 80% del camino.
Elige un avatar de stock o usa tu propio gemelo digital para generar autoridad. Combínalo con una voz realista de la biblioteca o sube tu propio audio para lograr un mensaje realmente auténtico.
Abre tu borrador en AI Studio para tener un control detallado. Cambia el B-roll genérico por recursos de tu propia marca, ajusta el ritmo del guion y pule el diseño hasta que coincida perfectamente con tu visión.
Amplía tu alcance al instante con la traducción de video. Dobla automáticamente tu video final a más de 175 idiomas mientras conservas perfectamente el tono original de voz de tu avatar y la sincronización labial.
Convierte guiones en videos profesionales con texto a video
HeyGen generador de videos con IA a partir de texto automatiza el proceso de producción y convierte tu guion en videos de alta calidad con avatares consistentes, narraciones de voz y elementos visuales. No necesitas cámara ni equipo de producción.
Voz de IA ultra realista y traducción
Genera narraciones de voz que capturen matices emocionales o clona tu propia voz para una narración auténtica. Traduce y dobla contenido automáticamente a más de 175 idiomas para llegar a mercados globales sin volver a grabar.
Contenido consistente a gran escala
Mantén la coherencia de tu marca en cientos de videos. Guarda avatares personalizados y plantillas listas para usar para generar contenido diario para redes sociales, módulos de capacitación o mensajes de alcance personalizados en minutos, no en días.
Genera B-roll y recursos visuales
Deja de buscar stock footage. La IA analiza tu texto para generar o seleccionar automáticamente B-roll, imágenes y animaciones relevantes que coincidan con tu narrativa, acelerando tu flujo de trabajo.
Exportación multiplataforma (4K)
Exporta videos en MP4 con resolución de hasta 4K. Reformatea fácilmente tu contenido para formato vertical (TikTok/Reels) o horizontal (YouTube/LMS) y maximiza el alcance en todos tus canales.
Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la simplicidad y la velocidad
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de texto a video con IA más innovadora.
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
Cómo convertir texto en video
Usa tus palabras para darle vida a tu texto y deja que el generador de texto a video con IA convierta tu contenido en un resultado impresionante y profesional.
Empieza escribiendo tu texto o subiendo un documento. La IA organiza tus ideas en escenas.
Elige entre una gran variedad de avatares realistas o crea tu propio Gemelo Digital. Selecciona una voz de IA que combine con tu tono y tu marca, o clona tu voz usando clonación de voz para lograr una entrega auténtica.
Agrega imágenes, plantillas, subtítulos o música de fondo. Anima elementos superpuestos, edita cada escena y usa la interfaz personalizable para ajustar el look & feel sin necesidad de conocimientos técnicos.
Exporta tu archivo mp4 y compártelo al instante en tu sitio web, redes sociales o sistemas de aprendizaje. Elige formato vertical para TikTok o reels de Instagram, o horizontal para YouTube.
HeyGen es un generador de video con IA y una herramienta de texto a video con IA que permite a los usuarios crear videos a partir de texto usando tecnología de IA. Está impulsado por IA generativa y modelos de IA avanzados que ofrecen resultados profesionales.
No. La plataforma está diseñada para que cualquier persona pueda crear videos. La IA se encarga del tiempo, el ritmo, los visuales y el renderizado. Si prefieres tener más control, puedes editar las escenas manualmente en AI Studio.
Sí. Puedes subir tu voz para clonación de voz con IA o crear un avatar personalizado para una presencia de marca o personal.
La mayoría de los videos están listos en pocos minutos, dependiendo de la duración y la personalización.
HeyGen es el mejor generador de video con IA gratis a partir de texto porque convierte cualquier guion en un video profesional en minutos, y la plataforma se encarga automáticamente de la voz, los visuales y la edición. Obtienes resultados de alta calidad sin necesidad de cámaras ni conocimientos de edición.
Sí. Puedes generar contenido en más de 175 idiomas y traducir videos existentes al instante.
Sí. Puedes usar tus videos para marketing, capacitación, redes sociales, publicidad y proyectos con clientes.
Sí. HeyGen te permite crear videos profesionales generados con IA directamente a partir de texto. Ya sea que estés produciendo materiales de capacitación, contenido de marketing o videos explicativos, la IA de HeyGen garantiza una producción fluida y resultados pulidos en todo momento.
Claro que sí. HeyGen hace que crear videos de capacitación y contenido en video sea muy fácil. Solo describe tu idea con un prompt, elige tu avatar y deja que la IA haga el resto.
Sí. Las opciones de exportación incluyen HD (1080p) y resolución 4K, lo que garantiza que tus videos sean adecuados para uso profesional y público en todas las plataformas.
¡Sí! HeyGen permite a los usuarios transformar audio a video al combinar grabaciones de voz con avatares de IA, subtítulos y elementos visuales dinámicos. Solo sube tu archivo de audio, elige un estilo de video y deja que la IA genere un video profesional en cuestión de minutos.
Puedes exportar MP4 en HD o 4K y elegir formatos vertical, cuadrado o horizontal.
HeyGen prioriza la seguridad, garantizando que los avatares y el contenido generado cumplan con las pautas éticas. La transparencia, el consentimiento del usuario y el desarrollo responsable de la IA son factores clave para mantener una creación ética de videos con IA.
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