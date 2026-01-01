El caso de estudio de IA de Komatsu muestra cómo las empresas pueden usar avatares de IA para transformar la capacitación y la comunicación. Al crear videos multilingües, consistentes y atractivos, Komatsu aumentó las tasas de finalización a casi 90%, mejoró la retención de conocimiento y redujo los costos de producción. Su éxito demuestra cómo las historias de clientes con IA muestran soluciones de aprendizaje escalables y coherentes con la marca, que pueden ir más allá de la capacitación e impulsar también el marketing y la comunicación global.