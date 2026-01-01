Cómo las marcas líderes del mundo crean con HeyGen
Descubre por qué más de 100,000 de las marcas líderes en el mundo usan HeyGen para crear videos en minutos, reduciendo el tiempo de producción, bajando costos y aumentando el volumen de contenido sin sacrificar la calidad.
Descubre historias de clientes de todas las industrias
Descubre cómo getitAI y HeyGen se asocian para dar vida a los creadores como agentes de storyselling, logrando un cambio de interfaz: de páginas pasivas a una presencia persuasiva.
Descubre cómo ELB Learning aprovecha HeyGen para acelerar la creación de contenido y reducir el tiempo de desarrollo, mientras aumenta la escalabilidad, la localización y el engagement con los clientes.
Vision Creative Labs aprovecha los avatares de IA y las herramientas de traducción de HeyGen para ayudar a las empresas financieras a escalar la producción de videos de unos cuantos al año a 50–60 por día, aumentando el engagement y el ROI.
Workday redujo el tiempo de localización de meses a horas con HeyGen, lo que le permite producir videos multilingües más rápido en 10 a 15 idiomas por proyecto, mientras reduce costos y mantiene la integridad de la marca.
Descubre cómo AI Smart Ventures utilizó las herramientas de IA de HeyGen para impulsar su negocio, creando soluciones de alto impacto con tecnología de video de última generación.
Únete a las marcas que crean 10 veces más contenido de video mientras reducen el tiempo y costo de producción con HeyGen.
Certificado para cumplir con los estándares globales de seguridad y cumplimiento
Los casos de estudio de IA de HeyGen muestran cómo las empresas reducen el tiempo de producción, escalan contenido a nivel global y potencian la creatividad. Los equipos terminan videos en cuestión de horas, las agencias entregan en varios idiomas y las marcas dan vida a sus campañas con avatares, reduciendo costos y permitiendo historias escalables y de alta calidad en todos los mercados.
Los casos de estudio de IA de HeyGen muestran cómo el video personalizado y escalable impulsa un mayor engagement y ROI. Las marcas duplicaron la conversión y la retención con videos de onboarding, triplicaron el engagement con campañas personalizadas y ampliaron su alcance global con contenido multilingüe, demostrando que HeyGen les da a los equipos de marketing el poder de escalar la personalización, reducir costos y maximizar el impacto.
Los casos de estudio de educación con IA de HeyGen muestran cómo instituciones y empresas mejoran los resultados de aprendizaje. Los avatares impulsan juegos de rol para practicar habilidades, las empresas modernizan la capacitación en cumplimiento, los equipos de salud aceleran la creación de contenido médico y los educadores imparten lecciones multilingües, haciendo que la capacitación sea más atractiva, escalable y efectiva en escuelas, negocios y programas de desarrollo profesional.
Los casos de estudio de atención médica con IA de HeyGen muestran cómo los proveedores mejoran la comunicación, reducen costos y amplían el acceso. Los doctores comparten conocimiento médico a través de videos explicativos, los equipos reducen el tiempo de producción de capacitación en un 50% y los proveedores escalan contenido de certificación multilingüe, ofreciendo educación precisa y rentable para pacientes, profesionales y audiencias globales.
Würth pasó de la comunicación escrita a una comunicación centrada en video al usar HeyGen para generar videos multilingües con avatares. Reducieron los costos de traducción en un 80 %, recortaron el tiempo de producción a la mitad y lograron que los empleados dominaran la plataforma en solo 45 minutos, haciendo que la capacitación y los mensajes globales fueran más eficientes y rentables.
El caso de estudio de IA de Komatsu muestra cómo las empresas pueden usar avatares de IA para transformar la capacitación y la comunicación. Al crear videos multilingües, consistentes y atractivos, Komatsu aumentó las tasas de finalización a casi 90%, mejoró la retención de conocimiento y redujo los costos de producción. Su éxito demuestra cómo las historias de clientes con IA muestran soluciones de aprendizaje escalables y coherentes con la marca, que pueden ir más allá de la capacitación e impulsar también el marketing y la comunicación global.
La experiencia de Trivago con HeyGen demuestra que los casos de éxito de marketing con IA pueden agilizar de forma radical la localización de videos. Al aprovechar los traductores y avatares de IA de HeyGen, trivago redujo a la mitad el tiempo de postproducción (ahorrando de 3 a 4 meses), localizó anuncios de TV en 30 mercados de forma rápida y mantuvo una identidad de marca consistente para ofrecer resultados de marketing escalables, eficientes y de alta calidad.
Ogilvy se asoció con HeyGen para crear videos de marketing con avatares que generan una conexión emocional, como una campaña enfocada en la Generación Z que presenta la personalidad de una cantante. Usando los avatares de HeyGen, produjeron contenido altamente personalizado y localizado a gran escala, fortaleciendo la conexión con la audiencia, preservando el tono emocional y amplificando el engagement en todos los mercados.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.