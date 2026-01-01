“Excelente soporte y calidad”
"Tuve un problema y su equipo de soporte respondió en cuestión de minutos. La calidad del avatar es increíble y, en general, es una herramienta muy valiosa."— Danielle U. en Capterra
Planes de precios flexibles para cada creador y equipo
HeyGen impulsa a más de 100,000 empresas a crear, localizar, escalar y colaborar en video, sin necesidad de cámara ni equipo de producción. Reconocida como el producto de más rápido crecimiento de G2 en 2025, hacemos que la creación de videos profesionales sea más fácil que nunca.
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Punto de entrada ideal para creadores y personas de marketing que quieren empezar a probar herramientas de IA, como el creador de videos con IA de HeyGen.
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Creación de videos generados con IA para creadores independientes. Ofrece acceso a funciones avanzadas como el generador de videos con IA y la narración con voz de IA.
$99/mes
Diseñado para personas avanzadas que crean contenido premium a gran escala. Desbloquea 10× más acceso a funciones premium y exporta en impresionante calidad de video 4K.
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$149/mes
Asientos adicionales por $20/asiento. Creación de videos segura y escalable para equipos y empresas
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Creación de videos con calidad de estudio, personalizada para las necesidades de tu negocio.
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Gratis
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Creador
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Editor de estudio con IA
Acceso completo
Acceso completo
Acceso completo
Duración máxima por video
1 minuto
30 minutos
30 minutos
Velocidad de procesamiento de video
Estándar
Rápido
Más rápido
Resolución de exportación
720P
Hasta 1080P
Hasta 4K
Plantillas de video
75+
75+
75+
Importaciones de PowerPoint y PDF
Entrada de audio
Grabador de pantalla
Guardar diseños como plantillas
Eliminación de marca de agua
Avatares de video de stock
500+
700+
700+
Gemelos digitales personalizados
1
1+
1+
Apariencias personalizadas de gemelo digital
500
500
500
Voz con IA
1,000+
1,000+
1,000+
Clonación de voz
1 clon de voz
Ilimitado
Ilimitado
Avatares con foto
Hasta 3
Ilimitado
Ilimitado
Minutos de avatar IV Gen
Duración máxima por video de Avatar IV
1 minuto
30 minutos
30 minutos
Control de movimiento / gestos
Generar looks
Entrenamiento de modelos de IA
Paquetes de looks
Colocación de producto
Emoción de voz personalizada
Gemelos digitales adicionales
Complemento
Complemento
Eliminación de fondo con IA
Duración máxima por video
3 minutos
30 minutos
30 minutos
Velocidad de procesamiento de video
Estándar
Rápido
Más rápido
Suite global de idiomas
Más de 30 idiomas
175 idiomas y dialectos
175 idiomas y dialectos
Voz de marca (Glosario de marca)
Sube la transcripción como fuente
Edita y corrige el guion de traducción
Cambiar voz
Video interactivo
Inserción de enlaces de video
Cuestionarios interactivos
Ramas de video y decisiones
Exportar SCORM
Asientos de usuario
1
1
1
Comentarios en video
Kit de marca
Colaboración en borradores de video
Etiqueta y asigna tareas
Espacio de trabajo colaborativo
Plantillas de equipo
Controles por rol
Controles de acceso al contenido
Controles granulares de acceso al contenido
Autenticación multifactor (MFA)
SAML/SSO
SCIM
URLs protegidas con contraseña
Registro de auditoría
Aplicación obligatoria de 2FA para miembros del equipo
Soporte por chat en vivo
Puedes usar HeyGen gratis y generar hasta 3 videos al mes, sin necesidad de tarjeta de crédito. Los planes de pago de HeyGen incluyen creación ilimitada de videos. Para personas que crean videos cortos, el plan HeyGen Creator cuesta $29 al mes (o $24/mes si pagas anualmente). Para equipos que quieren crear videos de alta calidad y colaborar, el plan HeyGen Business cuesta $149/mes y $20 por cada asiento adicional al mes.
Cuando cancelas tu suscripción, estás cancelando la renovación de tu ciclo de facturación. Esto significa que seguirás teniendo acceso a las funciones de tu suscripción hasta que termine el ciclo de facturación activo. Sin embargo, ya no se te cobrará por renovaciones adicionales.
La suscripción mensual cobra tu método de pago cada mes, mientras que la suscripción anual lo cobra una vez al año. El costo mensual real de la suscripción anual es menor que el de la suscripción mensual.
Puedes cambiar tu plan en la aplicación web. Las mejoras de tu plan tendrán efecto de inmediato. Las reducciones de plan se programarán para que ocurran al final de tu ciclo de facturación.
Sí. No limitamos cómo usas o distribuyes los videos una vez que los creas, siempre y cuando los materiales y el contenido que utilices estén dentro de las pautas aceptables (por ejemplo, que tus archivos no violen derechos de autor y que no uses palabras sensibles u ofensivas para los personajes).
Puedes pagar con tarjeta de crédito, cuenta bancaria de Estados Unidos, Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe u otros métodos de pago locales adicionales según tu región.
Puedes ir directamente a la página de tu cuenta para encontrar la opción de pausar o cancelar tu suscripción.
Lo que dicen los clientes sobre nosotros
Spoiler: tienen cosas bastante chidas que decir.
"Tuve un problema y su equipo de soporte respondió en cuestión de minutos. La calidad del avatar es increíble y, en general, es una herramienta muy valiosa."— Danielle U. en Capterra
"Esto es revolucionario para nuestra creación de contenido. Ahorra tiempo, dinero y los resultados son altamente profesionales. Realmente impresionante."— Manuel R. en Capterra
"Me encantan los avatares realistas y lo sencilla que es la interfaz. Incluso quienes no son diseñadores en nuestro equipo pueden crear videos increíbles con HeyGen."— Thomas V. en Product Hunt
"La versatilidad de esta herramienta es impresionante. Hacemos de todo, desde anuncios hasta tutoriales. HeyGen es intuitivo y requiere un esfuerzo mínimo."— Umair B. en Product Hunt
"Me encanta que ya no necesito cámara ni equipo. Solo escribo mi guion y obtengo un video. Es increíblemente práctico y los resultados son excelentes."— Wendy D. en Product Hunt
"El soporte multilenguaje de HeyGen es perfecto para llegar a una audiencia global. Las traducciones y los doblajes suenan muy naturales."— Xiao L. en Product Hunt
"Viniendo del mundo de la generación de imágenes, la experiencia de creación de video con HeyGen me pareció increíble. Libera muchísima creatividad de forma muy sencilla."— Bella M. en Capterra
"Como emprendedor independiente, HeyGen me ayuda a crear contenido profesional sin necesidad de un equipo de producción. Es muy sencillo y efectivo."— Alexis N. en Product Hunt
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