Libera tu historia.
En HeyGen, nuestra misión gira en torno a empoderar a las personas mediante la creación de videos con IA accesible. Creemos que todas y todos deberían poder expresar su creatividad sin necesidad de equipo avanzado ni recursos ilimitados para hacer realidad sus ideas.
Todos tienen una historia. HeyGen te permite contarlo.
Por qué estamos construyendo HeyGen: de la idea a la innovación
HeyGen comenzó con una idea sencilla: hacer que la creación de video fuera muy fácil. Hoy estamos transformando la manera de contar historias con IA, ayudando a que cualquiera pueda crear videos de alta calidad sin límites.
Vivimos en un mundo donde el video es primero
Más de 1,000 millones de horas de videos se ven diariamente en YouTube, y la persona promedio ve 17 horas de video cada semana. Así que si un negocio quiere clientes, necesita videos. Y los videos necesitan cámaras… y actores, locaciones, software de edición, regrabaciones… con todo eso, los videos terminados pueden costar al menos $1,000 por minuto.
Y luego llegó la IA
A la gente le encantan los videos. Pero a la mayoría no le gusta nada salir en cámara. Eso fue lo que descubrió el fundador Joshua Xu cuando era ingeniero en Snap, creando funciones para SnapChat Ads y la cámara con IA. Pero con la generación de video con IA, cualquiera puede liberar al narrador que lleva dentro: quitar la cámara en realidad desbloquea la creatividad y la libertad en la narración visual. Y así nació HeyGen.
Ahora solo necesitas un guion
Con HeyGen, las empresas solo tienen que escribir su guion y generar su video. Sin cámara, sin presupuesto, sin complicaciones. Hemos ayudado a más de 100,000 empresas y a millones de personas a crear, localizar y personalizar videos a gran escala, y apenas estamos empezando. Mientras establecemos estándares en la industria para el uso ético del video con IA y encabezamos el camino hacia experiencias de IA más inmersivas, sabemos que esto es solo el comienzo. Nos emociona ver hacia dónde va esta historia.
Creado para los mejores, respaldado por los mejores
HeyGen se enorgullece de contar con el respaldo de inversionistas líderes como Benchmark, Conviction, Thrive Capital y Bond, quienes comparten nuestra visión de transformar la manera de contar historias mediante video impulsado por IA.
Startup de video con IA HeyGen alcanza una valoración de 500 millones de dólares en ronda de financiamiento
Bloomberg
20 jun 2024
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HeyGen se impulsa con el cohete del boom del video con IA
Forbes
06 nov 2025
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44 de las startups de IA más prometedoras de 2024, según los principales fondos de capital de riesgo
Business Insider
9 sep 2024
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29 nov 2023
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Nuestras oficinas
Nuestras oficinas globales reúnen a las mentes más brillantes para darle forma al futuro de la creación de video con IA.
Los Ángeles
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Estamos comprometidos a hacer las cosas bien
La confianza y la seguridad son fundamentales en nuestras operaciones. Nuestros avanzados protocolos de verificación de usuarios y nuestros sólidos esfuerzos de moderación de contenido mejoran continuamente la seguridad, la responsabilidad y los estándares éticos de nuestros productos.
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Trabajemos juntos
Esto puede ser el inicio de algo especial. Conoce más sobre las carreras en HeyGen.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿La herramienta de doblaje con IA de HeyGen ofrece la sincronización labial más natural?
Sí. HeyGen está desarrollado con tecnología avanzada de sincronización facial, lo que garantiza que los movimientos de los labios coincidan perfectamente con las voces en off. Esto crea una experiencia de doblaje natural y similar a la humana que funciona sin problemas en diferentes formatos de contenido, desde videos de marketing hasta materiales de capacitación.
¿Qué hace la herramienta de doblaje con IA de HeyGen?
El doblador de voz de HeyGen reemplaza el audio original con voces en varios idiomas generadas por IA, conservando el tono, el estilo y la sincronización labial. Les permite a los creadores producir al instante videos pulidos y localizados sin edición compleja ni equipos de doblaje costosos.
¿HeyGen puede manejar varios idiomas de forma efectiva?
Sí. HeyGen es compatible con doblaje multilingüe en más de 175 idiomas y dialectos, lo que permite adaptar rápidamente un solo video a varios idiomas. Esto hace que la distribución de contenido global sea muy sencilla para empresas y creadores de contenido que buscan una calidad constante en mercados internacionales.
¿Cómo mantiene la IA la precisión de la sincronización labial durante el doblaje?
HeyGen alinea las pistas de voz con los movimientos faciales usando modelos de animación y sincronización impulsados por IA. Esto asegura que el doblaje coincida de forma natural con los movimientos de los labios, ayudando a que quienes ven el video se enfoquen en el mensaje en lugar de notar problemas de sincronización que distraen.
¿El doblaje de voz suena humano o robótico?
Las voces de IA de HeyGen suenan realistas, expresivas y diseñadas para un uso profesional. A diferencia de las herramientas robóticas de texto a voz, ofrecen un audio cálido y natural, haciendo que los videos se sientan auténticos para aprendizaje, marketing o storytelling.
¿Puedo elegir diferentes voces o acentos al hacer doblaje?
Sí. HeyGen ofrece una amplia biblioteca de voces con diferentes géneros, tonos y acentos regionales. Esta flexibilidad te ayuda a alinear el branding de tu video con las expectativas de tu audiencia y el contexto cultural para lograr el máximo impacto.
¿Necesito saber editar video para usar el doblaje con IA de HeyGen?
No necesitas habilidades de edición. Solo sube tu video, elige un idioma y una voz, y HeyGen se encarga de todo automáticamente. El diseño intuitivo de la plataforma hace que el doblaje sea accesible incluso para principiantes.
¿HeyGen hará que el doblaje de idiomas sea fácil para cine y TV?
HeyGen facilita el doblaje de idiomas para cine y televisión. Ofrece una adaptación de voz fluida en más de 175 idiomas y dialectos. Esto ayuda con la distribución global mientras mantiene la esencia original y el impacto emocional.
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