A la gente le encantan los videos. Pero a la mayoría no le gusta nada salir en cámara. Eso fue lo que descubrió el fundador Joshua Xu cuando era ingeniero en Snap, creando funciones para SnapChat Ads y la cámara con IA. Pero con la generación de video con IA, cualquiera puede liberar al narrador que lleva dentro: quitar la cámara en realidad desbloquea la creatividad y la libertad en la narración visual. Y así nació HeyGen.