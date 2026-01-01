Video UGC con IA – Crea anuncios UGC virales en minutos
Genera al instante videos con IA listos para anuncios sin necesidad de grabar. Crea múltiples variaciones, experimenta con un generador de guiones o hooks para anuncios y acelera el crecimiento de tus campañas usando avatares de IA.
Elige actores y creadores de IA sin tener que salir en cámara nunca
Los avatares UGC de IA de HeyGen son realistas, personalizables y están disponibles bajo demanda. Funcionan como tus creadores digitales con IA, entregando videos auténticos generados con IA a gran escala sin que tengas que salir en cámara.
Elige entre miles de avatares UGC
Explora más de 1,100 avatars de diferentes industrias, grupos de edad y estilos. Ya sea que necesites a un influencer Gen Z con el que la gente se identifique, a una persona profesional y pulida, o a un educador amigable, aquí puedes encontrar la opción ideal.
Personaliza cada detalle
Controla la apariencia, la ropa, los fondos y el tono. Cambia entre anuncios de video casuales, estilo redes sociales, y mensajes pulidos y profesionales en segundos.
Habla en cualquier idioma, con cualquier estilo de voz en off
Localiza videos con soporte para más de 175 idiomas y dialectos, con texto a voz natural y sincronización labial precisa. Un solo avatar de IA personalizado puede hablarle a cada mercado.
Escala sin límites
Lanza cientos de variaciones de personas de IA combinando caras, voces y tonos. Haz pruebas A/B y perfecciona los guiones de tus anuncios hasta encontrar las conversiones más altas, sin contratar a nadie extra ni volver a grabar.
Prueba cientos de creadores y guiones con IA
Ten total libertad creativa para probar ideas atrevidas sin el riesgo de siempre. Prueba guiones de anuncios, tonos y visuales tan seguido como quieras hasta encontrar la fórmula que genere un alto retorno de la inversión publicitaria (ROAS). Si algo no funciona, puedes cambiar de rumbo al instante.
Por qué los equipos eligen HeyGen IA UGC
La producción de video solía ser lenta, cara y difícil de escalar. Con HeyGen, obtienes la misma autenticidad que el contenido UGC creado por creadores, pero con la confiabilidad y flexibilidad de la IA. El resultado es más contenido, tiempos de entrega más rápidos y campañas que llegan más lejos con menos presupuesto.
Costos de producción más bajos
Ahorra en honorarios de talento, equipo y edición. Con avatares de IA, puedes generar variaciones ilimitadas por una fracción del costo, lo que facilita escalar tus campañas sin aumentar el presupuesto.
Ciclos de campaña más rápidos
La velocidad lo es todo en marketing. En lugar de esperar semanas para las grabaciones y la edición, puedes crear anuncios en un solo día. Mantente al día con las tendencias con una generación rápida de videos y obtén resultados más rápido.
Branding consistente
Los avatares nunca desaparecen, nunca piden tarifas más altas y siempre ofrecen el mismo look profesional. La voz de tu marca se mantiene consistente en todos los canales, en cada campaña y en cada mercado.
Alcance global
Un solo avatar puede conectar con audiencias en todas partes. Con texto a voz multilingüe (más de 175 idiomas y dialectos compatibles) y traducción instantánea, tus campañas llegan a todo el mundo sin dolores de cabeza de localización.
Diseñado para uso a largo plazo
A diferencia de los freelancers, los avatares nunca se cansan ni se salen de tu marca. Con HeyGen, no solo estás creando una sola campaña: estás construyendo un motor de automatización de flujos de trabajo que entrega resultados mes tras mes.
Autenticidad a gran escala
Los actores de IA replican la sensación natural de los videos de producto hablados. Mantienen contacto visual, usan voces conversacionales y se sienten reales, creando contenido que detiene el scroll y mantiene a tu audiencia mirando.
Crea videos UGC con IA al instante
Crea videos profesionales estilo UGC sin grabar nada. Desde la selección de avatares hasta la salida de voiceover multilingüe, cada paso está diseñado para una creación de video rápida, flexible y escalable.
Elige tu avatar
Elige entre más de 1,100 avatares listos para usar de diferentes industrias, o genera tu propio avatar de IA personalizado a partir de una foto o una descripción de texto.
Personaliza con prompts
Perfecciona cada detalle con prompts de texto para ajustar el estilo, la ropa y los entornos, y que se adapten a tu proyecto de creación de anuncios.
Habla cualquier idioma
Crea contenido en más de 175 idiomas y dialectos para que tus videos UGC con IA conecten con audiencias globales y locales.
Genera y comparte
Crea videos UGC profesionales generados con IA en minutos y expórtalos para redes sociales, capacitación o campañas de marketing.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas.
¿Qué es un generador de videos UGC con IA?
Un video UGC generado con IA es una plataforma que crea videos auténticos, con estilo de usuario, usando inteligencia artificial. El generador de UGC con IA de HeyGen te permite escribir el guion, personalizar y generar estos videos a escala usando avatares de IA realistas, eliminando la necesidad de cámaras o actores en pantalla.
¿Cuál es la mejor herramienta de anuncios con IA para UGC?
HeyGen's generador de avatares de IA te permite subir un guion, elegir un avatar y crear rápido un video de marketing con avatares de IA realistas. Pruébalo gratis registrándote en HeyGen.
¿Puedo crear un avatar de IA gratis para videos UGC?
HeyGen ofrece múltiples opciones para crear avatares de IA para videos UGC, lo que te permite explorar su versátil biblioteca y herramientas. Empieza tu experiencia gratis hoy mismo registrándote aquí.
¿Se pueden usar los avatares parlantes de IA de HeyGen en videos UGC?
Sí, los avatares parlantes de IA de HeyGen se pueden integrar sin problema en videos UGC, mejorando tanto el realismo como el nivel de interacción de tu contenido. Comienza explorando la plataforma de HeyGen gratis.
¿Puedo crear videos UGC con IA en diferentes idiomas con HeyGen?
Sí, HeyGen video translator te permite crear contenido en un idioma y convertirlo a otros, preservando la voz original del hablante y la sincronización labial para una localización fluida y con calidad nativa.
¿Qué tan personalizables son los avatares de IA de HeyGen?
Los avatares de IA de HeyGen son altamente personalizables, lo que te permite adaptar su apariencia, voz y estilo a tus necesidades específicas. Personaliza tu avatar hoy gratis registrándote aquí.
¿Quién usa los avatares de IA de HeyGen para videos UGC?
Los avatares de IA de HeyGen son utilizados por marcas, vendedores de e-commerce y equipos de redes sociales para producir videos de testimonios con estilo de usuario sin depender de clientes reales ni creadores. Es ideal para generar UGC con IA a escala que se ve auténtico y aumenta el engagement en todas las plataformas.
¿Puede crear videos tipo testimonio o estilo TikTok?
Sí, HeyGen puede crear videos tipo testimonio y estilo TikTok usando avatares de IA, plantillas personalizables y voces en off realistas. Es compatible con formatos verticales y elementos visuales de marca, lo que te ayuda a producir rápido contenido atractivo con estilo de usuario para redes sociales, anuncios o promociones de producto.
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