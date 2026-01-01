Los avatares UGC de IA de HeyGen son realistas, personalizables y están disponibles bajo demanda. Funcionan como tus creadores digitales con IA, entregando videos auténticos generados con IA a gran escala sin que tengas que salir en cámara.

Elige actores y creadores de IA sin tener que salir en cámara nunca

Elige entre miles de avatares UGC Explora más de 1,100 avatars de diferentes industrias, grupos de edad y estilos. Ya sea que necesites a un influencer Gen Z con el que la gente se identifique, a una persona profesional y pulida, o a un educador amigable, aquí puedes encontrar la opción ideal.

Personaliza cada detalle Controla la apariencia, la ropa, los fondos y el tono. Cambia entre anuncios de video casuales, estilo redes sociales, y mensajes pulidos y profesionales en segundos.

Habla en cualquier idioma, con cualquier estilo de voz en off Localiza videos con soporte para más de 175 idiomas y dialectos, con texto a voz natural y sincronización labial precisa. Un solo avatar de IA personalizado puede hablarle a cada mercado.