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Precios y soluciones

Impulsa a tu organización con una producción de video con IA fluida, segura y escalable, diseñada para marketing, capacitación, comunicación global y más.

G24.8Más de 1,000 reseñas
Privado y seguro | Controles de gobernanza de IA | SOC 2 | RGPD | CCPA | Marco de Privacidad de Datos | Estándares de la Ley de IA
Las empresas líderes del mundo confían en HeyGen
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Beneficios

Por qué las empresas eligen HeyGen

Tu negocio no se detiene. Tu contenido visual tampoco debería hacerlo.

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Muévete a la velocidad de los negocios

Actualiza o crea nuevos videos en minutos, no en meses. Sin regrabaciones ni retrasos de agencias. Solo producción instantánea a escala. Además, obtendrás procesamiento prioritario en el plan empresarial.

Conecta con cualquier audiencia

Traduce capacitación, marketing, ventas o comunicaciones internas a más de 175 idiomas y dialectos con clonación de voz natural y sincronización labial que se siente humana.

Cumplimiento que va al mismo ritmo que tú

Tus datos, tus equipos y tu marca se mantienen protegidos con seguridad y cumplimiento de nivel empresarial, incluyendo SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA.

Mantén a todos alineados con la marca

Kits de marca centralizados, accesos según roles y control de versiones mantienen el contenido consistente en cada departamento, región y campaña.

Funciona donde tú trabajas

HeyGen se conecta con los sistemas en los que tus equipos ya confían (por ejemplo, plataformas LMS, CRMs y herramientas de automatización de marketing), o extiéndelo todavía más con nuestra potente API.

Un aliado, no solo una plataforma

Desde el primer día, tendrás managers de éxito dedicados, soporte 24/7 y una implementación diseñada para tu negocio. Estás sumando un aliado, no solo comprando software.

Creación de videos a nivel empresarial

Mujer sonriente con traje detrás de una laptop, con un globo de diálogo que dice: "¡Tenemos una oferta especial solo para ti!"

Capacitación y desarrollo impulsados por IA a escala global

HeyGen Enterprise está diseñado para organizaciones que necesitan video a gran escala. Crea, personaliza y localiza contenido en todos los departamentos mientras cumples con los estándares más estrictos de seguridad y cumplimiento. Con creación ilimitada de videos, herramientas avanzadas de colaboración, integraciones potentes y soporte dedicado, tus equipos pueden moverse más rápido, mantener la coherencia de la marca y llegar a audiencias en todas partes, todo desde una sola plataforma.

Descubre la diferencia de HeyGen

Puntos de dolor

La producción es lenta. Los proyectos de video tradicionales toman semanas o meses, lo que hace imposible mantenerse al ritmo de los cambios del negocio.
Los recursos creativos son limitados. Los equipos internos de video están al límite, lo que obliga a las áreas del negocio a competir por tiempo y prioridad.
Los costos se disparan rápido. Agencias, actores, estudios y regrabaciones elevan el presupuesto hasta las nubes, lo que limita cuánto contenido puedes producir realmente.
El contenido se queda obsoleto. Para cuando un video está terminado, es posible que las políticas, los productos o los procesos ya hayan cambiado.
La localización es un cuello de botella. Traducir y volver a grabar videos en varios idiomas agrega semanas de retraso y se come el presupuesto.
La calidad es inconsistente. Diferentes equipos y proveedores producen videos con apariencias, tonos y estándares distintos, lo que diluye la marca.

Beneficios

Crea, personaliza y actualiza videos en horas en lugar de meses, para que capacitación, marketing y comunicaciones nunca se queden atrás.
Dale a las áreas de negocio la capacidad de producir su propio contenido profesional, mientras tu equipo creativo se enfoca en proyectos de alto valor.
Elimina la necesidad de agencias, estudios y regrabaciones con avatares y voces generados con IA, manteniendo los presupuestos predecibles.
Mantén tu contenido siempre vigente. Actualiza una sola línea del guion o tradúcelo al instante sin volver a grabar, para que tus videos sigan siendo precisos y relevantes conforme todo va cambiando.
Localiza sin retrasos. Traduce videos a más de 175 idiomas y dialectos con sincronización labial natural y clonación de voz que te ahorra semanas de trabajo y costos significativos.
Kits de marca centralizados, accesos según el rol y avatares estandarizados le dan a cada departamento las herramientas para crear contenido que siempre se vea y suene alineado con tu marca.
G24.8Más de 1,000 reseñas
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Creado para tu stack empresarial

Desde plataformas de aprendizaje hasta herramientas de ventas, HeyGen se integra con tu ecosistema tecnológico y llega aún más lejos a través de nuestra API.

Conoce nuestras integraciones
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Historias de clientes

Por qué los equipos de capacitación, marketing y localización confían en HeyGen

customer story

90%

tasa de finalización de video

customer story

25%

aumento en las tasas de finalización

customer story

10x

incremento en la velocidad de producción de video

customer story

10-15

idiomas por video

customer story

80%

reducción en costos de traducción

customer story

1,000 €

ahorrados por minuto de video

¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas

¿Qué incluye el plan empresarial de IA de HeyGen?

HeyGen Enterprise es una plataforma completa de video con IA y un sistema operativo creativo para equipos grandes. Incluye:

  • Gobernanza empresarial: SAML SSO, SCIM, acceso basado en roles, registros de auditoría
  • Controles de administrador: espacios de trabajo, aprobaciones, plantillas de marca, retención de contenido
  • Rendimiento y escala: renderizado prioritario, mayor capacidad de procesamiento, acceso a la API
  • Seguridad y privacidad: Cifrado en tránsito y en reposo, compatibilidad con DPA
  • Creación avanzada: Avatares privados o controlados, traducción de video, personalización
  • Onboarding y soporte de acompañamiento personalizado: acompañamiento dedicado para onboarding, capacitación y recursos de éxito

¿Cuánto cuesta un plan empresarial de IA en comparación con los planes estándar?

El plan Enterprise se adapta a las necesidades de implementación y gobierno de tu organización. La inversión varía según la cantidad de usuarios, el uso, los requisitos de cumplimiento, el nivel de soporte y las condiciones del contrato. Ponte en contacto con nuestro equipo para recibir una propuesta personalizada.

¿Qué factores influyen en el costo de implementar IA en la producción de videos empresariales?

Los factores clave incluyen el tamaño del equipo, el volumen de uso, las necesidades de localización, el alcance de seguridad y cumplimiento, la complejidad de las APIs e integraciones, la capacitación y habilitación, los SLAs y la duración del contrato.

¿Cómo se compara el precio de la IA empresarial de HeyGen con otras plataformas?

Las empresas evalúan el valor total considerando la calidad del contenido, la precisión de la localización, el tiempo de publicación, las funciones de gobernanza y el esfuerzo de integración. HeyGen ofrece paquetes flexibles que se adaptan a tu escala y flujo de trabajo. Solicita una evaluación comparativa lado a lado basada en tus necesidades.

¿El plan empresarial de HeyGen es adecuado para organizaciones B2B grandes?

Sí. HeyGen está diseñada para empresas globales que necesitan control de marca, flujos de aprobación, gestión de identidades, auditorías detalladas y APIs. Los equipos que más la adoptan suelen ser Marketing, L&D, Enablement y Comunicación Corporativa.

¿HeyGen ofrece opciones de precios flexibles para soluciones empresariales de IA?

Sí. Las opciones incluyen paquetes alineados al uso, contratos anuales o multianuales, descuentos por uso comprometido y despliegues por fases o pilotos para validar el valor antes de una implementación más amplia.

¿Cómo garantiza HeyGen la seguridad y el cumplimiento (SOC 2, GDPR, CCPA) para empresas?

HeyGen sigue las mejores prácticas de seguridad a nivel empresarial: cifrado en reposo y en tránsito, SAML SSO, aprovisionamiento SCIM, RBAC, registros de auditoría, acceso de privilegios mínimos y controles de gobierno de datos. Cumplimos con los requisitos de GDPR y CCPA y podemos proporcionar documentación de seguridad y detalles de SOC 2 bajo un NDA.

¿Cuáles son los beneficios de la IA generativa para las empresas que usan HeyGen?

¡Sí! HeyGen ofrece un generador de video con IA gratis que te permite crear videos con funciones básicas sin costo. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas de IA adicionales, puedes actualizar a un plan premium.

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Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.

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