Muévete a la velocidad de los negocios
Actualiza o crea nuevos videos en minutos, no en meses. Sin regrabaciones ni retrasos de agencias. Solo producción instantánea a escala. Además, obtendrás procesamiento prioritario en el plan empresarial.
Precios y soluciones
Impulsa a tu organización con una producción de video con IA fluida, segura y escalable, diseñada para marketing, capacitación, comunicación global y más.
Tu negocio no se detiene. Tu contenido visual tampoco debería hacerlo.
Actualiza o crea nuevos videos en minutos, no en meses. Sin regrabaciones ni retrasos de agencias. Solo producción instantánea a escala. Además, obtendrás procesamiento prioritario en el plan empresarial.
Traduce capacitación, marketing, ventas o comunicaciones internas a más de 175 idiomas y dialectos con clonación de voz natural y sincronización labial que se siente humana.
Tus datos, tus equipos y tu marca se mantienen protegidos con seguridad y cumplimiento de nivel empresarial, incluyendo SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA.
Kits de marca centralizados, accesos según roles y control de versiones mantienen el contenido consistente en cada departamento, región y campaña.
HeyGen se conecta con los sistemas en los que tus equipos ya confían (por ejemplo, plataformas LMS, CRMs y herramientas de automatización de marketing), o extiéndelo todavía más con nuestra potente API.
Desde el primer día, tendrás managers de éxito dedicados, soporte 24/7 y una implementación diseñada para tu negocio. Estás sumando un aliado, no solo comprando software.
Creación de videos a nivel empresarial
HeyGen Enterprise está diseñado para organizaciones que necesitan video a gran escala. Crea, personaliza y localiza contenido en todos los departamentos mientras cumples con los estándares más estrictos de seguridad y cumplimiento. Con creación ilimitada de videos, herramientas avanzadas de colaboración, integraciones potentes y soporte dedicado, tus equipos pueden moverse más rápido, mantener la coherencia de la marca y llegar a audiencias en todas partes, todo desde una sola plataforma.
Descubre la diferencia de HeyGen
Desde plataformas de aprendizaje hasta herramientas de ventas, HeyGen se integra con tu ecosistema tecnológico y llega aún más lejos a través de nuestra API.
HeyGen Enterprise es una plataforma completa de video con IA y un sistema operativo creativo para equipos grandes. Incluye:
El plan Enterprise se adapta a las necesidades de implementación y gobierno de tu organización. La inversión varía según la cantidad de usuarios, el uso, los requisitos de cumplimiento, el nivel de soporte y las condiciones del contrato. Ponte en contacto con nuestro equipo para recibir una propuesta personalizada.
Los factores clave incluyen el tamaño del equipo, el volumen de uso, las necesidades de localización, el alcance de seguridad y cumplimiento, la complejidad de las APIs e integraciones, la capacitación y habilitación, los SLAs y la duración del contrato.
Las empresas evalúan el valor total considerando la calidad del contenido, la precisión de la localización, el tiempo de publicación, las funciones de gobernanza y el esfuerzo de integración. HeyGen ofrece paquetes flexibles que se adaptan a tu escala y flujo de trabajo. Solicita una evaluación comparativa lado a lado basada en tus necesidades.
Sí. HeyGen está diseñada para empresas globales que necesitan control de marca, flujos de aprobación, gestión de identidades, auditorías detalladas y APIs. Los equipos que más la adoptan suelen ser Marketing, L&D, Enablement y Comunicación Corporativa.
Sí. Las opciones incluyen paquetes alineados al uso, contratos anuales o multianuales, descuentos por uso comprometido y despliegues por fases o pilotos para validar el valor antes de una implementación más amplia.
HeyGen sigue las mejores prácticas de seguridad a nivel empresarial: cifrado en reposo y en tránsito, SAML SSO, aprovisionamiento SCIM, RBAC, registros de auditoría, acceso de privilegios mínimos y controles de gobierno de datos. Cumplimos con los requisitos de GDPR y CCPA y podemos proporcionar documentación de seguridad y detalles de SOC 2 bajo un NDA.
¡Sí! HeyGen ofrece un generador de video con IA gratis que te permite crear videos con funciones básicas sin costo. Para personalización avanzada, exportaciones de mayor calidad y herramientas de IA adicionales, puedes actualizar a un plan premium.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.