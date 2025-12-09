Puntos de dolor

La producción es lenta. Los proyectos de video tradicionales toman semanas o meses, lo que hace imposible mantenerse al ritmo de los cambios del negocio.

Los recursos creativos son limitados. Los equipos internos de video están al límite, lo que obliga a las áreas del negocio a competir por tiempo y prioridad.

Los costos se disparan rápido. Agencias, actores, estudios y regrabaciones elevan el presupuesto hasta las nubes, lo que limita cuánto contenido puedes producir realmente.

El contenido se queda obsoleto. Para cuando un video está terminado, es posible que las políticas, los productos o los procesos ya hayan cambiado.

La localización es un cuello de botella. Traducir y volver a grabar videos en varios idiomas agrega semanas de retraso y se come el presupuesto.