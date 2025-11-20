Generador de videos demo de producto para marcas SaaS

Convierte páginas de producto, imágenes o un guion corto en videos de producto profesionales sin cámaras ni edición. HeyGen genera automáticamente escenas, narraciones de voz, subtítulos y exportaciones listas para cada plataforma para que los equipos puedan producir demos de lanzamiento, anuncios y clips para redes sociales a gran escala.

128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Sincronización labial aplicada después de la generación
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Escribe en cualquier idioma
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Cuadro negro de marcador de posición que representa una vista previa de video con IA de HeyGen faltante o cargando

Demos para lanzamiento de producto

Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.


Fondo negro usado como marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Listados de productos de comercio electrónico

Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.

Fondo negro de marcador de posición para contenido de video con IA de HeyGen

Anuncios cortos para redes sociales

Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.

Clips explicativos y de cómo hacerlo

Clips explicativos y de cómo hacerlo

Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.

Cuadro negro de marcador de posición que representa una miniatura de video generado con IA de HeyGen

Retargeting y variantes personalizadas

Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.

Fondo negro sin contenido visible, usado como marcador de posición en el sitio de la plataforma de videos con IA de HeyGen

Capacitación y educación sobre el producto

Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.

Por qué elegir HeyGen para crear videos de producto con IA

HeyGen combina la creación automática de escenas, narración realista y generación por lotes para reemplazar grabaciones lentas con un flujo de trabajo eficiente de texto a video. Obtén videos de producto consistentes, alineados con tu marca y que convierten en todos tus canales.

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De un brief rápido a un video terminado

Pega una URL, sube fotos o escribe un guion corto, y HeyGen crea un video de producto completo en minutos, ahorrando días de trabajo de producción y costos de agencia gracias a sus capacidades de editor de video.

Calidad de producción sin necesidad de un estudio

HeyGen compone automáticamente la iluminación, los movimientos de cámara, el b-roll y la mezcla de audio para que tus videos se vean profesionales y listos para transmitirse, sin necesidad de una grabación física.

Escala variantes y localización

Crea decenas de variantes de anuncios y demos, traduce guiones con el traductor de video y genera locuciones localizadas para probar mensajes en distintos mercados rápidamente.

Enlace para crear videos desde las páginas de producto

Pega la URL de un producto o página de aterrizaje y HeyGen extrae las imágenes clave, especificaciones y puntos de venta para tu contenido de video. El sistema organiza todo en escenas estructuradas, generando tanto demos cortos como explicaciones más largas sin necesidad de edición manual.

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A woman holds a pink Crocs clog, with a smaller image of the clog shown in the top right corner.

De guion a video con narraciones que suenan humanas

Escribe un guion o deja que HeyGen lo redacte por ti. La plataforma genera narraciones con voz natural, sincronización labial para presentadores en pantalla cuando se usan, y múltiples opciones de tono para que la narración coincida con la voz de tu marca en tu contenido de video.

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A content creation interface with a green cursor over a text editor, and a presentation slide featuring "Q3 Result Overview" and a man's portrait.

Herramientas de generación por lotes y localización

Produce grandes lotes de videos de producto con ganchos, llamados a la acción e imágenes únicos. Usa el traductor de video para regenerar voces en off y subtítulos localizados, para que tus campañas se lancen a nivel global en cuestión de minutos.

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Voice cloning

Estilos flexibles y control de movimiento

Personaliza la duración del video, la relación de aspecto y el ritmo. Indica las transiciones con comandos de texto como “paneo lento” o “zoom al sujeto”. Esta herramienta para crear videos con IA te da control total sin curva de aprendizaje.

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Collage of a smiling woman holding a skateboard, surrounded by images of her in different life roles, with a play button icon.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Me veo
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de videos de producto con IA

Empieza a crear videos de producto en cuatro pasos sencillos.

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Paso 1

Agrega la fuente de tu producto

Pega la URL de un producto, sube imágenes o escribe un breve resumen. HeyGen analiza el contenido y extrae características, especificaciones y elementos visuales para definir las escenas en tu proceso de creación de videos con IA.

Paso 2

Elige el estilo y la duración

Elige un estilo visual, relación de aspecto y duración objetivo. Escoge una voz, el tipo de música y las opciones de branding para que cada video se mantenga consistente.

Paso 3

Previsualiza y perfecciona variantes de tu contenido de video para obtener resultados óptimos.

Revisa los borradores generados, ajusta encabezados, reemplaza imágenes o vuelve a generar ganchos alternativos. Crea múltiples variantes para pruebas A/B sin ediciones manuales.

Paso 4

Exporta y despliega tu contenido de video creado con el generador de video con IA.

Descarga MP4 o PNG optimizados para tus plataformas, o exporta lotes organizados listos para administradores de anuncios y cargas en tu tienda en línea.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un generador de videos de producto con IA y cómo lo usa HeyGen?

Un generador de videos de producto con IA convierte texto, imágenes o URLs de productos en videos listos para publicar usando composición automática de escenas, síntesis de voz y edición. HeyGen transforma briefs en videos demo, anuncios y videos explicativos sin necesidad de grabar ni editar en una línea de tiempo.

¿HeyGen puede crear tanto clips cortos de anuncios como videos más largos de demostración?

Sí, usar una herramienta de IA puede mejorar la experiencia. HeyGen, un generador de video con IA, es compatible tanto con anuncios cortos en formato vertical como con demos más largas en formato horizontal. Elige la duración y el formato, y HeyGen ajustará el ritmo, los subtítulos y la estructura de las escenas según el lugar donde se vaya a publicar.

¿Necesito proporcionar un guion o HeyGen puede escribirlo por mí?

Puedes pegar tu propio guion o dejar que HeyGen, el creador de videos, genere guiones persuasivos y enfocados en la conversión a partir de los detalles de tu producto. La plataforma redacta hooks, llamados a la acción (CTAs) y descripciones de escenas optimizadas para contar la historia de tu producto.

¿Cómo funcionan la localización y la traducción?

Usa el traductor de video para traducir guiones a los idiomas de destino. HeyGen regenera las locuciones, ajusta la sincronización labial cuando aplica y actualiza el texto en pantalla para que los videos localizados se sientan nativos.


¿HeyGen puede usar los recursos y lineamientos de mi marca?

Sí. Sube logotipos, fuentes y paletas de colores a tu kit de marca. HeyGen aplica el estilo de tu marca en todos los borradores y plantillas generados para mantener la consistencia visual a gran escala.

¿Qué formatos de exportación y configuraciones predeterminadas de plataforma están disponibles?

HeyGen exporta videos MP4 e imágenes en alta resolución, optimizadas para Feed, Stories, Reels y páginas de producto. La exportación por lotes organiza los archivos con nombres claros para gestores de anuncios y cargas en el CMS.

¿Puedo generar muchos videos de producto a la vez?

Sí. La generación por lotes de HeyGen te permite crear cientos de videos específicos por SKU al vincular filas de datos con plantillas, lo que hace posible campañas a nivel de catálogo con un esfuerzo manual mínimo.

¿Qué tan personalizables son los videos generados?

Los borradores generados con el generador de videos con IA son totalmente editables para adaptarse a tus necesidades. Cambia escenas, reemplaza imágenes, ajusta el tono de voz y perfecciona el texto. HeyGen ofrece opciones rápidas de regeneración para que los cambios se apliquen en todas las variantes.

¿Los videos creados con HeyGen son adecuados para anuncios pagados?

Sí. HeyGen crea videos de calidad profesional optimizados para plataformas de anuncios, con relaciones de aspecto correctas, subtítulos legibles y un ritmo diseñado para captar la atención y aumentar las conversiones.

¿Quién es dueño de los derechos de los videos creados en HeyGen?

Tú conservas la propiedad de todos los videos que creas. HeyGen usa recursos con licencia y el contenido generado se ofrece para uso comercial. Asegúrate siempre de que cualquier recurso de terceros que subas tenga los derechos correspondientes.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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