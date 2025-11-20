Generador de videos demo de producto para marcas SaaS

Convierte páginas de producto, imágenes o un guion corto en videos de producto profesionales sin cámaras ni edición. HeyGen genera automáticamente escenas, narraciones de voz, subtítulos y exportaciones listas para cada plataforma para que los equipos puedan producir demos de lanzamiento, anuncios y clips para redes sociales a gran escala.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
Launching a product usually needs expensive shoots and editing. HeyGen turns your product page into a crisp demo video with clear benefit-led scenes and CTAs so you can launch faster.
Creating engaging listing videos at scale is time consuming. HeyGen automates product b-roll, closeups, and feature callouts for every SKU, ensuring catalogs stay fresh and conversion-ready with efficient video content.
Short social creatives must hook fast. HeyGen crafts vertical edits with punchy hooks, readable captions, and platform-friendly pacing to maximize early engagement on Reels and Shorts.
Manual explainer videos require scripting and recording. HeyGen converts your how-to script into clear step-by-step videos with synced voiceovers and illustrative visuals.
Retargeting needs tailored messages. HeyGen produces audience-specific variants highlighting discounts, benefits, or social proof to improve warm-funnel performance.
Product education demands repeatable quality. HeyGen generates consistent, captioned product walkthroughs and onboarding clips that scale across teams and languages.
Por qué elegir HeyGen para crear videos de producto con IA
HeyGen combina la creación automática de escenas, narración realista y generación por lotes para reemplazar grabaciones lentas con un flujo de trabajo eficiente de texto a video. Obtén videos de producto consistentes, alineados con tu marca y que convierten en todos tus canales.
Pega una URL, sube fotos o escribe un guion corto, y HeyGen crea un video de producto completo en minutos, ahorrando días de trabajo de producción y costos de agencia gracias a sus capacidades de editor de video.
HeyGen compone automáticamente la iluminación, los movimientos de cámara, el b-roll y la mezcla de audio para que tus videos se vean profesionales y listos para transmitirse, sin necesidad de una grabación física.
Crea decenas de variantes de anuncios y demos, traduce guiones con el traductor de video y genera locuciones localizadas para probar mensajes en distintos mercados rápidamente.
Enlace para crear videos desde las páginas de producto
Pega la URL de un producto o página de aterrizaje y HeyGen extrae las imágenes clave, especificaciones y puntos de venta para tu contenido de video. El sistema organiza todo en escenas estructuradas, generando tanto demos cortos como explicaciones más largas sin necesidad de edición manual.
De guion a video con narraciones que suenan humanas
Escribe un guion o deja que HeyGen lo redacte por ti. La plataforma genera narraciones con voz natural, sincronización labial para presentadores en pantalla cuando se usan, y múltiples opciones de tono para que la narración coincida con la voz de tu marca en tu contenido de video.
Herramientas de generación por lotes y localización
Produce grandes lotes de videos de producto con ganchos, llamados a la acción e imágenes únicos. Usa el traductor de video para regenerar voces en off y subtítulos localizados, para que tus campañas se lancen a nivel global en cuestión de minutos.
Estilos flexibles y control de movimiento
Personaliza la duración del video, la relación de aspecto y el ritmo. Indica las transiciones con comandos de texto como “paneo lento” o “zoom al sujeto”. Esta herramienta para crear videos con IA te da control total sin curva de aprendizaje.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de videos de producto con IA
Empieza a crear videos de producto en cuatro pasos sencillos.
Pega la URL de un producto, sube imágenes o escribe un breve resumen. HeyGen analiza el contenido y extrae características, especificaciones y elementos visuales para definir las escenas en tu proceso de creación de videos con IA.
Elige un estilo visual, relación de aspecto y duración objetivo. Escoge una voz, el tipo de música y las opciones de branding para que cada video se mantenga consistente.
Revisa los borradores generados, ajusta encabezados, reemplaza imágenes o vuelve a generar ganchos alternativos. Crea múltiples variantes para pruebas A/B sin ediciones manuales.
Descarga MP4 o PNG optimizados para tus plataformas, o exporta lotes organizados listos para administradores de anuncios y cargas en tu tienda en línea.
Un generador de videos de producto con IA convierte texto, imágenes o URLs de productos en videos listos para publicar usando composición automática de escenas, síntesis de voz y edición. HeyGen transforma briefs en videos demo, anuncios y videos explicativos sin necesidad de grabar ni editar en una línea de tiempo.
Sí, usar una herramienta de IA puede mejorar la experiencia. HeyGen, un generador de video con IA, es compatible tanto con anuncios cortos en formato vertical como con demos más largas en formato horizontal. Elige la duración y el formato, y HeyGen ajustará el ritmo, los subtítulos y la estructura de las escenas según el lugar donde se vaya a publicar.
Puedes pegar tu propio guion o dejar que HeyGen, el creador de videos, genere guiones persuasivos y enfocados en la conversión a partir de los detalles de tu producto. La plataforma redacta hooks, llamados a la acción (CTAs) y descripciones de escenas optimizadas para contar la historia de tu producto.
Usa el traductor de video para traducir guiones a los idiomas de destino. HeyGen regenera las locuciones, ajusta la sincronización labial cuando aplica y actualiza el texto en pantalla para que los videos localizados se sientan nativos.
Sí. Sube logotipos, fuentes y paletas de colores a tu kit de marca. HeyGen aplica el estilo de tu marca en todos los borradores y plantillas generados para mantener la consistencia visual a gran escala.
HeyGen exporta videos MP4 e imágenes en alta resolución, optimizadas para Feed, Stories, Reels y páginas de producto. La exportación por lotes organiza los archivos con nombres claros para gestores de anuncios y cargas en el CMS.
Sí. La generación por lotes de HeyGen te permite crear cientos de videos específicos por SKU al vincular filas de datos con plantillas, lo que hace posible campañas a nivel de catálogo con un esfuerzo manual mínimo.
Los borradores generados con el generador de videos con IA son totalmente editables para adaptarse a tus necesidades. Cambia escenas, reemplaza imágenes, ajusta el tono de voz y perfecciona el texto. HeyGen ofrece opciones rápidas de regeneración para que los cambios se apliquen en todas las variantes.
Sí. HeyGen crea videos de calidad profesional optimizados para plataformas de anuncios, con relaciones de aspecto correctas, subtítulos legibles y un ritmo diseñado para captar la atención y aumentar las conversiones.
Tú conservas la propiedad de todos los videos que creas. HeyGen usa recursos con licencia y el contenido generado se ofrece para uso comercial. Asegúrate siempre de que cualquier recurso de terceros que subas tenga los derechos correspondientes.
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