Las comisiones pasan por un periodo de verificación de 60 días para considerar reembolsos, contracargos y la validación de suscripciones.

Una vez verificadas, las comisiones se incluyen en el siguiente pago mensual, el cual se emite dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.



Las comisiones se calculan con base en los pagos reales que recibe HeyGen.



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