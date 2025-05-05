Conviértete en socio de HeyGen

Únete al programa de afiliados de HeyGen y gana una comisión recurrente del 35% durante 3 meses por cada cliente nuevo que refieras:

• 35% de comisión en los planes Creator y Team
• Ventana de último clic de 30 días
• Ganancias ilimitadas
• Pagos mensuales

Empieza a ganar
128,463,004Videos generados
102,705,957Avatares generados
17,651,313Videos traducidos
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Cómo funciona

1. Aplicar

Envía una solicitud rápida para unirte al Programa de Afiliados de HeyGen.

Postúlate ahora

2. Compartir

Promociona HeyGen usando tu enlace de referido en videos de YouTube, contenido de video para redes sociales, publicaciones de blog, newsletters o comunidades.

3. Gana

Gana una comisión del 35% durante los primeros 3 meses cada vez que alguien se registre con tu enlace para una nueva suscripción de Creator o Teams.

El pago mínimo es de $30 USD y se realiza a través de PayPal.

¿Cuánto puedes ganar?

$300+

10 clientes referidos

$1,500+

50 clientes referidos

$3,000+

100 clientes referidos

Por qué a los afiliados les encanta promocionar HeyGen

Categoría explosiva

Categoría explosiva
El video con IA es una de las categorías de herramientas para creadores que más rápido está creciendo. Empresas, personas de marketing y creadores necesitan contenido en video. Usada por una comunidad de más de 30 millones de usuarios y por el 85% de las empresas Fortune 100, HeyGen hace que crear y compartir videos sea fácil y sin fricciones.

Producto sencillo de explicar

Producto sencillo de explicar
HeyGen es una plataforma de video con IA que te ayuda a convertir ideas en videos profesionales en minutos. Permitimos la creación de videos a partir de guiones, imágenes y presentaciones, o mediante Video Agent, una interfaz de chat con IA que guía a los usuarios desde la idea hasta el video final.

Ajuste para una audiencia amplia

Ajuste para una audiencia amplia
HeyGen conecta con una amplia variedad de creadores y profesionales, incluyendo creadores de IA y tecnología, educadores de marketing, YouTubers, creadores de TikTok, agencias, consultores, creadores de cursos y equipos de L&D.
icon
icon
icon
icon
icon

Empieza a ganar con HeyGen

Únete a creadores y afiliados que promocionan una de las plataformas de video con IA de más rápido crecimiento.

Postúlate al programa de afiliados de HeyGen
icon
icon
icon
icon

¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas

¿Cuánto puedo ganar?

No hay límites de ganancias. Tus ingresos aumentan conforme al número de usuarios que refieras.

¿Cuándo se realizan los pagos?

Las comisiones se vuelven elegibles después de 60 días y luego se pagan en el siguiente ciclo de pago mensual.

¿Cómo me pagan?

Las comisiones pasan por un periodo de verificación de 60 días para considerar reembolsos, contracargos y la validación de suscripciones.

Una vez verificadas, las comisiones se incluyen en el siguiente pago mensual, el cual se emite dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Las comisiones se calculan con base en los pagos reales que recibe HeyGen.

El monto mínimo para recibir un pago es de $30, y los pagos se realizan únicamente a través de PayPal.

¿Cómo funciona la estructura de comisiones?

Los afiliados ganan una comisión del 35% durante los primeros 3 meses de cada nueva suscripción de pago que refieran.

¿Cuál es la ventana de atribución?

HeyGen usa un modelo de último clic de 30 días, lo que significa que el enlace de referido más reciente en el que se hizo clic antes del registro recibe el crédito.

¿Cuáles son los Términos y Condiciones?

Los afiliados no pueden publicar anuncios de búsqueda ni usar sus propios enlaces de afiliado para comprar. Puedes consultar los términos completos del programa de afiliados aquí. Si tienes alguna duda sobre el programa o necesitas aclarar alguna regla, comunícate con nuestro equipo de soporte para afiliados en [email protected]

Kits de marca de HeyGen - Logotipo

El logotipo completo de HeyGen es la versión principal y debe usarse en la mayoría de las situaciones. Usa la versión vertical solo cuando el espacio sea limitado o el diseño requiera un formato más compacto —como en espacios angostos, publicaciones en redes sociales o pantallas digitales— donde el logotipo completo todavía necesite ser claramente visible.

Descargar logotipos en SVG
Heygen
Heygen
Heygen
Heygen

El producto de más rápido crecimiento en G2

Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes:

10Xincremento en la velocidad de producción de video
5Xincremento en la creación de videos
40% aumento en el tiempo de reproducción de video
5Xretorno de la inversión publicitaria
G24.8Más de 1,000 reseñas
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge
Programa de afiliados de HeyGen - Gana 35% de comisión | HeyGen