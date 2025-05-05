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Únete al programa de afiliados de HeyGen y gana una comisión recurrente del 35% durante 3 meses por cada cliente nuevo que refieras:
• 35% de comisión en los planes Creator y Team
• Ventana de último clic de 30 días
• Ganancias ilimitadas
• Pagos mensuales
Cómo funciona
1. Aplicar
Envía una solicitud rápida para unirte al Programa de Afiliados de HeyGen.
2. Compartir
Promociona HeyGen usando tu enlace de referido en videos de YouTube, contenido de video para redes sociales, publicaciones de blog, newsletters o comunidades.
3. Gana
Gana una comisión del 35% durante los primeros 3 meses cada vez que alguien se registre con tu enlace para una nueva suscripción de Creator o Teams.
El pago mínimo es de $30 USD y se realiza a través de PayPal.
¿Cuánto puedes ganar?
$300+
10 clientes referidos
$1,500+
50 clientes referidos
$3,000+
100 clientes referidos
Por qué a los afiliados les encanta promocionar HeyGen
Categoría explosiva
Producto sencillo de explicar
Ajuste para una audiencia amplia
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¿Tienes preguntas? Nosotros tenemos respuestas
¿Cuánto puedo ganar?
No hay límites de ganancias. Tus ingresos aumentan conforme al número de usuarios que refieras.
¿Cuándo se realizan los pagos?
Las comisiones se vuelven elegibles después de 60 días y luego se pagan en el siguiente ciclo de pago mensual.
¿Cómo me pagan?
Las comisiones pasan por un periodo de verificación de 60 días para considerar reembolsos, contracargos y la validación de suscripciones.
Una vez verificadas, las comisiones se incluyen en el siguiente pago mensual, el cual se emite dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.
Las comisiones se calculan con base en los pagos reales que recibe HeyGen.
El monto mínimo para recibir un pago es de $30, y los pagos se realizan únicamente a través de PayPal.
¿Cómo funciona la estructura de comisiones?
Los afiliados ganan una comisión del 35% durante los primeros 3 meses de cada nueva suscripción de pago que refieran.
¿Cuál es la ventana de atribución?
HeyGen usa un modelo de último clic de 30 días, lo que significa que el enlace de referido más reciente en el que se hizo clic antes del registro recibe el crédito.
¿Cuáles son los Términos y Condiciones?
Los afiliados no pueden publicar anuncios de búsqueda ni usar sus propios enlaces de afiliado para comprar. Puedes consultar los términos completos del programa de afiliados aquí. Si tienes alguna duda sobre el programa o necesitas aclarar alguna regla, comunícate con nuestro equipo de soporte para afiliados en [email protected]
Kits de marca de HeyGen - Logotipo
El logotipo completo de HeyGen es la versión principal y debe usarse en la mayoría de las situaciones. Usa la versión vertical solo cuando el espacio sea limitado o el diseño requiera un formato más compacto —como en espacios angostos, publicaciones en redes sociales o pantallas digitales— donde el logotipo completo todavía necesite ser claramente visible.
El producto de más rápido crecimiento en G2
Desde capacitación global hasta anuncios en video, HeyGen le da poder a cualquiera (sí, a ti) para crear contenido de video de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les encantan a nuestros clientes: