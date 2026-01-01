HeyGen ayuda a los equipos de Learning & Development (L&D) a crear videos de capacitación en minutos al reemplazar la producción tradicional con avatares impulsados por IA. En lugar de pasar semanas escribiendo el guion, grabando y editando, simplemente:
- Ingresa tu guion o sube materiales de capacitación que ya tengas.
- Elige un avatar de IA y una voz que representen mejor a tu marca.
- Genera un video al instante con voz, visuales y lip-sync natural perfectamente sincronizados.
El resultado es contenido de capacitación con calidad profesional producido a gran escala, sin cámaras, estudios ni costosas regrabaciones. HeyGen también facilita actualizar y traducir videos en cuestión de minutos, para que los equipos mantengan su contenido de capacitación relevante para audiencias globales.