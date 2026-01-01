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Al instantecrea y localiza videos de capacitación

Diseñada para aprendizaje y desarrollo (L&D), la plataforma de video con IA de HeyGen transforma cada etapa del ciclo de capacitación para ofrecer contenido de entrenamiento atractivo, escalable y localizado en más de 175 idiomas y dialectos.

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Más de 1,000 reseñas
Privado y seguro
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Las empresas líderes del mundo confían en HeyGen
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Por qué HeyGen

La única plataforma de video con IA que innova la capacitación en cada paso

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Cambio
Cambio
Cambio

Atractivo y efectivo

Acelera la creación de contenido y convierte contenido estático en videos dinámicos dirigidos por avatares con herramientas como PPT/PDF a video, plantillas personalizables editables y grabación de pantalla directamente en la plataforma.

Rápido y accesible

Con la plataforma de video con IA de HeyGen, puedes crear videos de capacitación dinámicos, personalizados e interactivos sin esfuerzo para reducir el tiempo y los costos de producción sin comprometer la calidad.

Localizado a escala

Traduce al instante tus capacitaciones a más de 175 idiomas y dialectos con corrección integrada, mejorando la accesibilidad y logrando que las personas aprendan en el idioma que prefieran.

Fácil de actualizar

Edita videos existentes para reflejar nuevas políticas, cambios en el producto o procesos actualizados, ayudándote a mantener tu contenido preciso sin costosas regrabaciones ni ediciones que consuman mucho tiempo.

Entrega flexible

Comparte videos fácilmente o agrégalos a cualquier LMS para ofrecer capacitación flexible y bajo demanda. Con la exportación SCORM, puedes integrar el contenido sin complicaciones y dar seguimiento a las tasas de finalización.

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Historias de clientes

El producto de más rápido crecimiento en G2 por una razón

customer story

90%

tasa de finalización de video

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25%

aumento en las tasas de finalización

customer story

10x

incremento en la velocidad de producción de video

customer story

10-15

idiomas por video

customer story

80%

reducción en costos de traducción

customer story

1,000 €

ahorrados por minuto de video

Funciones clave

Funciones diseñadas para agilizar la capacitación

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Casos de uso destacados

Impulsa un aprendizaje real en cualquier capacitación

Desde la inducción y el cumplimiento normativo hasta el desarrollo de habilidades a nivel global, HeyGen les da poder a los equipos de capacitación para lanzar entrenamientos personalizados y multilingües en cuestión de horas.

Incorporación y desarrollo de empleados

Incorporación y desarrollo de empleados

Da la bienvenida a las nuevas contrataciones con videos atractivos y personalizados, y ofrece contenido de desarrollo continuo que pueda escalar conforme crecen los equipos.

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Capacitación en cumplimiento

Capacitación en cumplimiento

Capacita a las personas que se integran al equipo y mantén al día a quienes ya están con los cambios regulatorios. Asegura el cumplimiento global con contenido fácil de localizar.

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Capacitación específica por rol

Capacitación específica por rol

Asegúrate de que los equipos especializados adquieran las habilidades y el conocimiento que necesitan para representar a tu empresa con confianza.

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De meses de producción a capacitación en minutos

Antes de HeyGen

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Producción de video costosa con tiempos de entrega muy largos

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Capacidades de localización limitadas

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Diapositivas estáticas que no logran captar la atención

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Capacitación genérica, igual para todos

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Es un dolor actualizar el contenido después del lanzamiento

Después de HeyGen

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Capacitación personalizada lista en minutos

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Localiza en más de 175 idiomas y dialectos

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Videos atractivos que aumentan la comprensión

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Contenido específico para cada rol y cada persona que aprende

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Videos actualizados al instante para reflejar cambios

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HeyGen vs.
Synthesia & Colossyan

Los estándares más altos de confianza
y seguridad

En HeyGen, creemos que la tecnología de IA revolucionaria debe venir acompañada desde el inicio por los más altos estándares de seguridad y ética. Nuestro equipo especializado de Confianza y Seguridad se asegura de que tus datos estén protegidos y de que nuestra IA se use de forma ética.

Seguridad robusta

Seguridad robusta

Desde la carga inicial hasta la entrega final, tus datos están protegidos con protocolos líderes en la industria.

Cumplimiento certificado

Cumplimiento certificado

Totalmente compatible con los estándares SOC 2 TIPO II, GDPR, CCPA, Data Privacy Framework y la Ley de IA.

Mejora continua

Mejora continua

Nuestras prácticas de seguridad evolucionan de forma proactiva para anticipar y mitigar amenazas emergentes.

Más información
G24.8Más de 1000 reseñas
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eBooks

Recursos

Insights del reporte de L&D 2025

Insights del reporte de L&D 2025

Este informe analiza cómo la tecnología de video con IA se ha convertido en una solución transformadora para diversos retos en L&D y capacitación, y presenta un argumento convincente a favor del video con IA como una herramienta estratégica.

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Escala la capacitación con video con IA

Escala la capacitación con video con IA

Esta guía práctica ayuda a los profesionales de L&D a escalar sus programas de capacitación y explora cómo los equipos pueden crear contenido de entrenamiento atractivo, multilingüe y siempre actualizado de forma rápida y rentable.

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Estrategias de capacitación para todo equipo de L&D

Estrategias de capacitación para todo equipo de L&D

Descubre cómo HeyGen ayuda a los profesionales de L&D en todas las áreas —desde recursos humanos y cumplimiento hasta capacitación en ventas y entrenamiento técnico— a modernizar y escalar el aprendizaje.

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Cómo crear videos de capacitación

Cómo crear videos de capacitación

Esta guía paso a paso te muestra cómo crear videos de capacitación y enablement usando video con IA. Empieza a crear videos de capacitación profesionales y alineados con tu marca 10 veces más rápido y a una fracción del costo.

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¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas.

¿Qué es un generador de videos de capacitación con IA?

Un generador de videos de capacitación con IA es una herramienta que usa inteligencia artificial para crear automáticamente contenido de entrenamiento en formato de video. En lugar de necesitar cámaras, actores o estudios, los generadores de video con IA les permiten a los equipos de aprendizaje y capacitación convertir rápidamente guiones, documentos o presentaciones en videos de entrenamiento profesionales, con presentadores de IA realistas, narraciones con voz natural y sincronización labial precisa. Estas plataformas facilitan escalar programas de capacitación a nivel global mientras mantienen bajos los costos y el tiempo de producción.

¿Cómo pueden los videos de capacitación con IA apoyar el área de Learning & Development (L&D)?

Los videos de capacitación con IA apoyan a L&D al hacer más rápido y fácil crear, actualizar y entregar contenido de aprendizaje atractivo. Los equipos de L&D pueden:

  • Escala a nivel global al traducir y localizar videos de capacitación a varios idiomas.
  • Mantén tu contenido actualizado editando y actualizando videos en minutos, sin costosas regrabaciones.
  • Mejora el engagement y la retención con lecciones de video interactivas y alineadas con tu marca, usando avatares de IA realistas.
  • Mide el impacto al dar seguimiento al desempeño y la finalización de los cursos de las personas que aprenden en todos tus sistemas. Esto significa que las organizaciones pueden incorporar, desarrollar y capacitar a sus empleados de manera más efectiva mientras reducen los cuellos de botella en la producción.

¿Qué herramientas de IA son mejores para crear capacitación en video con presentadores o avatares realistas?

El marketing de video con IA es el uso de la inteligencia artificial para crear, personalizar y distribuir videos de marketing a gran escala. Las empresas solo tienen que proporcionar un guion o subir contenido, y plataformas como HeyGen generan videos profesionales con avatares, narraciones de voz y traducciones. Esta automatización ayuda a los negocios a reducir costos de producción, acortar tiempos y mantener la consistencia de la marca en distintas regiones, convirtiendo el marketing de video con IA en una herramienta esencial para las empresas que quieren innovar y crecer más rápido.

¿Cuál es la diferencia entre los avatares de video con IA para videos de capacitación y las locuciones con IA con sincronización de diapositivas?

Los avatares de video con IA y las locuciones con IA ayudan a crear videos de capacitación, pero cumplen funciones diferentes:

  • Los avatares de video con IA usan presentadores digitales realistas que aparecen en pantalla, haciendo que la capacitación se sienta más humana, personal y atractiva. Son ideales para onboarding, cumplimiento y capacitación en habilidades donde la presencia visual es importante.
  • Las narraciones de voz con IA y sincronización de diapositivas simplemente agregan voz en off a las diapositivas existentes, a menudo con tecnología de texto a voz. Aunque son una opción económica, no tienen la conexión personal ni la interactividad de un avatar de IA.


En pocas palabras: los avatares crean una experiencia de aprendizaje más inmersiva y humana, mientras que las locuciones son mejores para contenido de capacitación sencillo, tipo conferencia.

¿Cómo ayuda HeyGen a los equipos de L&D a crear videos de capacitación más rápido?

HeyGen ayuda a los equipos de Learning & Development (L&D) a crear videos de capacitación en minutos al reemplazar la producción tradicional con avatares impulsados por IA. En lugar de pasar semanas escribiendo el guion, grabando y editando, simplemente:

  1. Ingresa tu guion o sube materiales de capacitación que ya tengas.
  2. Elige un avatar de IA y una voz que representen mejor a tu marca.
  3. Genera un video al instante con voz, visuales y lip-sync natural perfectamente sincronizados.

El resultado es contenido de capacitación con calidad profesional producido a gran escala, sin cámaras, estudios ni costosas regrabaciones. HeyGen también facilita actualizar y traducir videos en cuestión de minutos, para que los equipos mantengan su contenido de capacitación relevante para audiencias globales.

¿Puedo localizar contenido de capacitación para equipos globales?

Sí. Con HeyGen, puedes traducir al instante videos de capacitación a más de 175 idiomas y dialectos. Esto hace que tu capacitación sea escalable y accesible en diferentes regiones.

¿Cómo mejora HeyGen la participación de los estudiantes en comparación con los formatos tradicionales?

Los videos con avatares mantienen mejor la atención que las presentaciones estáticas o los webinars largos. Esto reduce la tasa de abandono y mejora la retención del conocimiento.

¿Qué tan rentable es HeyGen en comparación con la producción de video tradicional?

Al eliminar equipos costosos, estudios y equipos de producción, HeyGen reduce tanto los costos como los tiempos de entrega, y aun así ofrece videos de capacitación profesionales y de alta calidad.

¿HeyGen se integra con los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) existentes?

Los videos de HeyGen se pueden exportar y subir a la mayoría de las plataformas LMS, lo que hace muy sencillo agregar capacitación con IA a tus flujos de trabajo existentes.

¿Qué tan seguro es el contenido creado con HeyGen?

La seguridad y la privacidad son una prioridad máxima. Los videos y los datos están protegidos con protocolos de seguridad de nivel empresarial, lo que garantiza que tu contenido de capacitación se mantenga seguro.

Explora más casos de uso

Descubre cómo equipos de distintas industrias usan HeyGen para crear videos profesionales a gran escala.

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