Convierte PPT a video con IA en línea

Convierte tus diapositivas de PowerPoint en videos profesionales con avatares de IA realistas y narraciones naturales. Importa fácilmente tu presentación para transformar automáticamente cada diapositiva en una escena y convertir tus decks estáticos en videos atractivos para cualquier audiencia.

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Compatible con: PPT, PPTX, PDF · Hasta 50MB

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.

Convierte presentaciones estáticas en videos atractivos al instante

La función de PPT a video con IA de HeyGen automatiza el proceso de creación de videos, convirtiendo tus presentaciones estáticas en videos de alta calidad con avatares realistas y narraciones de voz con IA que suenan naturales. No necesitas cámara, estudio ni grabaciones de pantalla en vivo.

Creación de videos con IA

Presentaciones y recorridos asincrónicos

Deja de enviar PDFs estáticos o presentaciones que tus clientes no tienen tiempo de leer. Puedes superponer un avatar de IA profesional para guiar a tu audiencia por propuestas comerciales o diapositivas de juntas directivas, creando una experiencia interactiva tipo Loom que mantiene la conexión humana incluso cuando estás de viaje o no estás disponible para una reunión en vivo.

Un avatar de IA profesional sobrepuesto en la esquina de una diapositiva corporativa de PowerPoint que muestra métricas de crecimiento trimestral.

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HeyGen’s PPT to Video converter tool showing a PowerPoint slide titled “Team Performance,” with slide thumbnails, editing controls, and a preview
Creación de video con IA

Conversión automática de diapositivas a escenas

Olvídate de la edición de video manual y del software torpe para grabar pantalla. Solo importa tu archivo de PowerPoint (.ppt) o PDF directamente a la plataforma, y la IA desglosará tu presentación automáticamente, convirtiendo cada diapositiva en su propia escena de video con el formato perfecto. La conversión de archivo pptx a video toma solo unos segundos.

Una cuadrícula de diapositivas de PowerPoint importadas, organizadas automáticamente en escenas de video separadas dentro de la interfaz del editor de HeyGen.

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A digital screen displaying "Platform Updates: Real-Time Sync 2.0" by John Doe, an ElevenLabs custom voice player with a transcript, and animation controls.
Creación de videos con IA

Convierte las notas del ponente en guiones impecables

Elimina la frustración de trabarte con las palabras y tener que repetir tomas en vivo una y otra vez. Puedes tomar las notas del presentador que ya escribiste para tu presentación y pegarlas directamente en el cuadro de texto de cada diapositiva correspondiente, guiando a la perfección la narración de tu avatar de IA. También puedes usar texto a voz o grabar tu propia voz para darle un toque más personal.

Interfaz del editor de HeyGen que muestra una diapositiva de PowerPoint como fondo, con las notas originales del presentador pegadas en el cuadro de texto del guion debajo.

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A webpage featuring a card with a smiling woman and text about "Your solution in few words", alongside text promoting "AI Video Creation" and a "Get Started For Free" button.
Creación de videos con IA

Exportación y compartición multiplataforma

Exporta tus videos de presentación en MP4 con una impresionante resolución de hasta 4K. Sube y comparte fácilmente tus pitch decks animados y tutoriales en intranets corporativas, sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) o envíalos directamente a tus prospectos para cerrar tratos más rápido. Descarga tu archivo final en mp4 con alta calidad para cualquier reproductor o plataforma.

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Smiling man with an overlay showing SCORM export settings.
¿Cómo funciona?

Cómo convertir una presentación de PowerPoint a video con HeyGen

Usa tus diapositivas existentes para darle vida a tus presentaciones y deja que el generador de PowerPoint a video con IA convierta tus decks estáticos en resultados de video impresionantes y profesionales.

Paso 1

Importa tu presentación

Sube tus diapositivas (PPT, PPTX o PDF). La IA desglosa tu presentación y organiza cada diapositiva en su propia escena de video. La plataforma es compatible con los formatos estándar de archivos de Microsoft Office, sin límites de tamaño de archivo ni restricciones de contraseña.

Paso 2

Agrega tu guion y narración

Pega tus notas del presentador en el cuadro de guion para cada diapositiva. Ingresa las marcas de tiempo para controlar el ritmo y la duración, o deja que la IA genere automáticamente un guion a partir del contenido de tus diapositivas.

Paso 3

Elige un avatar de IA y una voz

Elige entre avatares profesionales y diversos o usa tu propio Gemelo Digital. Selecciona una voz de IA que haga match con tu marca e idioma, o sube tu propia grabación de audio para una entrega auténtica. Personaliza el tono de la narración para que se adapte a tu estilo.

Paso 4

Genera y comparte

Exporta como MP4 y comparte al instante. Descarga el archivo final o súbelo directamente a tu LMS, intranet o correo electrónico. Cada video se renderiza en segundos.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la simplicidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de PowerPoint a video con IA más innovadora.

Preguntas frecuentes sobre PPT a video con IA

¿Qué es la herramienta de PPT a video?

La herramienta PPT to Video de HeyGen convierte tus diapositivas PPT o PPTX en videos atractivos generados con IA, con narraciones, animaciones y avatares, todo en línea. Es un generador de video con IA que te permite convertir cualquier archivo de presentación de PowerPoint en un archivo mp4 con narración y elementos visuales profesionales.

¿Puedo agregar narración de voz o un presentador de IA a mi video de PowerPoint?

Sí. Una vez que subas tu PowerPoint, puedes elegir un avatar de IA y una voz para presentar tu contenido, haciendo que tu video se vea profesional y dinámico. Elige entre opciones de voz en off con IA, usa texto a voz o graba tu propia voz para una narración auténtica.

Esta funcionalidad es parte de HeyGen, la plataforma de creación de videos con IA que convierte diapositivas estáticas en experiencias de video completamente narradas.

¿Necesito convertir mi PowerPoint a otro formato primero?

No. HeyGen admite la carga directa de formatos estándar de PowerPoint (.ppt y .pptx). La plataforma procesa automáticamente las diapositivas para convertirlas en video. Puedes convertir tu archivo desde Microsoft PowerPoint 2007 o cualquier versión posterior sin tener que convertirlo primero a otro formato de archivo.

¿Se conservarán mis animaciones y transiciones de PowerPoint?

Es posible que se admitan transiciones básicas, pero HeyGen te permite mejorar tu video con transiciones suaves personalizadas, edición por escenas y elementos visuales dinámicos usando sus herramientas integradas. También puedes ajustar el tiempo de cada segundo para que coincida con el ritmo original de tus diapositivas.

¿Es posible agregar música de fondo o subtítulos al video?

Sí. Puedes mejorar tu video convertido desde PowerPoint con música de fondo, subtítulos superpuestos e incluso elementos de marca personalizados.

¿Qué tipo de videos puedo crear a partir de presentaciones de PowerPoint?

Puedes crear un video para explicaciones, contenido de capacitación, presentaciones de negocio, tutoriales educativos y presentaciones de marketing en video usando nuestra herramienta de PowerPoint a video. Te da todas las capacidades de video para generar contenido atractivo a partir de cualquier presentación. También puedes empezar con las funciones de HeyGen de texto a video o imagen a video si no estás usando diapositivas.

¿Cómo se compara esto con usar la exportación de video integrada de PowerPoint?

La exportación nativa de PowerPoint solo te da una grabación plana de la pantalla con tus diapositivas. HeyGen va más allá al agregar avatares de IA, narración con voz profesional y edición dinámica de escenas. Obtienes un video profesional con una persona presentadora, no solo una presentación animada. Es la diferencia entre una simple grabación y una producción profesional.

¿Qué formatos de archivo admite HeyGen para entrada y salida?

Para la entrada, HeyGen es compatible con archivos de Microsoft PowerPoint en formatos .ppt y .pptx, así como con PDF. Para la salida, puedes exportar en formato mp4 (flujo de video mpeg-4). Este convertidor de archivos en línea se encarga automáticamente de toda la conversión de presentación a video, generando resultados de alta calidad usando esta plataforma en línea.

¿Hay algún límite de tamaño de archivo o de contraseña para las cargas?

HeyGen es compatible con archivos de presentación grandes con múltiples diapositivas, imágenes y audio incrustado. Si tu archivo tiene contraseña, quítala antes de subirlo para que la conversión sea fluida. No hay límites estrictos de tamaño de archivo para presentaciones estándar.

¿Puedo convertir archivos PPT que tengan audio o grabaciones incrustadas?

Sí. Si tu archivo de PowerPoint ya contiene narración o grabación de audio, la plataforma puede procesarla durante la conversión. También puedes elegir reemplazar el audio original con una voz en off de IA o agregar narración adicional encima. Esto hace que sea muy fácil convertir ppt, convertir pptx o convertir una presentación de PowerPoint que ya tiene audio del presentador en un video pulido, guiado por un avatar.

¿Qué tan rápida es la conversión de PowerPoint a video?

La mayoría de las presentaciones se convierten en segundos o en pocos minutos, según la cantidad de diapositivas y la complejidad. Cada segundo de video se genera de forma eficiente, así que incluso presentaciones largas con más de 50 diapositivas se procesan rápido. Elige tu formato de exportación, haz clic en generar y descarga el mp4 final.

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