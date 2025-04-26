Convierte PPT a video con IA en línea

Deja de enviar PDFs estáticos o presentaciones que tus clientes no tienen tiempo de leer. Puedes superponer un avatar de IA profesional para guiar a tu audiencia por propuestas comerciales o diapositivas de juntas directivas, creando una experiencia interactiva tipo Loom que mantiene la conexión humana incluso cuando estás de viaje o no estás disponible para una reunión en vivo.

Un avatar de IA profesional sobrepuesto en la esquina de una diapositiva corporativa de PowerPoint que muestra métricas de crecimiento trimestral.