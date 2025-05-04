Convertidor de PDF a video para videos narrados

Convierte tus presentaciones, whitepapers, manuales y reportes en videos profesionales en minutos con el convertidor de pdf a video de HeyGen. Sube un PDF, elige una voz y un estilo, y obtén un MP4 final con narración, visuales, subtítulos y exportaciones listas para cualquier plataforma, sin necesidad de saber editar.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Capacitación y eLearning

Capacitación y eLearning

Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.


Demos de producto y habilitación de ventas

Demos de producto y habilitación de ventas

Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.


Marketing y contenido para redes sociales

Marketing y contenido para redes sociales

Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.


Comunicaciones internas y onboarding

Comunicaciones internas y onboarding

Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.

Liderazgo de opinión y reutilización de contenido

Liderazgo de opinión y reutilización de contenido

Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.

Por qué HeyGen para convertir PDF a video

HeyGen automatiza las partes aburridas de convertir texto a video para que los equipos puedan escalar capacitación, marketing y habilitación de ventas. Nuestra herramienta lee tu contenido, crea un storyboard escena por escena, agrega narración con voz natural y enriquece las páginas con elementos visuales dinámicos y movimiento, todo optimizado para la retención y para que sea fácil de compartir.

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Ahorra tiempo de producción

Reemplaza horas de grabación y edición con unos cuantos clics. Genera un video completo a partir de un PDF y pasa directo a la distribución.

Mejora la comprensión y el engagement

La narración, el texto en pantalla y el movimiento hacen que el contenido complejo sea más fácil de seguir y recordar que los documentos estáticos.

Publica en cualquier lugar, al instante

Exporta archivos MP4, subtítulos y formatos verticales optimizados para LMS, YouTube, LinkedIn, Instagram y comunicación interna.

Generación automática de guion y escenas

HeyGen lee tu documento PDF, extrae encabezados y párrafos, y divide el contenido en escenas con tiempos definidos gracias a sus avanzadas capacidades de conversión de PDF en su generador de video con IA. Cada página del documento PDF se convierte en una diapositiva de video clara y con buen ritmo para que tu mensaje fluya de forma natural.

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Script to scene generation.

Narración con IA que suena natural

Sube una imagen, agrega tu guion y haz clic en generar video. HeyGen se encarga del resto. Convierte fotos en videos increíbles en segundos con alta calidad de video. Esta es la herramienta ideal de imagen a video para quienes necesitan crear videos rápido y a gran escala.

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AI narration

Visuales con IA y tomas de recurso contextuales (b-roll)

Agrega relevancia e interés visual de forma automática. HeyGen sugiere imágenes, íconos y clips cortos para ilustrar ideas y resaltar datos clave de tu documento.

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AI visuals

Traducción y localización a gran escala

Con video translator, puedes traducir guiones y generar voces en off y subtítulos localizados para capacitaciones o campañas de marketing globales sin volver a grabar.

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motion graphics photos to video

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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Cómo funciona

Cómo usar el generador de PDF a video

Dale vida a tus PDFs y conviértelos en videos increíbles con estos cuatro sencillos pasos.

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Paso 1

Sube tu PDF

Arrastra un archivo, pega una URL o importa diapositivas. HeyGen acepta archivos PDF de varias páginas hasta el límite de tu plan.

Paso 2

Elige la voz, el estilo y la duración

Elige una voz de IA, un tema visual, la relación de aspecto (16:9, 9:16, 1:1) y el ritmo que quieras. Opcionalmente, clona tu voz para mantener la consistencia de tu marca.

Paso 3

Revisa el storyboard sugerido

Previsualiza el desglose de escenas creado con IA, cambia las imágenes, edita el texto en pantalla o mejora la narración con prompts en lenguaje natural.

Paso 4

Genera y exporta

Renderiza un MP4 listo para transmisión, subtítulos SRT y versiones en formato para redes sociales de tu video narrado. Comparte un enlace, incrusta el video o descárgalo y publícalo.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué tipos de archivos PDF funcionan mejor con pdf to video?

Los documentos con encabezados claros, listas con viñetas y secciones lógicas se convierten mejor porque HeyGen puede crear escenas distintas a partir de esas pistas estructurales, transformando un PDF en un video. Presentaciones de diapositivas, guías, manuales, reportes e informes técnicos generan resultados excelentes cuando conviertes un PDF a video.


¿Necesito grabar mi propia voz?

No. Elige entre una biblioteca de voces de IA naturales o clona una voz con una muestra corta para tener una narración consistente en tu video narrado. También puedes subir tu propia voz en off si prefieres tener control total sobre la narración en tu video atractivo.


¿Cuánto va a durar el video generado?

La duración del video se ajusta a la longitud de tu PDF y al ritmo que elijas. HeyGen ofrece controles para la velocidad de la narración y el tiempo de cada escena, para que puedas comprimir un documento largo en un resumen corto o crear un recorrido completo a detalle.

¿Puedo editar los elementos visuales y el texto después de la conversión?

Sí. Cambia las imágenes sugeridas, ajusta el texto en pantalla, modifica el estilo de los subtítulos o ajusta el tiempo. Regenera cualquier escena después de hacer cambios sin reconstruir todo el proyecto para que tu video atractivo se mantenga siempre fresco.

¿Los subtítulos y las traducciones están incluidos?

Sí. HeyGen genera subtítulos automáticamente y admite la traducción a muchos idiomas, con voces en off y tiempos de subtítulos sincronizados para videos localizados.

¿Qué formatos de exportación están disponibles?

Exporta MP4 de alta calidad, subtítulos SRT, imágenes en miniatura y versiones verticales o cuadradas optimizadas para redes sociales y cargas en plataformas LMS.

¿Los videos exportados en el plan gratis tienen marca de agua?

La política de marca de agua depende de tu plan de HeyGen. Las pruebas gratis pueden incluir marcas de agua; los planes de pago desbloquean exportaciones sin marca de agua, mayor resolución y funciones avanzadas.

¿Quién es dueño de los videos que creo?

Tú conservas la propiedad total de todos los videos y recursos que crees. HeyGen no reclama derechos sobre tu contenido. Asegúrate de que cualquier contenido de terceros que agregues tenga las licencias adecuadas.

¿Qué tan seguro está el contenido de mi PDF?

Tus archivos cargados se cifran tanto en tránsito como en reposo. Los planes Enterprise ofrecen controles adicionales, almacenamiento privado y opciones de cumplimiento para contenido sensible.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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