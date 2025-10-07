Generador de anuncios de Facebook con IA para resultados rápidos

Empieza con la URL de un producto, un guion corto o un brief sencillo y obtén copys pulidos para anuncios de Facebook sin grabar ni editar manualmente. HeyGen genera automáticamente el copy, los visuales, las relaciones de aspecto y las versiones localizadas para que tu equipo pueda lanzar más variantes de anuncios de alto rendimiento más rápido.
Prueba gratis nuestro generador de imagen a video
When a product window is short, traditional shoots slow you down. Paste a product URL or brief and HeyGen will generate focused video or image ads with clear hooks and CTAs so you can launch campaigns in hours rather than weeks.
Converting many SKUs into ads is resource intensive, especially when using an AI ad generator. HeyGen automates creative generation for each product, producing consistent visuals and copy so teams can run parallel campaigns for large catalogs without increasing headcount using our AI ad generator.
Expanding into new markets requires translated creatives. HeyGen translates scripts, recreates voiceovers, and aligns captions and pacing so you can test localized messages quickly and cost effectively.
Short form formats reward attention grabbing edits and pacing. HeyGen builds vertical and square videos optimized for Reels and Stories with fast hooks, readable captions, and platform-ready timing to boost early engagement.
Retargeting needs many tailored messages to resonate. HeyGen creates customized variants for audience segments, highlighting benefits, discounts, or social proof to increase conversion rates from warm traffic with tailored ad copies.
Agencies must deliver volume and consistency across clients. HeyGen accelerates campaign creation, enforces brand guidelines with reusable brand kits, and exports organized assets for ad managers and reporting tools.
Por qué HeyGen es el mejor generador de anuncios de Facebook con IA
HeyGen combina producción rápida, creatividades optimizadas para cada plataforma y pruebas automatizadas para ayudar a los equipos a escalar anuncios en Facebook sin necesidad de un estudio. Genera múltiples conceptos de anuncios, traduce guiones y haz iteraciones rápidamente para mejorar el ROI.
Genera creativos listos para lanzar en Facebook a partir de texto o una URL en minutos. HeyGen crea los visuales, el movimiento y los textos en pantalla con una herramienta de IA para que los equipos se salten las grabaciones y los largos ciclos de edición.
Ajusta automáticamente el tamaño y el formato de tus creativos para Feed, Stories, Reels y Messenger. HeyGen se asegura de que las relaciones de aspecto, el ritmo y los subtítulos cumplan con las reglas de ubicación y las mejores prácticas de Facebook.
HeyGen sugiere audiencias, crea conjuntos de variantes para pruebas A/B y optimiza el texto y los elementos visuales con el tiempo para que tus anuncios consigan más clics y reduzcan costos.
Enlace al flujo de trabajo de creación de videos e imágenes
Pega la URL de un producto o landing page y HeyGen extraerá los mensajes clave, imágenes y tomas del producto. El sistema organiza estos recursos en borradores de varias escenas y genera creativos de imagen y video listos para campañas en Facebook, sin composición manual. Usa el flujo de link to video para convertir páginas de producto en clips cortos para redes sociales o en cuadros estáticos de anuncios al instante.
Redacción automatizada y combinaciones creativas
HeyGen redacta titulares, texto principal y llamados a la acción adaptados al objetivo de tu campaña. El motor combina variantes de copy con visuales generados y ganchos sugeridos para producir decenas de conceptos de anuncios. Cada borrador respeta los límites de texto de cada plataforma y usa patrones de persuasión probados para mejorar la tasa de clics y de conversión.
Opciones integradas de localización e idiomas de voz
Traduce guiones y vuelve a generar la narración con el traductor de video, para que puedas lanzar anuncios en distintos mercados rápidamente usando nuestro creador de anuncios con IA. HeyGen admite síntesis de voz multilingüe y sincronización labial para anuncios en video, y actualiza subtítulos y texto en pantalla para que las creatividades localizadas se sientan nativas y coherentes.
Herramientas para creación por lotes y prueba de variantes
Crea y exporta grandes lotes de variantes de anuncios cambiando hooks, imágenes o CTAs. HeyGen organiza las exportaciones con convenciones de nombres y configuraciones listas para cada plataforma, lo que facilita ejecutar pruebas A/B estructuradas e iterar sobre los anuncios ganadores sin volver a trabajar todo de forma tardada.
Descubre cómo negocios como el tuyo escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.
Cómo usar el generador de anuncios de Facebook con IA
Crea anuncios de Facebook en cuatro pasos sencillos, desde el brief hasta los recursos listos para lanzar.
Pega una página de producto, sube imágenes o escribe un guion corto. HeyGen analiza los detalles del producto, sus características y los recursos visuales para crear un concepto creativo inicial.
Elige proporciones, ritmo y temas visuales para Feed, Stories, Reels o Messenger. Aplica tu kit de marca para mantener colores, fuentes y logotipos consistentes.
Previsualiza varios borradores de texto y visuales, ajusta encabezados o imágenes y genera variantes adicionales. Usa las sugerencias integradas para mejorar tus hooks y llamados a la acción.
Descarga archivos MP4 o PNG optimizados para cada ubicación, o exporta lotes organizados para tu administrador de anuncios. Los resultados de HeyGen están listos para subir y probar de inmediato.
Un generador de anuncios de Facebook con IA automatiza la creación de anuncios usando texto, imágenes o enlaces de productos. HeyGen convierte briefs en anuncios completos al generar el copy, los visuales, la animación y los archivos finales. Tú das la idea o la URL y el motor crea recursos listos para lanzar, para que tu equipo produzca más anuncios con menos costo y en menos tiempo.
Sí. HeyGen es compatible con imagen a video y texto a video como flujos de trabajo para que puedas producir anuncios con imágenes estáticas, clips de video cortos y creatividades sociales de varias escenas. El sistema da formato automático a los recursos para ubicaciones verticales, cuadradas y horizontales, y optimiza el ritmo y la colocación de subtítulos para cada formato.
No. HeyGen genera automáticamente textos persuasivos, ganchos sugeridos y recursos visuales que combinan con el mensaje. Puedes personalizar los resultados, pero los borradores predeterminados están diseñados para cumplir con los límites de cada plataforma y con las mejores prácticas de conversión, para que los equipos sin diseñadores también puedan lanzar campañas de alta calidad.
HeyGen crea múltiples variantes de encabezados, descripciones, elementos visuales y llamados a la acción (CTAs) para que puedas hacer pruebas A/B rápidamente con nuestro generador de copys para anuncios de Facebook. La plataforma organiza exportaciones por lotes y sugiere combinaciones de audiencia y formato para ayudarte a iterar más rápido y escalar las versiones que mejor funcionan.
Sí. Usa el traductor de video y las herramientas de localización para traducir guiones, regenerar narraciones de voz manteniendo el tono y actualizar subtítulos y texto en pantalla. Las creatividades localizadas se reconstruyen con tiempos y elementos visuales ajustados para que se sientan naturales en cada idioma, asegurando anuncios efectivos.
Aplica kits de marca con logotipos, colores y fuentes que HeyGen hace cumplir en todos los borradores para crear copys efectivos de anuncios en Facebook. Puedes bloquear elementos, aprobar plantillas y exportar recursos consistentes para múltiples clientes o líneas de producto, y así mantener campañas alineadas con tu marca a gran escala.
HeyGen exporta archivos de video MP4 e imágenes PNG en alta resolución, optimizadas para Feed, Stories, Reels, Messenger y ubicaciones in-stream. Las opciones de exportación por lotes facilitan la creación de archivos listos para cada plataforma, ideales para administradores de anuncios y herramientas de campaña, mejorando nuestro proceso de creación de anuncios.
Tú conservas la propiedad de todas las creatividades que produzcas. HeyGen utiliza recursos con licencia y el contenido generado se ofrece para uso comercial. Asegúrate siempre de que cualquier material de terceros que subas cuente con los derechos adecuados para publicidad.
HeyGen crea anuncios siguiendo las mejores prácticas de cada plataforma y las políticas más comunes, incluyendo límites de texto y lineamientos de colocación. Tú eres responsable de la verificación final y la aprobación en Facebook Ads Manager antes del lanzamiento.
Empieza con un objetivo claro para tu campaña, comparte detalles concisos del producto o la URL de tu landing page, elige formatos específicos para cada plataforma y genera varias versiones para probar diferentes hooks y visuales. Usa la localización para llegar a nuevos mercados y aprovecha las exportaciones por lotes para escalar las pruebas entre distintas audiencias.
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