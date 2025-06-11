Crea TikToks virales con IA, rápido y fácil

Crea contenido listo para TikTok en minutos. Usa avatares de IA, voces y plantillas para producir videos de alto rendimiento que destaquen en tu nicho.

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128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Creación de videos con IA

Convierte tu guion en contenido de TikTok con IA

El generador de videos de TikTok con IA de HeyGen es tu atajo para crear videos que detienen el scroll sin grabar ni editar. Solo escribe tu mensaje, elige un avatar y selecciona una plantilla vertical. Ya sea que estés promocionando productos, compartiendo tutoriales o lanzando una campaña viral, nuestras herramientas te ayudan a generar videos de TikTok con voces de IA, opciones de avatares sin rostro y subtítulos instantáneos.

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A smiling woman holds a small bottle of skincare product next to a user interface showing a script and voice selection for a skincare testimonial.
Creación de videos con IA

Mejores prácticas para crear videos de TikTok con IA

Maximiza tu alcance y engagement en TikTok siguiendo estos tips rápidos:

  • Mantén tu guion por debajo de 60 segundos para lograr más impacto en formato corto
  • Elige plantillas de video vertical diseñadas para verse en el celular
  • Usa subtítulos y emojis para mejorar el tiempo de reproducción y la accesibilidad
  • Prueba los modos de avatar sin rostro si prefieres mantener tu privacidad
  • Exporta en HD y prueba diferentes formatos para videos de producto, explicativos y de tendencias
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A stack of vertical cards featuring a smiling woman with "Hi everyone," text and a heart-eyes emoji.
Creación de videos con IA

Crea videos de TikTok de alto rendimiento con IA

Desde demostraciones de producto hasta historias basadas en tendencias, HeyGen ayuda a creadores, mercadólogos y emprendedores a producir videos de TikTok que sí se ven. Con avatares de IA, narraciones de voz y subtítulos automáticos, puedes generar videos de TikTok ilimitados en poco tiempo, sin necesidad de software de edición.

¿Ya probaste herramientas como CapCut, Simplified o InVideo? HeyGen lo hace todavía más sencillo con automatización de IA y creación de videos sin mostrar tu cara, diseñados especialmente para TikTok.

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Video creation interface with three portrait video clips of smiling people, an 'Avatar' reference, and a text prompt.
¿Cómo funciona?

Cómo usar el generador de videos de TikTok con IA de HeyGen

Convierte cualquier guion en un video viral de TikTok usando avatares de IA y voz.

Paso 1

Escribe tu guion para TikTok

Corto, atractivo y listo para tendencias: solo súbelo al editor.

Paso 2

Elige tu avatar y tu voz

Elige entre más de 700 avatares y voces para que coincidan con tu tono y tu audiencia. No necesitas actores ni estudio.

Paso 3

Personaliza los visuales y el estilo

Agrega animaciones, subtítulos, fondos y transiciones para darle vida a tu mensaje.

Paso 4

Exporta y comparte en TikTok

Descarga tu video final o compártelo directamente con un enlace, sin marca de agua.

Preguntas frecuentes sobre el generador de videos de TikTok con IA

¿Qué es el generador de videos de TikTok con IA de HeyGen?

El generador de videos de TikTok con IA de HeyGen convierte tu guion, URL o idea en un video de TikTok completamente editado usando avatares de IA, voces, subtítulos y elementos visuales. Crea videos verticales 9:16 pulidos sin necesidad de grabar ni editar. Prueba la herramienta aquí: Generador de videos de TikTok con IA

Reconocido como el producto de más rápido crecimiento #1 en G2 en los Best Software Awards 2025, HeyGen está transformando la forma en que se crean los videos para marketing, ventas y capacitación.

¿Cómo genera la IA videos listos para TikTok tan rápido?

La IA analiza tu guion, aplica un ritmo tipo TikTok, agrega subtítulos automáticos, selecciona los visuales y sincroniza un avatar o voz realista. Así genera contenido corto que se siente nativo de TikTok en solo unos minutos.

¿Puedo crear videos verticales 9:16 para TikTok, Reels y Shorts?

Sí. Cada video se crea automáticamente en formato vertical 9:16 que funciona muy bien en TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts y otras plataformas móviles. Las opciones de exportación incluyen versiones limpias en HD listas para subir.

¿Puedo crear videos de TikTok sin mostrar mi cara usando avatares de IA?

Sí. Puedes elegir entre cientos de avatares o usar plantillas solo de voz para crear videos de TikTok sin mostrar tu cara. Esto es ideal para creadores que prefieren mantener su privacidad o quieren un flujo de contenido automatizado.

¿El generador incluye subtítulos, transiciones y música?

Sí. HeyGen agrega automáticamente subtítulos, animaciones, transiciones, arte generado con IA y música libre de derechos. Estas mejoras ayudan a aumentar la retención, la claridad y el rendimiento general en TikTok.

¿Puedo convertir un guion o una URL en un video de TikTok al instante?

Sí. Solo pega tu guion o una URL y la IA extrae los puntos clave, escribe un guion corto y arma tu video. Para tener un guion más sólido, usa el Generador de guiones de video con IA antes de crear tu video.

¿Puedo reutilizar mis videos de TikTok para Reels y YouTube Shorts?

Sí. Después de exportar tu video de TikTok, puedes cambiarle el tamaño y optimizarlo para otras plataformas usando la herramienta Repurpose Video. Esto te ayuda a ampliar tu alcance en varios canales de contenido corto.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

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