Crea contenido listo para TikTok en minutos. Usa avatares de IA, voces y plantillas para producir videos de alto rendimiento que destaquen en tu nicho.
Convierte tu guion en contenido de TikTok con IA
El generador de videos de TikTok con IA de HeyGen es tu atajo para crear videos que detienen el scroll sin grabar ni editar. Solo escribe tu mensaje, elige un avatar y selecciona una plantilla vertical. Ya sea que estés promocionando productos, compartiendo tutoriales o lanzando una campaña viral, nuestras herramientas te ayudan a generar videos de TikTok con voces de IA, opciones de avatares sin rostro y subtítulos instantáneos.
Mejores prácticas para crear videos de TikTok con IA
Maximiza tu alcance y engagement en TikTok siguiendo estos tips rápidos:
Crea videos de TikTok de alto rendimiento con IA
Desde demostraciones de producto hasta historias basadas en tendencias, HeyGen ayuda a creadores, mercadólogos y emprendedores a producir videos de TikTok que sí se ven. Con avatares de IA, narraciones de voz y subtítulos automáticos, puedes generar videos de TikTok ilimitados en poco tiempo, sin necesidad de software de edición.
¿Ya probaste herramientas como CapCut, Simplified o InVideo? HeyGen lo hace todavía más sencillo con automatización de IA y creación de videos sin mostrar tu cara, diseñados especialmente para TikTok.
Cómo usar el generador de videos de TikTok con IA de HeyGen
Convierte cualquier guion en un video viral de TikTok usando avatares de IA y voz.
Corto, atractivo y listo para tendencias: solo súbelo al editor.
Elige entre más de 700 avatares y voces para que coincidan con tu tono y tu audiencia. No necesitas actores ni estudio.
Agrega animaciones, subtítulos, fondos y transiciones para darle vida a tu mensaje.
Descarga tu video final o compártelo directamente con un enlace, sin marca de agua.
El generador de videos de TikTok con IA de HeyGen convierte tu guion, URL o idea en un video de TikTok completamente editado usando avatares de IA, voces, subtítulos y elementos visuales. Crea videos verticales 9:16 pulidos sin necesidad de grabar ni editar. Prueba la herramienta aquí: Generador de videos de TikTok con IA
Reconocido como el producto de más rápido crecimiento #1 en G2 en los Best Software Awards 2025, HeyGen está transformando la forma en que se crean los videos para marketing, ventas y capacitación.
La IA analiza tu guion, aplica un ritmo tipo TikTok, agrega subtítulos automáticos, selecciona los visuales y sincroniza un avatar o voz realista. Así genera contenido corto que se siente nativo de TikTok en solo unos minutos.
Sí. Cada video se crea automáticamente en formato vertical 9:16 que funciona muy bien en TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts y otras plataformas móviles. Las opciones de exportación incluyen versiones limpias en HD listas para subir.
Sí. Puedes elegir entre cientos de avatares o usar plantillas solo de voz para crear videos de TikTok sin mostrar tu cara. Esto es ideal para creadores que prefieren mantener su privacidad o quieren un flujo de contenido automatizado.
Sí. HeyGen agrega automáticamente subtítulos, animaciones, transiciones, arte generado con IA y música libre de derechos. Estas mejoras ayudan a aumentar la retención, la claridad y el rendimiento general en TikTok.
Sí. Solo pega tu guion o una URL y la IA extrae los puntos clave, escribe un guion corto y arma tu video. Para tener un guion más sólido, usa el Generador de guiones de video con IA antes de crear tu video.
Sí. Después de exportar tu video de TikTok, puedes cambiarle el tamaño y optimizarlo para otras plataformas usando la herramienta Repurpose Video. Esto te ayuda a ampliar tu alcance en varios canales de contenido corto.
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