Desde demostraciones de producto hasta historias basadas en tendencias, HeyGen ayuda a creadores, mercadólogos y emprendedores a producir videos de TikTok que sí se ven. Con avatares de IA, narraciones de voz y subtítulos automáticos, puedes generar videos de TikTok ilimitados en poco tiempo, sin necesidad de software de edición.

¿Ya probaste herramientas como CapCut, Simplified o InVideo? HeyGen lo hace todavía más sencillo con automatización de IA y creación de videos sin mostrar tu cara, diseñados especialmente para TikTok.