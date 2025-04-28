Generador de videos de cabeza parlante con IA

La forma más fácil de crear videos tipo talking head realistas y atractivos. No necesitas cámaras, micrófonos ni edición complicada. Ya sea que estés creando presentaciones, anuncios o contenido de capacitación, nuestra plataforma te permite generar videos de retrato profesionales en solo minutos, completamente gratis.

  • Más de 1100 avatares de IA que hablan
  • Compatible con más de 175 idiomas y dialectos
  • Genera un video de cabeza parlante en minutos
128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Reseñas

¿Cómo crear videos de cabeza parlante con IA?

Dale vida a retratos estáticos con movimiento facial realista, expresiones y voz usando nuestro generador de videos de cabeza parlante con IA.

Comienza gratis
Paso 1

Sube tu retrato o elige un avatar

Sube una foto clara de ti o elige entre más de 1,100 avatares de IA. Nuestra tecnología mapea los rasgos faciales para crear movimientos naturales y expresivos que se sienten auténticos y humanos.

Paso 2

Agrega o escribe tu guion

Escribe, pega o sube tu guion directamente en el editor. La IA sincroniza automáticamente tus palabras con un movimiento de labios perfecto, además de emoción y tono, para lograr un resultado muy realista.

Paso 3

Personaliza y ajusta a tu medida

Elige la voz, el idioma y el tono que prefieras para que coincidan con tu mensaje. También puedes ajustar los gestos del avatar, agregar subtítulos, música de fondo o elementos de tu marca para obtener un video pulido que se adapte a tu estilo.

Paso 4

Genera y comparte

Haz clic en “Generar” y mira cómo tu imagen estática se transforma en un video dinámico en minutos. Descarga tu video tipo talking head y compártelo al instante en cualquier plataforma, redes sociales, sitios web o presentación.

HeyGen AI video creation dashboard with a URL-to-script generator and various video production tools.

Funciones del generador de videos hablados con IA


Con HeyGen, tienes todo lo que necesitas para crear videos profesionales y atractivos de forma rápida y sencilla. Aquí te contamos por qué somos tu mejor opción para la creación de videos con IA:

Conoce más sobre cómo el generador de avatares de IA de HeyGen puede ayudarte a crear avatares personalizados sin esfuerzo.

Comienza gratis
Video hablado con IA

Cabezas parlantes personalizables

Elige entre más de 1,100 avatares hiperrealistas o crea uno que refleje tu imagen o la personalidad de tu marca. Cada avatar ofrece movimientos realistas y expresiones naturales, para que tus videos se sientan auténticos y atractivos.

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Video hablado con IA

Capacidades multilingües

Traduce tu guion a más de 175 idiomas con una entrega natural, como de persona real. Con nuestra IA, puedes llegar a audiencias en todo el mundo y personalizar tus videos para diferentes culturas y regiones.

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Video hablado con IA

No necesitas cámaras ni estudios

Olvídate del equipo caro y las largas sesiones de grabación. Solo sube una imagen y crea tu video en minutos, usando IA para encargarse de todos los detalles técnicos.

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Video hablado con IA

Producción de video rápida

Genera un video de retrato de alta calidad en minutos, ideal para negocios y creadores que necesitan escalar la producción de contenido de forma eficiente.

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Preguntas frecuentes sobre el generador de videos de cabeza parlante con IA

¿Qué es un video de talking head?

Un video de talking head muestra un avatar digital que dice tu guion con expresiones realistas, sincronización labial y gestos naturales. Replica la apariencia y la presencia de una persona presentadora real, sin necesidad de grabación ni de un estudio.

¿Cómo funciona el creador de videos de cabeza parlante con IA?

Solo sube una foto o elige un avatar, escribe tu guion y deja que la IA sincronice tus palabras con movimientos realistas. Tu video con cabeza parlante se genera en cuestión de minutos. ¿Necesitas ayuda para escribir el guion? Prueba el Generador de guiones de video con IA.

¿Puedo usar mi propia voz o imagen en el video?

Sí. Puedes subir tu retrato para crear un avatar personalizado o usar uno existente de la biblioteca. También puedes subir tu propia voz o elegir entre una amplia variedad de voces de IA.

¿Cuántos idiomas admite el creador de talking head?

La plataforma es compatible con más de 170 idiomas y dialectos, lo que te permite crear videos localizados y multilingües con voz natural y sincronización labial precisa para audiencias globales.

¿Esta herramienta es adecuada para presentaciones de negocios y capacitación?

Claro que sí. Se usa muchísimo para capacitación corporativa, onboarding, videos de ventas, anuncios y comunicación interna. Para videos con estilo de vocero, también puedes explorar la Herramienta de vocero con IA.

¿Qué funciones debo priorizar al elegir una plataforma para videos hablados con IA?

Enfócate en las opciones de personalización, la integración con otras herramientas, la facilidad de uso, la velocidad, la seguridad y la calidad del soporte al cliente y la documentación.

¿Cuánto tiempo tarda en generarse un video de talking head?

La mayoría de los videos se crean en solo unos minutos. La IA se encarga automáticamente de la sincronización de voz, las expresiones y el movimiento, así que no necesitas habilidades de edición ni experiencia en producción.

¿Necesito experiencia en edición de video para empezar?

No necesitas habilidades de edición. La interfaz es sencilla y la IA hace todo el trabajo pesado. Puedes empezar a crear tu primer video de inmediato a través de HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.

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