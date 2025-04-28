La forma más fácil de crear videos tipo talking head realistas y atractivos. No necesitas cámaras, micrófonos ni edición complicada. Ya sea que estés creando presentaciones, anuncios o contenido de capacitación, nuestra plataforma te permite generar videos de retrato profesionales en solo minutos, completamente gratis.
¿Cómo crear videos de cabeza parlante con IA?
Dale vida a retratos estáticos con movimiento facial realista, expresiones y voz usando nuestro generador de videos de cabeza parlante con IA.
Sube una foto clara de ti o elige entre más de 1,100 avatares de IA. Nuestra tecnología mapea los rasgos faciales para crear movimientos naturales y expresivos que se sienten auténticos y humanos.
Escribe, pega o sube tu guion directamente en el editor. La IA sincroniza automáticamente tus palabras con un movimiento de labios perfecto, además de emoción y tono, para lograr un resultado muy realista.
Elige la voz, el idioma y el tono que prefieras para que coincidan con tu mensaje. También puedes ajustar los gestos del avatar, agregar subtítulos, música de fondo o elementos de tu marca para obtener un video pulido que se adapte a tu estilo.
Haz clic en “Generar” y mira cómo tu imagen estática se transforma en un video dinámico en minutos. Descarga tu video tipo talking head y compártelo al instante en cualquier plataforma, redes sociales, sitios web o presentación.
Funciones del generador de videos hablados con IA
Con HeyGen, tienes todo lo que necesitas para crear videos profesionales y atractivos de forma rápida y sencilla. Aquí te contamos por qué somos tu mejor opción para la creación de videos con IA:
Conoce más sobre cómo el generador de avatares de IA de HeyGen puede ayudarte a crear avatares personalizados sin esfuerzo.
Cabezas parlantes personalizables
Elige entre más de 1,100 avatares hiperrealistas o crea uno que refleje tu imagen o la personalidad de tu marca. Cada avatar ofrece movimientos realistas y expresiones naturales, para que tus videos se sientan auténticos y atractivos.
Capacidades multilingües
Traduce tu guion a más de 175 idiomas con una entrega natural, como de persona real. Con nuestra IA, puedes llegar a audiencias en todo el mundo y personalizar tus videos para diferentes culturas y regiones.
No necesitas cámaras ni estudios
Olvídate del equipo caro y las largas sesiones de grabación. Solo sube una imagen y crea tu video en minutos, usando IA para encargarse de todos los detalles técnicos.
Producción de video rápida
Genera un video de retrato de alta calidad en minutos, ideal para negocios y creadores que necesitan escalar la producción de contenido de forma eficiente.
Un video de talking head muestra un avatar digital que dice tu guion con expresiones realistas, sincronización labial y gestos naturales. Replica la apariencia y la presencia de una persona presentadora real, sin necesidad de grabación ni de un estudio.
Solo sube una foto o elige un avatar, escribe tu guion y deja que la IA sincronice tus palabras con movimientos realistas. Tu video con cabeza parlante se genera en cuestión de minutos. ¿Necesitas ayuda para escribir el guion? Prueba el Generador de guiones de video con IA.
Sí. Puedes subir tu retrato para crear un avatar personalizado o usar uno existente de la biblioteca. También puedes subir tu propia voz o elegir entre una amplia variedad de voces de IA.
La plataforma es compatible con más de 170 idiomas y dialectos, lo que te permite crear videos localizados y multilingües con voz natural y sincronización labial precisa para audiencias globales.
Claro que sí. Se usa muchísimo para capacitación corporativa, onboarding, videos de ventas, anuncios y comunicación interna. Para videos con estilo de vocero, también puedes explorar la Herramienta de vocero con IA.
Enfócate en las opciones de personalización, la integración con otras herramientas, la facilidad de uso, la velocidad, la seguridad y la calidad del soporte al cliente y la documentación.
La mayoría de los videos se crean en solo unos minutos. La IA se encarga automáticamente de la sincronización de voz, las expresiones y el movimiento, así que no necesitas habilidades de edición ni experiencia en producción.
No necesitas habilidades de edición. La interfaz es sencilla y la IA hace todo el trabajo pesado. Puedes empezar a crear tu primer video de inmediato a través de HeyGen Signup.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Transforma tus ideas en videos profesionales con IA.