Ya sea que estés creando cursos de aprendizaje en línea, clases, tutoriales o mensajes motivacionales, el creador de videos con IA de HeyGen simplifica el proceso de producir videos profesionales y atractivos. Estos videos con IA cautivan a audiencias de todo el mundo y te ayudan a generar un impacto duradero.
Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.
Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.
Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.
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“Sabíamos que simplemente ofrecer contenido escrito no iba a ser efectivo para mantener a nuestros socios interesados. Con los avatares de HeyGen, pudimos crear contenido informativo, divertido e interactivo. Hace que aprender sea una experiencia mucho más dinámica.”
John Suncansky
Coordinadora de marketing en TechMix
Cómo crear cursos de aprendizaje en línea con HeyGen
Explora una variedad de plantillas personalizables diseñadas específicamente para cursos de aprendizaje en línea. Ya sea que estés creando una clase, un tutorial o una charla motivacional, elige un diseño que se adapte a tu estilo de enseñanza. Aplica al instante tu kit de marca para mantener una imagen consistente.
Puedes crear materiales de aprendizaje muy variados —clases en video, tutoriales, videos motivacionales y más— gracias a las funciones de IA de la plataforma.
Claro que sí. Ya sea para plataformas de e-learning, capacitación de empleados o un entorno de salón de clases, HeyGen te ayuda a entregar videos atractivos que mantienen la atención de las personas que aprenden.
Nuestros avatares de IA funcionan como presentadores virtuales, con expresiones faciales realistas y sincronización labial precisa. Puedes elegir entre avatares prediseñados o crear los tuyos propios.
Sí, traducir tus videos a más de 170 idiomas es rápido y sencillo, gracias a las funciones avanzadas de localización de HeyGen.
Definitivamente. HeyGen es fácil de usar y ofrece plantillas y edición intuitiva para ayudar a quienes van empezando a crear videos pulidos y profesionales.
La producción típica implica contratar a un equipo, grabar y pasar por varias rondas de edición. Con HeyGen, puedes generar videos pulidos en minutos, ideal para docentes que necesitan contenido listo rápido.
Claro que sí. Puedes elegir fondos, elementos gráficos, tipografías y colores que vayan con tu marca o el estilo de tu curso.
Los avatares de IA eliminan la necesidad de salir en cámara, hacer nuevas tomas o dedicar horas a la edición. Son perfectos para escalar tu contenido de forma consistente.
Solo regístrate, elige una plantilla o empieza desde cero, selecciona tu avatar y sube tu guion. Nuestra interfaz fácil de usar te guía en cada paso.
HeyGen es compatible con múltiples formatos de exportación de video, lo que hace muy sencillo compartir contenido en plataformas como YouTube o dentro de sistemas internos.
Sí, los planes de precios flexibles se adaptan a todos, desde educadores independientes hasta grandes empresas.
Sí, las funciones avanzadas de HeyGen son compatibles con elementos interactivos, como cuestionarios o escenarios ramificados, lo que crea una experiencia más personalizada para tus estudiantes.
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