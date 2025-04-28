La herramienta de portavoz con IA puede crear videos de alta calidad rápidamente y sin necesidad de grabar ni editar. Ya sea que estés creando contenido para marketing en video, capacitación o redes sociales, puedes tener un portavoz de IA realista listo en solo minutos. Sin grabaciones, sin edición, solo resultados.
¿Cómo crear videos de portavoz con IA?
Un portavoz con IA es un avatar digital que dice tu guion con sincronización perfecta de voz y movimiento de labios. Puedes usar esta tecnología para crear videos profesionales sin necesidad de actores ni equipo de filmación costoso.
Simplemente escribe o pega tu guion en la plataforma. Ya sea un mensaje promocional, un módulo educativo o una publicación para redes sociales, el sistema está listo para trabajar con cualquier tipo de contenido.
Elige un avatar de las opciones disponibles o crea uno personalizado que refleje tu marca. Personaliza la apariencia del avatar para que se adapte al tono de tu video.
La IA sincroniza tu voz con los movimientos de la boca del avatar, asegurando que todo se vea natural.
Cuando tu video esté listo, descárgalo o genera un enlace para compartir. Úsalo en tu sitio web, redes sociales o en correos electrónicos.
Funciones de AI Spokesperson
Funciones poderosas para elevar tu contenido de video
Creamos la herramienta de portavoz con IA para que fuera sencilla de usar, pero lo suficientemente completa para cubrir todas tus necesidades de creación de video. Aquí tienes por qué nuestra herramienta es la opción perfecta para crear videos profesionales:
Sincronización labial realista
Nuestra IA sincroniza la voz a la perfección con los movimientos de labios del avatar. Cada palabra se alinea sin esfuerzo, haciendo que tus videos se vean naturales y profesionales.
Esta tecnología garantiza que tu vocero transmita los mensajes con emoción auténtica y una precisión realista que cautiva a quienes lo ven
Soporte multilingüe
Llega a una audiencia global creando videos en más de 70 idiomas. La herramienta se asegura de que tu mensaje se escuche y se entienda en diferentes regiones y culturas. Puedes localizar fácilmente el mensaje de tu marca para conectar con audiencias internacionales y ampliar tu presencia en el mercado.
Avatares personalizables
Puedes elegir entre una variedad de avatares prediseñados o crear uno que se adapte a tu marca. Las opciones de personalización te permiten ajustar la apariencia y la personalidad del avatar para que coincidan con el tono de tu video.
Cada avatar puede reflejar la identidad de tu marca, ayudándote a mantener coherencia y profesionalismo en todo tu contenido
No necesitas cámaras ni estudios
Olvídate del equipo de grabación caro o de pasar largas jornadas en el estudio. Sube tu guion, elige tu avatar y deja que el sistema se encargue del resto. Es rápido, fácil y eficiente. Así puedes crear videos de vocero de alta calidad en cualquier momento y lugar, perfectos para marketing, capacitación y comunicación corporativa.
Un video de vocero con IA usa un avatar digital que dice tu guion con sincronización labial realista y expresiones naturales. Te permite crear videos profesionales sin contratar actores ni montar equipo de filmación.
Simplemente sube o escribe tu guion, elige un avatar y la IA sincroniza automáticamente la voz con movimientos de boca realistas. Tu video con portavoz se genera en minutos, listo para descargar o compartir.
Sí. Puedes elegir entre avatares prediseñados o diseñar un avatar personalizado que coincida con la apariencia y personalidad de tu marca. Para avatares totalmente personalizados, explora nuestro Generador de cabezas parlantes con IA.
Puedes escribir tu propio guion o generar uno usando herramientas de IA. Si necesitas ayuda para crear el diálogo, prueba el Generador de guiones de video con IA para obtener guiones rápidos y bien pulidos.
El proceso es rápido. Una vez que proporcionas tu guion y eliges un avatar, el sistema crea un video pulido en solo unos minutos, incluso para contenido más largo o múltiples variaciones.
Sí. Son ideales para tutoriales, onboarding, demostraciones de producto, actualizaciones corporativas y más. Los avatares de IA ayudan a comunicar la información con claridad mientras reducen el tiempo y el costo de producción.
Solo crea tu video en HeyGen y conéctalo con herramientas como Zapier para automatizar la creación de videos para seguimiento de leads, onboarding o publicaciones en redes sociales. Una vez que los videos estén listos, puedes compartirlos por correo electrónico, redes sociales o en tu sitio web y dar seguimiento a su rendimiento.
Los voceros con IA reducen costos al eliminar la necesidad de actores, estudios, viajes y regrabaciones. Un solo avatar puede generar videos ilimitados, haciendo que la producción de alta calidad sea accesible para cualquier equipo.
Sí. Puedes probar la herramienta gratis y explorar sus funciones antes de actualizar tu plan. Para comenzar de inmediato, visita HeyGen Signup.
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