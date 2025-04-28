Videos de voceros con IA

La herramienta de portavoz con IA puede crear videos de alta calidad rápidamente y sin necesidad de grabar ni editar. Ya sea que estés creando contenido para marketing en video, capacitación o redes sociales, puedes tener un portavoz de IA realista listo en solo minutos. Sin grabaciones, sin edición, solo resultados.

  • Sube una foto o elige un avatar
  • Agrega un guion o un audio
  • Crea un video profesional con un portavoz en minutos
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128,466,033Videos generados
102,706,183Avatares generados
17,651,538Videos traducidos
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Reseñas

¿Cómo crear videos de portavoz con IA?

Un portavoz con IA es un avatar digital que dice tu guion con sincronización perfecta de voz y movimiento de labios. Puedes usar esta tecnología para crear videos profesionales sin necesidad de actores ni equipo de filmación costoso.

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Paso 1

Sube tu guion

Simplemente escribe o pega tu guion en la plataforma. Ya sea un mensaje promocional, un módulo educativo o una publicación para redes sociales, el sistema está listo para trabajar con cualquier tipo de contenido.

Paso 2

Elige tu avatar

Elige un avatar de las opciones disponibles o crea uno personalizado que refleje tu marca. Personaliza la apariencia del avatar para que se adapte al tono de tu video.

Paso 3

Sincroniza la voz y los movimientos de labios

La IA sincroniza tu voz con los movimientos de la boca del avatar, asegurando que todo se vea natural.

Paso 4

Genera y comparte

Cuando tu video esté listo, descárgalo o genera un enlace para compartir. Úsalo en tu sitio web, redes sociales o en correos electrónicos.

HeyGen software interface with "From thought to video, faster than ever" heading, showing a URL input for script generation and various video creation tools below.

Funciones de AI Spokesperson

Funciones poderosas para elevar tu contenido de video

Creamos la herramienta de portavoz con IA para que fuera sencilla de usar, pero lo suficientemente completa para cubrir todas tus necesidades de creación de video. Aquí tienes por qué nuestra herramienta es la opción perfecta para crear videos profesionales:

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Avatar de IA

Sincronización labial realista

Nuestra IA sincroniza la voz a la perfección con los movimientos de labios del avatar. Cada palabra se alinea sin esfuerzo, haciendo que tus videos se vean naturales y profesionales.
Esta tecnología garantiza que tu vocero transmita los mensajes con emoción auténtica y una precisión realista que cautiva a quienes lo ven

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A man presenting next to text discussing a new platform and business challenges.
Avatar de IA

Soporte multilingüe

Llega a una audiencia global creando videos en más de 70 idiomas. La herramienta se asegura de que tu mensaje se escuche y se entienda en diferentes regiones y culturas. Puedes localizar fácilmente el mensaje de tu marca para conectar con audiencias internacionales y ampliar tu presencia en el mercado.

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A language selection menu with flags lists Spanish, German, French, Chinese, English, Japanese, Italian, and 170+ languages, accompanied by example videos of women speaking in Spanish and Chinese.
Avatar de IA

Avatares personalizables

Puedes elegir entre una variedad de avatares prediseñados o crear uno que se adapte a tu marca. Las opciones de personalización te permiten ajustar la apariencia y la personalidad del avatar para que coincidan con el tono de tu video.
Cada avatar puede reflejar la identidad de tu marca, ayudándote a mantener coherencia y profesionalismo en todo tu contenido

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A woman speaking in a video, with a sidebar displaying diverse digital avatars.
Avatar de IA

No necesitas cámaras ni estudios

Olvídate del equipo de grabación caro o de pasar largas jornadas en el estudio. Sube tu guion, elige tu avatar y deja que el sistema se encargue del resto. Es rápido, fácil y eficiente. Así puedes crear videos de vocero de alta calidad en cualquier momento y lugar, perfectos para marketing, capacitación y comunicación corporativa.

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a photo and a video of a woman with curly hair

Preguntas frecuentes sobre portavoces con IA

¿Qué es un video de portavoz con IA?

Un video de vocero con IA usa un avatar digital que dice tu guion con sincronización labial realista y expresiones naturales. Te permite crear videos profesionales sin contratar actores ni montar equipo de filmación.

¿Cómo funciona la herramienta de portavoz con IA?

Simplemente sube o escribe tu guion, elige un avatar y la IA sincroniza automáticamente la voz con movimientos de boca realistas. Tu video con portavoz se genera en minutos, listo para descargar o compartir.

¿Puedo crear un avatar personalizado para mi vocero?

Sí. Puedes elegir entre avatares prediseñados o diseñar un avatar personalizado que coincida con la apariencia y personalidad de tu marca. Para avatares totalmente personalizados, explora nuestro Generador de cabezas parlantes con IA.

¿Necesito un guion antes de crear un video con un portavoz?

Puedes escribir tu propio guion o generar uno usando herramientas de IA. Si necesitas ayuda para crear el diálogo, prueba el Generador de guiones de video con IA para obtener guiones rápidos y bien pulidos.

¿Cuánto tiempo tarda en generarse un video de portavoz con IA?

El proceso es rápido. Una vez que proporcionas tu guion y eliges un avatar, el sistema crea un video pulido en solo unos minutos, incluso para contenido más largo o múltiples variaciones.

¿Puedo usar videos con portavoz de IA para capacitación, soporte o marketing?

Sí. Son ideales para tutoriales, onboarding, demostraciones de producto, actualizaciones corporativas y más. Los avatares de IA ayudan a comunicar la información con claridad mientras reducen el tiempo y el costo de producción.

¿Cómo puedo usar el AI Spokesperson de HeyGen en marketing?

Solo crea tu video en HeyGen y conéctalo con herramientas como Zapier para automatizar la creación de videos para seguimiento de leads, onboarding o publicaciones en redes sociales. Una vez que los videos estén listos, puedes compartirlos por correo electrónico, redes sociales o en tu sitio web y dar seguimiento a su rendimiento.

¿Por qué los portavoces con IA son rentables para las empresas?

Los voceros con IA reducen costos al eliminar la necesidad de actores, estudios, viajes y regrabaciones. Un solo avatar puede generar videos ilimitados, haciendo que la producción de alta calidad sea accesible para cualquier equipo.

¿La herramienta de portavoz con IA es gratis para probar?

Sí. Puedes probar la herramienta gratis y explorar sus funciones antes de actualizar tu plan. Para comenzar de inmediato, visita HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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