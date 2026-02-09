Traductor de video con IA
Traduce tus videos con precisión. Sube cualquier video y dóblalo automáticamente a más de 175 idiomas y dialectos usando clonación de voz de primer nivel, sincronización labial precisa y subtítulos generados automáticamente.
¡Toca para subir un video!¡Sube un video!
Velo en otro idioma en solo unos minutos.
Por qué HeyGen es el principal traductor de video con IA traductor de video
Impulsado por tecnología avanzada de traducción con IA y clonación de voz, HeyGen ofrece el traductor de video más preciso disponible hoy. Nuestra solución convierte el habla y sincroniza los movimientos de los labios en tiempo real de forma fluida, ayudando a creadores y empresas a romper barreras de idioma y conectar con audiencias globales.
Por qué deberías usar un traductor de video con IA
La traducción de video tradicional puede ser lenta y costosa. Nuestro traductor de video en línea lo hace todo sin complicaciones. Solo sube tu archivo o pega un enlace de YouTube y traduce el video al instante con un solo clic. No necesitas regrabar ni hacer doblaje manual costoso. Es rápido, accesible y fácil de usar para creadores y negocios de cualquier tamaño.
Ya seas creador independiente o una empresa, la traducción de videos con IA te ayuda a abrir nuevos mercados. Con matices culturales, precisión en la voz y sincronización labial exacta, tus videos conectan a nivel internacional de una forma que los subtítulos por sí solos no logran. Más alcance significa más interacción y crecimiento.
Nuestro traductor de video va mucho más allá de sustituir palabras. Con ayuda de IA avanzada y clonación de voz, tu tono y forma de expresarte se mantienen en más de 175 idiomas y dialectos. Incluso cuando traduces un video al inglés o a cualquier otro idioma, sigue sonando como tú: auténtico y consistente.
Agrega subtítulos, ajusta el tono y configura todo para que coincida con el estilo de tu marca. Con acceso con un solo clic a más de 175 idiomas y dialectos. Los videos en una colección también obtienen acceso a un reproductor multilingüe, que se puede incrustar fácilmente en cualquier página o LMS para una reproducción fluida en varios idiomas
Olvídate de los desfaces en el tiempo. HeyGen va más allá del doblaje con IA gracias a la sincronización labial, que alinea el discurso traducido perfectamente con los movimientos faciales. Así tu contenido localizado se siente nativo y mantiene a tu audiencia enganchada.
Nuestro glosario de marca mejorado ahora admite traducciones forzadas, términos protegidos y pronunciación correcta. Puedes crear y administrar colecciones, agregar nuevas traducciones fácilmente y modificar traducciones para generar múltiples versiones a partir de un solo video.
No solo tus videos: tus avatares también hablan más de 175 idiomas
Dos maneras de llegar al mundo. Traduce tus videos existentes o enlaces de YouTube a más de 175 idiomas con voz y sincronización labial precisas. O crea videos con avatares en varios idiomas desde el primer día usando un solo guion para lograr un alcance ilimitado. Impulsado por tecnología avanzada de animación facial y sincronización de voz, cada video se siente auténtico.
¿Ya tienes un video que te encanta? Sube cualquier video o pega un enlace de YouTube, y HeyGen lo traducirá a más de 175 idiomas, conservando la voz original de la persona, sus movimientos de labios y expresiones. No necesitas volver a grabar nada.
Genera contenido multilingüe desde cero. Escribe un solo guion, elige tu avatar y produce videos en varios idiomas al mismo tiempo, perfecto para escalar a mercados globales sin grabar ni una sola toma.
Elige entre una amplia variedad de personalidades prediseñadas o personaliza la tuya. Con Voice Director y Voice Mirroring, cada avatar ofrece un tono, emoción y ritmo naturales, para que tus videos nunca se sientan robóticos.
Cómo traducir un video con HeyGen
Sube tu video desde tu dispositivo o pega un enlace de YouTube. Selecciona el motor de traducción y elige hasta 10 idiomas para traducir al mismo tiempo.
Da clic en traducir y deja que HeyGen haga el trabajo. Tu video existente se traducirá con una voz similar, sincronización labial y expresiones a juego, listo para publicar.
¿Quieres más control? Haz clic en Edit & Review para revisar y corregir tu guion traducido antes de finalizarlo y asegurarte de que cada palabra quede exactamente como quieres
Los números hablan por sí solos
El impacto es claro. Las empresas logran resultados reales con el traductor de video de HeyGen. Al traducir videos al instante, puedes ahorrar tanto dinero como tiempo mientras expandes tu alcance global sin esfuerzo.
reducción en los costos de traducción de video
mercados localizados al instante
por video en lugar de semanas o meses
Usado por las mejores marcas para llegar a audiencias globales
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de video con IA más innovadora del mercado.
Un traductor de video es una herramienta que convierte el audio, la narración o los subtítulos de un video a otro idioma, ayudando a que el contenido llegue a una audiencia más amplia. Este proceso permite que creadores de contenido, negocios y organizaciones amplíen su alcance a nivel global al superar las barreras del idioma.
Existen diferentes tipos de traductores de video. Estos incluyen subtitulado, doblaje, voz en off y SDH. Otros tipos son el subtitulado en vivo, la interpretación en lengua de señas, la audiodescripción y las herramientas de traducción impulsadas por IA.
Sí, HeyGen puede traducir videos automáticamente a más de 175 idiomas y dialectos. Conserva tu voz mediante clonación y sincroniza el movimiento de los labios, haciendo que las traducciones se vean naturales y auténticas para audiencias de todo el mundo.
Sí, HeyGen ofrece un plan gratis que te permite traducir hasta 3 videos al mes, cada uno de hasta 3 minutos de duración. Esto incluye funciones como subtítulos generados con IA, narraciones de voz con IA y sincronización labial (lip-sync) en más de 175 idiomas y dialectos.
Para quienes buscan mayor precisión, más opciones de idioma y funciones mejoradas, nuestros planes premium ofrecen personalización avanzada y una síntesis de voz superior.
El traductor de video de HeyGen es muy preciso y ofrece sincronización labial natural y clonación de voz para un audio claro y los idiomas más comunes, con corrección de estilo a nivel empresarial disponible para lograr la máxima precisión.
HeyGen es ampliamente considerada como una de las mejores herramientas de traducción de video con IA. Es compatible con la localización de videos, la clonación de voz y funciones de traducción de video en más de 175 idiomas y dialectos.
La traducción de video con IA es diferente a los subtítulos porque va más allá de solo mostrar texto traducido en la pantalla. Traduce tu voz a otro idioma, la recrea usando clonación de voz y la sincroniza perfectamente con el video.
El resultado es una experiencia totalmente inmersiva que hace que tu audiencia sienta que estás hablando su idioma nativo de forma natural.
Los avatares de IA crean una versión digital de ti que refleja tus gestos, expresiones y patrones de habla. Ya sea que estés presentando, contando historias o enseñando, tu avatar hace que el contenido multilingüe se sienta personal y atractivo, sin necesidad de grabaciones adicionales, locuciones ni doblaje.
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el video con IA más innovador.