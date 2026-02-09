La traducción de video con IA es diferente a los subtítulos porque va más allá de solo mostrar texto traducido en la pantalla. Traduce tu voz a otro idioma, la recrea usando clonación de voz y la sincroniza perfectamente con el video.

El resultado es una experiencia totalmente inmersiva que hace que tu audiencia sienta que estás hablando su idioma nativo de forma natural.