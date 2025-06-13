Alternativas y comparaciones de HeyGen

En la categoría de herramientas de video con IA y avatares de IA, HeyGen destaca como una de las mejores opciones para transformar guiones de texto en impresionantes videos con avatares de IA. Ofrece avatares realistas, traducciones fluidas y una plataforma fácil de usar que la diferencia de otras alternativas.

Prueba HeyGen gratis
128,463,004Videos generados
102,705,957Avatares generados
17,651,313Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Producto de más rápido crecimiento #1 según G2

Por qué HeyGen destaca

Compara lo que realmente hace que HeyGen se destaque de otras plataformas de video con IA.
No todas las herramientas de video con IA están hechas igual. Desde el realismo de los avatares hasta la escalabilidad global, HeyGen supera a la competencia donde más importa.

Mucho más que simples cabezas parlantes

La mayoría de las plataformas ofrecen presentadores genéricos. HeyGen te da más de 500 avatares, incluyendo formatos realistas, estilizados, basados en fotos y creados por usuarios. Con sincronización facial y soporte para gestos, nuestros avatares no solo hablan. Actúan.

✅ Más de 500 opciones de avatares (reales, estilizados, UGC)
✅ Sincronización facial expresiva y movimiento
❌ La mayoría de los competidores solo ofrecen estilos de presentador corporativo

Habla globalmente. Traduce al instante.

HeyGen es compatible con clonación de voz, doblaje y sincronización labial en más de 175 idiomas.

A diferencia de otros que se quedan solo en los subtítulos, nosotros entregamos videos totalmente localizados que coinciden en tono, tiempo y expresiones faciales para cada audiencia.

✅ Compatibilidad con más de 175 idiomas
✅ Clonación de voz multilingüe
✅ Traducción de video con sincronización labial
❌ Los competidores no ofrecen localización completa de video con sincronización

Un solo lugar para escribir, editar y escalar

HeyGen combina la escritura de guiones, el control de avatares, la dirección de voz, la edición y la colaboración en un solo espacio de trabajo fluido. Desde creadores hasta equipos empresariales, es el entorno de producción de video con IA más completo que existe.

✅ De prompt a video, edición de guion
✅ Voice Director, colaboración en equipo
✅ Kits de marca, etiquetado, revisión multiusuario
❌ La mayoría de las plataformas requieren herramientas externas para editar o revisar

Calificado con 4.8 en G2 por usuarios reales

HeyGen es la plataforma de video con IA mejor calificada en G2. Por su rendimiento y facilidad de uso, miles de creadores y especialistas en marketing nos eligen por una razón y se quedan por los resultados.

✅ Calificación de 4.8/5 en G2
✅ Amado por la calidad de sus avatares, flujo de trabajo y localización
✅ Con la confianza de más de 500,000 usuarios y creciendo
❌ Los competidores tienen calificaciones más bajas y sus funciones no satisfacen a los usuarios

a badge that says “Best Software 2025 – Top 100 Fastest Growing”
Tipos de avatar

Infinitas formas de usar tu avatar.

Clónate, genera con IA o elige entre nuestra biblioteca de avatares prediseñados.

Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar con IA que no existe en la vida real. Encuentra un avatar de la comunidad o elige uno de nuestra biblioteca. Tenemos más de 500 avatars para que escojas.

Ícono que representa la función Instant Voice de HeyGen para voz generada con IA en videos

Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar for humans, pets, aliens, or anything else you can imagine.

Ícono que representa la creación de videos generados con IA

A video avatar lets you be in two places at once, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.

Ícono de carga de foto para generar videos con IA a partir de una sola imagen

Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.

Ícono de IA generativa que representa la creación de video con IA con un avatar de usuario y destellos

Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts—perfect for businesses, social media, and more.

Ícono que representa avatares internacionales generados con IA o personalización de contenido, etiquetado como “INT.”

Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real time, making virtual interactions feel more authentic.

Ícono de avatar genérico con destellos que representa presentadores de video con IA prediseñados

Create custom AI stock avatars for videos with HeyGen's advanced technology. Enhance videos with unique, dynamic, and engaging AI-driven visuals.

Avatares

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Número de avatares
500+
100+
70+
20+
Avatares expresivos
Avatares personales
Avatares de foto
Avatares estilizados o UGC
Ángulos de cámara flexibles

Voces e idiomas

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Idiomas compatibles
175+
130+
70+
40+
Voces de IA
2000+
800+
300+
120+
Clonación de voz
Clonación de voz multilingüe
Director de voz
Clonación de voz
Traducción de video (con sincronización labial)

Creación de video

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
AGENTE
130+
70+
40+
Documento a video
300+
URL a video
Grabación de pantalla
Animación de zoom con IA
Traducción automática de guion
Elimina el fondo del avatar
Disparadores visuales y animaciones
Biblioteca de medios integrada
Thousands
Templates
Limited
2M+
Formatos de exportación (MP4/WebM)
MP4

Herramientas de colaboración y trabajo en equipo

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Colaboración en tiempo real
70+
40+
Comentarios
300+
Analítica
Kit de marca
Espacios de trabajo

Acceso a la plataforma y precios

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
Precio inicial
$0 (Free Plan)
$29/month
$19/month
$12/month
Planes de pago
$29/month
$29/month
$19/month
$12/month
Video ilimitado
From $29
From $70
From $29
Acceso a la API
Clonación de voz
All paid plans
Creator plan only
Business plan
Avatares personales
All Plans（Free + Paid）
Creator only
Exportar SCORM
Calificación en G2
⭐️ 4.8 / 5
⭐️ 4.7 / 5
⭐️ 4.3 / 5
⭐️ 4.5 / 5
Alternativas a HeyGen

HeyGen vs. alternativas

Comparación de las mejores funciones de HeyGen con otros generadores de video con IA.

En comparación con alternativas como Synthesia, Veed.io, Colossyan y Deepbrain, HeyGen destaca por su calidad, flexibilidad y funciones todo en uno como un generador de video con IA de primer nivel.

Logotipo de Synthesia

This is an AI video generator that easily transforms text into videos.

Users can turn any picture or video into an extraordinary experience with this tool.

Logotipo de Elai

An AI-powered text-to-video platform that offers various features for the video AI generator experience.

Logotipo de DeepBrain IA

A generative AI platform that uniquely transforms text into videos suitable for any need.

Logotipo de OpenAI

A synthetic video creation platform utilizing advanced AI technology.

Logotipo de Colossyan

Another AI video generator that allows users to create videos from text effortlessly.

Traductor con IA

Habla todos los idiomas.

Tu avatar habla cualquier idioma, a la perfección.

La localización de videos con IA de HeyGen adapta el contenido a diferentes idiomas y culturas, garantizando un habla natural, sincronización labial perfecta y una experiencia fluida. Las empresas pueden crear avatares de IA realistas, traducir videos a más de 70 idiomas y personalizar voces para distintos dialectos regionales. Con la adaptación cultural impulsada por IA, las marcas pueden conectar de forma auténtica con audiencias de todo el mundo.

Casos de uso

De creadores a mercadólogos.

Más de 100 casos de uso para HeyGen.

Comienza ahora

Brand managers

Genera confianza y reconocimiento de marca con videos creados con IA. Crea contenido de storytelling, reels impactantes y campañas globales sin necesidad de un equipo de producción.

Equipos de ventas

Atrae y califica prospectos 24/7 con avatares de SDR impulsados por IA. Automatiza respuestas, agenda reuniones y acelera tu embudo de ventas sin contratar más personal.

Educadores y creadores de e-learning

Escala la creación de cursos con videos impulsados por IA. Usa avatares realistas, soporte multilingüe y elementos visuales atractivos para cautivar a estudiantes de todo el mundo.

Performance marketers

Crea anuncios de video con IA de alto impacto en minutos. Ahorra tiempo, reduce costos y personaliza el contenido para maximizar el ROI en múltiples plataformas.

Profesionales de RR. HH. y L&D

Simplifica la capacitación corporativa con videos atractivos creados con IA. Escala el contenido sin esfuerzo, mejora la retención y localiza el aprendizaje para empleados en todo el mundo.

Mercadólogos de eventos

Aumenta la asistencia a tus eventos con videos personalizados con IA. Envía invitaciones con tus ponentes, promos atractivas y resúmenes posteriores al evento que maximicen el impacto.

Equipos de habilitación de ventas

Crea presentaciones de ventas impulsadas por IA que vendan por ti 24/7. Educa a tus prospectos, acelera los cierres y escala tu alcance sin esfuerzo.

Content marketers

Convierte tus newsletters en videos dinámicos con IA. Aumenta el engagement, personaliza el contenido y escala tu alcance sin producciones complejas.

Representantes de ventas

Destaca entre el ruido con videos de ventas con IA. Entrega mensajes personalizados, automatiza los seguimientos y cierra tratos más rápido sin necesidad de grabar nada.

Social media managers

Crea videos con IA que detengan el scroll en TikTok, Instagram y LinkedIn. Aumenta el engagement, localiza tu contenido y mantén tu marca consistente en cuestión de minutos.

Product marketers

Lanza productos con impresionantes videos impulsados por IA. Simplifica tus mensajes, destaca las funciones clave y localiza tus anuncios para audiencias de todo el mundo.

Equipos de L&D

Transforma la capacitación con videos impulsados por IA. Mejora la retención, localiza contenido sin esfuerzo y escala la formación de tu equipo sin retrasos de producción.

Anfitriones del webinar

Crea sin esfuerzo webinars y video podcasts bajo demanda. Automatiza la producción, genera clips fáciles de compartir y localiza tu contenido al instante.
Reseñas de clientes

No te quedes solo con lo que decimos.

Los mejores creadores del mundo confían en HeyGen.

Con una calificación de 4.7 de 5 estrellas y un montón de distinciones en G2.

Comienza gratis
  • Sin tarjeta de crédito
  • Más de 1000 avatares

"Esta herramienta es muy fácil de usar y tiene instrucciones útiles paso a paso. El avatar de video con IA personalizado funciona a la perfección, e incluso el plan gratis cubre mis necesidades."

K
Kwan S.

"HeyGen es increíblemente intuitivo y fácil de usar para crear contenido de video con IA. Me impresionó la calidad de los avatares y la sincronización labial, haciendo que los videos se vean muy naturales."

J
Javier M.

"Ahora logro esto en mucho menos tiempo y sin viajar. Ahora puedo sentarme con ropa casual y producir todos mis videos de una sola toma, ahorrando muchas horas cada semana."

E
Eriks D.

"Lo que antes me tomaba días ahora me toma horas. HeyGen acelera la producción de video como nada más, sin sacrificar nada de calidad."

C
Carlos M.

"No soy muy bueno con la tecnología, pero HeyGen es tan fácil de usar. Hice un video profesional en mi primer intento. Me encanta absolutamente."

D
Diana P.

Al principio era escéptico, pero la calidad de la IA me impresionó. Las voces y los avatares están de primer nivel. Definitivamente hace nuestro flujo de trabajo mucho más eficiente.

E
Ethan W.

The fastest-growing product on G2 for a reason

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Preguntas frecuentes sobre alternativas a HeyGen

¿Qué es el generador de videos con IA de HeyGen?

HeyGen es una plataforma de video con IA que transforma guiones de texto en videos profesionales y realistas con avatares de IA, con avatares personalizables y funciones de clonación de voz. Si te interesa, puedes empezar a explorarlo aquí.

¿Cómo puedo crear un avatar de IA con HeyGen?

Crea un avatar de IA realista transformándote a ti mismo, permitiendo que el avatar imite tu voz y expresiones, perfecto para videos dinámicos. Empieza tu viaje creativo aquí.

¿Cuáles son las funciones principales de HeyGen?

HeyGen ofrece avatares de IA con expresiones realistas, clonación de voz, compatibilidad multilingüe y plantillas de video personalizables. Para ver estas funciones en acción, échale un vistazo aquí.

¿HeyGen es gratis?

HeyGen ofrece varios planes de precios, incluyendo una prueba gratis. Para más detalles, puedes visitar su sitio oficial o la página de preguntas frecuentes.

¿Cómo se integran los avatares de HeyGen con las videoconferencias?

Los avatares interactivos de HeyGen pueden participar en videoconferencias al integrarse con plataformas como Zoom. Conoce más sobre esta fascinante capacidad aquí.

¿Puedo personalizar la apariencia de mi avatar en HeyGen?

Sí, puedes personalizar los avatares con ropa seleccionable, fondos y opciones de voz para que se adapten a tus necesidades. Explora estas opciones aquí.

¿Qué tipos de avatares puedo crear con HeyGen?

Elige entre avatares interactivos, avatares de video, avatares de foto, avatares generativos y avatares de stock. Empieza tu aventura creativa aquí.

¿Quién suele usar HeyGen?

HeyGen es utilizado por más de 85,000 clientes, incluyendo empresas, mercadólogos, educadores y creadores de contenido para producir videos atractivos. Únete a ellos hoy aquí.

¿Cuáles son las opciones de personalización para los avatares de video en HeyGen?

Las personas usuarias pueden personalizar los avatares eligiendo diferentes atuendos, fondos y grabando varios avatares usando los “Looks” de Hybrid Avatar. Explora estas opciones de personalización aquí.

¿HeyGen es compatible con opciones de voz en varios idiomas?

HeyGen es compatible con varios idiomas y opciones de voz, e integra voces de terceros según lo necesites. Descubre las capacidades multilingües aquí.

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