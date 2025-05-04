¿Necesitas un guion de video atractivo pero tienes poco tiempo o pocas ideas? El generador de guiones de video con IA de HeyGen hace que sea muy fácil crear guiones claros, profesionales y envolventes, adaptados a tus objetivos. Ya sea que estés creando contenido para marketing, educación o entretenimiento, esta herramienta elimina el estrés de escribir.

Solo comparte tu tema, audiencia o puntos clave, y la IA de HeyGen generará al instante un guion pulido, alineado con tu marca y listo para grabar. Nunca había sido tan fácil dar vida a tus ideas, ahorrar tiempo y enfocarte en la creatividad.

Para lograr una narrativa aún más dinámica, combina tu guion con la tecnología de avatares parlantes de IA para que tus videos sean visualmente impactantes y emocionalmente envolventes.

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