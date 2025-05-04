Generador de guiones de video con IA

Convierte tus ideas en guiones de video atractivos en minutos con la poderosa herramienta de IA de HeyGen. Solo ingresa tu tema o concepto, y nuestro generador de guiones de video con IA crea guiones claros, naturales y listos para grabar, hechos a la medida de tus necesidades. Ya sea que estés creando videos para YouTube, anuncios de marketing o contenido para redes sociales, te ayuda a escribir guiones que conectan, convierten y te ahorran tiempo.

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128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros para dar vida a sus historias.
Generador de guiones de video con IA

Optimiza tu creación de videos con redacción de guiones impulsada por IA

¿Necesitas un guion de video atractivo pero tienes poco tiempo o pocas ideas? El generador de guiones de video con IA de HeyGen hace que sea muy fácil crear guiones claros, profesionales y envolventes, adaptados a tus objetivos. Ya sea que estés creando contenido para marketing, educación o entretenimiento, esta herramienta elimina el estrés de escribir.

Solo comparte tu tema, audiencia o puntos clave, y la IA de HeyGen generará al instante un guion pulido, alineado con tu marca y listo para grabar. Nunca había sido tan fácil dar vida a tus ideas, ahorrar tiempo y enfocarte en la creatividad.

Para lograr una narrativa aún más dinámica, combina tu guion con la tecnología de avatares parlantes de IA para que tus videos sean visualmente impactantes y emocionalmente envolventes.

Explora video con IA de lip-sync para voz y movimiento de labios realistas

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Generador de guiones de video con IA

Mejores prácticas para guiones de videos generados con IA

HeyGen te da todas las herramientas para crear guiones de video naturales y listos para grabar en solo unos minutos. Ya seas mercadólogo, educador o creador, tu próximo gran video empieza aquí.

• Resultados rápidos y listos para grabar: genera guiones completos y listos para cámara en segundos. No necesitas experiencia escribiendo, solo ingresa tu tema y deja que la IA se encargue del resto.

• Tono y estilo personalizados: ajusta fácilmente el tono, la estructura y el formato para que coincidan a la perfección con tu marca y tu público objetivo.

• SEO optimizado para visibilidad: cada guion está escrito pensando en SEO, ayudando a que tu contenido se posicione mejor y tenga un mejor rendimiento en YouTube, TikTok y Google Search.

• Flujo natural con sonido humano: los modelos avanzados de IA de HeyGen están entrenados con datos del mundo real, lo que garantiza que cada guion suene auténtico, conversacional y atractivo.

• Basado en navegador y fácil de usar: crea, edita y exporta tus guiones directamente en línea sin instalar ningún software.

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Generador de guiones de video con IA

Impulsa el engagement con guiones generados con IA

Para aprovechar al máximo el generador de guiones de video con IA de HeyGen, sigue estos consejos de expertos para crear guiones claros, atractivos y de alto rendimiento.

•Empieza con una idea sólida y bien enfocada: define tu mensaje y tus objetivos antes de comenzar para que la IA pueda generar contenido relevante y con impacto.

•Manténlo breve y fácil de seguir: las personas se enganchan más con guiones simples y enfocados que van directo al punto.

•Ajusta el tono y la duración a tu audiencia: personaliza tu tono y ritmo para tus espectadores, profesional para negocios, dinámico para redes sociales o educativo para tutoriales.

•Incluye un llamado a la acción claro: termina tu video con un CTA contundente que genere interacción o conversiones.

•Revisa y personaliza el resultado: agrega tu propia personalidad, ejemplos o voz de marca para que el guion sea único y auténticamente tuyo.

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¿Cómo funciona?

Crea guiones de videos con IA en 4 pasos sencillos

El generador de guiones de video con IA de HeyGen está diseñado para que la creación de contenido sea muy sencilla. En solo unos cuantos pasos, puedes convertir tus ideas en guiones profesionales, listos para grabar. Crea tu guion de video en 4 pasos simples

Paso 1

Escribe tu tema o idea

Empieza escribiendo el tema de tu video o agregando algunos puntos clave. Mientras más detalles des, con mayor precisión la IA creará tu guion.

Paso 2

Deja que la IA genere tu guion

Una vez que envíes tu idea, la IA de HeyGen analiza tu información y escribe automáticamente un guion completo y bien estructurado que se adapta a tu tono e intención.

Paso 3

Personaliza y edita

Revisa el guion generado y ajusta el tono, la estructura o las palabras clave para que coincidan con la voz de tu marca o las preferencias de tu audiencia. Puedes hacer ediciones rápidas directamente en tu navegador.

Paso 4

Copiar y usar

Cuando tu guion esté listo, cópialo o expórtalo al instante. Puedes empezar a grabar de inmediato o combinarlo con un avatar de IA de HeyGen para ofrecer una experiencia de video totalmente producida.

Preguntas frecuentes sobre el generador de guiones de video con IA

¿Qué es el generador de guiones de video con IA?

Un generador de guiones de video con IA usa inteligencia artificial para convertir tus ideas o temas en guiones completos, listos para grabar. Escribe contenido natural y atractivo para YouTube, anuncios, tutoriales y redes sociales.

¿Cómo funciona el generador de guiones de video con IA de HeyGen?

Solo escribe tu tema o puntos clave, y la IA crea al instante un guion estructurado con un flujo claro. Puedes ajustar el tono, el estilo y las palabras clave para que coincidan con tu marca o propósito en segundos.

¿Puedo usar los guiones generados para YouTube, anuncios o capacitación?

Sí. Cada guion está diseñado para usarse en el mundo real, ya sea que estés creando videos de YouTube, anuncios de marketing, videos explicativos o contenido de capacitación. Para darle vida visual a tus guiones, prueba el Generador de avatares parlantes con IA.

¿Necesito experiencia escribiendo para usar esta herramienta?

No necesitas experiencia. La IA se encarga de la lluvia de ideas, la estructura y el pulido para que tú puedas enfocarte en tus ideas. Solo ingresas un tema y la herramienta genera un guion listo para grabar.

¿El generador de guiones de video con IA es gratis?

HeyGen ofrece opciones gratuitas y de pago. Puedes empezar a escribir guiones gratis y actualizar tu plan en cualquier momento si necesitas límites más altos o funciones adicionales.

¿Puedo editar y personalizar los guiones generados con IA?

Sí. Cada guion es totalmente editable, puedes ajustar el tono, la duración, la voz, las palabras clave o la estructura para que coincidan con tu estilo. Para videos con presentador, puedes combinar tu guion con la herramienta de portavoz con IA.

¿Necesito experiencia en edición de video para empezar?

No necesitas habilidades de edición. La interfaz es sencilla y la IA hace todo el trabajo pesado. Puedes empezar a crear tu primer video de inmediato a través de HeyGen Signup.

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