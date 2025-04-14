Editor de video con IA para videos listos para publicar

Convierte clips sin pulir en videos profesionales con un editor que se siente sencillo e inteligente. El editor de video con IA de HeyGen te ayuda a recortar, corregir y mejorar videos usando controles a nivel de texto, para que pases menos tiempo en líneas de tiempo y más tiempo creando historias que generen clics usando las mejores herramientas de IA.

128,468,887Videos generados
102,706,381Avatares generados
17,651,737Videos traducidos
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Clips cortos para redes sociales y momentos destacados

Clips cortos para redes sociales y momentos destacados

Turn long recordings into short, focused clips for feeds and stories using video editing tools. Use the editor to find key moments, add captions, and adjust framing so everything is scroll ready. This helps you publish frequently without rebuilding from scratch.

Demos de producto y recorridos por funciones

Demos de producto y recorridos por funciones

Refine product recordings into clear, helpful demos. Cut out pauses and mistakes, add callouts, and overlay text that explains key benefits. Customers can see how your product works in seconds.

Capacitación, incorporación y actualizaciones internas

Capacitación, incorporación y actualizaciones internas

Clean up screen recordings, meeting recaps, and training content into structured lessons. The AI video editor helps standardize style and audio so every video feels professional. New hires and teams can revisit online video content whenever they need.

Webinars, podcasts y contenido de liderazgo de opinión

Webinars, podcasts y contenido de liderazgo de opinión

Clip long form content into highlight reels, shorts, and topic based segments. Add titles and captions so each segment can live on its own. This extends the life of every webinar and interview, making them suitable for online video sharing.

Campañas de marketing y anuncios pagados

Campañas de marketing y anuncios pagados

Edit promo videos quickly as offers or messaging change. Swap scenes, adjust text, and test multiple hooks without re-recording. Teams can keep campaigns fresh while staying within budget.

Tutoriales, videos explicativos y contenido de soporte

Tutoriales, videos explicativos y contenido de soporte

Turn recordings into clear step by step videos. Tighten each step, add on screen instructions, and generate subtitles for global audiences. This reduces support requests and empowers user self service.

Por qué elegir HeyGen como tu editor de video con IA

HeyGen reúne potentes herramientas de edición de video en un espacio de trabajo limpio, directamente en tu navegador. Puedes recortar, cambiar el estilo y localizar tus videos en pocos pasos guiados, sin tener que aprender un software de edición tradicional. Funciona igual de bien para clips cortos que para presentaciones completas y campañas.

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Edita con lenguaje sencillo, no con cronogramas complicados

Haz cambios diciéndole al editor lo que quieres, como quitar una sección o actualizar una línea de narración. HeyGen convierte esas instrucciones en cortes y ajustes precisos al instante. Esto mantiene tu flujo de trabajo rápido incluso cuando eres nuevo en la edición.

Corrige audio y visuales en un solo espacio de trabajo

Limpia el ruido de fondo, mejora el ritmo y alinea los visuales para que todo se sienta consistente. El editor de video con IA te ayuda a mantener una alta calidad con un mínimo de ajustes manuales, permitiéndote editar videos con IA de forma eficiente. Tus videos con IA se verán y escucharán profesionales en todas las plataformas.

Escala contenido para cada canal rápidamente

Redimensiona, reencuadra y agrega subtítulos a tus videos para diferentes formatos en una sola pasada con software de edición de video. Puedes convertir un solo video original en múltiples versiones para email, redes sociales y canales internos. Esto maximiza el alcance de cada contenido que creas.

Controles de edición impulsados por texto

Describe los cambios que necesitas, como recortar una sección o cambiar una línea de narración. El editor aplica cortes y ajustes precisos según tu solicitud. Tú sigues teniendo el control total para afinar los resultados.

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A woman sits on a sofa next to a chat bubble titled "Chat with Diane" describing a sofa.

Audio inteligente, subtítulos y narraciones de voz

Mejora la claridad de la voz, reduce el ruido de fondo y genera subtítulos en unos cuantos clics. También puedes agregar narraciones con voz de IA en muchos idiomas para una localización rápida. Así tus videos se mantienen accesibles y listos para verse sin sonido.

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A screen showing a presentation slide, text styling options, a woman speaking, and the word 'unforgettable'.

Diseños visuales, replanteamiento y recursos

Reencuadra videos en formatos verticales, cuadrados o panorámicos sin perder a los sujetos principales usando el generador de video con IA. Agrega overlays, títulos y elementos de tu marca para que cada clip coincida con tu identidad visual. El proceso se mantiene sencillo incluso cuando manejas muchos resultados.

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Smiling man in a floral shirt, framed, with a "Brand Colors" palette showing blues and grays.

Exportación rápida y presets coherentes con tu marca

Guarda presets para el estilo de tu marca, formatos y estilos de subtítulos. Aplícalos a nuevos proyectos para obtener resultados consistentes. Cuando estés listo, exporta videos de alta calidad adaptados a tus plataformas preferidas.

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A smiling man in a blue shirt next to a UI panel showing SCORM export options with "SCORM 1.2" selected.

Usado por más de 100,000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a video más innovadora del mercado.

Miro
"Les ha dado a nuestras personas escritoras el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñadora de medios educativos
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Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando teníamos un programa que había estado haciendo cada semana. De repente nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y no volver a tener que ponerme frente a una cámara nunca más."

Roger Hirst, Cofundador
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Workday
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que decir que no a los proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer muchísimo más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de programa
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1,300+ reviews
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Cómo funciona

Cómo usar el editor de video con IA

HeyGen hace que la edición de video con IA sea accesible, incluso si nunca has tocado una línea de tiempo. El flujo de trabajo te guía desde el material en bruto hasta el contenido final en unos cuantos pasos claros.

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Paso 1

Importa tu video o grabación

Sube tu material o importa una grabación desde tu fuente preferida. El editor prepara una transcripción y un resumen para que puedas ver tu contenido tanto como texto como video.

Paso 2

Elige tus formatos y estilos preestablecidos

Elige los formatos de salida para tus canales y aplica los ajustes preestablecidos de tu marca. Esto define fuentes, colores y opciones básicas de diseño desde el inicio, siguiendo las mejores prácticas de diseño con IA.

Paso 3

Edita usando texto y controles simples

Usa la transcripción y los comandos a nivel de texto para cortar, mover y ajustar escenas. Agrega títulos, subtítulos y transiciones sencillas con unos cuantos clics.

Paso 4

Previsualiza, exporta y reutiliza

Revisa el video terminado y haz pequeños ajustes si es necesario. Luego exporta tu versión principal más tamaños adicionales o variantes de orientación para plataformas como TikTok.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Preguntas frecuentes (FAQs)

¿Qué es un editor de video con IA?

Un editor de video con IA es una herramienta que usa inteligencia artificial para ayudarte a recortar, pulir y mejorar videos. Automatiza tareas como cortar clips, cambiar el encuadre, agregar subtítulos y limpiar el audio para que puedas terminar tus proyectos más rápido.

¿Necesito experiencia previa en edición para usar HeyGen?

No. HeyGen está diseñado para personas de marketing, educadores y equipos sin experiencia tradicional en edición. Los controles basados en texto y las interfaces sencillas reemplazan las líneas de tiempo complejas para que puedas aprender haciendo.

¿Puedo usar el editor de video con IA para contenido corto en redes sociales?

Sí. Puedes crear videos verticales y cuadrados optimizados para feeds e historias. El editor facilita extraer los momentos destacados, agregar subtítulos y adaptar el contenido para cada plataforma.

¿HeyGen es compatible con varios idiomas para subtítulos y audio?

Sí. Puedes generar subtítulos y narraciones de voz con IA en muchos idiomas a través del traductor de video. Esto te ayuda a reutilizar la misma estructura de video para diferentes regiones y audiencias sin volver a grabar.

¿Puedo ajustar las relaciones de aspecto después de crear un video?

Sí. Puedes cambiar el formato de tu contenido a vertical, horizontal o cuadrado desde el mismo proyecto. Los sujetos se mantienen centrados y legibles, así que no tienes que rehacer tu edición.

¿Cómo ayuda la IA a mejorar la calidad del audio?

El editor de video con IA puede reducir el ruido, suavizar los niveles de volumen y resaltar las voces de forma automática. Esto significa voces más claras y experiencias de escucha más consistentes sin tener que hacer la mezcla manualmente.

¿Puedo agregar mi propia marca y recursos a los videos editados?

Sí. Puedes subir logotipos, colores, fuentes y contenido multimedia que reflejen tu marca. Guárdalos como ajustes preestablecidos en el generador de videos con IA para que cada nuevo proyecto se mantenga visualmente alineado con tus lineamientos.

¿HeyGen es adecuado para la colaboración en equipo?

Sí. Los equipos pueden compartir proyectos, revisar ediciones y mantener consistentes las reglas de la marca. Esto permite que diferentes personas contribuyan mientras que el resultado final se mantiene coherente.

¿Qué tipo de videos son ideales para el editor de video con IA?

Clips tipo talking head, grabaciones de pantalla, webinars, videos explicativos, demostraciones de producto y videos para redes sociales funcionan muy bien. Cualquier video que se beneficie de un ritmo más ágil, subtítulos claros y un mejor encuadre es una excelente opción.

¿Puedo reutilizar un video largo para crear varios clips más cortos?

Sí. Puedes crear varios videos cortos a partir de una sola grabación seleccionando diferentes momentos clave y ganchos con un software de edición de video. Esto te da más contenido para compartir grabando solo una vez.

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